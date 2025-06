Philips Hue-app heeft ondersteuning toegevoegd voor meerdere bridges per account

De Philips Hue-app heeft met versie 5.31 ondersteuning toegevoegd voor het beheer van meerdere bridges vanuit een account. Signify beloofde de ondersteuning al enige tijd geleden. Daarmee moet het bedienen van apparaten die aan meerdere bridges hangen makkelijker zijn.

Signify zegt niets over de wijziging en het staat ook niet in de changelog, meldt Hueblog. Met 'multi-bridge' zijn apparaten die aan diverse bridges hangen nu onder één huis te plaatsen en als een te bedienen. Dat beloofde de fabrikant al in februari.

Er zijn nog wel beperkingen. Zo werkt het aansturen van meerdere bridges via bijvoorbeeld Amazon Alexa nog niet en kan een lamp aan de eerste Bridge niet reageren op switches en sensors van een andere bridge. Die functionaliteit zou wellicht in de toekomst komen.