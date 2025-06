Philips Hue krijgt in 2024 ondersteuning voor meerdere Bridges per account

Philips Hue krijgt later dit jaar ondersteuning voor meerdere Bridges op accounts. Details daarover ontbreken nog, maar fabrikant Signify vermeldt de functie op de Hue-productpagina.

Gebruikers kunnen met die functionaliteit meerdere Hue Bridges aansluiten op een enkel account. Dat is bijvoorbeeld relevant voor gebruikers die meer dan het maximum van vijftig Hue-lampen per Bridge in hun huis willen hebben en aansturen. Het kan ook handig zijn voor gebruikers die hun oude Bridge willen upgraden, maar tegelijkertijd hun oude hub niet willen verwijderen. Maker Signify zegt alleen dat de ondersteuning in 2024 komt. Verdere details ontbreken op dit moment.