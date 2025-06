Brits recreatiebedrijf moet stoppen met verzamelen biometrische data personeel

De Britse privacytoezichthouder heeft een recreatiebedrijf opgedragen om te stoppen met het gebruik van gezichtsherkenning en vingerafdrukscans om de werktijden van werknemers te monitoren. Volgens de waakhond was het gebruik van de technologie disproportioneel en illegaal.

Uit een persbericht van de Britse privacywaakhond, de Information Commissioner's Office, blijkt dat recreatiebedrijf Serco Leisure de biometrische gegevens van meer dan 2000 werknemers uit meer dan 38 filialen heeft verzameld en verwerkt. Het bedrijf deed dat naar verluidt om werktijden te controleren, maar volgens de waakhond konden daar ook andere middelen voor gebruikt worden die minder intrusief zijn. De waakhond verwijst naar badges of ID-kaarten.

Serco Leisures zou deze alternatieven niet proactief hebben aangeboden en volgens de waakhond was er ook sprake van machtsverhouding die scheef zat. Hierdoor zouden werknemers waarschijnlijk niet het gevoel hebben gehad dat ze deze vorm van dataverzameling konden weigeren. Serco Leisure moet nu stoppen met het verzamelen van biometrische data om werktijden van werknemers te monitoren. Het bedrijf wordt ook verplicht om alle verzamelde biometrische gegevens te vernietigen.

John Edwards, een commissaris bij de Britse privacywaakhond, stelt dat biometrische data altijd tot een unieke persoon toebehoort en dat het risico op schade in het geval van een datalek of onachtzaamheden vele malen groter kunnen zijn. "Je kan iemands gezicht of vingerafdruk niet resetten, zoals je dat wel bij een wachtwoord kan", stelt de man.