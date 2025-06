Data van 20 miljoen gebruikers van AI-beeldgenerator Cutout.Pro gelekt

AI-beeldgenerator Cutout.Pro is het slachtoffer geworden van een datalek. Bij een aanval eerder deze week werden de gegevens van bijna 20 miljoen accounts gestolen, melden datalekzoekmachine Have I Been Pwned en securitybedrijf HackManac.

Naast e-mailadressen en IP-adressen zijn ook namen van gebruikers en salted MD5-wachtwoordhashes gestolen. De gegevens worden aangeboden op een populair hackersforum en via Telegram-kanalen, meldt Have I Been Pwned. Niet alle gelekte data zijn uniek: 29 procent zat al in de database van de zoekmachine en was dus al eerder gelekt.

HackManac merkte het datalek als eerste op. Volgens het beveiligingsbedrijf beweert de cybercrimineel achter de aanval, die schuilgaat onder de alias 'KryptonZambie', nog altijd toegang te hebben tot de systemen van Cutout.Pro. Ook zegt de aanvaller dat er vooral e-mailadressen en wachtwoorden gestolen zijn. Cutout.Pro moet deze beweringen echter nog bevestigen. Hoe de gegevens gestolen konden worden, is niet bekendgemaakt.