Carpetright waarschuwt dat gehashte wachtwoorden mogelijk zijn gestolen

Carpetright waarschuwt klanten voor een potentieel datalek. Het bedrijf heeft te maken gehad met een incident, waarbij mogelijk gehashte wachtwoorden zijn gestolen. De vloerenverkoper heeft alle wachtwoorden uit voorzorg gereset.

Verschillende tweakers hebben bericht gekregen van Carpetright. Het bedrijf ontdekte op 19 februari een datalek. Carpetright vertelt niet wat de aard van het datalek is. "Onze analyse bevestigt dat gehashte versies van gebruikerswachtwoorden ook deel uitmaakten van het datalek", schrijft Carpetright. "Je ontvangt deze e-mail omdat de gehashte versie van het wachtwoord dat je op ons systeem hebt aangemaakt was opgenomen in het lek."

Het bedrijf zegt in een reactie aan Tweakers dat het niet zeker is of de gegevens daadwerkelijk zijn gestolen. "We hebben securitybedrijf NFIR ingeschakeld voor forensisch onderzoek. Die kijken in de logs of de gegevens echt zijn gedownload." Een woordvoerder van Carpetright zegt dat het bedrijf uit voorzorg heeft gehandeld en klanten daarom heeft geïnformeerd.

Carpetright zegt op 19 februari te hebben ontdekt dat de back-end van de website was geïnfecteerd met malware. Welke malware dat is, is niet bekend. Carpetright zegt dat het in ieder geval niet om ransomware gaat. Bij de inbraak zijn mogelijk namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van klanten buitgemaakt. Daarnaast kan het zijn dat de inbrekers toegang hadden tot wachtwoorden; die waren volgens Carpetright in dezelfde database opgeslagen. De wachtwoorden waren met SHA-256 gehasht en bevatten een salt, aldus Carpetright. Betaalgegevens stonden in ieder geval niet in de database.

Bij de inbraak waren mogelijk de gegevens van alle 30.000 Carpetright-accounthouders inzichtelijk. Daar zaten ook Belgische gebruikers bij. Het bedrijf heeft daarom niet alleen melding gemaakt van een datalek bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.