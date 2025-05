Hackersgroep plaatst gestolen data Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat online

Hackersgroepering BlackBasta heeft de gestolen data van de Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat online geplaatst. Het gaat naar verluidt om 1 terabyte aan informatie met daarin voornamelijk Amerikaanse gegevens. Duvel wil voorlopig niet reageren op de ontwikkelingen.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws gaat het om paspoortinformatie van Amerikaanse medewerkers van Duvel, maar ook om documenten van de marketingafdeling van het bedrijf en documenten die uit de boekhouding lijken te komen. Het is niet duidelijk hoe gevoelig deze informatie voor de Belgische bierbrouwer is en of Duvel Moortgat losgeld aan de hackers had betaald.

De gegevens zijn gelekt door BlackBasta: een hackerscollectief dat ransomware inzet om gevoelige data van bedrijven te stelen en organisaties afperst. BlackBasta was een van de twee collectieven die de ransomwareaanval op Duvel Moortgat hadden opgeëist. Het deed dat samen met een ander collectief, Stormous. Het Laatste Nieuws schrijft dat beide groeperingen de gestolen data in handen hebben gekregen via een derde partij. Die partij zou de eigenlijke aanval hebben uitgevoerd. BlackBasta en Stormous zouden volgens Het Laatste Nieuws ook een conflict hebben gehad over wie de gegevens mocht gebruiken om de Belgische bierbrouwer mee af te persen.

Duvel Moortgat is op 6 maart 2023 getroffen door een ransomwareaanval. Hackers konden de systemen binnendringen via het Amerikaanse dochterbedrijf van Duvel, Boulevard Brewing Company. Het Belgische bedrijf besloot de productie van zijn brouwerijen tijdelijk stil te leggen en werkte naar eigen zeggen aan een oplossing via back-ups. De productie kwam een dag later alweer op gang.