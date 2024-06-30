Belgische politie stelde in 2023 4,5 procent minder internetfraude vast

De Belgische Federale politie heeft in vergelijking met 2022 vorig jaar 4,5 procent minder internetfraude waargenomen. De ordedienst vindt deze daling paradoxaal en vraagt aan de bevolking om een enquête in te vullen zodat ze beter zicht op de zaak krijgt.

Uit de recentste criminaliteitscijfers blijkt dat er vorig jaar 40.040 gevallen van internetfraude zijn gemeld bij de Belgische politie. In 2022 lag het aantal meldingen naar verluidt nog op 41.911 gevallen. Dat is ongeveer 4,5 procent meer dan in 2023.

De Federale Politie noteerde tussen 2017 en 2022 bijna een verdrievoudiging van de cijfers en vindt de daling dan ook 'paradoxaal'. Men vraagt zich af of de Belg alerter is geworden op internetfraude, de sensibiliseringsacties en preventiecampagnes effect hebben gehad of er minder aangiftebereidheid is bij slachtoffers. De ordedienst verwijst naar de Veiligheidsmonitor om beter zicht op de zaak te krijgen. Dat is een nationale enquête over veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. Volgens de Federale Politie vallen fraude bij online aankopen en verkopen, valse loterijen, emotiefraude en identiteitsfraude onder de noemer internetfraude.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-06-2024 13:03 44

30-06-2024 • 13:03

44

Lees meer

Brussels parket valt federale politie binnen na miljoenenfiasco met i-Police
Brussels parket valt federale politie binnen na miljoenenfiasco met i-Police Nieuws van 19 februari 2026
Nederlandse Fraudehelpdesk ontving in eerste helft 2024 een derde meer meldingen
Nederlandse Fraudehelpdesk ontving in eerste helft 2024 een derde meer meldingen Nieuws van 31 juli 2024
Parket Oost-Vlaanderen stelt ondergrens in van 1000 euro voor internetoplichting
Parket Oost-Vlaanderen stelt ondergrens in van 1000 euro voor internetoplichting Nieuws van 8 juli 2024
KPN en ING starten kennisplatform Digitale Weerbaarheid met politie en overheid
KPN en ING starten kennisplatform Digitale Weerbaarheid met politie en overheid Nieuws van 8 juli 2024
Belgische journalist krijgt voorwaardelijke boete wegens schending privacywet
Belgische journalist krijgt voorwaardelijke boete wegens schending privacywet Nieuws van 25 juni 2024
Belgische providers moeten gespoofte buitenlandse telefoongesprekken tegengaan
Belgische providers moeten gespoofte buitenlandse telefoongesprekken tegengaan Nieuws van 14 juni 2024
Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen euro uit voor cybersecurity in het onderwijs
Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen euro uit voor cybersecurity in het onderwijs Nieuws van 3 juni 2024
Belgisch Kamerlid Liekens is 'maandenlang bespioneerd via haar apparaten'
Belgisch Kamerlid Liekens is 'maandenlang bespioneerd via haar apparaten' Nieuws van 24 mei 2024
Ethisch hacker krijgt toegang tot gevoelige data van Belgen via oude domeinnamen
Ethisch hacker krijgt toegang tot gevoelige data van Belgen via oude domeinnamen Nieuws van 22 mei 2024
Belgische providers halen bijna 100 websites met illegale voetbalstreams offline
Belgische providers halen bijna 100 websites met illegale voetbalstreams offline Nieuws van 21 mei 2024
Belgische overheid brengt MyGov-app uit voor inzien van persoonlijke documenten
Belgische overheid brengt MyGov-app uit voor inzien van persoonlijke documenten Nieuws van 15 mei 2024
Belgische telecomautoriteit mag controle uitoefenen op Telegram in de EU
Belgische telecomautoriteit mag controle uitoefenen op Telegram in de EU Nieuws van 6 mei 2024
Hackersgroep plaatst gestolen data Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat online
Hackersgroep plaatst gestolen data Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat online Nieuws van 21 april 2024
Belgische spoorbeheerder gaat spoorsensors vervangen voor betere punctualiteit
Belgische spoorbeheerder gaat spoorsensors vervangen voor betere punctualiteit Nieuws van 16 april 2024
Meer producten en artikelen
Politiek en recht België Cybercrime Fraude Politie

Reacties (44)

-Moderatie-faq
44
44
26
0
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
IamPeacock 30 juni 2024 13:07
Omdat er waarschijnlijk minder melding van gedaan wordt.

Als je een melding doet bij de Belgische politie krijg je te horen: we weten het, maar we kunnen niets doen.
m_snel @IamPeacock30 juni 2024 13:42
En als je dus geen melding doet dan lijkt het net of het er niet is en zal er nooit prioriteit aan gegeven worden.
wildhagen
@m_snel30 juni 2024 16:03
Precies. En dát is ook een van de redenen om toch altijd een aangifte te doen. Ze zullen écht niet meteen een team van 10 rechercheurs zetten op een zaak van een gekraakt wachtwoord oid (is ook niet realistisch om dat te verwachten), maar het komt dan iig wél in de statistieken terecht.

En (politiek) beleid en prioriteit-stelling wordt vaak gebaseerd op statistieken. Als men niet weet dat iets gebeurd is omdat het slachtoffer het niet meldt (middels een aangifte), kan men er ook niks aan doen of er prioriteit aan (gaan) geven.

Maatr als de statistieken dus wél een opvallende piek in een specifieke activiteit laten zien is de kans dat daar meer prioriteit aan gegeven wordt ook weer een stuk groter.

Allen daarom zou ik dus altijd al melding maken van dit soort zaken.
theduke1989 @wildhagen30 juni 2024 21:31
Maar als er bijvoorbeeld 100 meldingen gedaan worden binnen 6 maanden. En maar misschien 4 behandeld worden. Zullen die andere 96 toch teleurgesteld worden en weten dat ze toch niet meer moeten melden. Als ik iets meld en er wordt niks mee gedaan? Waarom nog moeite doen om al je gegevens in te vullen voor 0% onderzoek?? Vertel me
Kheos @theduke198930 juni 2024 22:00
Zoals hier al staat: geen melding dus lage prio dus geen extra geld er naar toe. Simpel toch?
Als jij geen melding doet moet je ook niet klagen dat er achteraf niks mee gebeurt
theduke1989 @Kheos30 juni 2024 22:20
Dat is toch mijn punt van die 100 gebeurt er maar bij 4 iets |:( |:( dat is toch mijn punt.
Kheos @theduke198930 juni 2024 22:23
En ik zeg dat hoe meer meldingen er gebeuren hoe groter het probleem wordt dus groter de kans dat er extra geld tegen kan gegooid worden en hoe beter de volgende meldingen kunnen worden aangepakt. Niet melden draagt bij aan de negatieve spiraal: weinig meldingen dus klein probleem dus geen extra geld dus kleinere kans dat toekomstige meldingen worden opgelost. Ben part of the solution, not the problem.
SgtElPotato @theduke19891 juli 2024 12:04
Dat is nu het geval. Als je blijft melden zien ze meer meldingen en kan er dus meer geld / budget naar toe. Als mensen steeds minder gaan melden, nemen de statistieken af, minder budget en dus minder oplossingen.
Blokker_1999
@wildhagen30 juni 2024 17:06
Klopt, die statistieken zijn belangrijk. En voor sommige kleine, niet dringende aangiftes kan je die zelfs gewoon online doen.
Lisadr @wildhagen30 juni 2024 20:41
Tenzij aangifte je veel tijd kost en je elke keer de indruk krijgt dat ze er niets mee doen. Soms geven agenten zelfs aan dat ze geen capaciteit hebben om er iets mee te doen.
turbojet80s @Lisadr1 juli 2024 08:40
Die kortzichtige agent heeft zo te horen geen inzicht op wat er allemaal achter de schermen nog gebeurt.
Tintel @wildhagen1 juli 2024 10:29
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Alleen maar iets zeggen voor de statistieken omdat er dan eventueel dan pas wat wordt gedaan, betekent dus dat alles afhangt van de statistieken....

Dan moeten we ook niet raar opkijken dat de betrokkenheid in het algemeen wegvalt.

De paar keer dat ik [fysiek] aangifte heb gedaan waren ook bijzonder frustrerend en het dan maar via een onpersoonlijke website gaan doen net nadat je 'groot onrecht' is aangedaan is toch niet de manier waarop we in de maatschappij zouden moeten staan? Dat maakt het nog erger.
We kunnen wel mensen aanstellen die parkeerboetes uitdelen maar adminsitratieve krachten [met een beetje menselijk gedrag] aanstellen om aangiftes op te nemen kan niet?

En dan daarna klagen dat menselijke interactie wegvalt en de AI alles overneemt.... ;(
MikeVM @IamPeacock30 juni 2024 15:07
TLDR ik werd uitgelachen door meneer de agent hier in Belgie. ik zou mn geld niet terugzien, maar de nederlandse politie gaf me de opdracht om lokaal een aangifte te doen en te forwarden naar hun. resultaat: dader veroordeeld, alle slachtoffers vergoed. (agent in belgie zei dat ik mijn geld nooit zou terugzien en dat het nutteloos was om een aangifte te doen. enkel na aandringen heb ik een aangifte kunnen doen)

Lang verhaal:
een tijd terug werd ik opgelicht op vraag en aanbod van tweakers, Tweakers redactie had me een berichtje gestuurd dat ik contact had gehad met een oplichter. helaas had ik al geld overgeschreven. de oplichter had een account gehacked van iemand met een goede score.
er waren meerdere tweakers slachtoffer gevallen van deze persoon. Tweakers had contact opgenomen met de politie die prompt een rechercheur aanstelden om dit te onderzoeken en de slachtoffers te helpen. ik kreeg netjes de boodschap om lokaal een aangifte te doen en deze aangifte te laten doorsturen naar een rechercheur op naam in rotterdam, dan zou mijn naam toegevoegd worden aan het dossier en zou ik in aan merking komen voor vergoeding als de dader gevonden zou worden.

op het lokale politiekantoor kreeg ik een zuchtende en fysiek onbeweegelijke agent voor me, als reactie kreeg ik te horen dat ik toch nooit mijn geld ging zien en dat het nutteloos was om een aangifte te doen. ik drong erop aan dat ik de opdracht heb gekregen van de rotterdamse politie om lokaal aangifte te doen en dit door te sturen naar hun, en dat zij de rest dan afhandelen.

na sterk aandringen stond de agent toch op uit zijn bureaustoel om een aangifteformulier te nemen om in te vullen.

een jaar later kreeg ik een brief van het gerecht waarin stond dat de schuldige veroordeeld is en dat ik mijn geld terug zou krijgen.
Blokker_1999
@MikeVM30 juni 2024 17:12
In dit geval moet je wel opletten omdat je internationaal bezig bent. De politiediensten in Amsterdam gaan er van uit dat de slachtoffers allen aangifte doen in NL. Als jij aangifte doet in BE, dan kan die aangifte niet zomaar bij het dossier in NL gevoegd worden. Maar zoals je aangift: je hebt volgehouden en de aangifte is gemaakt.

En ja, in de meeste gevallen zal de dader niet gevat of veroordeeld worden. Dit is dan weer een uitzondering vanwege de omvang. Ongetwijfeld een heel pak slachtoffers hier op V&A waardoor het alweer een stuk interessanter wordt om de dader op te sporen, maar ook eenvoudiger omdat je een platform hebt dat meewerkt.
catfish @Blokker_199930 juni 2024 20:05
Als niemand aangifte doet, is er nooit omvang...
MikeVM @Blokker_199930 juni 2024 22:46
als ik me goed herinner was tweakers er zeer snel bij, en waren er maar een tiental betrokken bij dit geval van oplichting, alles in de correspondentie van tweakers gaf mij het gevoel dat dit niet gebruikelijk was bij hun,

ik was zeer onder de indruk over de snelheid van tweakers en de goede communicatie.

ik vind het walgelijk hoe weinig moeite marktplaats en 2dehands.be doet om fraude te beperken.
cariolive23 @MikeVM30 juni 2024 21:34
een jaar later kreeg ik een brief van het gerecht waarin stond dat de schuldige veroordeeld is en dat ik mijn geld terug zou krijgen.
Wel erg optimistisch gesteld dat jij je geld terug krijgt, want in 99 van de 100 gevallen is er gewoon niets. En komt er ook niets.

Ik ben niet goed op de hoogte van hoe het anno 2024 is geregeld, maar dit soort vergoedingen moesten in het verleden in een aparte rechtszaak worden geregeld. Een civiele zaak, door jou/de slachtoffers aangespannen. Maar ook dan is er geen enkele garantie die je de schade (volledig) vergoed krijgt. Ook niet wanneer de uitspraak in jouw voordeel is.

Een kale kip kun je niet plukken.
Siaon @MikeVM1 juli 2024 09:00
Het oplossingspercentage ligt volgens het CBS ruim onder de tien procent.
87Dave @IamPeacock30 juni 2024 14:30
Inderdaad.

En als je melding doet, weigert men soms nog pv op te stellen.

Heb het mijn bejaarde vader meegemaakt dat die stomweg bij phising zijn email wachtwoord had weggegeven waardoor zijn account gehackt was, wachtwoord veranderd en er een valse "help ik zit vast in het buitenland, stuur me geld aub" mail naar alle contacten gestuurd was.
Ik heb hem meteen kunnen helpen met wachtwoord resetten omdat ik account herstel al naar mij ingesteld had.

Daarna meegegaan om aangifte te doen in politiekantoor en die weigerden pv opstellen omdat er toch geen schade was. Wat niet klopt want al zijn mails en contacten waren verwijderd. Waarschijnlijk om het moeilijker te maken mensen te waarschuwen dat het geen echte mail van hem was.

Dus statistiek van misdaad weer mooi naar beneden.

[Reactie gewijzigd door 87Dave op 22 juli 2024 19:08]

Blokker_1999
@87Dave30 juni 2024 17:08
Dan dring je aan op die aangifte, of je doet ze online. In de basis mag men niet eens weigeren.
87Dave @Blokker_199930 juni 2024 17:27
dring je aan op die aangifte
Als de agent van de lokale landelijke politie die mijn vader constant in het verkeer tegenkomt weigert zijn werk te doen, laat je het zo of anders krijg je miserie. Het zou vechten tegen windmolens zijn.

Online was misschien een optie, maar toen wisten we niet dat die optie bestond en men heeft ons ook niet doorverwezen.
supersnathan94
@87Dave1 juli 2024 06:01
Als de agent van de lokale landelijke politie die mijn vader constant in het verkeer tegenkomt weigert zijn werk te doen, laat je het zo of anders krijg je miserie.
Tot je een keer te hard rijd. Dan kan het ineens wel.

Kansloos gedrag soms
nowaychose @IamPeacock30 juni 2024 14:29
Is er tussen '22 en '23 specifiek iets gebeurt waardoor mensen minder snel melding maken?

Zo niet dan zijn de jaar op jaar cijfers toch gewoon vergelijkbaar?
mac1987 @IamPeacock30 juni 2024 16:39
Het is hetzelfde dilemma als met stemmen: op individueel niveau heeft het 0,0 zin, maar op maatschappelijk niveau is de schade gigantisch als teveel individuen het nalaten.
cadsite @IamPeacock30 juni 2024 19:25
Ik trek mij daar geen hol van aan.
Alles wat ik meemaak dat niet correct is meld ik.
Al was het maar om de statistieken te vullen. Iedereen zou dat moeten doen zodat niemand zich op de borst klopt dat "de cijfers dalen" terwijl het probleem er nog is of zelfs groeit.
chinchan9 @IamPeacock30 juni 2024 22:22
De Nederlandse ook hoor echt belachelijk..
Darida @IamPeacock30 juni 2024 23:28
Ik ben zelf slachtoffer geweest. Ik had het gemeld bij de politie en 4-5 maand later kreeg ik mijn geld door de politie teruggestort. Ze hadden hem beet nadat ze een onderzoek waren gestart nadat er al 4 aangiftes van fraude tegen deze persoon waren opgemaakt.

Ik kan je vertellen, je krijgt snel en makkelijk de indruk dat aangifte doen geen zin heeft, maar dat heeft wél zin. En dus blijf ik het doen, net nog 2 weken geleden aangifte gaan doen vanwege poging tot oplichting op 2dehands. Of hee nu gaat over poging tot oplichting voor een prul van 1€ of 1000€, ik doe aangifte!
Siaon @IamPeacock1 juli 2024 02:10
Beetje net zoals het aantal fietsdiefstallen in Nederland over het algemeen daalt. Het land is ook veiliger dan ooit tevoren.

etc.

/facepalm

Je bent echt goed de pineut als je je bek opendoet, hangt een beetje af van waar je woont natuurlijk.

Als iemand die vele jaren in achterstandswijken heeft gewoond: Nederland en Belgie zijn echt heel anders voor de meeste mensen dan voor de vette verdieners...
bmwgozer 30 juni 2024 13:26
Er was in NL toch juist een bizarre stijging? Lijkt me dat ze in BE gewoon klaar zijn met “sorry we kunnen niks voor u doen” als je melding doet.

Al ze dat in NL ook wel beter mogen doen.

Ondertussen worden minderjarige geregeld via TikTok en Snapchat om criminele activiteiten te doen, gezien die toch amper bestraft worden. Kleine kosten / risico analyse, veel die voor kleine 1k wel rennen voor je en je kan weer door.

Zolang je minderjarige niet gaat aanpakken, is de verleiding te groot. Bij de appie verdien je immers geen 1k per maand.

Veel ouders vergeten dat kinderen sneller opgroeien, ze krijgen sneller te maken met elementen waar ze normaal gesproken pas rond de middelbare mee in aanraking kwamen. Ze blijven dingen roepen als “het is nog maar een kind”, maar het is door de enorme lading aan informatie niet meer zoals jij op je 10e was.

Veel online fraude gebeurd en begint onschuldig, via Discord vriendjes “hacken” en op die manier alle Roblox credits stelen, waarna ze met die zelfde RAT webcam beelden gaan bekijken. Vervolgens zien ze weer zo’n apart figuur op Snap of TikTok vertellen hoe ze makkelijk duizenden euro’s kunnen verdienen.

De kennis is er al heel vroeg, de educatie op school helaas niet. Die loopt achter, omdat mama nog steeds denkt dat haar kind van 10 enkel met Lego speelt.
wildhagen
@bmwgozer30 juni 2024 13:34
Er was in NL toch juist een bizarre stijging? Lijkt me dat ze in BE gewoon klaar zijn met “sorry we kunnen niks voor u doen” als je melding doet.

Al ze dat in NL ook wel beter mogen doen.
In Nederland is het juist gedaald, niet gestegen:
Uit de Veiligheidsmonitor 2023 - uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek - blijkt dat meer Nederlanders slachtoffer zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals diefstal en inbraak, vernielingen en geweld. Na een jarenlange daling is deze sinds 2021 weer toegenomen. Ook was er een toename van onveiligheidsgevoelens. Online criminaliteit is in vergelijking met 2021 licht gedaald. Ipsos I&O deed een groot deel van de dataverzameling voor de Veiligheidsmonitor en ondersteunt de deelnemende gemeenten. Samen met het CBS ondervroegen we ruim 180.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder.

[...]

In 2023 is 16 procent van de bevolking slachtoffer geweest van een of meer online delicten of incidenten. Van online oplichting en fraude werden zij het vaakst slachtoffer (9%), gevolgd door hacken (6%), online bedreiging en intimidatie (3%) en overige online delicten (minder dan 1%).
Aankoopfraude en hacken komen het meest voor. Bij aankoopfraude worden online gekochte producten of diensten niet geleverd, terwijl ze wel betaald zijn. In het geval van hacken breekt iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming in op een apparaat (zoals een computer of tablet) of een account (zoals een e-mail- of bankaccount). Het slachtofferschap van online criminaliteit is in vergelijking met 2021 gedaald (van 17 naar 16%). In 2023 zijn minder Nederlanders slachtoffer geweest van hacken, en dan met name van hacken van een account. Het slachtofferschap van online oplichting en fraude en van online bedreiging en intimidatie is onveranderd gebleven ten opzichte van twee jaar eerder.
Zie Veiligheidsmonitor 2023: toename traditionele criminaliteit, en als hoofdbron het CBS (PDF-rapport): https://download.cbs.nl/maatwerk/Veiligheidsmonitor-2023.pdf

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 19:08]

Robbedem @bmwgozer1 juli 2024 11:04
Heb al eens gedacht dat per veroordeling, de minimumleeftijd een jaartje (of x aantal maanden) naar beneden zou mogen gaan. Als je dan iemand hebt van 14 jaar met al 4 voorgaande veroordelingen, kan die gewoon als volwassenen bestraft worden.

(om als 14 jarige al 4 voorgaande veroordelingen te hebben, moet je het al echt héél erg uitgehangen hebben)
mutley69 30 juni 2024 13:37
Als de heren van het parket alle klachten seponeren, dan moet de arm der wet toch niet verbaasd staan - dat er geen klachten meer ingediend worden. Daarom net rij ik rond met 2 spreuken op mijn wagen:
* L'onion fait la Farce
* De politieke vernieling het werkt!
Net omdat ik superhyperbeschaamd ben van belg te zijn.
PS. ik spreek uit ervaring. We hebben het afgelopen jaar zo'n klein incidentje gehad - en al gaat het maar om een beperkt bedrag, dan nog was het doenbaar om een kort onderzoek te voeren.

[Reactie gewijzigd door mutley69 op 22 juli 2024 19:08]

Blokker_1999
@mutley6930 juni 2024 17:14
Er is nu al te weinig blauw op straat. Als men voor elk klein incidentje mankracht moet gaan inschakelen om onderzoek te voeren, dan is er helemaal geen blauw meer op straat. Mogen we de belastingen nog wat verhogen voor meer blauw op straat?
kodak
@Blokker_199930 juni 2024 17:58
Aangezien 40.000 meldingen van cybercrime nogal veel is valt er prima voor te kiezen daar meer op te richten dan bijvoorbeeld inbraken, diefstallen, verkeersongevallen zonder letsel enz. En nogal wat cybercrime is gedeeltelijk via de straat aan te pakken, denk bijvoorbeeld aan de 'bankmedewerker' die pasjes komen ophalen of criminelen die bij verkeerscontroles tegen de lamp lopen. Het is maar net waar je de prioriteiten legt. Maar met de vele bezuinigingen op politie en justitie om met het 'bespaarde' geld vooral bedrijven te spekken die dure en minder opgeleide handhavers als dienst leveren, dure camerasystemen leveren, parkeerscanwagens leveren enz is het natuurlijk te verwachten dat er niet perse meer belastinggeld nodig is maar eerder een verplaatsing in besteding.
cadsite @Blokker_199930 juni 2024 19:28
Groot gelijk!
Als je slachtoffer bent van een klein misdrijf ga je beter in een hoekje huilen zodat de politie tijd heeft voor het echte werk.

Zoiets? 8)7 8)7 8)7
Tintel @Blokker_19991 juli 2024 10:40
Nee, niet meer blauw. Maar meer mensen naar dat deel van de maatschappelijke dienstverlening. Misschien wat minder ambtenaren op een andere plek? Nu lijkt ambtenaar synoniem te worden aan "frustreert de wensen van de burger" maar dat is toch de omgekeerde wereld?

Of misschien wat minder belastingambtenaren en gewoon een flat-fee belasting (voor iedereen en ieder bedrijf) - simpeler is echt de oplossing. Eerlijker en veel minder man-/vrouw-/mens-kracht nodig.
(maar nu sla ik door....). Kan de echte dienstverlening weer gewoon plaatsvinden.
Verwijderd @mutley6930 juni 2024 22:19
Superhyperbeschaamd om belg te zijn?

Ja het gras is zoveel groener elders.
kondamin 30 juni 2024 14:17
Politie doet er dan ook niets aan buiten een PV opstellen als er schade geleden werd voor eventueel de verzekeraar.
Dan haken mensen natuurlijk ook wel af om het te melden.

Als ze facebook marketplace eens zouden bekijken kunnen ze om een zwaarder abonnement bij amazon S3
itsalex 30 juni 2024 14:50
Procent van wat? Als het Internetgebruik gegroeid is, dan is de percentage automatisch kleiner. Procent vind ik altijd "misleidend" want als ik van 2% van 100 heb of 2% van 200 heb, is dat uiteindelijk de helft meer. Harde getallen zijn veel beter om te vergelijken. Alsnog is het veel te veel en er zal toch een goede oplossing voor gevonden moeten worden en zou persoonlijk een "beveiligde" omgeving een veel betere oplossing vinden of zoals vroeger met "inbellen". Daarnaast doen de banken steeds minder aan "vergoeden" dus de meeste mensen ondernemen daarbij ook geen actie om die energie hieraan te verspillen want er toch altijd wel "wat" waardoor je claim wordt afgewezen.
sircampalot 30 juni 2024 15:07
Het klinkt goed, maar in werkelijkheid kan je geen enkele conclusie verbinden aan zo'n dalend of stijgend cijfer.
Het doet mij denken aan lievelingsgetal van nederland
Yarisken 30 juni 2024 16:35
BE politie doet er niks mee. Heb ook is aangifte gedaan, had de oplichter zijn gegevens kunnen achterhalen maar pv is gewoon geseponeerd.
Verwijderd 30 juni 2024 14:26
Zet een poll op Tweakers?

Ja, ik had reden tot aangifte maar heb hem niet gedaan.
Ja, ik had reden tot aangifte en heb hem gedaan.
Nee, geen reden gehad maar had hem anders ook niet gedaan.
Nee, geen reden gehad maar had anders wel aangifte gedaan.

Voor mij geldt: ja, ik had een reden en nee, want tijdverspilling.

Opsporing en vervolging bij voorbaat onhaalbaar.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:08]

Peahimaui 30 juni 2024 22:33
4,5 procent. Is dat niet een soort van inflatie, oftewel het doet er niet toe?
Tintel 1 juli 2024 10:46
Men vraagt zich af of de Belg alerter is geworden op internetfraude
  • Dat is dan wel typisch terwijl men allang weet dat de incentive om aangfite te doen dalende is...
  • Dat bewustwording-campagnes eigenlijk reclame zijn en derhalve matig werken...
  • Andere onderzoeken / instanties precies het tegenovergestelde ondervinden...
  • De verschuiving van fysieke economische misdaden naar Internet misdaden al lang gaande is...
Gevalletje: domme dingen zeggen helpt niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.