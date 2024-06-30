Belgische politie stelde in 2023 4,5 procent minder internetfraude vast

De Belgische Federale politie heeft in vergelijking met 2022 vorig jaar 4,5 procent minder internetfraude waargenomen. De ordedienst vindt deze daling paradoxaal en vraagt aan de bevolking om een enquête in te vullen zodat ze beter zicht op de zaak krijgt.

Uit de recentste criminaliteitscijfers blijkt dat er vorig jaar 40.040 gevallen van internetfraude zijn gemeld bij de Belgische politie. In 2022 lag het aantal meldingen naar verluidt nog op 41.911 gevallen. Dat is ongeveer 4,5 procent meer dan in 2023.

De Federale Politie noteerde tussen 2017 en 2022 bijna een verdrievoudiging van de cijfers en vindt de daling dan ook 'paradoxaal'. Men vraagt zich af of de Belg alerter is geworden op internetfraude, de sensibiliseringsacties en preventiecampagnes effect hebben gehad of er minder aangiftebereidheid is bij slachtoffers. De ordedienst verwijst naar de Veiligheidsmonitor om beter zicht op de zaak te krijgen. Dat is een nationale enquête over veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. Volgens de Federale Politie vallen fraude bij online aankopen en verkopen, valse loterijen, emotiefraude en identiteitsfraude onder de noemer internetfraude.