Odido had zondagmiddag storing in Amsterdam, Flevoland en Utrecht

De Nederlandse telecomprovider Odido kampte zondagmiddag met storingen in de regio’s Amsterdam, Flevoland en Utrecht. Klanten konden hierdoor tijdelijk niet meer bellen en internetten. Rond 17.30 uur waren de problemen grotendeels verholpen.

Uit gegevens van Allestoringen.nl blijkt dat de problemen bij Odido rond 11.30 uur zijn begonnen. Op dat moment begonnen ook klachten over de diensten van dochterondernemingen Ben en Simpel binnen te lopen. Rond 13.30 uur werd er een piek van ongeveer 3100 klachten ten aanzien van Odido geregistreerd. Naarmate de middag vorderde, nam het aantal klachten over het netwerk van de telecomprovider opnieuw af.

Odido bevestigde dat er problemen waren in Amsterdam, Flevoland en Utrecht. Rond 17.30 uur schreef de telecomprovider dat deze problemen waren verholpen en dat de getroffen klanten het netwerk opnieuw konden gebruiken.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 07:18
119 • submitter: wildhagen

01-07-2024 • 07:18

119

Submitter: wildhagen

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Reacties (119)

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psybi 1 juli 2024 08:45
Hier ook inderdaad last van de storing. Ik mis toch echt iets van contact vanuit de provider bij dit soort dingen.
Het forum waarnaar verwezen wordt had 2 kleine opmerkingen en sowieso kwam die post pas nadat de storing al een uur of twee bezig was en na enkel één keer een uur later nog dat ze niet weten wat er nou speelt..

Ik verwacht toch echt in deze situaties meer opvolging, elke uur een berichtje op zo'n forum of op de site/in de app, zodat je weet dat ze er nog mee bezig zijn als je problemen hebt. Hierdoor heb je gewoon minder haat naar zo'n provider toe.. het kan gebeuren dat er een keer een storing is, maar de afhandeling tijdens en na de storing is essentieel voor je dienstverlening.

Ook nu heb ik geen mail oid gehad van ze met 'oeps we hadden een storing, excuses! dit was de reden'.
metstijl @psybi1 juli 2024 10:48
Maar over wat voor storing hebben we het hier? Dat lees ik niet in het artikel. Er staat "klachten over het netwerk". Vind dat ze wel wat duidelijker mogen zijn. Vaste telefonie? Mobiele telefonie? Vast Internet? Mobiel Internet? TV ? Alles ?
ultimasnake @metstijl1 juli 2024 11:33
Mijn vrouw kon niet bellen en/of internetten op haar telefoon en zo ook haar moeder en partner niet.

Maar Odido is heel vaag zodra het op status pagina's aankomt en hun forum heeft posts erover maar staan niet sticky bovenaan (wel hun aanbiedingen etc). Een pagina met wat groene/rode bolletjes en wat tekst per dienst die ze verlenen ontbreekt helaas
iliaswhoelse @ultimasnake1 juli 2024 17:37
Ik ook. Er was geen bereik, ik kon niet bellen, internetten of sms'en. Op de Odido storingspagina stond doodleuk dat er geen storingen bekend waren. Op X stond ook niks. Als klant word je letterlijk in de steek gelaten.
leonbong @metstijl1 juli 2024 12:33
Het hele mobiele netwerk lag plat in deze regio.
Mijn telefoon had op zeker moment zelf geeneens verbinding met de zendermasten.

Later wel verbinding maar bellen of 4g-data was onmogelijk.
ZakKa.dev @metstijl2 juli 2024 00:23
Ik kon heel de middag niet bellen of internetten.
kodak
@psybi1 juli 2024 14:09
Het zal me niets verbazen als dit komt door uitbesteden van klantenservice.

Omdat het geen eigen medewerkers zijn mogen die natuurlijk niet te veel, dus geen toegang tot officiele storingspagina's. En met de minder belangrijke middelen zoals meeliften op Twitter of een community-site kun je lekker bezuinigen op gebruik van de belangrijke middelen. Dan maar geen storingspagina waar je op kan vertrouwen, want er is niemand die het bij kan houden op de momenten dat er storing is. En als je dan ook nog het onderhoud van het netwerk bent gaan uitbesteden gaan die natuurlijk ook niet zomaar de storingspagina bijwerken, anders verhelpen ze de storing niet op tijd en dat kost geld.
Aldy @kodak1 juli 2024 14:43
Buiten kantooruren heeft Odido geen enkele klantenservice. Heb ooit iemand van de klantenservice aan de telefoon gehad, die ergens in Spanje zat.
En in het woord klantenservice zit het zelfstandige naamwoord service en laat dat nou net ontbreken bij deze provider,
Miuccia @psybi1 juli 2024 10:50
Klopt, en ik hoorde op het radionieuws dat Odido "updates geeft via X". Dat is niet echt het platform waar ik gezellig heen wil gaan voor dit soort nieuws. Veel beter had ik een deal gemaakt met allestoringen.nl voor een soort van microblog-achtige toevoeging.

Edit: bijvoorbeeld een RSS-feed aanbieden van je storingen, kunnen andere sites het ook overnemen.

[Reactie gewijzigd door Miuccia op 22 juli 2024 16:56]

RemcoID @Miuccia1 juli 2024 16:58
Het is sowieso een beetje kleurenblind om voor mensen die geen mobiele verbinding hebben, de informatie aan te bieden via een mobiele verbinding.

Eigenlijk zouden mobiele providers verplicht moeten zijn om een soort minimaal backup-systeem aan te houden waarmee ze mensen op zijn minst via een sms of iets dergelijks op de hoogte kunnen houden.
rjmno1 @psybi2 juli 2024 08:59
Sinds ik al enkele jaren kpn heb heb ik weinig last van storingen.
effe afkloppen want dit kan natuurlijk wel nog gebeuren in de toekomst
Dubbeldrank 1 juli 2024 07:22
En op het moment dat ik storing had en zelfs uren later stond er op de statuspagina van Odido dat er geen storingen bekend waren. Vrij nutteloos dus.
zacht @Dubbeldrank1 juli 2024 07:26
Dat soort zaken kun je beter checken op allestoringen.nl, dan heb je in ieder geval de input van gebruikers ipv van de aanbieder zelf.
GertMenkel @zacht1 juli 2024 08:27
Die site monitort vooral tweets, dus is niet echt betrouwbaar. Zodra Odido storing heeft, hebben Netflix en YouTube ook opeens "storing" op dat soort websites. Het is een eerste indicatie, maar de helft van de storingen daar slaan helemaal nergens op.
MicGlou @GertMenkel1 juli 2024 08:46
Het is een goede indicatie dat er iets aan de hand is, daar heb je iig meer aan dan storingspaginas van providers waar 9 van de 10 keer niets staat terwijl er toch een grote storing is. Zeker als je bij allestoringen ineens een hele grote piek ziet dan weet je eigenlijk al zeker dat er iets aan de hand is... dat de grafieken dan van Netflix en Youtube ook omhoog gaan is een symptoom, niet teveel op letten.
kodak
@MicGlou1 juli 2024 12:25
Het doel om van een leverancier de juiste informatie te krijgen is zekerheid, niet slechts een indicatie van anderen. Het probleem is dat het bedrijf er kennelijk niet aan doet en klanten niet afhankelijk willen zijn van indicaties van anderen. Het is dus niet beter om afhankelijk van anderen te zijn, omdat het niet voldoet.
MicGlou @kodak1 juli 2024 13:12
Tuurlijk is dat het doel, maar als die leverancier je die informatie niet geeft wat heb je dan? Wat helaas héél veel gebeurd. Dan is een indicatie dat je niet de enige bent nog altijd beter dan in het duister tasten. Tevens kan je de meest recente posts op social media mooi centraal vinden waar vaak ook veel wordt bevestigd. Dat is de waarde van allestoringen... zoals het gezegd luidt: iets is nog altijd beter dan niets.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 16:56]

kodak
@MicGlou1 juli 2024 14:27
Iets is beter dan niets is de houding waardoor er nauwelijks meer de nodige informatie is. Dus in plaats van er blij mee te zijn doen klanten er beter aan om duidelijk te blijven maken dat een bedrijf door de ondergrens gezakt is. Het vervangt namelijk niet de nodige comminicatie en informatie.
dr86 @GertMenkel1 juli 2024 09:14
Mwa tot nu toe vind ik die site vrij betrouwbaar, ook met storing bij ING en ziggo

staat er nog niks op de eigen sites dan zie je bij allestoringen vaak al wel een piek tov een uur ervoor. Ook al zijn het er maar tientallen.
swhnld @GertMenkel1 juli 2024 09:37
Data moet je interpreteren. Probleem is dat providers vaak pas een storing melden vrij laat in het proces, terwijl de grafiek bij allestoringen gelijk piekt. En ja, er zijn altijd mensen met een persoonlijke storing, maar op moment dat het gemiddelde altijd 10 storingen is, en jij hebt een probleem en ziet dat er ineens 1000 meldingen in een piek staan, dan weet je dat er echt wel iets mis is.
Seditiar @GertMenkel1 juli 2024 10:12
Mwah, best behoorlijk accuraat hoor. Vorige week tijdens een LAN-party deed het internet opeens wat raar en als je dan daar keek zag je opeens 3000 meldingen in een half uur bij Delta. Ja Youtube e.d. kregen ook honderden meldingen binnen maar het was toch overduidelijk dat het niet aan mijn netwerk lag.

De basislijn op die website is vaak een paar meldingen constant, maar dat zullen over het algemeen mensen zijn die zelf iets fout gedaan hebben en dan daar maar een melding erin schieten. Al dan niet uit frustratie en onwetendheid.
firest0rm @GertMenkel1 juli 2024 11:29
Het monitort meldingen van gebruikers en is zeer zeker wel betrouwbaar.
Dit kan je ook terug zien in de grafieken. De grafieken schieten flink omhoog als er daadwerkelijk een storing is. Bij meldingen van mensen die zo nu en dan zeggen dat er een storing is
"terwijl dit waarschijnlijk een eigen fout is" dan heeft dat vrijwel geen invloed op de grafiek.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 16:56]

CH4OS @zacht1 juli 2024 07:38
Verschilt ook wel, sommige diensten hebben dan 24/7 wel een storing... Je kunt er dus ook niet vanuit gaan dat allestoringen altijd klopt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:56]

CrashOverDrive @CH4OS1 juli 2024 07:52
een handvol fouten op allestoringen zegt niet veel. Maar als het grafiekje van normaal een storing of 10 naar honderden (of zoals hier, duizenden) schiet, dan is dat wel een goede indicatie :P
jpsch @Dubbeldrank1 juli 2024 07:42
Misschien hadden ze geen internet om de status bij te werken?
Etan @jpsch1 juli 2024 08:00
Zou je zeggen, maar het had alleen effect op het mobiele netwerk. Thuis had ik wel internet.
qlum @Dubbeldrank1 juli 2024 09:15
Stomme is, ze hebben allen zichzelf hier mee, voor een klantenservice is het makkelijk om naar een statuspagina te verwijzen, bovendien voorkomt dit ook belletjes, dus best dom dat ze deze niet gebruiken.
Dubbeldrank @qlum1 juli 2024 09:58
Dat vind ik dus ook, ik ga geen helpdesk bellen en een tijd in de wachtrij hangen als ik ook op de statuspagina kan kijken. (Via de telefoon van mijn vrouw)
Elidibus @Dubbeldrank1 juli 2024 08:16
Het kan ook anders! /s
Giga_ @Dubbeldrank1 juli 2024 07:34
Ja das echt bizar. In welke situaties zijn die pagina’s dan wel up-to-date? Alleen als ze geen storing hebben ofzo :+
Aldy @Giga_1 juli 2024 14:51
Je geeft zelf het antwoord al: Op de pagina staat dat er momenteel geen storingen zijn, dus is de pagina up-to-date als er werkelijk geen storingen zijn. _/-\o_
Fugitive2008 @Dubbeldrank1 juli 2024 08:26
Dat heb ik ook al een keer gehad. ook slecht bereik met mijn telefoon waarvoor ik door de technische dienst al een aantal keer zou worden teruggebeld maar helaas.
i-chat @Dubbeldrank1 juli 2024 08:58
grappig detail ik was in zowel Amsterdam en Almere en had gewoon berijk en heb ook enkele malen kunnen bellen

dan te lezen dat er storingen was is gek omdat ik normaal eigenlijk altijd wel bij de eerste getroffen hoor
Dubbeldrank @i-chat1 juli 2024 09:57
Dat was nog het meest vreemde aan het verhaal, ik zat samen met mijn vrouw in de auto en zij had nergens last van.
Aldy @Dubbeldrank1 juli 2024 14:53
Ik neem aan dat jullie beiden Odido hebben.
Jazco2nd @Dubbeldrank1 juli 2024 10:00
Toen ik keek rond 13u stond het er juist wel op.. ik had wel Amsterdam ingevuld.
jongetje
1 juli 2024 07:39
Ik verbaas me altijd dat bedrijven als Odido zulke storingen met updates bijhouden op X maar niet gewoon op hun eigen website. Ik wil helemaal niet naar X voor storingsinformatie.

Verder is dit nieuwsbericht nogal mosterd na de maaltijd...
CH4OS @jongetje1 juli 2024 07:55
Odido heeft ook een forum, daarop werd het dus bijgehouden; https://community.odido.n...len-en-internetten-366288 (staat ook gelinkt in het artikel)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:56]

lenwar
@CH4OS1 juli 2024 09:06
Dat is in elk geval iets. Maar dan moet je wel weten van dat forum :)

Zoals ik al hieronder al ergens schreef, zou je verwachten dat ze met één druk op de knop alles overal kunnen posten. (inclusief je eigen forum). Daar zijn gewoon diensten voor die dit als service hebben.

Maar goed. Het blijkt maar weer dat goed communiceren verbazingwekkend ingewikkeld is. (niet sarcastisch bedoelt). Je kunt het denk ik ook bijna niet 'perfect' doen, maar het op social media (inclusief je form) bijhouden en niet op je eigen storingssite, voelt wel een beetje zwak...
CH4OS @lenwar1 juli 2024 09:47
Een partij zo groot als Odido kan het ook nooit goed doen. ;)
lenwar
@CH4OS1 juli 2024 10:18
Dat is zeker waar. Dat soort partijen kunnen door hun omvang nooit foutloos werken (waar wordt gewerkt, worden tenslotte fouten gemaakt.) Ook hebben ze 24/7 wel ergens een storing in ons land. Dat kan niet anders. Vervolgens zien we alleen mensen die klagen over de storingen, en zo krijg je een heel vertekend beeld :).

(( Ik maak zelf gebruik van de SMS-dienst van Rijkswaterstaat om op de hoogte te zijn van verstoringen aan de lokale bruggen. Soms heb je echt het gevoel dat die bruggen vaker in storing staan dan dat ze niet in storing staan. Het verschil is natuurlijk dat je er alleen last van het als je er toevallig overheen moet. ))

Maar eerlijk is eerlijk. Ik ben wel van mening dat een bedrijf als Odido ook gewoon hun storingspagina moet bijhouden. Als ze het op X en hun forum doen, moeten ze ook de storingspagina bijhouden. Ze zorgen er tenslotte zelf ook voor dat als je in een zoekmachine "Odido storing" ingeeft, dat dan de eerste niet-gesponsorde pagina hun storingspagina is :).
(( Grappig genoeg staat bij mij bovenin een gesponsorde link van 'opzeggen.nl' *O* ))
CH4OS @lenwar1 juli 2024 10:34
Mijn punt is ook meer, dat omdat Odido zo groot is (en landelijk opereert), er eigenlijk ook altijd wel zeurende klanten zijn (en soms dus onterecht om verschillende redenen, maar mensen soms de kennis of kunde niet hebben om juist te oordelen over wat er gaande is bij hen), niet eens zozeer omdat 'waar gewerkt wordt, vallen spaanders'. Dit zie je ook wel een beetje terug in de reacties op allestoringen.nl; mensen die vaak gewoon maar iemand de schuld geven omdat 'de wifi' niet werkt.
Fishbeast @lenwar1 juli 2024 15:29
Vanuit de storingschecker op de website van odido.nl wordt je doorverwezen naar het forum, dus je zou daar automatisch terecht moeten komen als je het blauwe kader leest als je je postcode gecontroleerd hebt op een storing:
Betekent niet dat er geen storing is. Werkt je internet niet of minder goed? Check de community. We houden je daar ook op de hoogte van eventuele storingen in je buurt.
Bruin Poeper @CH4OS1 juli 2024 11:16
Odido heeft ook een forum, daarop werd het dus bijgehouden; https://community.odido.n...len-en-internetten-366288 (staat ook gelinkt in het artikel)
:(
Hoe kun je daar iets melden als het internet er uit ligt???

Daarnaast: Odido doet wel heel erg ingewikkeld door persé 2FA verificatie te eisen voordat je daar iets kan.
Ik heb Internet van Odido en zou via mijn telefoon dan exclusief die 2FA moeten toepassen op zichzelf. Wat ik niet zo maar kan (is het sowieso mogelijk?), want ik gebruik mijn telefoon als 2FA apparaat bij mijn laptop.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 16:56]

Fishbeast @Bruin Poeper1 juli 2024 15:33
2FA is nooit een slecht idee...
Bruin Poeper @Fishbeast1 juli 2024 15:37
Wel als je (ik) op mijn telefoon voor eerste én tweede factor moet spelen. Ik dacht toch dat de tweede factor van een ander apparaat moet komen?

(Weet je nog: ik moest met mijn telefoon naar Odido thuis omdat het internet er uit ligt.)

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 16:56]

Fishbeast @Bruin Poeper1 juli 2024 15:39
Nee, 2fa gaat om: iets dat je hebt (in dit geval je telefoon) en dat je weet (in dit geval je wachtwoord).
Bruin Poeper @Fishbeast1 juli 2024 15:42
Ja mooie theorie.
Ik spreek over een beroerde praktijkervaring van een gewone man. Iemand die wel op Tweakers meeleest, maar geen ITspecialist is.
(wachtwoorden onthoud ik echt niet meer, ze worden automatisch gegenereerd en het zijn er wel 100. Plus dat er van die idioten zijn die te pas en te onpas je dwingen om je wachtwoord te wijzigen. Verder zijn de beveiligingsspecialisten er nog steeds niet uit of een "inlognaam" wel of niet een emailadres moet zijn.)

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 16:56]

Fishbeast @Bruin Poeper1 juli 2024 16:35
Ik spreek over een beroerde praktijkervaring van een gewone man.
Informatiebeveilgiging gaat inderdaad moeilijk hand-in-hand met gebruiksvriendelijkheid, maar er zijn mogelijkheden om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een wachtwoordmanager is er zo een.
wachtwoorden onthoud ik echt niet meer
Het is inderdaad raadzaam een wachtwoordmanager te gebruiken, dit verlaagt de drempel om sterke wachtwoorden te gebruiken die niet hergebruikt worden voor andere accounts.
latka @jongetje1 juli 2024 07:56
Heb wel eens gehad dat door een storing de storage eruit lag waardoor het cms niet meer werkte en er dus geen content updates naar de website konden.... Eigen website voor dat soort updates is niet heel betrouwbaar imho kun je beter statuspage of Twitter voor inzetten.
watercoolertje @latka1 juli 2024 08:32
Als je het goed inricht blijft je CMS wel werken. In principe is een CMS sowieso niet afhankelijk van je eigen netwerk. Zal wel iets met een IP whitelist zijn en/of een VPN die je moet gebruiken maar dan wss waardeloos ingericht.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 16:56]

latka @watercoolertje1 juli 2024 10:17
Nope. Storage down = CMS down. En de content op de website werd gepushed naar de website van het CMS. Had eventueel met een handmatige login gekund en dan de HTML gaan editen op de webserver die offsite stond, maar het was iets te druk om dit in gang te zetten. Als we de boel inderdaad zo ingericht hadden dat het CMS zou werken als de storage eruit lag, dan hadden we zowiezo geen downtime gehad. An sich was het allemaal wel te overzien, de storage was in een paar uur weer terug, maar de content op de webserver updaten kon dus niet altijd tussendoor zonder aangepaste instructies.
jongetje
@latka1 juli 2024 09:29
Dat kan best zo zijn, maar nu werkte de website volgen mij gewoon en stond er ook niets op.
latka @jongetje1 juli 2024 10:19
De webserver is niet noodzakelijkerwijs (en zeer waarschijnlijk) niet de machine waarop de content gemaakt wordt. Dat loopt bij grotere bedrijven via een redactie met een QA omgeving en een hendel die de content pushed naar productie nadat alle Ds en Ts gecontrolleerd zijn. Als de redactie vrij is/geen toegang heeft etc. etc. is er geen content push naar de webserver die ergens in een datacentrum staat (of zelf helemaal buiten het eigen netwerk staat)
jongetje
@latka1 juli 2024 10:30
Al hebben ze 10 miljoen machines staan met 20 hendels en 12 stappen. Een storing moet je gewoon op je storingspagina zetten en er moet gewoon iemand stand-by staan die deze kan plaatsen, anders kun je net zo goed geen storingspagina hebben (en naar verwijzen in de telefonische wachtrij). Odido is niet een klein bedrijfje ergens op een zolderkamertje. Daar loopt een heel team van servicemanagers rond die dit gewoon moeten regelen.
latka @jongetje1 juli 2024 10:53
Ik snap wat je zegt, maar dit was ook bij een grote multinational met meerdere afdeling etc. etc. De storingspagina is niet prio 1 en soms gaan dingen anders dan je crisis handboek voorschrijft. Ik weet dus nit of dat hier ook gespeeld heeft, maar als jij een dienst kunt inrichten verzinnen met een 100% uptime garantie (en dan niet iets met 3 negens oid) voor al je afnemers, dan ben zou ik snel een patent aanvragen.
jongetje
@latka1 juli 2024 11:19
Dat zeg ik, de website was gewoon online, een deel van het mobiele netwerk had storing. Je haalt er allemaal zaken bij die niet relevant zijn.

Mijn punt is dat ze gewoon de storingspagina moeten bijwerken bij een storing, daar is die pagina tenslotte voor. Je kunt prima in je CMS inregelen dat bepaalde content/pagina's wel direct gepubliceerd mogen worden.

(Alles is een keuze bij het inrichten van een systeem. Ik kom vaak genoeg bij bedrijven binnen en die doen dingen omdat ze het altijd al zo doen. En dan blijkt dat helemaal nooit formeel zo afgesproken maar is alles van horen zeggen. Verandering is ook voor veel mensen eng, maar uiteindelijk zit je er voor de klant. Niet om elke dag je jas aan je haakje te hangen, je eigen flexplek te bezetten en je beker koffie te vullen).
TheVivaldi @latka1 juli 2024 12:43
Niet prio 1, maar het moet wel prio 2 zijn. Als een chirurg iemands leven probeert te redden in een kritieke toestand, is het op de hoogte houden van nabestaanden ook niet prio 1, maar dat betekent nog niet dat er pas 6 uur ná de operatie een update volgt. Er wordt tussentijds gewoon een update gegeven.

En gezien dit een techbedrijf is: kan het systeem niet automatisch op de storingspagina zetten “er is mogelijk sprake van een storing - we doe onderzoek”? Als blijkt dat het zo is, kan een werknemer altijd handmatig een update of aanvullende reactie plaatsen.
Fishbeast @latka1 juli 2024 15:34
De storingspagina is niet prio 1 en soms gaan dingen anders dan je crisis handboek voorschrijft.
Dit zou het dus wel moeten zijn en gewoon onderdeel moeten zijn van je incidentenrunbook.
lenwar
@latka1 juli 2024 10:31
Zonder enige kennis van zaken over de organisatie en de infrastructuur te hebben van dit anonieme bedrijf, durf ik dan wel te stellen dat ze hun infra heel rottig hebt opgezet dan.

Sowieso moet je je eigen storingspagina nooit zelf hosten om duidelijke redenen. :) Het is zelfs het meest ideaal om er een platte HTML-pagina van te maken, zodat je zo min mogelijk afhankelijkheden hebt. (al is dit laatste in de huidige tijd waarschijnlijk niet (meer) realistisch.)

De service-medewerkers van bijvoorbeeld Odido moeten dus ergens op hun kantoor een laptopje hebben staan met een KPN/Vodafone simkaart erin zodat ze hun storingspagina kunnen bijwerken. Als alles 'belly-up' gaat, kun je in elk geval nog je klanten informeren op de voor de klanten gewende manieren.
Je kunt beter iets slechts communiceren dan slecht/niet communiceren.


Off-topic voorbeeld:
We wilden met m'n dochter haar 'kinderfeestje' regelen bij De Ontdekhoek in Rotterdam. We stuurden een reserveringsverzoek per e-mail. Geen reactie. We belden een paar dagen later. Telefoon werd niet opgenomen.
We hadden al zoiets "Nou, dan niet... Stelletje knuppels... Dan maar wat anders." Op hun website staat niets bijzonders, enzovoorts. Wat blijft. Ze moesten sluiten omdat hun pand brandonveilig bleek. Het pand was verkeerd opgeleverd door de Gemeente Rotterdam. Dit kwam medio juni naar buiten. Het is nu 1 juli en er staat nog steeds niets op de website. (zet gewoon neer dat je 'door omstandigheden' tijdelijk gesloten bent, in plaats van dat je een pop-upje krijgt dat je kunt reserveren)
latka @lenwar1 juli 2024 10:55
Correct en dat zijn lessen die je moet opdoen. Dit was meer dan 15 jaar terug overigens. Na die tijd een abbo genomen op statuspage.io en een twitter account ingericht.
lenwar
@jongetje1 juli 2024 08:44
Dat voelt inderdaad gek. Je zou toch verwachten dat ze met een druk op de knop (één interface) in één keer alle service-pagina’s van info kunnen voorzien.

Lijkt mij niet heel ingewikkeld.

(En uiteraard moet die interface (ook) buiten hun eigen netwerk worden gehost ;) )
tgosselink 1 juli 2024 07:33
Delta was eveneens volledig uit de lucht
Niets op hun website idd
Wel op allestoringen en op X onder odido
Overigens lag Gelderland er ook uit

[Reactie gewijzigd door tgosselink op 22 juli 2024 16:56]

jongetje
@tgosselink1 juli 2024 07:41
Delta mobiel gaat ook over de Odido masten.

Maar niet volledig uit de lucht. In Zuid-Holland kon ik gewoon bellen met Odido (maar ook met de dochters Simpel en Ben. We hebben ze alle 3 in huis).

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 16:56]

Nephalem82 @tgosselink1 juli 2024 07:50
Nee, hoor.
Delta hier en nergens last van gehad.
CH4OS @tgosselink1 juli 2024 07:57
Gezien eea via het forum bevestigd werd, had Odido weet van de storing, lijkt me dan ook dat men grootte/impact óók wist en dat gecommuniceerd heeft.
Bliksem B @tgosselink1 juli 2024 08:09
Ik had vanmorgen inderdaad ook problemen met caiway rond 6:34. Net een nieuwe router restart uitgevoerd en hij doet weer.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 16:56]

jongetje
@Bliksem B1 juli 2024 10:12
Dit gaat over een storing over het mobiele netwerk van Odido en nu opeens over vast internet van Delta/Caiway?
Bliksem B @jongetje1 juli 2024 12:09
Aah. Dat was mij niet duidelijk uit de het artikel. Telecommunicatie - Wikipedia kan namelijk bedraad of draadloos.

Ik dacht dat Simpel en Bel ook vast internet aanboden. Dat is niet het geval. Odido biedt namelijk ook glasvezel aan over netwerken van Delta (Caiway). Vandaar dat het kwartje niet direct viel.
jk-5
1 juli 2024 07:36
Tijdens dit probleem waren zo’n 75% van de Odido masten offline in het genoemde gebied. Als je dus geluk had was je in de buurt van een mast die het nog wel deed, dan had je er niet echt last van. Hoewel in steden de overlap van masten niet heel groot is. Het probleem speelde ook in het gebied langs de A28 rond Harderwijk en noordelijker. En doordat de masten daadwerkelijk offline waren hadden ook alle virtuele providers op het Odido netwerk er last van.
Technoid 1 juli 2024 08:03
Wat hebben we nog aan dit achter de feiten aan nieuwsbericht? Als dit nu gisteren geplaatst was..

Nu had ik zelf geen last van de storing, zou kunnen omdat ik geen Odido heb of dat ik niet in de provincies woon die genoemd worden. Feit blijft wel dat alles hier werkte bij KPN.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 16:56]

jongetje
@Technoid1 juli 2024 08:41
Freedom heeft dan ook geen mobiel netwerk...
Kpt. Sputnik 1 juli 2024 08:18
In dit geval hier in Rotterdam gelukkig geen last van de storing gehad.
Toevallig loopt mijn mobiel abonnement bijna af en, ondanks eventuele aantrekkelijke combi-deals, ik blijf toch bij mijn huidige provider op het Vodafone-netwerk om in geval van een storing toch een alternatief te hebben. Gewoon, kansen spreiden :)
Carlos0_0 @Kpt. Sputnik1 juli 2024 08:45
Ja precies het is wel heel leuk dat combineren, voor zogenaamde gratis leuke extra's.
Maar je kan het beter spreiden dan weet je ieder geval iets het doet, en zijn zovaak acties dat je niet heel veel duurder uit hoeft te zijn.
Ik zelf zit ook bij Ziggo thuis maar mobiel van Simyo(KPN) netwerk, prima prijzen bij Simyo en toch de boel gescheiden gehouden.
FrostyPeet @Kpt. Sputnik1 juli 2024 09:04
Als je internet kritiek is kan je overwegen om een 4G simkaart router met utp poorten en wifi. Een prepaid simkaartje van een andere provider. Zet er 20 euro op, de code voor 1 dag unlimited inter op de router plakken, tesamen met de wachtwoorden. Twee keer per jaar opwaarderen of een sms-je sturen om het aktief te houden. Die sms kan je sturen vanuit de router zelf.

Bij een calamiteit utp kabel lostrekken van het internet modem, in de 4G router prikken en dan heb je tenminste nog een beetje internet. Voor pak-em-beet 100 euro heb je al een merk router. Dat hoeft echt geen 300mpbs router te zijn, want de 4G snelheid zal toch nooit meer zijn dan 30mbps.

Prima backup internet voor tijdelijk, handig voor op vakantie in het buitenland (lokaal prepaidje erin en geen gedoe met alle hardware van vrouw en kinderen).
WhiteSnake76 @FrostyPeet1 juli 2024 10:04
Als alleen bekabeld internet er uit ligt dan kun je ook gewoon je telefoon op je computer aansluiten via USB en die via USB-Tethering als modem gebruiken als je Internet nodig hebt.
FrostyPeet 1 juli 2024 09:50
Ergens begrijp ik het wel, zondagmiddag. Iedereen die actie kan ondernemen is weg, inclusief de managerslaag.

Je kan als telco zoveel ellende voorkomen met een tijdige storingmelding, elk half uur iets als "we zijn er druk mee bezig" en als het een dag duurt iets van "sorry, u krijgt €5 korting. Voor de prijs van een stagiair die wat gescripte meldingen plaats en iets minder winst de komende maand heb je perfecte reclame hoe goed je alles oplost. Er zijn bedrijven die volledig automatische bots hebben die hun website updaten.
kodak
@FrostyPeet1 juli 2024 13:03
Er is niets begrijpelijks aan als je een bedrijf hebt waar communicatie 24/7 voor jezelf en miljoenen klanten de belangrijkste bestaansreden is en je dan na 25 jaar aan bestaan uit overnames en fusies nog steeds geen betrouwbare storingsmeldingen kan of wil geven.
Cranslove 1 juli 2024 10:25
Wat ik mis in de commuicatie vanuit Odido is hoe men denkt de getroffenen te gaan compenseren. inmiddels is reeds in de media bevestigd (wat velen al weten over heel veel dingen) dat we te veel betalen voor internet. Men betaalt wel maar kreeg geen internet geleverd. Ja, het is een storing. Maar in de wetenschap dat je systematisch altijd al teveel betaalt. Mag dit niet gebeuren.
kodak
@Cranslove1 juli 2024 12:55
Zo te lezen doet het bedrijf al nauwelijks aan zelf zorgen dat getroffen klanten geinformeerd worden over de storing. Die moeten maar zelf moeite doen de status via de (social)media te vernemen. Dus informatie over compensatie hoeft waarschijnlijk helemaal niet verwacht te worden tenzij de klanten er zelf om vragen.
Mawlana 1 juli 2024 11:15
De storing begon rond 11.45u. Wij reden vanuit Haarlem naar het oosten van het land, en op een gegeven moment stopte Spotify ermee en gaf Waze aan dat het offline-kaarten gebruikte. Verbinding was volledig weggevallen. Even later schakelde m'n iPhone 12 over op 3G. Niet veel later weer 5G, maar er was geen verbinding mogelijk (waarschijnlijk overbelast).

Pas na een 30-40 minuten had ik weer een goede verbinding.

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