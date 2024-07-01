Odido had zondagmiddag storing in Amsterdam, Flevoland en Utrecht

De Nederlandse telecomprovider Odido kampte zondagmiddag met storingen in de regio’s Amsterdam, Flevoland en Utrecht. Klanten konden hierdoor tijdelijk niet meer bellen en internetten. Rond 17.30 uur waren de problemen grotendeels verholpen.

Uit gegevens van Allestoringen.nl blijkt dat de problemen bij Odido rond 11.30 uur zijn begonnen. Op dat moment begonnen ook klachten over de diensten van dochterondernemingen Ben en Simpel binnen te lopen. Rond 13.30 uur werd er een piek van ongeveer 3100 klachten ten aanzien van Odido geregistreerd. Naarmate de middag vorderde, nam het aantal klachten over het netwerk van de telecomprovider opnieuw af.

Odido bevestigde dat er problemen waren in Amsterdam, Flevoland en Utrecht. Rond 17.30 uur schreef de telecomprovider dat deze problemen waren verholpen en dat de getroffen klanten het netwerk opnieuw konden gebruiken.