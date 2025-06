Prijzen internetabonnementen Nederland stijgen in 2024 met gemiddeld 4 procent

Ziggo, KPN en Odido verhogen de prijzen voor internetabonnementen in 2024 met gemiddeld vier procent. De prijsstijgingen hangen grotendeels samen met de inflatiecijfers. Vorig jaar verhoogden de drie grootste providers van Nederland hun tarieven nog met meer dan zes procent.

Sinds 2022 betalen consumenten op jaarbasis tot 138 euro meer voor een internetabonnement, meldt Overstappen.nl. Ziggo verhoogt vanaf juli zijn internetprijzen met 2,5 procent. Bij KPN gaat het om een stijging van 3,8 procent. Odido verhoogde in januari van dit jaar al zijn prijzen, met 5,7 procent. Die percentages liggen nog een stuk lager dan vorig jaar, toen Ziggo en Odido (voorheen T-Mobile) de prijzen met meer dan acht procent verhoogden. Bij KPN ging het toen om een stijging van ruim zes procent.

De prijsverhogingen hebben voor een groot deel te maken met de hoge inflatie waar Nederland mee te maken heeft. De inflatiecorrectie bedraagt dit jaar 3,8 procent. Vorig jaar was dat nog 10 procent. In de afgelopen drie jaar stegen de prijzen van Odido percentueel gezien het hardst. Klanten van die provider betalen gemiddeld 17 procent meer voor een internetabonnement dan in 2022. Van de drie grootste providers stegen de prijzen van Ziggo in drie jaar tijd het minst, namelijk met 12,8 procent. De prijzen van KPN stegen de afgelopen drie jaar met 13,2 procent.

Update, 17.15 uur: De percentuele prijsstijging in de afgelopen drie jaar was onjuist; de percentuele stijging vanaf 2022 is niet bij KPN maar bij Odido het hoogst. Het artikel is daarop aangepast.