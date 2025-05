Ziggo verhoogt snelheid van twee abonnementen - update

Ziggo lijkt de snelheid van minstens twee abonnementen te verhogen: het Internet Complete-abonnement en het Zakelijk Internet Complete Xtra-abonnement. Dat blijkt uit berichten die diverse Tweakers-gebruikers hebben ontvangen. Ziggo heeft de verandering nog niet bevestigd.

De downloadsnelheid van het Internet Complete-abonnement lijkt te worden verhoogd van 500Mbit/s naar 750Mbit/s. De uploadsnelheid stijgt van 50Mbit/s naar 60Mbit/s. Ziggo verandert ook de naam van het abonnement, aldus klanten in een forumpost op Gathering of Tweakers. Internet Complete wordt dan gelijkgesteld met het bestaande Internet Max-abonnement.

Volgens een bericht van Ziggo wordt het abonnement vanaf eind mei vanzelf geüpgraded. Gebruikers kunnen ook hun modem resetten om de hogere snelheden nu al te krijgen. Volgens Totaal TV krijgen bestaande Internet Max-klanten een gratis upgrade naar Internet Elite. Met dat pakket krijgen ze downloadsnelheden van 1000Mbit/s en uploadsnelheden van 100Mbit/s.

Ook het Zakelijk Internet Complete Xtra-abonnement krijgt een upgrade. Verschillende tweakers zeggen op het forum daarover een bericht te hebben gekregen van Ziggo. "We werken elke dag aan de capaciteit van ons netwerk en binnenkort verhogen we kosteloos de internetsnelheid voor onze klanten. Dit betekent dat je downloadsnelheid omhooggaat van 600Mbit/s naar 800Mbit/s. Je uploadsnelheid van 70Mbit/s blijft gelijk. Verder verandert er niets aan je contract; het is een cadeautje voor jou", klinkt het. Het is niet duidelijk of dit de enige abonnementen zijn die een snelheidsverhoging krijgen.

Update 11.11 uur - Ziggo laat tegenover Tweakers weten: "Klanten met een Complete-pakket hebben per 13 mei een kosteloze upgrade ontvangen naar een Max-pakket. Dit pakket kent een hogere up- en downloadsnelheid. Daarnaast hebben wij voor klanten met een bestaand Max-pakket per gisteren de downloadsnelheid verhoogd. Ook deze verhoging is kosteloos. De klanten die dit betreft zijn hier persoonlijk van op de hoogte gesteld."

Update 13.56 uur - Ziggo laat tegenover Tweakers weten: "Ziggo heeft voor SoHo-klanten met een Zakelijk Internet Complete, Plus of Max pakket een kosteloze verhoging van de downloadsnelheid doorgevoerd. Ook zij worden hier per mail van op de hoogte gesteld."