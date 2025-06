Netwerktest: alle drie de Nederlandse providers scoren iets beter, KPN wint weer

Alle drie de Nederlandse providers hebben op de jaarlijkse netwerktest van het Duitse Umlaut iets beter gescoord dan vorig jaar. De test meet onder meer het bereik, de snelheid en de prestaties op het gebied van bellen. KPN wint, net als vorig jaar.

KPN haalde de hoogste score van de Nederlandse drie providers en het is bovendien de hoogste score die Umlaut tot nu toe heeft toegekend, meldt het bedrijf in het rapport. Alle drie de providers krijgen het predikaat 'outstanding' en behalen meer dan 970 van de 1000 punten in de test. Op alle hoofdgebieden scoort KPN het beste: bellen, data en bevindingen van klanten.

Resultaten Umlaut 2024

De provider maakt het verschil op de testen op het spoor: daarbij lukt het KPN net iets vaker om een belverbinding of online sessie op te zetten, zo blijkt uit de testresultaten. Het is de zevende keer dat Umlaut de test uitvoert.

Umlaut doet jaarlijks in opdracht van het Duitse Connect Magazine onderzoek naar de kwaliteit van netwerken in verschillende landen, waaronder in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië en Spanje. Onderzoekers bewegen lopend en met auto's door een land om honderdduizenden data- en spraakmonsters te nemen. Ook zijn er dankzij de dataregistratie van 'duizenden populaire apps' honderden miljarden monsters in de relevantie categorieën verwerkt. Volgens Umlaut vond deze vorm van geanonimiseerde datacollectie alleen plaats wanneer gebruikers hier in de gebruikersvoorwaarden toestemming voor gaven.