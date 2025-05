Odido gaat stoppen met 3G en daarmee gaat het laatste 3G-netwerk in NL offline

Ook telecomprovider Odido gaat zijn 3G-netwerk op termijn uitfaseren, zodat het meer capaciteit overheeft voor 4G en 5G. KPN en Vodafone deden dat eerder al. De stop van Odido zal daarmee het einde van 3G in Nederland markeren.

Odido bevestigt op donderdag dat zijn 3G/UMTS/HSPA-netwerk op termijn zal worden uitgezet om meer bandbreedte vrij te maken voor de modernere 4G- en 5G-technieken. Het 3G-netwerk blijft 'tenminste' tot 1 augustus 2026 online, waarmee gebruikers nog minimaal twee jaar gebruik kunnen maken van die netwerktechniek. Er is nog geen definitieve afsluitdatum voor Odido's 3G-netwerk bekend.

De telecomprovider zegt minimaal zes maanden van tevoren een concrete datum voor het stopzetten van zijn 3G-netwerk te communiceren. Odido zegt dat het uitschakelen van 3G de netwerkervaring op de modernere netwerken moet verbeteren. Het bedrijf claimt ook dat zijn netwerk daardoor efficiënter zal worden.

Odido beheert momenteel het laatste mobiele netwerk in Nederland dat nog 3G aanbiedt. De twee andere netwerkbeheerders, KPN en Vodafone, stopten eerder al met hun 3G-netwerken. KPN deed dat in 2022, Vodafone in 2020. Odido schakelde vorig jaar al zijn 2G-netwerk uit, iets waar KPN en Vodafone momenteel nog mee bezig zijn.

Door die oudere netwerken uit te schakelen, komt meer frequentieruimte vrij voor nieuwere netwerktypen. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over waarom telecomproviders hun oude netwerken uitschakelen.