Nederlandse providers zetten 2G of 3G uit

Een abonnement met een bundel van 1GB per maand voor een prijs van 75 euro klinkt niet echt aantrekkelijk. Het was het zakelijke aanbod waarmee KPN in 2004 de markt op kwam en voor het eerst klanten gebruik liet maken van zijn gloednieuwe netwerk: 3G, toen nog vaak UMTS genoemd. Deze week gaat de spreekwoordelijke stekker eruit: KPN stopt met het inmiddels verouderde netwerk.

Tijd wacht voor niemand, zo zong Queen-frontman Freddie Mercury in de tijd dat mobiel internet nog een toekomstdroom was. Dat geldt zeker voor generaties van mobiele netwerken. De analoge netwerken zijn al lange tijd verdwenen en ook termen als i-Mode en WAP horen inmiddels in een museum thuis, maar dat providers een digitaal mobiel netwerk uitschakelen, zagen we nog niet eerder.