Het naderende einde van 3g

KPN, Libertel, Telfort, Dutchtone, Ben en Versatel: als je al deze namen herkent en weet waarom ze hier naast elkaar staan, ben je waarschijnlijk niet heel jong of ben je heel geïnteresseerd in mobiele technologie, en vermoedelijk beide. Deze namen waren in de zomer van 2000 niet uit het nieuws te slaan. De reden? De umts-veiling. Eind juli haakte Versatel af en kregen KPN, Libertel, Telfort, Dutchtone en Ben een licentie voor de 2100MHz-band om daar te beginnen met het aanbieden van mobiel internet.

Providers boden in totaal 5,9 miljard gulden voor de frequenties. Omgerekend in euro's en met inflatie erbij is dat zo'n 3,7 miljard euro. De umts-veiling bracht KPN in financiële problemen, maar het bedrijf zag het als essentieel voor de toekomst. Niet iedereen zag die toekomst met mobiel internet voor zich. Neem nu deze willekeurige legende uit de Tweakers-geschiedenis. Tweaker Daniël Kegel: "Ik zie een laptop met ingebouwde umts wel zitten, lekker draadloos UT'en en zo. Op m'n telefoon kan het me niet boeien; ik wil helemaal geen filmpjes kijken op die rotte, kleine schermpjes. En je batterij is dan binnen 10 minuten leeg natuurlijk."

Daniël stond daarin niet alleen; veel mensen waren nét gewend aan het idee van een mobiele telefoon, en het bekijken van foto's en video's op telefoons was in de hoofden van veel mensen nog ver weg. Het was ook niets geweest op telefoons uit die tijd, met monochrome schermen ter grootte van een paar vingernagels.

Inmiddels is umts geen technologie van de toekomst meer; het is bijna technologie uit het verleden. Vodafone is volgende week de eerste die zijn umts-netwerk uitschakelt, KPN volgt binnen een paar jaar. T-Mobile houdt zijn umts-netwerk - het heet inmiddels al jaren 3g - voorlopig in de lucht, maar het sentiment is duidelijk; 3g is op weg naar de uitgang.