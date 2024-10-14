Odido brengt '300Mbit/s'-5G-thuisinternetabonnement uit voor 25 euro per maand

Dit bericht is verstuurd via Odido Klik&Klaar 5G Internet!
Toen ik vanochtend dit nieuws las heb ik gelijk een bestelling geplaatst. Tijdens de aanvraag kun je o.a. kiezen om het modem in een Odido winkel op te halen. Het Odido filiaal hier in de buurt gaat om 12:00 open, om 12:05 kreeg ik een SMS dat ik mijn product klaar ligt om af te halen.
Waarom wij dit product thuis graag willen proberen
De enige optie die wij thuis hebben is Ziggo. Wij hebben tweemaal geprobeerd over te stappen van Ziggo naar Odido/KPN in de afgelopen 2 jaar. KPN heeft helaas de meeste koper aansluitingen al uit de centrale verdeler van onze wijk gesloopt en vervangen door glas. Echter steekt het glasdraadje al 2 jaar uit de grond bij de voordeur. Hierdoor is het oversteppen telkens niet gelukt, omdat er geen fysieke ADSL lijn beschikbaar is (dit is althans het verhaal van de KPN technische dienst).
We moeten net toeval hebben dat een van de buren het contract opzegt en overstapt naar Ziggo, zodat er een fysieke ADSL verbinding vrij komt, is ons verteld. Onze ervaring met Ziggo is niet heel goed. Naast dat het relatief duur is, is de verbinding niet zo goed. Zowel bekabeld als draadloos valt de verbinding meerdere malen per dag geheel weg. Niet handig als je net in een remote meeting zit of lekker een serie of film aan het kijken bent.
Eerste ervaring na 1 uur Odido Klik&Klaar 5G
1. Geen CG-NAT!
Dit was het enige waar ik bang voor was. Echter hebben wij gewoon een dedicated IP en port-forwarding werkt!
2. Installatie
Mega simpel. Je stopt de simkaart die je erbij krijgt in het modem, vergelijkbaar als bij een telefoon. Zo'n mega dun pinnetje is niet nodig. Stekker in het stopcontact en alles werkt binnen een minuut.
3. Modem configuratie
Via de Klik&Klaar app zijn via een intuitive UI de basics te configureren. Denk aan Wifi (2.4ghz/5ghz), password, gasten netwerk etc.
Via de Zyxel UI in de browser heb je de zelfde (geavanceerde) instelling als "normaal". Gewoon even naar 192.168.1.1 gaan. Statische DHCP, port-forwarding, firewall etc werkt allemaal gewoon.
4. Verbinding
Wisselvallig. Ik heb het modem op 4 verschillende plekken in huis gehad nu. Voorkant woning bij raam, achterkant woning bij raam, midden in de woning en naast het huidige Ziggo modem. Odido zelf raadt aan het modem dicht bij een raam te zetten.
Al deze posities lijken geen/weinig invloed te hebben op de snelheid/prestaties. In het begin toonde de Klik&Klaar app dat ik een 4G+ verbinding had. Dit is nu wel overgegaan op een 5G verbinding. Het is me niet gelukt om handmatig te switchen tussen 5G en 4G om het verschil te testen.
Volgens Odido wonen wij in een gebied dat snel 5g zou moeten ontvangen, tot 300Mbps. Er zijn ook gebieden die onder razendsnel vallen, daar schijnen de snelheden boven de 300Mbps te liggen. Zie: https://www.odido.nl/netwerk/dekking/klik-en-klaar
Over WiFi-6 verbonden met mijn Macbook Pro M1 en Google Pixel 9 Pro op 2 meter van het modem:
- De download snelheid begint vaak bij 40Mbps ~ 50Mbps en loopt gedurende de snelheidstest op tot 60Mbps ~ 70Mbps. Met soms een enkele uitschieter tot 100+ Mbps.
- De upload snelheid begint vaak bij 10Mbps ~ 15Mbps en loopt dan af
naar ongeveer 2Mbps ~ 5Mbps.
- ping ligt tussen de 40 ms en 100 ms
Ter vergelijking, als ik het WiFi van Ziggo selecteer haal ik de geadverteerde snelheden van 200Mbps down en 30Mbps up.
Op mijn Pixel 9 Pro heb ik ook Odido 5G. Hier haal ik overal in huis aanzienlijk lagere snelheden dan het Klik&Klaar 5G modem.. Zodra ik mijn telefoon echter op 4G zet nemen de snelheden toe
.
Overig
De komende dagen gaan wij voor onszelf testen of de verbinding stabiel en snel genoeg is voor ons.
Wat context:
- we zijn met 2 personen
- we gamen niet
- we kijken regelmatig series/films via streaming diensten (Nvidia Shield TV)
- we hebben een home lab met o.a. Home Assistant
- onze woning is 65 m2 en we gebruiken geen WiFi versterkers/repeaters o.i.d.
- we wonen in Amsterdam Noord
Afhankelijk van hoe Klik&Klaar 5G presteert gaat het over een maand weer terug naar Odido, of zeggen we Ziggo volledig op.
Vragen?
Mocht iemand nog vragen hebben, stel ze gerust!
[Reactie gewijzigd door tvdruenen op 14 oktober 2024 15:50]