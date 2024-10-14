Odido brengt '300Mbit/s'-5G-thuisinternetabonnement uit voor 25 euro per maand

Odido's 5G-thuisinternetabonnement Klik&Klaar Internet is vanaf maandag te bestellen voor 25 euro per maand. Bij het abonnement krijgen klanten een Zyxel-5G-modemrouter. Het abonnement heeft een onbeperkte snelheid en databundel.

Hoewel de snelheid van het internetabonnement onbeperkt is, spreekt Odido over 'tot wel 300Mbit/s'. De snelheid is afhankelijk van de afstand tot de zendmast en de plaatsing van de router. Ook de isolatie van het huis speelt een rol bij de snelheid. In theorie zijn snelheden tot 1,6Gbit/s haalbaar met Odido's 5G-netwerk, tonen speedtests op Gathering of Tweakers aan. De kans lijkt echter klein dat Klik&Klaar-klanten die snelheid binnenshuis zullen halen.

Zyxel NR5307

Klanten krijgen bij het abonnement een Zyxel NR5307-router in bruikleen. Deze is kosteloos, maar moet wel teruggestuurd worden als het abonnement afloopt. De router ondersteunt vanuit Zyxel Wi-Fi 7, hoewel de Odido-variant Wi-Fi 6 ondersteunt. Daarnaast zijn er twee 2,5Gbit/s-lanpoorten.

Het Klik&Klaar-abonnement is volgens Odido onder meer bedoeld voor klanten die in regio's wonen waar nu nog geen internetaansluiting van 30Mbit/s of meer beschikbaar is, zogenoemde 'witte adressen'. Hier zijn er ongeveer twintigduizend van in Nederland. De provider zegt dat het abonnement ook geschikt is als alternatief voor glasvezel of coax. Die twee netwerken kunnen hogere snelheden aanbieden, maar zijn duurder dan Klik&Klaar.

Het abonnement komt met een app om de klant te begeleiden bij het plaatsen van de 5G-router, bijvoorbeeld om aan te geven waar de dichtstbijzijnde 5G-mast is. Klik&Klaar is maandelijks opzegbaar. Klanten die op hetzelfde adres een mobiel abonnement van Odido hebben, betalen 20 euro per maand voor Klik&Klaar.