Odido brengt '300Mbit/s'-5G-thuisinternetabonnement uit voor 25 euro per maand

Odido's 5G-thuisinternetabonnement Klik&Klaar Internet is vanaf maandag te bestellen voor 25 euro per maand. Bij het abonnement krijgen klanten een Zyxel-5G-modemrouter. Het abonnement heeft een onbeperkte snelheid en databundel.

Hoewel de snelheid van het internetabonnement onbeperkt is, spreekt Odido over 'tot wel 300Mbit/s'. De snelheid is afhankelijk van de afstand tot de zendmast en de plaatsing van de router. Ook de isolatie van het huis speelt een rol bij de snelheid. In theorie zijn snelheden tot 1,6Gbit/s haalbaar met Odido's 5G-netwerk, tonen speedtests op Gathering of Tweakers aan. De kans lijkt echter klein dat Klik&Klaar-klanten die snelheid binnenshuis zullen halen.

Zyxel NR5307 Odido modemrouter Klik&Klaar
Zyxel NR5307

Klanten krijgen bij het abonnement een Zyxel NR5307-router in bruikleen. Deze is kosteloos, maar moet wel teruggestuurd worden als het abonnement afloopt. De router ondersteunt vanuit Zyxel Wi-Fi 7, hoewel de Odido-variant Wi-Fi 6 ondersteunt. Daarnaast zijn er twee 2,5Gbit/s-lanpoorten.

Het Klik&Klaar-abonnement is volgens Odido onder meer bedoeld voor klanten die in regio's wonen waar nu nog geen internetaansluiting van 30Mbit/s of meer beschikbaar is, zogenoemde 'witte adressen'. Hier zijn er ongeveer twintigduizend van in Nederland. De provider zegt dat het abonnement ook geschikt is als alternatief voor glasvezel of coax. Die twee netwerken kunnen hogere snelheden aanbieden, maar zijn duurder dan Klik&Klaar.

Het abonnement komt met een app om de klant te begeleiden bij het plaatsen van de 5G-router, bijvoorbeeld om aan te geven waar de dichtstbijzijnde 5G-mast is. Klik&Klaar is maandelijks opzegbaar. Klanten die op hetzelfde adres een mobiel abonnement van Odido hebben, betalen 20 euro per maand voor Klik&Klaar.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 08:15 391

14-10-2024 • 08:15

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Reacties (391)

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OverSoft 14 oktober 2024 10:03
Wij hebben een soortgelijk abo in Italië. Er zitten nogal wat haken en ogen aan wat je niet zo snel op kan maken uit de specs.

Ten eerste is de latency aanzienlijk hoger (in de orde van 40ms+), daarnaast wordt de verbinding (veel) slechter als het regent of onweert (in sommige gevallen valt deze zelfs weg voor een periode).

Wat meestal ook is (in ieder geval in Italië) bij 5G abo's, is dat je geen eigen publiek IP krijgt, maar dat je achter een NAT zit van de provider. Dus geen servertjes draaien of SSH/VPN toegang naar huis.
friend @OverSoft14 oktober 2024 11:31
Eigen server benaderen van buitenaf is goed te doen met Tailscale Funnel (en gratis), nog los van de VPN mogelijkheden die heel eenvoudig te configureren is.
https://tailscale.com/kb/1223/funnel
icecreamfarmer @friend14 oktober 2024 12:15
Ik had tailscale al draaien maar dit kende ik nog niet.
Zo handig zijn voor mijn homeassistant server. Daar zet ik telkens ene vpn voor op maar dat vreet batterij.

[Reactie gewijzigd door icecreamfarmer op 14 oktober 2024 12:17]

Technoid @icecreamfarmer14 oktober 2024 13:29
Split tunnel met WireGuard.
Ideaal ook op bijvoorbeeld de iPhone, buiten de deur schakelt die in en DNS en bepaalde IP reeksen die je hebt opgegeven gaan automatisch daaroverheen.
matjans @OverSoft14 oktober 2024 11:12
Grappig, wij precies hetzelfde. Off season is het overdag prima te doen, 's avonds nog sneller. Mét toeristen is het wat langzamer. Wij zitten ook ~2km van een mast, en dan nog net een beetje om een hoekje van een berg. In ons geval abo van AlpSim, operator is WIND. Vodafone wilde bij ons geen 5g leveren, alleen "fttc" (fiber to the cabinet), "computer says no", maar dat kan bij ons gewoon niet. (In italie werkt dat net anders)

Latency is bji ons zo rond de 30ms, bandbreedte down overdag ~180mbit, 's avonds met enige regelmaat boven de 250. In het hoogseizoen overdag zo rond de 100mbit. Slecht weer is merkbaar, maar alleen bij extreem onweer wordt het langzaam (20-40mbit). Uitval heb ik weinig last van.
5G modem staat binnen achter een raam.
Upstream hangt wel erg af van de drukte, ergens tussen 5-30 mbit.

Bij Alpsim krjig je standaard CGNat, voor 3e extra per maand een vast ip4 adres. Ik heb afgelopen zomer de hele handel binnen vervangen door Unifi spul, en met Site Magic (mooie naam voor site2site vpn) prik je gewoon door cgnat heen. (Nadeel is wel dat een unifi express maar ~15-20mbit vpn bandbreedte aan kan, maar goed, upstream wordt beperkt door 5G).

EOLO hadden we hiervoor, dat was één groot drama. Met een beetje mazzel 10mbit, behalve als het waaide, regende, of als je het ueberhaupt nodig had. En instabiel als de pest. De monteur begreep er niets van. Alle spullenboel buiten meerdere keren vervangen, verschillende monteurs maar ze kregen het niet aan de gang.

Voordeel van WIND boven Vodafone is dat Vodafone een wat populairdere roaming partner is dan WIND, alle vodafone international abo's pikken automatisch vodafone italie. En dat zijn er nogal wat.

[Reactie gewijzigd door matjans op 14 oktober 2024 11:16]

OverSoft @matjans14 oktober 2024 11:24
Wind en Vodafone willen het hier niet eens installeren. "Solo problema" roepen ze dan heel hard.

EOLO is tot nu toe best betrouwbaar bij ons, maar we zien de mast ook staan vanaf onze tuin, dus dat scheelt misschien (wij zitten halverwege de heuvel, de mast staat er boven op). Pas vanaf dit jaar is ons abo officieel 300Mbit geworden (zonder meerprijs), hiervoor was deze 100Mbit (en dan kregen we ook strak 100Mbit).

Ik heb toevallig ook alleen maar Ubiquiti spul hangen (maar dan een Dream Machine Pro) met site magic, maar toch wil ik een extern IP voor een backup-VPN. ;)


Overigens herken ik dat "computer says no", maar dan andersom (computer says yes). ENEL is er heilig van overtuigd dat wij glasvezel kunnen krijgen, waarop ik ze al meerdere keren heb uitgenodigd en ze binnen 10 minuten weer weg waren onder de noemer: "oh, wonen jullie zo ver weg". Ja, dat weten jullie, jullie leveren ook energie...
BiG-GuY Moderator Wonen & Mobiliteit @OverSoft14 oktober 2024 16:37
Odido levert op hun 5G netwerk een dynamisch publiek IP-adres. Als de sessie actief blijft zal deze minimaal elke 24u veranderen, maar je hebt geen CG-NAT gelukkig.

Vanaf de Odido Community:
Port forwarding kan je instellen in het meer GUI-menu van het 5G-modem. Hier vind je de complexere functies van het apparaat voor geavanceerde gebruikers. Je bereikt dit menu normaal gesproken door naar 192.168.1.1 te gaan in je browser en vervolgens in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord van het 5G-modem. Deze vind je onderop het 5G-modem. Klik&Klaar Internet werkt optimaal door gebruik te maken van de door Odido geleverde apparatuur. Zowel het 5G-modem als de wifipunten zijn voor jou geoptimaliseerd. Hierdoor krijg je een zo goed mogelijk 5G-signaal binnen en heb je een zo goed mogelijk wifinetwerk. Wil je toch eigen apparatuur gebruiken, dan kan dat. De Klik&Klaar sim is te gebruiken in andere modems en kunnen een internetsignaal ontvangen mits verbonden met het 5G-netwerk van Odido in Nederland. De Klik&Klaar app werkt dan echter niet meer en de Odido klantenservice kan je beperkt ondersteuning bieden.

[Reactie gewijzigd door BiG-GuY op 14 oktober 2024 16:57]

ApexAlpha @OverSoft14 oktober 2024 10:27
Ik vraag me af hoe ver je mast dan staat want ik heb in ieder geval op mijn telefoon nooit last van regen of onweer? In ieder geval niet tot het punt dat ik er iets van merk bij livestreams of hotspot in de trein.

Verder onweert het hier ook iets minder dan in Italië geloof ik.

CGNat is een nadeel, maar ik denk niet dat 99% van de mensen überhaupt weet wat hun IP adres is.
OverSoft @ApexAlpha14 oktober 2024 10:52
We zitten ongeveer 2km van de mast af. Je zit daar niet in stedelijk gebied, dus je hebt wat meer afstand te overbruggen. (Wij konden niet af met een kastje in huis, we hebben een schoteltje op het dak die rechtstreeks op de mast mikt)

Het is een prima oplossing als je geen andere keus hebt, maar het kan absoluut niet concurreren met glasvezel.
ApexAlpha @OverSoft14 oktober 2024 11:14
Nee kwa kwaliteit kan in principe niks concurreren met glasvezel.

Maar kwa prijs/kwaliteit komt het toch aardig goed uit de bus denk ik met €25 per maand.
no_way_today @OverSoft14 oktober 2024 17:56
Betaal nu €40 voor glasvezel. De mast van Odido staat op 250 meter. In ons huis haalt mijn iPhone 360mbit down en 50 up. Voor mij prima. Scheelt weer €180 pj
Technoid @OverSoft14 oktober 2024 13:30
Wij konden niet af met een kastje in huis, we hebben een schoteltje op het dak die rechtstreeks op de mast mikt
Dat kan je totaal niet vergelijken met 4G of 5G....
Je verkoopt nu iets of 5G bij regen slecht wordt maar dat is helemaal niet het geval, een straalverbinding werkt heel anders wat je nu noemt.. Daar heb je die genoemde problemen inderdaad, werkt als een soort WiFi zender om het maar in de lekentaal te noemen.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 14 oktober 2024 13:33]

OverSoft @Technoid14 oktober 2024 13:33
Het is toch echt een 5G verbinding, geen straalverbinding. Wel met een externe antenne, maar er zit gewoon een SIM kaart in...

/edit:
In Italië zijn er geen straalverbindingen meer, alles is vervangen door 4G of 5G.
Hier een vergelijking tussen alle FWA providers in Italië, die allen enkel nog 5G aanbieden.
https://www.opensignal.co...idual-providers-june-2024

[Reactie gewijzigd door OverSoft op 14 oktober 2024 13:40]

Frenziefrenz @OverSoft14 oktober 2024 13:59
Ik neem daarnaast aan dat die "tot 300 Mbit" sowieso niet mogelijk is zonder buitenantenne. :)
OverSoft @Frenziefrenz14 oktober 2024 14:04
Nee, met ons vorige abo met binnen antenne kwamen we niet veel verder dan 30Mbit.
sprankel @ApexAlpha15 oktober 2024 02:36
Zoveel bandbreedte heb je niet nodig op een telefoon gelet de datalimieten die doorgaans van toepassing zijn en dus alle diensten daar op afgestemd zijn. Veel content word ook gebufferd, ook livestreams hebben vaak een buffer van enkele seconden.

Mijn motto is altijd het voordeel van draadloze netwerken is dat ze draadloos zijn, op alle andere gebieden hebben ze enkel nadelen. Dan kom je bij de vraag waarom je thuis volledig op een draadloze verbinding wilt gaan werken? Omdat er geen deftige alternatieven beschikbaar zijn en dat is doorgaans omdat je ergens op den buiten zit waar het economisch niet intressant is om infrastructuur te voorzien. Echter als men al niet wenst te investeren in bedraad internet wilt men doorgaans ook niet echt investeren in mobiel internet.

Daarbij komt ook het probleem naar boven dat telefoon masten alsmaar minder bereik hebben door alsmaar hogere frequenties te gebruiken. In stedelijk gebied komt dit goed uit, de hogere frequenties laten meer bandbreedte toe terwijl er minder mensen in het bereik zijn van 1 specfieke mast en je dus minder overlap hebt. Dat wilt echter ook zeggen dat je alsmaar meer masten nodig hebt, opnieuw geen probleem als je stedelijk zit en elke mast veel klanten kan bedienen maar landelijk is dat een economisch drama waar geen masten bijgezet worden terwijl het bereik wel afneemt. Een hoger zendvermogen gebruiken is niet mogelijk omdat het zendvermogen aan de kant van de telefoon sterk gereguleerd is, gelet telefoon 2 weg communicatie vereist, heeft het geen zin dat een mast zijn zendvermogen omhoog gooit als de telefoon niet meer in staat is te antwoorden. Kort gezegd is 5G fantastisch voor stedelijk gebruik maar eigenlijk een drama voor landelijk gebruik.

Om terug te komen op heeft jou telefoon last van regen en onweer? Uiteraard heeft die dat maar zolang jou verbinding in jou situatie stabiel genoeg blijft merk jij daar uiteraard niet veel van.
dehardstyler @OverSoft14 oktober 2024 10:28
Wat meestal ook is (in ieder geval in Italië) bij 5G abo's, is dat je geen eigen publiek IP krijgt, maar dat je achter een NAT zit van de provider. Dus geen servertjes draaien of SSH/VPN toegang naar huis.
Zijn er nog providers die standaard een publiek IP geven? Ik dacht dat je tegenwoordig overal achter CGNAT zit? Behalve bij bijvoorbeeld Freedom Internet die er specifiek mee adverteert.
ApexAlpha @dehardstyler14 oktober 2024 10:44
Ziggo en KPN doen niet aan CGNat.

Bij KPN krijg je zelfs een IPv4 op je mobiel als je wil.

Ik geloof dat alleen Delta nu standaard CGnat doet.
Cor-Tweakers @ApexAlpha14 oktober 2024 14:22
Bij KPN krijg je zelfs een IPv4 op je mobiel als je wil.
Dit klopt niet ik heb een Sim data only bij KPN en krijg wel degelijk een CGNat adres (10.x.x.x of 100.x.x.x)
ApexAlpha @Cor-Tweakers14 oktober 2024 14:24
Verander je APN eens van 'internet' naar 'advancedinternet'.

Kost je wel data aangezien iedereen je IP kan bereiken / scannen enzo en dit allemaal ook naar je datalimiet telt.

Also je hangt aan het open internet, zorg voor een goede firewall

* geen cybersecurity advies :P *

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 14 oktober 2024 14:24]

dehardstyler @ApexAlpha14 oktober 2024 10:48
Net even gezocht, maar ik ben in de war met mobiele verbindingen zie ik, die zijn standaard CGNAT. Voor vast inderdaad alleen Delta. I stand corrected. :)
Septillion Moderator Duurzame Energie & Domotica @OverSoft14 oktober 2024 13:27
CGNAT krijg je bij Ziggo ook al bij een abbo op coax. In bridge krijg je wel een publiek IPv4 adres. Lijkt bij glas tot nu toe nog geen ding te zijn.
Jay-B @Septillion14 oktober 2024 17:21
Dat klopt niet. Ziggo doet alleen nog full DS.
Septillion Moderator Duurzame Energie & Domotica @Jay-B14 oktober 2024 17:25
Zijn ze er weer vanaf ja? Want toen ik in 2018 Ziggo afsloot hing ik achter een CGNAT. Of heb ik de term gewoon fout? :+

[Reactie gewijzigd door Septillion op 14 oktober 2024 17:28]

Jay-B @Septillion14 oktober 2024 17:34
Nee je zegt het goed. Dat is al wel weer 6 jaar geleden. Sinds een jaar of twee wordt er alleen nog maar Full DS uitgerold.
mrottjers @OverSoft14 oktober 2024 10:40
Wij hebben dit ook in Italië. CGNAT is makkelijk op te lossen met Cloudflare Tunnel(s).

Groter probleem is de stabiliteit. Zodra de toeristen komen (met hun kinderen die de hele dag streamen) stort het netwerk in elkaar. In de zomermaanden haal ik alleen tussen 02 en 10 uur redelijke snelheden. Ik zit op Vodafone.
OverSoft @mrottjers14 oktober 2024 10:48
Wij zitten op EOLO en betalen voor een publiek IP (de enige FWA die dit aanbiedt, volgens mij).
Wij zitten in een redelijk rustig gebied (Umbrië) en in de zomer is het best te doen (we halen vrijwel nooit de volle 300MBit, maar dik 150MBit+ lukt meestal wel).

Vrienden van ons die een paar kilometer verderop zitten hebben Starlink en zijn daar best tevreden over, alleen ik ben anti-Musk, dus wil daar niet aan beginnen.
Jron667 @mrottjers15 oktober 2024 11:21
Ik had dit ook in Portugal, daarom overgestapt op Starlink. Alleen wat uitval tijdens onweer, voor de rest werkt het perfect.
SebasFM @OverSoft14 oktober 2024 12:30
Ik zit over enkele maanden in zo'n zelfde situatie met een vakantiehuisje waar de familie een paar maanden gaat overwinteren. Heb je advies over welke provider je in Italië het beste kan nemen?
OverSoft @SebasFM14 oktober 2024 12:37
Dat is echt 100% afhankelijk van waar je zit. Op de ene locatie heb je perfect ontvangst met EOLO en helemaal niets met WIND, Vodafone of Fastweb en op een andere locatie zit je alleen met WIND goed, etc...
Technoid @OverSoft14 oktober 2024 13:31
Wat je in je hoofdbericht niet vermeld is dat jij het over een hele andere dienst hebt dan wat Odido aanbied.
Jij hebt een straalverbinding, dat is heel wat anders, heeft behoorlijk wat invloeden van buitenaf zoals je zelf al opmerkt.
OverSoft @Technoid14 oktober 2024 13:34
Nee, ik heb een 5G verbinding. Toevallig met een externe antenne, maar dat is toch echt gewoon een 5G verbinding.
magnifor @OverSoft14 oktober 2024 11:39
Met oplossingen zoals Tailscale kan je prima servertjes draaien ook al zit je achter een NAT, sterker nog je hoeft helemaal geen poorten te forwarden, werkt echt goed.
Trnase @OverSoft14 oktober 2024 13:12
Simpel op te lossen, had ik met mijn internet verbinding in Antalya ook. Gewoon op een apparaat (eigen router, rpi, etc) wireguard op knallen. Als je dan op een andere plek wel een extern ip hebt connect je daarmee en heb je intern toegang.

Zo heb ik meerdere locaties met elkaar verbonden via een vps als main punt. En vrijwel elk apparaat die ik gebruik (andere routers op andere adressen, laptop, tablet, mobiel, travelrouter, Android tv e.d.) is verbonden. Altijd toegang tot je devices als het nodig is 😄

[Reactie gewijzigd door Trnase op 14 oktober 2024 13:13]

robertpNL @OverSoft14 oktober 2024 13:40
Maar... is dit 5G in de 700 MHz of 3,5 GHz? De 700 MHz heeft minder capaciteit vergeleken met de 3,5 GHz. Groot verschil...
OverSoft @robertpNL14 oktober 2024 13:42
Ons abo gebruikt 2 banden: 3,5GHz en 26GHz mmWave.
robertpNL @OverSoft14 oktober 2024 13:54
Zit je bij Windtre toevallig?
OverSoft @robertpNL14 oktober 2024 13:54
EOLO
dev-random @OverSoft14 oktober 2024 13:59
De klantenservice wist mij te vertellen dat ik een eigen IP-adres zal krijgen.

We gaan het meemaken, als dat straks enkel IPv6 is zeg ik het binnen de bedenktermijn weer op. O-)
bartvries @dev-random14 oktober 2024 17:46
Je krijgt gewoon een IPV4 adres, maar dat is super dynamisch, een keer power down/up en dan heb je wee r het volgende IP adres.
dev-random @bartvries14 oktober 2024 18:00
Zolang het geen CGNAT is en het beperkt blijft tot een power cycle, gecombineerd met wat automatisering en korte TTL op de DNS records, loopt dat wel los totdat er hier glasvezel ligt.
Bullet NL @OverSoft14 oktober 2024 15:08
Waarom zou de techniek achter dit 5G abonnement anders zijn dan een normaal data abonnement?
Dat een aantal providers een soft-cap hebben qua datavebruik doet daar natuurlijk niets aan af.

Je zou er toch vanuit mogen gaan dat de techniek, incl zaken als latency e.d. het zelfde is als bij een Smartphone 5G abonnement.
bartvries @Bullet NL14 oktober 2024 17:50
Het 5G klik en klaar modem heeft een 4x4 mimo interne antenne. Het hele Odido 5G, 3.5 gHZ radio netwerk is met Mimo uitgerolt en dat leidt dus tot een aanzienlijke verbetering qua snelheden.
maartenjasper @OverSoft15 oktober 2024 09:52
Dit is appels met peren vergelijken. Is dat ook op 5G in een plat landje?
tvdruenen 14 oktober 2024 14:57
Dit bericht is verstuurd via Odido Klik&Klaar 5G Internet!

Toen ik vanochtend dit nieuws las heb ik gelijk een bestelling geplaatst. Tijdens de aanvraag kun je o.a. kiezen om het modem in een Odido winkel op te halen. Het Odido filiaal hier in de buurt gaat om 12:00 open, om 12:05 kreeg ik een SMS dat ik mijn product klaar ligt om af te halen.

Waarom wij dit product thuis graag willen proberen
De enige optie die wij thuis hebben is Ziggo. Wij hebben tweemaal geprobeerd over te stappen van Ziggo naar Odido/KPN in de afgelopen 2 jaar. KPN heeft helaas de meeste koper aansluitingen al uit de centrale verdeler van onze wijk gesloopt en vervangen door glas. Echter steekt het glasdraadje al 2 jaar uit de grond bij de voordeur. Hierdoor is het oversteppen telkens niet gelukt, omdat er geen fysieke ADSL lijn beschikbaar is (dit is althans het verhaal van de KPN technische dienst).

We moeten net toeval hebben dat een van de buren het contract opzegt en overstapt naar Ziggo, zodat er een fysieke ADSL verbinding vrij komt, is ons verteld. Onze ervaring met Ziggo is niet heel goed. Naast dat het relatief duur is, is de verbinding niet zo goed. Zowel bekabeld als draadloos valt de verbinding meerdere malen per dag geheel weg. Niet handig als je net in een remote meeting zit of lekker een serie of film aan het kijken bent.

Eerste ervaring na 1 uur Odido Klik&Klaar 5G

1. Geen CG-NAT!
Dit was het enige waar ik bang voor was. Echter hebben wij gewoon een dedicated IP en port-forwarding werkt!

2. Installatie
Mega simpel. Je stopt de simkaart die je erbij krijgt in het modem, vergelijkbaar als bij een telefoon. Zo'n mega dun pinnetje is niet nodig. Stekker in het stopcontact en alles werkt binnen een minuut.

3. Modem configuratie
Via de Klik&Klaar app zijn via een intuitive UI de basics te configureren. Denk aan Wifi (2.4ghz/5ghz), password, gasten netwerk etc.

Via de Zyxel UI in de browser heb je de zelfde (geavanceerde) instelling als "normaal". Gewoon even naar 192.168.1.1 gaan. Statische DHCP, port-forwarding, firewall etc werkt allemaal gewoon.

4. Verbinding
Wisselvallig. Ik heb het modem op 4 verschillende plekken in huis gehad nu. Voorkant woning bij raam, achterkant woning bij raam, midden in de woning en naast het huidige Ziggo modem. Odido zelf raadt aan het modem dicht bij een raam te zetten.

Al deze posities lijken geen/weinig invloed te hebben op de snelheid/prestaties. In het begin toonde de Klik&Klaar app dat ik een 4G+ verbinding had. Dit is nu wel overgegaan op een 5G verbinding. Het is me niet gelukt om handmatig te switchen tussen 5G en 4G om het verschil te testen.

Volgens Odido wonen wij in een gebied dat snel 5g zou moeten ontvangen, tot 300Mbps. Er zijn ook gebieden die onder razendsnel vallen, daar schijnen de snelheden boven de 300Mbps te liggen. Zie: https://www.odido.nl/netwerk/dekking/klik-en-klaar

Over WiFi-6 verbonden met mijn Macbook Pro M1 en Google Pixel 9 Pro op 2 meter van het modem:
- De download snelheid begint vaak bij 40Mbps ~ 50Mbps en loopt gedurende de snelheidstest op tot 60Mbps ~ 70Mbps. Met soms een enkele uitschieter tot 100+ Mbps.
- De upload snelheid begint vaak bij 10Mbps ~ 15Mbps en loopt dan af naar ongeveer 2Mbps ~ 5Mbps.
- ping ligt tussen de 40 ms en 100 ms

Ter vergelijking, als ik het WiFi van Ziggo selecteer haal ik de geadverteerde snelheden van 200Mbps down en 30Mbps up.

Op mijn Pixel 9 Pro heb ik ook Odido 5G. Hier haal ik overal in huis aanzienlijk lagere snelheden dan het Klik&Klaar 5G modem.. Zodra ik mijn telefoon echter op 4G zet nemen de snelheden toe.

Overig
De komende dagen gaan wij voor onszelf testen of de verbinding stabiel en snel genoeg is voor ons.
Wat context:
- we zijn met 2 personen
- we gamen niet
- we kijken regelmatig series/films via streaming diensten (Nvidia Shield TV)
- we hebben een home lab met o.a. Home Assistant
- onze woning is 65 m2 en we gebruiken geen WiFi versterkers/repeaters o.i.d.
- we wonen in Amsterdam Noord

Afhankelijk van hoe Klik&Klaar 5G presteert gaat het over een maand weer terug naar Odido, of zeggen we Ziggo volledig op.

Vragen?
Mocht iemand nog vragen hebben, stel ze gerust!

[Reactie gewijzigd door tvdruenen op 14 oktober 2024 15:50]

Shmoopy @tvdruenen14 oktober 2024 16:29
Misschien kan je de beste plek voor het 5G-modem bepalen door naar de Antennekaart te kijken.

Door sectorlayout te selecteren, kan je zien welke zendmast in jouw buurt je het beste kan aanstralen en bij welk raam het modem zou moeten staan.

https://antennekaart.nl/k...7&zoom=14&providers=odido

Succes
tvdruenen @Shmoopy14 oktober 2024 17:31
Bedankt voor de tip. Wij zitten zo te zien precies tussen 3 zendmasten in, allemaal op eenzelfde afstand.
Ik heb het even in de tuin geprobeerd, dan heb ik een van de masten zonder al te veel obstakels (en geen muren en ramen) en kom dan op een stabiele 100Mbps down uit. Ook met mijn telefoon. Dus ik denk dat het niet meer dan dat gaat worden.

Dit zou in principe genoeg moeten zijn voor ons. Dus ik ben benieuwd naar de stabiliteit van de verbinding!
tvdruenen @Shmoopy14 oktober 2024 17:44
Grappig, ik zet het apparaat net weer terug op de positie van vanmiddag, toen ik de tests deed.
Nu haal ik daar 150Mbps down. De snelheden lijken dus nogal te verschillen gedurende de dag.
Hades007 @tvdruenen14 oktober 2024 15:52
Zou je in de geavanceerde configuratie willen kijken of je de modem ook in bridge kan zetten? Zodat bestaande router gebruikt kan worden.
tvdruenen @Hades00714 oktober 2024 17:10
Helaas lijkt het er op dat het modem niet in bridge modes gezet kan worden. Heb alle mogelijke configuraties bekeken en een beetje rond geGoogled. Maar kan het niet vinden.
bartvries @tvdruenen14 oktober 2024 17:52
Je kan je eigen router in de DMZ modus van de Zyxel zetten.
tvdruenen @bartvries14 oktober 2024 17:53
Ja dat lijkt inderdaad wel te kunnen.
NSG @tvdruenen15 oktober 2024 13:11
Welk wachtwoord heb je gebruikt om in de Zyxel UI te komen?
tvdruenen @NSG15 oktober 2024 17:17
Ik had die aangepast via de Klik&Klaar app.
Als het goed is staat het default wachtwoord onderop je modem. Gebruikersnaam is admin.
NSG @tvdruenen15 oktober 2024 17:37
Thanks, ik had wel het juiste wachtwoord, maar het ging mis bij de gebruikersnaam. Dat veld is hoofdlettergevoelig, dus moet echt admin zijn en niet Admin!
fbeermann @tvdruenen15 oktober 2024 19:51
Hoi,

Is er ook een mogelijkheid om hardware bedraad aan te sluiten?

Denk bijvoorbeeld aan een NAS, mijn televisie, laptop etc. etc.
Dan zou het modem dus in de meterkast moeten maar dat wordt niet geadviseerd natuurlijk.

Gr. Frank
tvdruenen @fbeermann16 oktober 2024 08:03
Ja, er zitten twee 2.5Gbps ethernet porten op. Dit is natuurlijk uit te breiden met een switch.

Je hebt echter wel gelijk, de beste positie voor dit 5G modem is hoogstwaarschijnlijk niet de locatie waar je nu al je ethernet kabels naartoe getrokken hebt.
tvdruenen @tvdruenen17 oktober 2024 08:28
Lees net op de Odido Community page dat het midden elke 24 uur en nieuw extern ipv4 als krijgt: https://community.odido.n...lik-klaar-internet-369189

Dit klopt. Dus een dynamische DNS oplossing als duckdns of no-ip is een vereiste.
sdenb @tvdruenen17 oktober 2024 15:26
Dank voor de nu al erg uitgebreide info!

Nu een paar dagen later, heb je al wat meer duidelijkheid over of het stabiel genoeg is voor jullie?

En een specifiekere vraag waar ik benieuwd naar was alvorens ik 'm zelf afsluit: hoe zit het qua binnenshuis WiFi-bereik vergeleken met de Ziggo modem? Ervaar je hier verschillen?
tvdruenen @sdenb17 oktober 2024 17:31
Stabiliteit was de eerste dag heel goed. Eergisteren en gisteren was het extreem slecht, zelfs onwerkbaar, terwijl 5G via mijn mobiel het wel fatsoenlijk deed. Normale websites als Tweakers werkte niet, of duurde een seconde of 10 om te laden. Websockets werden om de 10 seconden allemaal verbroken. Echt een drama.

Ik wilde vandaag contact opnemen met Odido Service. Gelukkig werkte alles vandaag ineens weer naar behoren. Op de Odido community zag ik ook iemand voorbij komen met de zelfde klachten.

Vandaag de hele dag thuis gewerkt en geen problemen gehad. Mijn vriendin heeft ook in de ochtend thuis gewerkt, incl Google Meet video calls terwijl er een Netflix serie op stond in 1080p.

Ik gok dat er iets niet helemaal lekker ging bij Odido de afgelopen 2 dagen waardoor het zo slecht werkte. En dat dit afgelopen nacht verholpen is. Maar dat is een aanname.

WiFi is aanzienlijk beter dan ons huidige Ziggo modem. Op de plek waar het slechtste WiFi bereik is in huis haal ik met het Odido modem 5Mbps ~ 15Mbps. Met het Ziggo modem haal ik daar 2Mbps.

We hebben wel een nieuw modem van Ziggo gekregen omdat we klachten hadden over de huidige. De nieuwe hebben we nog niet geprobeerd omdat een dag later Odido aankwam met deze 5G oplossing.

Huidige Ziggo modem:
Dit witte SmartWifi modem van Arris of Compal (de Connectbox)
Aardworm 14 oktober 2024 08:50
Geen linkie van het betreffende abbonement erbij?

Maar is desnoods interresant als backup verbinding, gezien het maandelijks opzegbaar is wil ik wel eens proberen.

Odido Klik&Klaar
AuteurHayte Redacteur @Aardworm14 oktober 2024 08:59
Goeie, link is toegevoegd :) Had het bericht geschreven toen de site nog niet live was, vandaar dat deze er bij publicatie niet direct bij zat.
Awolf @Hayte14 oktober 2024 09:24
Ik heb het zelf even geprobeerd. De website stuurt je eerst door naar de glasvezel pagina en als glasvezel niet beschikbaar is, dan pas naar klik en klaar. Ook laten ze achterwegen dat de upload snelheid maar 30Mbit is :| .
japie06 @Awolf14 oktober 2024 09:31
Het lijkt er inderdaad op dat je dit niet kan bestellen als er (Odido) glasvezel of DSL beschikbaar is op je adres.

Pech voor veel mensen die even hoopte een goedkoop abonnement te kunnen scoren.

EDIT: Via de directe link van @laurens0619 lijkt het inderdaad wel te kunnen ook al heb je Odido glasvezelverbinding.

[Reactie gewijzigd door japie06 op 14 oktober 2024 10:01]

markimarc @japie0614 oktober 2024 09:41
Via mijn adres waar ik via het KPN Netwerk glasvezel heb, kan ik via bovenstaande link gewoon de Klik&Klaar bestellen.
Erg interessant voor een back-up verbinding. :-)
Aardworm @japie0614 oktober 2024 09:51
Ik heb een Odido glas verbinding en het lijkt voor mij mogelijk dit te bestellen. Tot zover ik kan zien dan zonder daadwerkelijk de bestelling af te ronden.
Reinier 182 @japie0614 oktober 2024 10:30
Voor veel mensen is dit genoeg en een mooi tarief per maand. Hopelijk kan het overal. Kan dan best veel klanten weg trekken vooral kleine gebruikers bij Ziggo en glasvezelproviders.
CrisTientje @japie0614 oktober 2024 11:03
Ik zit nu op DSL maar kan gewoon klik en klaar bestellen.
- peter - @japie0614 oktober 2024 12:04
Ik heb zakelijk Odido glasvezel en dat modem heeft ook een sim kaart voor evt backup als de glasvezel uitvalt. Helaas niet over te zetten op Mikrotik, en de PUK code ofzo willen ze niet geven (enigzins begrijpelijk), maar op zich netjes.
Kees BOFH @Awolf14 oktober 2024 09:46
Dat achterwege laten doen ze bij mij niet? Na mijn postcode ingevult te hebben zie ik "Dit is beschikbaar op je adres: Klik&Klaar Internet via ons 5G-netwerk met een maximale snelheid tot 300 Mbit/s voor downloaden en 30 Mbit/s voor uploaden."

En ik heb KPN glasvezel, dus ze zouden kunnen leveren.
Verwijderd @Kees14 oktober 2024 12:03
Ik heb Odido glasvezel en kan gewoon bestellen. En omdat ik al internet van ze heb, geeft de site aan ook nog 5 euro korting te geven. Dus 20 ipv 25 euro per maand. :o
kaas-schaaf @Kees14 oktober 2024 10:22
Bij mij de eerste keer ook niet, echter nadat ik meer dan een keer op de link klikte krijg je alleen nog glasvezel voorgeschotelt en geen klil&klaar en ook geen VDSL meer.

Leuk detail: dat kan helemaal niet want de kabels lopen maar tot de verdeeldoos en geen enkele woning is aangesloten of kan aangesloten worden binnen een termijn van minimaal maanden (ervaring leert jaren). Status is op dit moment "kabelbreuk", maar er ligt helemaal geen kabel (gezien de statuscodes die ik al heb gehad betekend het gewoon 'we hebben maar iets ingevult zodat er vordering in zit').
kaas-schaaf @Awolf14 oktober 2024 10:11
Dat is hetzelfde (de prijs) als de VDSL die ze aanbieden (tot 100/30mbit meestal), qua prijs is het ook ongeveer hetzelfde. Het lijkt er op dat het een VDSL alternatief is. Bij mij bieden ze allebij naast elkaar aan.

Grootste nadeel tov VDSL is dat je in een CGNAT komt, ik blijf dus nog even op de oude koperkabel zitten totdat KPN-Netwerken van zijn bips komt en eindelijk de laatste 3 meter glasvezel door trekt (en de 100'en meters voor de rest van het pand).

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 14 oktober 2024 10:15]

mjl @Awolf14 oktober 2024 18:14
Sneller dan de 20mbit it op coax :)
afnay @Hayte14 oktober 2024 11:13
Het klik&klaar abonnement leek me initieel een betaalbare optie voor een backup internet access in huis naast een glasvezel of ziggo kabel.
Helaas zijn de 5G modems toegeschroefd.
Wifi afzetten en in bridge mode zetten kan/mag niet van Odido. Heel jammer.
"Onze modems kun je niet in bridge mode zetten. Je kan wel een eigen modem of een externe router aansluiten."
Dus kan ik niet een falende KPN of Ziggo kabel uitrekken en de kabel van deze Odido modems in de plaats steken op mijn eigen pfsense router en daar het externe WAN address op krijgen.
Dat heb je nodig voor oa VOIP connecties om geen dubbele NAT te hebben.

[Reactie gewijzigd door afnay op 14 oktober 2024 11:15]

franssie @afnay14 oktober 2024 12:27
Dat is inderdaad een tegenvaller en blokkeert voor mij ook de overstap. Denk je ik koop even een 5G modem, blijken die dingen EUR 500+ te kosten. https://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=5g%20modem
SpamLame @franssie14 oktober 2024 21:40
uitvoering: ZyXEL Nebula 5G NR Indoor Router (FWA505-EU0102F)
300 piek, nog niet goedkoop, maar alvast 200 eraf
franssie @SpamLame14 oktober 2024 23:01
uitvoering: ZyXEL Nebula 5G NR Indoor Router (FWA505-EU0102F)
300 piek, nog niet goedkoop, maar alvast 200 eraf
Wellicht een optie, dank! Eerst maar eens eens zien wat ik met het stock modem kan
Lrrr @afnay14 oktober 2024 13:37
Krijg je überhaupt een extern adres op de WAN? Gezien het via het mobiele netwerk gaat, kan ik me voorstellen dat er CGNAT gebruikt wordt.
bartvries @Lrrr14 oktober 2024 17:43
Er is geen CGNAt. ik krijg een 91.141.236.xxx IP adres en kan dit gewoon pingen.
Lrrr @bartvries14 oktober 2024 18:03
Je hebt dus alles al binnen en draaiende? Dat is snel.
bartvries @Lrrr14 oktober 2024 18:04
Het heet niet voor niets KLIK en KLAAR :)
kiang @Aardworm14 oktober 2024 09:10
Nog een toevoeging: ook op dit abonnement krijg je 5 euro korting als je al een Odido of Ben abonnement op hetzelfde adres hebt. Als backup, zoals jij stelt, op een bestaand Odido abonnement is het dus nog wat goedkoper.
Grotbewoner @kiang14 oktober 2024 09:43
Hiermee wordt het abonnement dus slechts €20,-. En je krijgt ook nog korting op je telefoonabonnement. Dat lijkt mij een goede deal.
PatrickH89 @Grotbewoner14 oktober 2024 11:25
Enige is dat dezelfde provider als backup netwerk in veel situaties niet geweldig is natuurlijk.
Tom3 @kiang14 oktober 2024 09:34
Is dit echt zo? Ik kan dit nergens selecteren momenteel

--edit--: laat maar; dit kan inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Tom3 op 14 oktober 2024 09:34]

PhWolf @Aardworm14 oktober 2024 09:17
Als snelheid, latency en betrouwbaarheid een beetje in orde zijn denk ik dat dit voor veel mensen zelfs een voordelige hoofdverbinding kan zijn. 25 euro per maand is natuurlijk verre van slecht, voor dat geld krijg je tegenwoordig niks meer geleverd door een kabel ;)
naaitsab @PhWolf14 oktober 2024 10:52
Snelheden op de kabel zijn echter wel zeker/zekerder, ook zit je met de extra latency. Daar betaal je dan ook wel weer voor. Het 5G bereik van Odido op mijn werktelefoon is hier zeer slecht (max 1/5 streepje, KPN is 3/5). Dit is bij ze bekend ivm weinig masten in deze regio. Dus ik verwacht hier geen spectaculaire resultaten. Terwijl de postcode checker vrolijk vermeld dat 300Mbit geen probleem gaat zijn.

Het is zo te zien wel maandelijks opzegbaar dus ik zou dit eerst testen voor je KPN/Ziggo gaat opzeggen. Ook vraag ik me af wat dit gaat doen als je in een gebied zit met veel afnemers per mast zoals een aantal flats bij elkaar. Hoe of hoe, extra producten en dus concurrentie op de markt is zeker welkom.

[Reactie gewijzigd door naaitsab op 14 oktober 2024 10:53]

nasdude @naaitsab14 oktober 2024 11:18
Met je telefoon heb je die optie niet, met een 5g router wel: ze je antenne op een plek die je beter uitkomt. Traditioneel staat je router in de huiskamer waar ook je coax/glas binnen komt (alhoewel bij glas ze vaker voor de meterkast kiezen).

Zet die 5g router zo hoog mogelijk op zolder of nog mooier buiten voor optimaal ontvangst: kabeltje naar binnen en vanuit daar naar je WiFi uitzenden ipv via die 5g router zelf
naaitsab @nasdude14 oktober 2024 12:34
Ondersteund de geleverde router dan externe 5G antenne input? Ik zie op de Zyxell website wel 2 openingen ervoor maar op de documentatie van Odido zijn deze niet zichtbaar. Ook lees ik nergens dat deze optie er is. De datasheet zit achter een 'ISP of system integrator login' dus daar kom ik ook niet verder mee.

Het zou zeker kunnen helpen maar als het bereik buiten al niet best is dan verwacht ik hier ook niet veel van. Of je moet een hoge toren hebben in je tuin maar dat is meer voor landelijke situaties.
nasdude @naaitsab14 oktober 2024 13:26
nee, je zet die 5g router buiten/hoger, UTP er aan en naar je eigen accesspoint
bartvries @naaitsab14 oktober 2024 17:36
Ik heb het nu in huis en je kunt er geen externe antennes aan koppelen.
Er zit een 4x4 mimo interne antenne in zodat de snelheid optimaal is met 3.5 Ghz frequentie
Dekar @naaitsab14 oktober 2024 12:22
Binnenshuis en binnenstedelijk is 5g altijd slecht. Dat ligt aan de hogere frequentie van het signaal.
Dekar @PhWolf14 oktober 2024 10:02
Zeker weten. Ik betaal voor Ziggo internet 100/25 Mb 43,50
RobbyTown @Dekar14 oktober 2024 10:59
Tip even bellen ;)
Dekar @RobbyTown14 oktober 2024 12:19
Thanks. Ik ga ik april weer bellen ;)
marktweakt @PhWolf14 oktober 2024 11:03
Nou ga er maar vanuit dat dit een tijdelijke lage prijs is om marktaandeel te krijgen.
Zodra er voldoende klanten afhankelijk van zijn zal de prijs vast en zeker stapsgewijs flink gaan worden verhoogd.

Dit is een veel gebruikt prijsmechanisme om je in een markt 'in te vechten'...
PhWolf @marktweakt14 oktober 2024 11:21
Ja.... en? Het gevolg is alsnog een dalend marktaandeel bij de bekabelde concurrentie die zich hopelijk eens gaan afvragen of het wat minder scheutig kan met de zoveelste 'inflatiecorrectie'. Oftewel meer marktwerking. Bovendien kun je maandelijks opzeggen, dus bij de eerste prijsstijging ben je binnen een maand weer weg als het niet meer aantrekkelijk is.
laurens0619 @Aardworm14 oktober 2024 09:57
Helaas kan ik dat niet bestellen omdat ik glas heb
Gebruik ik de directe link naar de shop dan kan het wel :)
https://www.odido.nl/shop/internet/product/klik-en-klaar
Kecin @Aardworm14 oktober 2024 09:59
Dank voor de link, ik heb een bestelling gedaan. Eens een paar maanden proberen of het wat is :). Lijkt me niet verkeerd voor dat bedrag, stuk goedkoper dan maandelijks 50-60 euro voor Starlink en dan hardwarekosten van minimaal 350 euro. Omdat ik al Odido heb is het dus 20 euro. Als ik 1 dag geen internet heb kan dat er dan al snel uit. Ik zit ook relatief dicht bij een zendmast en haal goede resultaten met mijn mobiele telefoon qua speedtests. Deze zal denk ik hardwarematig/softwarematig worden gecapped maar dannog is 300/30 meer dan zat voor regulier internetten en meerdere Netflix streams.
swhnld @Aardworm14 oktober 2024 10:41
Als je de router moet terugsturen, heb je er niets aan als maandelijks opzegbare oplossing want je hebt altijd levertijd op moment nodig.

De vraag is ook of je met een mobiele telefoon erbij een backup nodig hebt van je vaste lijn, de kans dat beide er tegelijk uitliggen is klein, en met je mobiele telefoon kun je alsnog internet al dan niet via hotspot functie voor een ander apparaat.
Trnase @swhnld14 oktober 2024 13:20
Dat denk ik soms ook inderdaad. Dit systeem is handig voor sommige mensen. Persoonlijk heb ik een router met openwrt zo ingesteld dat die mijn modem internet pakt. Als die weg valt zet ik mijn hotspot aan met een bepaalde ssid, router pakt die als cliënt en gaat weer lekker verder. Voordeel is dat alle wifi boosters die daarop zitten en alle smart devices die daar weer op draaien gewoon weer werken. Zodra internet terug komt schakelt die weer iets naar gewoon internet zodat ik niet onnodig mijn mobiel gebruik.

Als ik geen data limiet zou hebben is het zelfs goed als vaste verbinding. Enkel zou ik dan zelf een simkaart modem erop zetten met een eigen abbo. ;)
demesh 14 oktober 2024 16:46
Wegens aanstande verhuizing ben ik dit als optie vandaag gaan proberen.
Afsluiten ging snel en ik kon het modem meteen in de winkel afhalen.
Volgens speedtest.net deze snelheden:
736 Mbps download
80 Mbps Upload
21 ping

Via Steam ook een spel gedownload, dit ging ook met 700Mbps
giantgiantus 14 oktober 2024 08:17
Stel dat mensen dit massaal gaan nemen in een flat? Dan lijkt me de capaciteit van zo’n zendmast beperkt? En zou dit niet betekenen dat zendmasten met meer vermogen moeten gaan zenden?
Wouterie @giantgiantus14 oktober 2024 08:46
Vermogen is niet het punt. Met 5G SA (dus niet wat we nu hebben) kunnen ze gemakkelijk de clients verdelen over verschillende masten. Die masten kunnen ze vrij snel neerzetten. Die zijn ook niet zo groot en ingewikkeld.
Ze bieden aan tot 300 mbit/s wat vlot is maar niet echt een topsnelheid. Stel dat er inderdaad een hele flat dit neemt dan moeten ze dus masten bijplaatsen. Al dan niet verbonden aan glasvezel. Dat is nog steeds goedkoper dan elk appartement voorzien van een aansluiting.
NHendriks @Wouterie14 oktober 2024 10:41
Dat masten niet zo groot en ingewikkeld zijn om neer te zetten betwijfel ik wel. Juist in stedelijke gebieden is het steeds moeilijker om een geschikte locatie te vinden voor een opstelpunt. Daar ben je vaak gebonden aan daklocaties en dat blijkt toch wel moeilijker en moeilijker te worden. Een pand moet het qua constructie ook nog eens kunnen dragen.

Het daadwerkelijke bouwen is zo gedaan, de vergunningen en alles is een heel ander verhaal. Een tijdelijk mastje is dan sowieso nog het snelste omdat er niet op VDL gewacht hoeft te worden voor montage van de mast en zo'n tijdelijke mast heb je vanaf dat de bouw begint met vijf werkdagen operationeel (maandag starten, donderdag link, vrijdag integratie) maar ook tijdelijke masten kun je niet overal kwijt en juist in die stedelijke gebieden is er daar weinig plek voor. Je hebt toch een vlak van 10x10 meter nodig om de mast te hebben staan en tijdens de eerste bouwdag heb je zo een gebied van 60x30 meter nodig omdat die masten allemaal op de grond in elkaar gezet worden. Als je pech hebt zit je met wegafsluitingen of iets waardoor het nog langer duurt.

En ik betwijfel sterk of een permanente mast bouwen goedkoper is dan een flat aansluiten op glasvezel. Vergis je niet in de prijs van de apparatuur die erin hangt en wat het kost om 'm te bouwen. Een enkele antenne kost je al zo boven de 10k. Je hebt er drie nodig, plus radio's, plus bekabeling, plus alle apparatuur op de grond. Dan heb je eerst een kraan nodig om de mast te bouwen, als die eenmaal volledig is opgeleverd door de aannemer aan Novec/Cellnex komen de operators die ook een kraan gebruiken om de apparatuur in te hangen en dan heb je nog een bouwploeg rondlopen gedurende de week om alles aan te sluiten, twee linkploegen voor de straalverbinding (glas wordt altijd pas later aangelegd) een aggregaat omdat de nutsaansluiting nooit op tijd komt en ga zo maar door. Nee, een flat aansluiten op glasvezel is echt wel goedkoper dan een mast bouwen. Om even een beeld te geven: een festivalmast waarbij alles wordt hergebruikt kost al 20k om te bouwen en af te breken. Dan spreek je dus alleen over transport, kraan en manuren.

[Reactie gewijzigd door NHendriks op 14 oktober 2024 10:42]

Wouterie @NHendriks14 oktober 2024 11:12
Volgens Odido zijn ze onder andere van plan te werken met straat- en wijkmasten die ze zelfs in lantarenpalen kunnen verwerken. Die 5G 'masten' zijn echt klein. Het bereik is beperkt en echt bedoeld om een klein gebied te voorzien van netwerk. Ze doen dit al op festivals waardoor ze een klein gebied kunnen 'upgraden' zonder de rest van de omgeving te belasten.
Nu moeten ze nog steeds inzetten op 5G NSA, waardoor je ook de LTE infra nodig hebt. Puur 5G SA is echt een ander verhaal.
NHendriks @Wouterie14 oktober 2024 11:21
Wat ze op festivals bouwen heeft echt niks te maken met small-cell wat jij omschrijft. Ik weet er alles van want ik bouw die dingen. 😉 Daar wordt een speciale festivalset geplaatst waar met multibeams alleen de hi-band wordt uitgezonden en tegenwoordig ook de 3500, bij Odido dan. Wat er allemaal voor nodig is om dat te bouwen is echt enorm veel meer dan small cell met antennes die aan een lantaarnpaal gehangen kunnen worden.

Small cell op die manier zit op een frequentieband die nog niet geveild is in Nederland en ook nog wel even gaat duren.

[Reactie gewijzigd door NHendriks op 14 oktober 2024 11:26]

NHendriks @giantgiantus14 oktober 2024 08:20
Met meer vermogen zenden maakt weinig uit, uiteindelijk is het een aantal clients die de beperking biedt. Tegenwoordig moet een mast dit wel kunnen handelen bij normaal gebruik, al helemaal als N78 actief is op deze mast aangezien deze een enorme capaciteit biedt. Bij normaal gebruik gaat dit makkelijk kunnen, bij intensief gebruik door veel clients niet maar ook op glasvezelnetwerken gaat dit niet, stel dat alle gigabit klanten daar vol die gigabit gaan gebruiken dan loopt ook dat tegen een bottleneck aan.
giantgiantus @NHendriks14 oktober 2024 08:24
Dat snap ik. Maar ik neem aan dat een zendmast meer beperkingen heeft? Er is toch een fysiek maximum wat verzonden kan worden neem ik aan?
NHendriks @giantgiantus14 oktober 2024 10:28
Zeker maar die heb je op alle media. Bij Odo bepaalt de uplink 'm en er zijn gebieden waar er 300Mbps-linken in daisychain hangen (het Noorden vooral) maar je hebt ook gebieden met een super dualband link die gemakkelijk 4 tot 5Gbps kan halen in optimale omstandigheden. De uplink zal altijd de bottleneck zijn maar ik denk dat je bij een KPN op een PON-verbinding eerder aan die bottleneck zal komen dan met Klik&Klaar. Zo enorm veel data gebruiken we niet op onze mobiele toestellen dus dit kan er prima bij.
kujinshi @NHendriks14 oktober 2024 10:54
Ja maar mensen gaan naast mobiele toestellen ook hun huiscomputers en laptops er aan koppelen. Veel moederborden hebben standaard WIFI al tegenwoordig. Ik zit er zelf ook aan te denken.

Alleen latency zal flink slechter gaan, ik heb weleens hotspot van telefoon (5G) geprobeerd, maar verre van de ping van 5-10ms van vaste kabel. Meer 30ms oid.
NHendriks @kujinshi14 oktober 2024 11:01
Tuurlijk is de latency hoger, dat is het al als een opstelpunt via glas loopt. MW of glas maakt in deze voor een opstelpunt relatief weinig uit.

Dat vrijwel alles tegenwoordig wifi heeft is niet echt relevant, zo'n router heeft immers ook bekabelde poorten. Het hele idee is juist dat dit als alternatief kan dienen voor vast internet. Het aantal gebruikers zal ook wel meevallen. Sure, op een camping is het misschien druk maar daarom zie je ook dat Odido vrijwel op iedere site die omgebouwd naar Ericsson wordt de 3500 toevoegt of gaat toevoegen. Het netwerk kan dit echt makkelijk aan, anders zouden ze dit niet doen. Zit naast een marketing-team wat een product bedenkt ook een hele technische afdeling achter die heeft onderzocht of dit wel of niet mogelijk is.

Regulier mobiel heeft ook nog steeds voorrang op Klik&Klaar bij eventuele congestie dus ik zie daar ook echt geen problemen in ontstaan.
laurens0619 @kujinshi14 oktober 2024 12:35
Ik had, in de tijd van 3g, een laptop met ingebouwd 3g modem.
De verbinding daarop was echt super terwijl als ik via mijn iPhone hotspot het internet op ging de ervaring matig te noemen was.

Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is :)
netblade @laurens061914 oktober 2024 16:46
Dat is gelukkig allang geen issue meer sinds 4g.
Ik gebruik voor locatieradio af en toe 5g waar wifi niet voorhanden is of instabiel is. Werkt uitstekend! En dat via een wifihotspot met mn s23.

[Reactie gewijzigd door netblade op 14 oktober 2024 16:46]

Testuser2 @NHendriks14 oktober 2024 08:27
Aangezien Odido hoofdzakelijk van straalverbindingen gebruik maakt zal dat de Bottleneck zijn.

Deze hebben maar een capaciteit van 4 Gbps.

Dit in tegenstelling tot KPN die voor 95% gebruik maakt van glas naar de zendmasten die een capaciteit hebben van 10 Gbps.

[Reactie gewijzigd door Testuser2 op 14 oktober 2024 08:30]

AuteurHayte Redacteur @Testuser214 oktober 2024 08:34
Odido wil juist zoveel mogelijk van die straalverbindingen af en zet sites nu over naar glasvezel :)
NHendriks @Hayte14 oktober 2024 10:30
Klopt en op steeds meet plekken worden PTN's vervangen voor Cisco's met een capaciteit van 10Gb voor de glasring waardoor de capaciteit van de uplink flink omhoog gaat. Op locaties met meerdere straalverbindingen worden al dozen geplaatst met 25Gbps en 100Gbps poorten dus wellicht gaan ze in de toekomst daar nog aparte backhauls voor in gebruik nemen.

Wat backhaul betreft wint KPN nog steeds maar Odido maakt echt een enorme inhaalslag en tientallen sites per maand worden overgezet op glas.
_Richie_ @giantgiantus14 oktober 2024 08:37
Het lijkt me reëel dat Odido een postcodecheck doet waarbij gecontroleerd wordt of er niet andere alternatieven (VDSL/FTTH) mogelijk zijn en je hierop wijst (en aangeeft dat dit alleen voor mensen zijn die in een buitengebied wonen).
Hierdoor heb je ook wat minder last van het capaciteitsprobleem.
karelvandongen @_Richie_14 oktober 2024 09:28
Hier in de binnenstad, van een middelgrote stad, word er echt maar 10 Mb geboden, dus dan is dit is ruim het 20 voudige van wat dsl kan bieden. Dus het is zeker niet alleen in buiten gebieden interessant... (want kabel is ook niet alles.)
Lrrr @karelvandongen14 oktober 2024 13:42
KPN hanteert volgens mij voor hun eigen buitengebied-product een grens van 20 Mb/s. Dus ook een adres in de stad kan daaronder vallen.
champion16 @_Richie_14 oktober 2024 09:48
Nee, op mijn adres is een normale odido verbinding beschikbaar. Maar ik kan dit alsnog bestellen.
Sjoerd001 @_Richie_14 oktober 2024 10:17
Lijkt reëel ja, maar doen ze niet. Bij mij (in Utrecht) steekt er een ODF sprietje uit de grond waarop behoorlijk gepusht wordt om die binnen af te monteren. Ik heb net Klik & Klaar besteld (puur om te testen) en heb geen enkele melding gekregen over dat glasvezel voor mij een beter alternatief is. Behoorlijke gemiste kans.

Ik ben erg benieuwd naar de performance, ga sowieso ermee thuiswerken, gamen en flink streamen. Daarna weer retour, abo is namelijk maandelijks opzegbaar, per direct. Ook is er nog een bedenktijd van 15 dagen :)
_Richie_ @Sjoerd00114 oktober 2024 11:35
Had me er verder niet in verdiept maar dit was over het algemeen zo altijd met dit soort abonnementen.
Maar blijkbaar heeft Odido zooooveeel capaciteit over dat ze dit dus kunnen aanbieden.
Het lijkt me overigens zeer interessant voor mensen die mobiel werken (of in een groep werken) en vaak op verschillende locaties zijn.
Houtenklaas
@giantgiantus14 oktober 2024 08:33
Wat @NHendriks al aangeeft ... Voor gezinnen zal dit in mijn optiek geen oplossing zijn voor Netflixende pubers in combinatie met thuiswerkers denk ik. Een vaste verbinding geeft simpelweg meer bandbreedte en flexibiliteit. Of een mobiele gebruiker iets merkt van een hogere latency is maar de vraag, bij veel toepassingen speelt dat een marginale rol. Op mijn mobiel die ik met regelmaat gebruik voor teams meetings zie ik toch dat dat minder vloeiend gaat dan op de vaste verbinding, maar dat heeft meer met de beschikbare bandbreedte te maken. Buitengebieden zoals de genoemde 20K witte adressen zie ik veel eerder als mogelijke klanten en daarmee een (veel) minder groot aantal klanten per mast.
Pieler @Houtenklaas14 oktober 2024 09:12
Ik denk dat het wel meevalt. In NL is het vrij ongewoon maar hier is het vrij normaal in de dorpen (CZ). Zover ik weet zijn er in ieder geval de grote 3 en wat kleinere providers actief erin en is het vrij populair want je hoeft niet te betalen om een kabel naar je huis te laten trekken (coax naar ons huis was 4000 euro en dan moest je nog toestemming gaan vragen van de landeigenaren waar de kabel doorheen moet).

- O2
- Vodafone
- T-mobile
- Nordic telecom (kleinere aanbieder)

Ik heb ook een 5G verbinding thuis met een antenne op het dak. De verbinding is 250/50 en heb een stabiele verbinding zonder enige problemen. Ook tijdens de drukke uren. Deze service wordt door vrij veel mensen hier in het dorp afgenomen.

Dus wat mijn ervaring is loopt het wel los als het goed opgezet is.

Qua latency merk ik zelf geen problemen maar ik speel ook geen low latency games. Diablo4 is eigenlijk de enige waar always online en latency een rol kan spelen.

[Reactie gewijzigd door Pieler op 14 oktober 2024 09:14]

t2012 @Houtenklaas14 oktober 2024 10:04
Lijkt mij wel een mooie optie. Ik heb nu een 100 mbit abbo. Dit zou een 300 mbit down 30 up zijn. Echter gebruik ik mijn up bijna nooit zo intensief. Daarnaast gaan we regelmatig naar een vakantiehuisje op texel... Zonder internet. Dan neem je deze gewoon mee.

Daarnaast is de prijs erg scherp. icm mobiel abbonement is het maar 20 euro per maand. Zodra ik weer weg kan bij KPN ga ik dit serieus overwegen...
uncle_sjohie @giantgiantus14 oktober 2024 08:26
Een deel van de gebruikers op die mast zijn mobiel, en zullen dus van mast naar mast gaan, enzovoorts. Binnen het 5G netwerk, en juist het "echte" 5G wat nu uitgerold wordt, zou een hele flat in jouw voorbeeld prima moeten kunnen op een mast. En laten we wel zijn, een hele flat die hier voor kiest, ik weet het zo net nog niet. Best wat mensen zijn ook wel van de dual of -tripleplay abonnementen, dus met TV en/of telefoon erbij. Hoorde ook al jongere collega's die af gingen van internet only icm streaming diensten, naar dual play, want dat streamen loopt ook aardig in de papieren.
willieverhoef @giantgiantus14 oktober 2024 08:43
Dit geld ook voor coax, en dit geld zelf voor glas. Op het einde gaan 20, 100 of 500 mensen op één verbinding verder. Voor een telekom mast bijvoorbeeld 4gb, voor glas is dat 10 of 40 gb. Maar je moet natuurlijk ook de nieuwe 3.5 ghz band vol zien te krijgen. Dus dit is misschien een poging daartoe.
dasiro @giantgiantus14 oktober 2024 08:48
als er een flatgebouw staat is de kans groot dat het niet om een gebied gaat waar geen sneller alternatief is. Die dingen vind je vaker in verstedelijkte gebieden of dorpskernen waar het voor providers al wel loonde om kabels tot binnen te leggen.
Keypunchie
@giantgiantus14 oktober 2024 09:32
Die mensen in de flat hebben nu ook mobiele telefoons. Als ze allemaal tegelijk keihard grote hoeveelheden data gaan downloaden, dan loop je tegen een beperking aan.

Maar het grootste gedeelte van de dag staat een internet-verbinding te idlen.
dmantione @giantgiantus14 oktober 2024 10:25
Het lijkt mij dat de adder onder het gras hier de datalimiet is, daar wordt in alle talen over gezwegen behalve dat je dataverkeer bij kunt kopen. Dat is ook de reden dat ze geen televisie aanbieden, zou veel teveel verkeer opleveren.

Voor simpelweg surfen lijkt me dit niet zo slecht als je kunt leven met CGNAT zonder enige IPV6-connectiviteit.
Aalard99 @dmantione14 oktober 2024 16:49
Ik zie nergens dat er een datalimiet is. Mogelijk dat ze de kwaliteit niet kunnen garanderen van de televisie maar ik ben erg benieuwd als je bijvoorbeeld https://www.nlziet.nl/nl/ er los bij neemt hoe de kwaliteit is?
dmantione @Aalard9914 oktober 2024 18:09
Ik heb hem ook nog niet gevonden, maar ze zullen iets moeten doen, inderdaad om te voorkomen dat iedereen er NLZiet over gaat kijken, dan is het mobiele netwerk snel overbelast. En, als het de bedoeling was dat je er TV over gaat kijken, zouden ze hun eigen TV-product erbij verkopen.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 14 oktober 2024 18:10]

dmantione @Aalard9916 oktober 2024 15:04
Vogens TotaalTV is de limiet 2TB per maand, waarna je snelheid wordt afgeknepen. 2TB per maand is behoorlijk redelijk, wellicht niet genoeg om dag-in dag-uit televisie mee te kijken, maar wel ruim voldoende voor videoconsumptie.
rko4u @giantgiantus14 oktober 2024 09:12
Ik zie op de antennekaart dat masten met een aanvoer van 1 gigabit, dat deel je dus met alle buren en mobiele klanten. Voelt voor mij alsof je uiteindelijk blij mag zijn met 50 megabit.

https://antennekaart.nl/kaart/5g?providers=odido

[Reactie gewijzigd door rko4u op 14 oktober 2024 09:13]

aadje93 @giantgiantus14 oktober 2024 14:31
voordeel van die flat is dan weer, je kunt de mast er op het dak neer zetten en zo dus extra capaciteit creeren :+
sOid 14 oktober 2024 08:23
Wat een opmerkelijk lage prijsstelling van Odido. Ik betaal €37,28 per maand voor 400mbit glasvezel, inclusief bundelkorting.

Dat is €0,08 vs €0,09 per mbit.
BoerBart @sOid14 oktober 2024 08:27
Grote kans dat het om een actietarief gaat. Ik betaal ook een stuk meer, maar heb wel een aansluiting van 1GB. Eerste paar maanden 25 euro per maand, en daarna 50 euro per maand zal wel de gedachte achter deze nieuwe mogelijkheid zijn.
WoutervOorschot @BoerBart14 oktober 2024 08:37
Het is geen actietarief, alleen inflatiecorrectie mag wel. Het kan natuurlijk goedkoper dan glasvezel want je hebt minder infrastructuur nodig.

Het abo zal zeker wel een keer duurder worden voor nieuwe klanten, maar het is niet alsof dit een tijdelijk tarief in je contract is.
Sjoerd001 @WoutervOorschot14 oktober 2024 10:20
Dit moet idd wel een (onbenoemd) actietarief zijn, want met inflatie gaat het heel lang duren voor je op reguliere tarieven zit. Het is een maandcontract (maandelijks opzegbaar) dus ze zijn vrij het over X maanden te verhogen qua prijs. Ik verwacht dus ook dat het binnen een jaar wel verhoogd zal worden als het enigszins aanslaat. Denk bv. aan hoe streamingdiensten werken.
naaitsab @Sjoerd00114 oktober 2024 11:37
Denk bv. aan hoe streamingdiensten werken.
Niet alleen die, zo'n beetje alle commerciële abonnementsdiensten werken volgens dat model. Bij de lancering wordt er een scherp tarief ingezet zodat het positieve aandacht krijgt van het publiek. Dat werkt, getuige ook de reacties hier als voorbeeld. Na verloop van tijd worden er prijsstijgingen toegepast bij de leden. In de hoop dat ze geen zin hebben om te wisselen van dienst. Waarbij er vaak extra (mogelijk onnodige) zaken worden toegevoegd of de snelheid verhoogd zodat ze om de inflatiecorrectie heen kunnen werken. Dus 'actieprijs' is het niet echt, wel kan je er met zekerheid vanuit gaan dat dit geen blijvende prijs is. Afgaande op de mobiele 'onbeperkt internet' prijzen van Odido en KPN is ~€35 denk ik een realistische prijs om te verwachten.
WoutervOorschot @Sjoerd00114 oktober 2024 12:00
Zou kunnen, maar odido (voorheen t-mobile) laat over het algemeen hun abo's heel lang doorlopen. Ik heb thuis bijvoorbeeld altijd nog de 50€ voor 1gbit glasvezel+onbeperkt mobiel. Met inflatie ondertussen ~56€. Het nieuwe abo (sinds het odido heet) is duurder, maar daar wordt je niet naartoe gestuurd oid. Je kunt gewoon dit houden, en dat is hoe het bedrijf over het algemeen altijd heeft gehandeld (ook nog steeds met bijvoorbeeld de oude tele2 voorwaarden na overname).
BoerBart @WoutervOorschot14 oktober 2024 09:00
Hm, dan is het zo gek nog niet. Zelf zal ik niet switchen, maar als je geen gebruik kunt maken van glasvezel of een andere vaste connectie, lijkt dit helemaal geen gek idee.
rko4u @BoerBart14 oktober 2024 09:19
Het is denk ik vooral dat je de bandbreedte moet delen met mobiele en vaste buren. De snelheid kan dus wel eens tegen gaan vallen.
BoerBart @rko4u14 oktober 2024 09:59
Dat geloof ik zeker, maar als je in een buitengebied woont waar überhaupt geen internet of kabelaansluiting is, dan is dit een prima alternatief, mits je wel goed bereik hebt natuurlijk.
Deezers @sOid14 oktober 2024 08:58
Daadwerkelijke dekking speelt ook mee. Het zal niet elke dag stabiel 5G op 300mbit zijn gok ik.
rko4u @Deezers14 oktober 2024 09:21
Sterker nog, als de hele straat tegelijk netflix gaat kijken is de bandbreedte van de antenne een bottleneck.
PalingDrone @rko4u14 oktober 2024 10:07
Zo druk zijn die straten niet in gebieden waar dit aangeboden wordt.
Keypunchie
@rko4u14 oktober 2024 14:04
Iedereen een netflix-stream van 10-25 Mbps, dat overleeft dus een overboeking factor van 12x-30x.
GertMenkel @sOid14 oktober 2024 08:27
Je levert met alle draadloze technologieën wel in op betrouwbaarheid en pieksnelheid, helemaal als ze populair worden.

Een 300mbps die bij omstandigheden wat hapert en inzakt is vaak nog altijd beter beter dan 30mbps die wel via de grond gaat.

Her prijsverschil is best logisch te verklaren, met 5G heb je geen vezels om te onderhouden of te installeren.
Oekol @sOid14 oktober 2024 08:54
Ik heb hier 1000 mbit uit de T-Mobile tijd waar ze nog voor 25 + 25 uit & thuis aanboden onbeperkt internet op 4g (toen nog) en glasvezel thuis. Wilde het laatst een keer verlagen naar 400mbit maar dan ging de prijs naar bijna 40 euro inderdaad. Zit nu nog met de inflatiecorrecties onder de 30 euro. Ga de komende jaren echt niet weg.

Waar ik mee wil zeggen; het zal wel een actietarief zijn en dat gaat mede door inflaties wel weer omhoog de komende jaren.

[Reactie gewijzigd door Oekol op 14 oktober 2024 08:54]

Krijgertje1979 @sOid14 oktober 2024 11:47
De prijsstelling is aggressief natuurlijk om marktaandeel te winnen, maar de investeringen zullen vrij minimaal zijn aangezien het grootste gedeelte van het netwerk er al zit.

De kosten voor een vast (glasvezel) netwerk zitten voornamelijk in de 'last mile' en Odido heeft deze niet wanneer het om dit product gaat. APAX en Warburg Pincus zijn niet echt bedrijven die hun akkoord geven voor nieuwe verliesgevende activiteiten, dus ze zullen er niet veel aan verdienen, maar ook onwaarschijnlijk dat ze er op verliezen.

Ben vooral benieuwd hoe deze 'stresstest' van het 5G netwerk gaat verlopen en of ze op een gegeven moment genoodzaakt zijn de snelheid en/of nieuwe klantenstroom moeten indammen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 14 oktober 2024 08:58
Is de snelheid synchroon of asynchroon / symmetrisch of asymmetrisch) zoals het typisch bij 5G is? Dat maakt voor vele toepassingen nogal uit.

[Reactie gewijzigd door Bor op 14 oktober 2024 09:55]

Gsus86 @Bor14 oktober 2024 09:11
Als ik mijn gegevens invul op de website, dan is de uploadsnelheid 10x lager:

Dit is beschikbaar op je adres: Klik&Klaar Internet via ons 5G-netwerk met een maximale snelheid tot 300 Mbit/s voor downloaden en 30 Mbit/s voor uploaden.
Zentac @Bor14 oktober 2024 09:12
Asynchroon
RefriedNoodle @Bor14 oktober 2024 09:24
Is de snelheid synchroon of asynchroon zoals het typisch bij 5G is?
Ik neem aan dat je asymmetrisch bedoelt.
zx9r_mario @Bor14 oktober 2024 09:16
Of een hoge ping als je download via 5G?
Zentac @zx9r_mario14 oktober 2024 09:22
40ms ongeveer
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Zentac14 oktober 2024 09:56
Dat is nogal een verschil wanneer je kijkt naar bv glasvezel waar men (ook) mee wil concurreren. Daar ervaar ik pings < 4 ms. Dat is mede voor gamers interessant.
Zentac @Bor14 oktober 2024 10:05
Zeker, dit is niet voor fanatieke gamers. Maar verder voor alles prima.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Zentac14 oktober 2024 10:07
Tenzij je veel gebruik maakt van upload; dat blijft ook (erg) achter helaas.

[Reactie gewijzigd door Bor op 14 oktober 2024 10:32]

Scriptkid @Bor14 oktober 2024 11:01
maar met ziggo is het wel een grote concurrent,

zelfde snelheid 15 euro goedkoper.


Modem kun je gewoon voor het raam zetten (Of buiten onder een afdakje hoog aan de gevel) waar je beste 5G hebt en dan wifi access point in huis.
SteveNL79 @Scriptkid15 oktober 2024 15:17
Als je naast Ziggo internet+tv ook hollandsenieuwe mobiele tel. -simkaarten hebt, en dat hebben mijn 3 kinderen, krijgen ze alle 3 dubbele data. Nu is die dubbele data ook te gebruiken voor telefoneren. Dus dat is me wel wat waard. Bij odido krijg je 5 euro korting per sim als je ook internet+tv hebt afgesloten en dat is dus een veel mindere aanbieding.Nu kan ik 20 euro per maand besparen op het abonnement van Odido wat internet en televisie betreft. maar ik verlies weer op de 3 simkaarten waar ze nu 2x zoveel kunnen gebruiken. de prijzen van de simonly en databundel vallen me niet mee bij odido tov ziggo. Dus lekker bij Ziggo blijven in mijn geval, als je een totaalpakket hebt met meerdere sim-only. wat meeweegt is denk ik de prijs die je afgesproken hebt voor het internet+tv abo. Dat scheelt bij mij maar 20-23 p/m euro met Odido

[Reactie gewijzigd door SteveNL79 op 15 oktober 2024 15:23]

Scriptkid @SteveNL7915 oktober 2024 17:18
telefoon is van de zaak,

TV hebben we niet daar heb ik inet voor.


dus Ziggo Inet only is enige wat ik heb.
IJsbeer @Zentac14 oktober 2024 11:27
Als ik hier test zit ik op 20 ms met 5G odido.
Lampiesan 14 oktober 2024 08:37
Is er geen limiet qua databundel?
AuteurHayte Redacteur @Lampiesan14 oktober 2024 08:46
Nope, ook geen fup
NHendriks @Hayte14 oktober 2024 11:13
Die is er dus wel in zekere mate. Als je in een maand meer dan 2TB gebruikt dan wordt je gekort op andere klanten ten tijde van congestie.
zx9r_mario @Hayte14 oktober 2024 09:12
Ook niet dat je bijv na 20Gb telkens 2GB moet activeren via de app?
AuteurHayte Redacteur @zx9r_mario14 oktober 2024 09:20
Daar heb ik nog niks over gezien of gehoord, dus ik denk van niet. Zo'n optie is er ook niet in de app, bijvoorbeeld.
REDSD 14 oktober 2024 08:26
Voor 25 euro klinkt het als een goed alternatief voor een backup lijn 😁
Theo @REDSD14 oktober 2024 08:30
Voor 25 euro klinkt dit als een goed iets voor heel veel personen (vooral non-tweakers) die gewoon een simpele verbinding nodig hebben voor internet, Netflix, youtube en email/IM welke eigelijk aan 40 Mbit al ruim voldoende zouden hebben. Helemaal met een bundelkorting is twee tientjes dan best netjes.
mk1992 @Theo14 oktober 2024 09:01
Idd, hebben nooit te weinig gehad hier ondanks twee thuiswerkers. We zitten al bij Odido, wellicht is overstappen wel heel simpel en kunnen we van de besparing 2x uit eten 😜
REDSD @mk199214 oktober 2024 10:56
Als je nog een ander odido abbo hebt is het 20 euro pm
mk1992 @REDSD14 oktober 2024 11:15
Yep, zitten daardoor nu op 32 per maand voor de goedkoopste internet only (140Mbit)
FrankHe @Theo14 oktober 2024 09:01
Voor het leeuwendeel van de mensen is alles vanaf 20 Mbps en hoger doorgaans meer dan voldoende. In de meeste gevallen is veel meer dan dat niet nodig.
RobbyTown @REDSD14 oktober 2024 10:38
Als het voor backup is, ben je met capestone kaartje goedkoper uit (100GB 2 jaar voor 135 euro ex btw).
REDSD @RobbyTown14 oktober 2024 11:00
Dat klinkt interessant, ik zal eens kijken.
MeNTaL_TO @REDSD14 oktober 2024 11:27
Indien backup nodig is, sluit ik mijn telefoon wel aan via de USB port van mijn router (USB sharing).
25 Euro per maand voor een backup is prive wel erg prijzig.
REDSD @MeNTaL_TO14 oktober 2024 11:45
Internet voor mij is wel redelijk essentieel, als ik het in perspectief bekijk en vergelijk met bijvoorbeeld een auto is 20-25 euro extra zo uitgegeven.
MeNTaL_TO @REDSD14 oktober 2024 13:02
Maar heb je dan geen mobiel? Bedoel, mocht KPN fiber eruit liggen en hun mobiele netwerk niet, dan sluit ik mijn Android aan via USB op mijn router, stel USB sharing in en kan dan ook met 300 Mb/s internetten (volgens mij is dat mijn huidige 5G snelheid).
Mocht ik niet thuis zijn, heb ik er ook geen last van de storing.
Heb je een 24x7 backup nodig, dan kan je altijd een oud mobieltje aansluiten en deze zo als fallback te gebruiken.
Jboy1991 14 oktober 2024 08:37
Hoe zit dit eigenlijk met gamen? Ik weet dat je via en 4g modem veel last van lagg heb en dat portforwarding niet mogelijk is.

Is dat met dit hetzelfde? Of kun je dit vergelijken met een fysieke modem via een bedrade aansluiting?

Via de 4g verbinding kon je bijv op de switch geen game joinen of via animalcrossing op de switch ook niet andere eilanden bezoeken.

[Reactie gewijzigd door Jboy1991 op 14 oktober 2024 08:39]

Zentac @Jboy199114 oktober 2024 08:52
Latency is 35 a 40ms, niet fantastisch voor online gaming, maar prima voor animal crossing denk ik. :)

Wat is het probleem met port forwarding? Als je van je mobiele provider geen public adres krijgt wordt dat lastig ja. Dan draaien zij NAT. Doet de switch geen IPv6?
Jboy1991 @Zentac14 oktober 2024 08:54
Hmm geen idee. Voor mij is dit niet meer relevant. We hebben glasvezel. Maar mis deze info wel in het artikel.

Vriendin van mij die woonde in een studentenflat waar geen internet bijgeleverd werd. Dus zij maakte gebruik van de mifi dongle met een (toen nog) t-mobile datakaart. En gamen op de switch was toen niet mogelijk.

Ik heb het hier dan over 4 jaar terug.
Zentac @Jboy199114 oktober 2024 09:02
Ik lees dat odido nog geen IPv6 ondersteund.

Op KPN wel IPv6 en een public IPv4

Edit: Switch doet geen IPv6 dus enkel met een public IPv4 adres zou je iets kunnen.

[Reactie gewijzigd door Zentac op 14 oktober 2024 09:06]

Scriptkid @Zentac14 oktober 2024 11:02
Hoezo niet fantastische voor nline gamen.

We hebben dat jaren lang als super goed bevonden.

Het is pas sinds de laatste 5 jaar dat het echt sneller kan , maar als je online kijkt is de rule of tumb dat 40-60 de average is voor de wereld.
Zentac @Scriptkid14 oktober 2024 11:31
Naar de server toe, ja. Deze test is naar een speed test server, daar bovenop komt nog de rest.

Latency maakt zeker wel uit voor online gaming.

Mijn ADSL verbinding deed 17ms, 20 jaar geleden.
Scriptkid @Zentac14 oktober 2024 12:29
Latency is maar wat je er van maakt,

Ik kom nog uit de tijd dat we Unreal speelde met 150 Ms.

Maar met 5G haal je makkelijk 40ms in game. Kijk naar je telefoon mijn telefoon doet 25-30 Ms via 5G
maxkranendijk @Jboy199114 oktober 2024 08:49
Ik heb langere tijd via 4g en 5g hotspot gegamed via Vodafone en had altijd een ping lager dan 25. Ging prima.

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