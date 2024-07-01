VodafoneZiggo, KPN en Odido verwerven frequentieruimte bij 5G-veiling Nederland

VodafoneZiggo, KPN en Odido hebben frequentieruimte verworven bij de Nederlandse veiling van 5G-netwerken. Dat maakt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend. De drie providers kunnen de frequenties vanaf juli 2024 direct in gebruik nemen.

De 5G-veiling ging op 25 juni van start en heeft in totaal bijna 175 miljoen euro opgebracht, is te lezen op de website van de Nederlandse overheid. Dat is enkele miljoenen meer dan de 170 miljoen euro die de overheid minimaal voor ogen had. De vergunningen voor de drie Nederlandse providers om de nieuwe frequenties op de 3,5GHz-band te gebruiken zijn geldig tot 31 december 2040.

Iedere deelnemer aan de veiling kon maximaal veertig procent van het totaal aantal frequenties verwerven, zodat minimaal drie deelnemers frequentieruimte konden binnenhalen ten behoeve van concurrentie op de telecommarkt. Er geldt ook een verplichte ingebruikname voor alle afgegeven vergunningen.

In totaal is er met de veiling 400MHz van de 3,5GHz-band verworven, waarvan elk van de drie providers er 100MHz heeft. Dat meldt Adriaansens in een Kamerbrief. Er is daarnaast nog twee keer 50MHz beschikbaar voor private, lokale 5G-netwerken. Het frequentiebereik van de providers is als volgt verdeeld: 3450-3550MHz voor VodafoneZiggo, 3550-3650MHz voor Odido en 3650-3750MHz voor KPN.

Nederland is een van de laatste landen in Europa waar de frequenties voor snel mobiel internet geveild werden. Dit komt doordat diverse partijen het oneens waren met het veilen van de 3,5GHz-frequenties, waaronder Inmarsat. Het is niet voor het eerst dat er frequentieveilingen plaatsvinden. In 2020 brachten de frequenties nog ruim 1,2 miljard euro op.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 19:55
135 • submitter: WEBsel

01-07-2024 • 19:55

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Submitter: WEBsel

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Reacties (135)

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fl2001 1 juli 2024 20:40
De veiling heeft niet eens een week geduurd en ze hebben alle 3 precies hetzelfde betaald?

Is dat normaal of verdacht?
Verwijderd @fl20011 juli 2024 21:10
De veiling heeft niet eens een week geduurd en ze hebben alle 3 precies hetzelfde betaald?

Is dat normaal of verdacht?
1. Waar maak jij uit op dat ze alle 3 precies het zelfde betaald hebben? Misschien heeft Vodafone/Ziggo wel meer geboden op het eerste blok en wat minder op de 2e en vervolgens 3e blokken en geldt dat ook voor dezelfde providers? Uit het document van de overheid is namelijk helemaal nergens uit op te maken dat ze precies het zelfde betaald hebben.

2. Providers weten wat de waarde van etherfrequenties zijn en de daarbij behorende bandbreedte. Het bod zal dus misschien niet eens heel ver van elkaar afgelegen hebben. Afhankelijk van het doel kan een specifiek stuk ruimte en bandbreedte meer of minder waard zijn.

En sowieso, [url=https://tweakers.net/reviews/11666/nederland-krijgt-eindelijk-echt-5g-3-komma-5ghz-frequenties-worden-in-2024-geveild.html]providers wisten op voorhand al[/url wat de overheid minstens wilde ophalen met de frequentieblokken.. Totaalprijs / 3 = {wat te bieden}. Echt sprake van prijsafspraken is er dan ook niet.

3. Voor aluhoedjes is het verdacht, die denken horen de klok wel luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Als in... ze zien een totaal bedrag waar niets specifieks in vermeld wordt, maar gaan zelf bedenken hoe het rekensommetje eruit ziet. Maar... de overheid heeft dus meer ontvangen dan ze gedacht hadden, de biedingen waren dus gewoon normaal.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:29]

krakendmodem
@Verwijderd1 juli 2024 22:18
Ik denk dat hij hier naar refereert met de bedragen: https://www.rdi.nl/actuee...requenties-via-5g-veiling

Verder eens met je punten.
n4m3l355 @krakendmodem2 juli 2024 06:47
Blijft toch wel heel apart dat bij 3 opties iedere partij nagenoeg exact hetzelfde heeft geboden. Dus terugkomend op DarkForce 1, we weten precies wat men geboden heeft en het is dus bijna precies hetzelfde. 2. Dat men een bepaalde waarde geeft aan een bandweidte ben ik met je eens, maar het is wel bijzonder dat blijkbaar de drie partijen precies dezelfde berekening erop los hebben gelaten met precies dezelfde factoren. 3. Als je drie nagenoeg dezelfde biedingen normaal vindt, dan was deze discussie er niet.

Het probleem is uiteindelijk er zijn voor 17 miljoen mensen slechts 3 providers dermate groot dat ze een bod kunnen/willen uitbrengen. Nou kan men wel zeggen dat het een alu hoedje is, maar dit is natuurlijk geen gezonde situatie.

Wat ik apart vind is dat men voor 4G bereid was bijna 4 miljard te betalen en voor 5G nog geen 200 miljoen wordt geboden, een gezamenlijk bod dat nagenoeg hetzelfde is wat de overheid ook voor ogen had.
CivLord
@n4m3l3552 juli 2024 10:30
Het probleem is uiteindelijk er zijn voor 17 miljoen mensen slechts 3 providers dermate groot dat ze een bod kunnen/willen uitbrengen. Nou kan men wel zeggen dat het een alu hoedje is, maar dit is natuurlijk geen gezonde situatie.
De ACM heeft al eens geconcludeerd dat het voor de consument het gunstigst is wanneer er vier of vijf onafhankelijke aanbieders zijn. De praktijk heeft echter een paar maal uitgewezen dat een vierde aanbieder niet rendabel kan opereren op de Nederlandse markt.
Termin8r @n4m3l3552 juli 2024 10:43
Blijft toch wel heel apart dat bij 3 opties iedere partij nagenoeg exact hetzelfde heeft geboden. Dus terugkomend op DarkForce 1, we weten precies wat men geboden heeft en het is dus bijna precies hetzelfde. 2. Dat men een bepaalde waarde geeft aan een bandweidte ben ik met je eens, maar het is wel bijzonder dat blijkbaar de drie partijen precies dezelfde berekening erop los hebben gelaten met precies dezelfde factoren. 3. Als je drie nagenoeg dezelfde biedingen normaal vindt, dan was deze discussie er niet.
Bedenk dat de veilingdeelnemers geen bedragen bieden, maar aangeven hoeveel vergunningen ze voor een bepaalde prijs willen hebben. Als er maar een relatief klein aantal vergunningen in de veiling wordt aangeboden, er zit geen combinatorisch element in de veiling (er worden niet, zoals in eerdere veilingen, vergunningen in meerdere banden aangeboden), de deelnemers zijn er redelijk zeker van hoeveel bieders er zijn en er kan bovendien een evenredige verdeling van de kavels over de deelnemers plaatsvinden, dan is de kans groot dat de prijzen gelijk liggen.

Complottheorieën worden geboren uit een gebrek aan kennis over de feiten en de menselijke behoefte om die lacune te vullen met een verhaaltje. Trap niet in die valkuil.
Wat ik apart vind is dat men voor 4G bereid was bijna 4 miljard te betalen en voor 5G nog geen 200 miljoen wordt geboden, een gezamenlijk bod dat nagenoeg hetzelfde is wat de overheid ook voor ogen had.
Bij de veiling in 2012 was het voor de MNO's erop of eronder, omdat er vergunningen in zeer basale, lage banden werden geveild. Een partij die daar onvoldoende vergunningen zou scoren kon de tent wel opdoeken, dus de vergunningen waren in die veiling voor de MNO's heel veel waard.

De 3,5 GHz-band is mooi om in specifieke omstandigheden meer bandbreedte te kunnen bieden, maar niet essentieel voor het voortbestaan van MNO's.
tunnelforce1 @Termin8r2 juli 2024 12:56
Complottheorieën worden geboren uit een gebrek aan kennis over de feiten en de menselijke behoefte om die lacune te vullen met een verhaaltje. Trap niet in die valkuil.
Vaker komt het doordat "ze" (overheid / deepstate / politici etc. )gewoon de waarheid verdraaien of mooier maken dan het is en mensen voelen dat het niet klopt en kijken vervolgens naar alternatieve redenen.
Termin8r @tunnelforce12 juli 2024 13:28
Mensen 'voelen' wat past bij hun vooringenomenheid en vervolgens gaan ze niet op zoek naar de feiten, maar naar gelijkgestemden die evenmin de feiten kennen (of ze simpelweg ontkennen), maar hetzelfde voelen. Confirmation bias is a hell of a drug.
Kevinp @Termin8r2 juli 2024 12:52
Oke, dus ik ben Ziggo, ik bied voor 4 vergunningen 5000 euro
ik ben vodafone, en onafhankelijk van Ziggo bied ik voor 4 ook 5000 euro
Ik ben odido en onafhankelijk van bovenstaande bied ik voor 4 vergunningen 5000 euro.

Je kan het complot theorie noemen. Maar dit is toch gewoon erg vreemd.
Termin8r @Kevinp2 juli 2024 13:26
Je baseert je standpunt (nog steeds) op een gebrek aan kennis over de feiten.

In dit soort frequentieveilingen worden geen bedragen geboden. De veilingmeester bepaalt wat een kavel in een bepaalde ronde kost en de deelnemers geven per ronde aan hoeveel kavels ze daarvoor willen hebben. Voor zolang als de vraag - in aantallen kavels - het aanbod overstijgt, komt er een nieuwe ronde, waarin de prijs per kavel steeds hoger is.

Als in de eerste ronde de vraag gelijk is aan het aanbod, is er geen tweede ronde en betalen bieders de reserveprijs. Dat lijkt in dit geval bij de 60 MHz-kavels gebeurd te zijn, wat totaal niet verrassend is. Geen van de deelnemers zag brood in een biedingenstrijd die alleen maar tot hoge prijzen zou leiden.
krakendmodem
@n4m3l3552 juli 2024 07:13
Je vergeet de multiband veiling van 2020 nu. Die bracht 1.23 miljard op. (Voor drie 5G frequenties). De 3,5Ghz veiling kwam later doordat die nog in gebruik was door andere gebruikers (Burum). Die zou in 2022 al plaats gaan vinden, maar werd meerdere malen uitgesteld.

https://www.rdi.nl/actuee...ties-via-multibandveiling

Overigens zie je bij die veiling ook gelijke bedragen voor die frequenties.
CivLord
@n4m3l3552 juli 2024 10:28
5G biedt niet zoveel extra winstmogelijkheid dat daarvoor dergelijke bedragen bedrijfseconomisch verantwoord is.
Houtenklaas
@Verwijderd1 juli 2024 23:06
decimale punt is duizental, alhoewel niet heel gebruikelijk in NL. 3450MHz was duidelijker geweest dan 3.450MHz. De bedoeling was goed. En gelukkig houden "we" onze 80m band :)
jk-5
@fl20012 juli 2024 11:07
Nee, dat is heel normaal en zelfs verwacht wetende wat het proces van de veiling is.

Voor elke veilingronde wordt een bedrag per blok vastgesteld voor die ronde. Elke provider geeft dan aan hoe veel blokken spectrum ze willen hebben voor dat bedrag. Als de vraag groter is dan het aanbod zal later een nieuwe ronde starten, voor een hoger bedrag per blok. Wanneer de vraag gelijk is aan het aanbod is de veiling klaar. Voor het bedrag van de laatste ronde zullen de hoeveelheid blokken worden uitgegeven als elke provider op heeft geboden.
laurxp @fl20012 juli 2024 00:36
Nee, niet echt.

Er was 300MHz te verdelen, en er waren maar 3 partijen die realistisch gezien interesse hebben. Iedere partij kon maximaal 120MHz krijgen, dus iedere partij had vanaf de start al 300MHz - 2 x 120MHz = 60MHz gegarandeerd. De veiling ging dus puur over de extra 60MHz die een provider kon krijgen. Om technische redenen kan je niet 120MHz in 1x inzetten, dat zou je moeten opdelen in meerdere stukjes. De maximale bandbreedte die je makkelijk in 1x in kan zetten is 100MHz.

Oftewel, iedere partij heeft daadwerkelijk interesse in 100MHz, maar zou geen nee zeggen tegen een extra 20MHz. Er is 300MHz te verdelen over 3 partijen, dus iedereen krijgt 100MHz. Het is haast een wonder dat er uberhaupt een paar miljoen boven de minimumprijs geboden is!
Miller94 1 juli 2024 19:58
Wanneer merken we als consument hier iets van?
dmantione
@Miller941 juli 2024 20:08
Daarvoor is eerst de vraag nodig, waar is 3,5GHz goed voor? Het is een frequentie tussen de 2,4GHz en 5GHz van WLAN in, ofwel de S-band. We weten van 5GHz WLAN dat het een kort bereik heeft en veel last heeft van muren. De 3,5GHz-band gaat dus niet heel geschikt zijn voor gebruik binnenshuis.

De S-band buitenshuis wordt gebruikt voor satellietcommunicatie. In Europa is de S-band daarvoor weinig populair (wij gebruiken de Ku-band), maar bijvoorbeeld in Afrika wordt de S-band veel gebruikt voor satelliettelevisie.

Je kunt daarom verwachten, dat 3,5GHz goed zal kunnen werken in de open lucht waarbij je een vrije zichtlijn hebt op de zendmast. Kortom, in gebieden waar wat minder bebouwing aanwezig is, zodat de zendmast goed zichtbaar is voor de antenne van je telefoon.

Effect is feitelijk dat er dan meer bandbreedte beschikbaar is, dus het mobiele netwerk kan meer mensen bedienen die video tegelijk aan het kijken zijn.
SterkeYerke @dmantione1 juli 2024 20:45
Klinkt als een mooi opstapje voor 5G voor thuis in buitengebieden. Het zal daar doorgaans niet al te druk zijn met mensen die buiten zijn, dus wordt die frequentie voor de rest toch al niet zo heel erg veel gebruikt. Moet je natuurlijk wel zorgen dat je een buitenantenne hebt.

Ik vraag me alleen af of de providers het ook echt zien zitten om 3,5GHz te gebruiken in buitengebieden. Lagere frequenties zullen wel rendabeler zijn. Maar als het er is, dan kan het een fenomenale oplossing zijn als je enige alternatief ADSL is.
terradrone @SterkeYerke1 juli 2024 22:21
Voor mensen in het buitengebied is er al een oplossing: kpn 4g voor thuis. Een hybride oplossing die dynamisch naargelang vraag naar bandbreedte schakelt/combineert tussen xDsl en 4g.

Hieruit kunnen we vaststellen dat de techniek er is en werkt. Opschalen naar hogere bandbreedtes lijkt me niet de meest technologisch grote uitdaging. Natuurlijk is er niet alleen de draadloze verbinding die de hogere snelheid aan moet kunnen. Ook de fiber backbones naar de masten cq. de aangestraalde backbone vd mast moet het ook aankunnen.
SterkeYerke @terradrone2 juli 2024 04:08
Ik weet dat dat bestaat. Odido heeft ook een paar 4G voor thuis-abonnementen, al gebruiken die dan weer wel enkel 4G. Ik stel me zo voor dat de bandbreedte met 5G op 3,5GHz, andere bottlenecks daar gelaten, best wat opgeschaald kan worden. De snelste abonnementen zitten bij mijn weten nu op maximaal 100Mbps.
core_dump @SterkeYerke2 juli 2024 08:23
Je kan ook gewoon een Starlink abo nemen..
keesdewit @core_dump2 juli 2024 22:20
Zelfs als ik geld toe krijg neem ik geen diensten af waar die Musk bij betrokken is.
NHendriks @SterkeYerke3 juli 2024 14:34
Ja en nee. In het buitengebied heb je by default al minder mobiele opstelpunten omdat er minder gebruikers op een opstelpunt actief zijn. Je zit dus in feite altijd verder weg van een opstelpunt. Je hebt nog steeds mindere belasting op zo'n site dan dat je hebt in de stad maar door de afstand is het risico dat de verbinding minder is. In gebruik merk je het niet perse maar met bijvoorbeeld UDP-verkeer kan dat nadelig werken. Ik verwacht ook niet dat KPN een 5G Voor Thuis gaat introduceren en als ze het doen dan wordt het de vervanger voor Sneller Internet Buitengebied zodat ze weer meer adressen van het koper af kunnen zetten.

Verder is er een verplichte geografische dekking omtrent deze frequentiebanden en ik weet uit ervaring als antennebouwer voor een aannemer die voor Odido bouwt dat Odido ook buitengebieden voorziet van de 3500.
vrilly @dmantione1 juli 2024 20:14
Afgelopen weekend was ik bij een anime conventie(Dokomi Düsseldorf)waar vodafone tijdelijke masten buiten had staan en in de evenementenhallen binnen femtocells, allemaal 5G SA met 3,5Ghz. Met 200.000 mensen op een locatie kreeg ik netjes 1300/100, 20ms ping op een speedtest.
Voelt vanzelfsprekend maar in het verleden merkte ik vaker op evenementen dat internet niet zo lekker liep.

[Reactie gewijzigd door vrilly op 22 juli 2024 13:29]

Aardedraadje @vrilly1 juli 2024 20:50
Op de jaarlijkse TT in Assen kun je fluiten naar je dataverbinding. Dus ik weet wat je bedoelt. En het is soms nog steeds van deze tijd, helaesch :'(
mikeyfire643 @Aardedraadje1 juli 2024 23:02
Apart bij de F1 blijft netwerk goed overeind.
MenN @mikeyfire6432 juli 2024 08:46
die is dan ook niet in assen
mikeyfire643 @MenN2 juli 2024 08:50
Ze kunnen daar ook tijdelijke zenders plaatsen.
Plopeye @Aardedraadje2 juli 2024 14:54
Het TT circuit zit redelijk dicht bij de radiotelescopen, om deze reden is de dekking in deze regio sowieso al niet al te best en ik vermoed ook dat ook voor evenementen er geen vergunningen worden verstrekt om tijdelijk capaciteit bij te plaatsen.
trankilo @vrilly1 juli 2024 21:27
Wow
Dat is echt een dikke download
Terrestrial @dmantione1 juli 2024 20:28
Je bedoeld C-Band en die gaan ze nu toch wel deels storen, met name KPN's deel. Dat kan toch wel problemen gaan geven denk ik voor een aantal C-Band schotel bezitters.
SebasFM @Terrestrial1 juli 2024 21:10
Wat wordt er ook al weer over C-band uitgezonden? Normale TV uitzendingen zitten als ik mij niet vergis tussen de 10 en 12 GHz?
dmantione
@SebasFM1 juli 2024 21:29
In onze regio wordt de C-band amper gebruikt.
Terrestrial @dmantione1 juli 2024 22:59
Al is het amper, Nederland houd zich niet aan internationale afspraken. Als jij met een schotel van 1,50 mtr naar koreaanse TV wilt kijken op 68 graden oost moet dit gewoon kunnen.
pa2ra @Terrestrial1 juli 2024 23:11
Ontvangers worden in de telecomwet niet beschermd. Gelicentieerde zenders wel.
CivLord
@Terrestrial2 juli 2024 10:00
Niet wanneer die Koreaanse satelliet geen vergunning heeft om in Europa uit te zenden.
Dat je het signaal nog net mee kan pakken met een schotel die groot genoeg is, betekent niet dat de ontvangst daarvan heilig is en dat we hier niet een andere organisatie een vergunning mogen verlenen om dezelfde frequenties te mogen gebruiken.
Terrestrial @CivLord2 juli 2024 11:00
Wat is dit voor domme praat ? Mijn voorbeeld is gebaseerd op een zender die via Intelsat uitzendt en dus gewoon een licentie heeft. Overigens zijn zij niet de enige die deze frequenties gebruiken.
CivLord
@Terrestrial2 juli 2024 11:09
Dat is dus een zender die voor een bepaald geografisch gebied een licentie heeft om van die frequentieband gebruik te maken. In Europa (of Afrika of Amerika of Australië) kan een andere organisatie een licentie hebben om diezelfde frequentieruimte te gebruiken.
Terrestrial @CivLord2 juli 2024 12:09
Nee deze satelliet heeft bepaalde beams met een overeenkomstige footprint en daar valt heel Afrika en Europa onder. Je hebt ook zoiets als global beam waar een groot deel van de wereld onder valt.
Luchtbakker @dmantione1 juli 2024 21:35
Afgelopen weekend was ik op festival Defqon, en daar had ik graag gewild dat de 3.5ghz frequentie beschikbaar was. Op locaties waar veel mensen bij elkaar komen is deze frequentie een echt een must. En het scheelt vermoed ik ook veel dubbele hardware.

In stedelijk gebied zal je er niets aan hebben, daar is de 400Mhz weer prima voor.
pa2ra @Luchtbakker1 juli 2024 23:14
400 MHz is geen 4G/5G frequentieband. Ik vermoed dat je 700 MHz bedoelt?

[Reactie gewijzigd door pa2ra op 22 juli 2024 13:29]

MarcoC @dmantione1 juli 2024 23:38
3,5GHz zal vooral capaciteit bieden in drukke gebieden. Binnensteden, festivals, stadions, etc.
Nephalem @MarcoC2 juli 2024 01:12
Binnensteden gaat juist lastig worden tenzij de provider cellen op elke straathoek gaat plaatsen.
3.5 ghz signaal heeft veel meer last van obstakels dan de lagere frequenties.
Jorah_Newstone @dmantione1 juli 2024 21:36
Dus perfect bij grote gelegenheden, Formule 1, concert shows in de buitenlucht, grote conventies, ik zeg doen!
sympa
@dmantione2 juli 2024 10:09
Je merkt het al doordat Odido 5G heeft aangezet voor alle gebruikers van het netwerk.
Geen idee of de andere providers dat gaan volgen. Vrijgeven is beter voor de netwerk capaciteit, maar een euro extra per maand voor degenen die het willen uitgeven is natuurlijk ook fijn.
Pieter3318 @dmantione2 juli 2024 17:10
KPN en Vodafone gaven jaren geleden, toen de veilingen in eerste instantie zouden plaatsvinden, al aan, dat ze dachten aan antennes in straatverlichting, maar ook bijvoorbeeld in het dak van bushaltes. Een veel fijnmaziger netwerk als het huidige 4e generatie telecom netwerk. Maar daarvoor had men de nieuwe frequenties nodig. Dus nu gaan we zien, wat daarvan terecht komt, heb tot nu toe geen 5G toestel gekocht, bewust niet, maar nu wordt dat interessant.
bosbode @Miller941 juli 2024 20:04
Staat in het artikel dat het direct in juli in gebruik genomen kan worden. Volgens mij ondersteund de huidige 5g apparatuur deze frequenties al. Dus voor de consument zal het denk ik niet heel lang duren.
Darkventures @bosbode1 juli 2024 22:13
dit staat in het nieuwsartikel van Odido :
Zodra Odido de vergunningen van RDI ontvangen heeft, zal de telecomprovider de 3,5 GHz frequenties aanzetten.
lenwar
@Miller941 juli 2024 20:05
Volgens mij hebben ze net allemaal prijsverhogingen gehad, dus met een beetje mazzel pas volgend jaar.
Verwijderd @lenwar1 juli 2024 20:55
Volgens mij hebben ze net allemaal prijsverhogingen gehad, dus met een beetje mazzel pas volgend jaar.
Allemaal behalve KPN, Vodafone, Odido... dus niet allemaal.

Vast is niet mobiel, bij Odido wordt per 1 januari inflatiecorrectie gerekend en is de prijs niet tussentijds verhoogd. Bij KPN gaat inflatiecorrectie pas per 1 oktober in en zijn geen verhogingen geweest en bij Vodafone is dit ook niet anders.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:29]

beautjweetj @Miller941 juli 2024 20:00
1 juli kunnen providers het in gebruik nemen
tweakuwe @Miller942 juli 2024 00:26
Die vrije banden zijn erg interessant voor het verkeer. Auto’s die met elkaar en de snelweg kunnen praten om een energiezuinig treintje te maken enzo. Duurt nog lange tijd voor het er is alleen.
ucsdcom
@Miller942 juli 2024 11:09
Wanneer merken we als consument hier iets van?
Dat hangt er vanaf bij welke provider je zit:

Odido is al lange tijd flink bezig het netwerk om te bouwen en kan snel na publicatie en toewijzing van de vergunning de nieuwe frequenties inschakelen. Streven: ergens in augustus begreep ik om de frequenties te activeren. Afhankelijk van je abonnement kan je verbinding dan aanzienlijk sneller worden.Mits je dicht genoeg bij een mast bent.

KPN is ook al langere tijd bezig om om te bouwen op drukke plaatsen. Intussen redelijk uitgebreid Echter nog niet zo uitgebreid als dat Odido dat doet. Start ook ergens in augustus verwacht. Ook hier kan je in de buurt van een mast een flinke versnelling van het netwerk verwachten afhankelijk van je abonnement.

Vodafone: heeft op heel weinig plaatsen voorbereid en omgebouwd. Reken er op dat het nog geruime tijd kan duren voor je hier bij Vodafone landelijk wat van merkt. Zij zullen dit als eerste op druk belaste punten aan gaan bieden, waar de ombouw rendabel is. Daar zal je een flink verschil kunnen gaan merken.
Als zij lucht krijgen van de startdatum van Odido of KPN, dan zullen zij die paar locaties zeker 1 dag eerder laten activeren, al was het maar om de marketing afdeling te pleasen en te zeggen dat ze de eerste zijn ;)

Naast de snelle 5g die we eindelijk op de nieuwe frequentiebanden zullen gaan krijgen, kan dit ook iets aan voordeel gaan bieden voor wie te ver van de mast af zit om de nieuwe frequenties te kunnen gebruiken: wie wel dichtbij de mast zit zal naar het nieuwe spectrum omgezet worden, waardoor de bestaande tragere 5g frequenties lager belast zullen kunnen worden. Hierdoor gaat mogelijk die snelheid ook iets profiteren van de "lucht" die er ontstaat door het overzetten van andere klanten naar de nieuwe hogere frequenties.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 13:29]

Azenomei @Miller942 juli 2024 10:44
Elk half jaar met de door algemene voorwaarden gedekte inflatie verhoging.
Basje93 1 juli 2024 19:59
Als een leek in telefonie. Zit er nog een verschil in de verschillende frequenties? als in: is bijvoorbeeld de 3450-3550 mhz van vodafoneziggo sneller dan de 3650-3750 mhz van KPN?
Hatsjoe @Basje931 juli 2024 20:10
In theorie is het eerder andersom, meer MHz betekent in theorie meer data dat verzonden kan worden binnen dezelfde tijd. In de praktijk liggen de frequenties zo dicht bij elkaar dat je er niks van gaat merken.
mrh270188 @Hatsjoe1 juli 2024 20:43
@Hatsjoe Nee, dat klopt niet helemaal. Hoe lager de frequentie, hoe groter het bereik, maar hoe lager de snelheid.

Lage frequenties zijn dus goed voor bereik, terwijl hoge frequenties juist goed zijn voor snelheid.

Reageer alsjeblieft niet als je dit niet begrijpt 😘

[Reactie gewijzigd door mrh270188 op 22 juli 2024 13:29]

neeecht
@mrh2701882 juli 2024 00:35
@mrh270188 @Hatsjoe en @willieverhoef jullie bedoelen alle drie hetzelfde volgens mij, maar geven het anders weer.

" Meer MHz" kan worden opgevat als Meer Bandbreedte of Meer Herz, een hogere frequentie.
Daar zit de misvatting denk ik in. :)

Of je nu bijvoorbeeld 800-900 MHz, 2100-2200 MHz hebt of 3450-3550 MHz hebt, alle drie zijn 100 MHz Bandbreedte.

( Werkelijke frequenties hier: https://antennekaart.nl/page/frequencies )

Indien de signaal levels hetzelfde zijn, zou je theoretisch dezelfde snelheid kunnen halen, mits je de enige op de band bent.

Hoe hoger de frequentie hoe minder ver deze komt inderdaad.
Vooral indoor inderdaad.


@Basje93 dit is een interessante vraag. Lees eerst wat ik hier net boven heb geschreven.
Stel je staat in een open veld, je bent de enige op de mast, ver van een mast af.
Dan kan een lagere frequentie een beter signaal geven en dus meer data leveren.

Echter, hoe lager de frequentie hoe meer mensen er op een band zouden kunnen connecten.
Dus beide hebben voor- en nadelen.

Lang verhaal kort: Eigenlijk maakt het niet zoveel uit als je maar genoeg sites naast elkaar hebt staan.
KPN staat erom bekend een stuk minder sites naast elkaar te hebben, maar elke site heeft wel een dikke 10 Gbps aansluiting, per site dus.

Odido heeft bijvoorbeeld weer meer sites vaak, maar daar is de backbone (nu nog) minder snel.

Een mooi voorbeel is hier in Zaandam:
https://antennekaart.nl/k...677532&zoom=14&macro-cell

Een behoorlijk verschil in sites.
ucsdcom
@neeecht2 juli 2024 11:32
@mrh270188 @Hatsjoe en @willieverhoef jullie bedoelen alle drie hetzelfde volgens mij, maar geven het anders weer.


Lang verhaal kort: Eigenlijk maakt het niet zoveel uit als je maar genoeg sites naast elkaar hebt staan.
KPN staat erom bekend een stuk minder sites naast elkaar te hebben, maar elke site heeft wel een dikke 10 Gbps aansluiting, per site dus.

Odido heeft bijvoorbeeld weer meer sites vaak, maar daar is de backbone (nu nog) minder snel.

Een mooi voorbeel is hier in Zaandam:
https://antennekaart.nl/k...677532&zoom=14&macro-cell

Een behoorlijk verschil in sites.
T-Mobile heeft voor het Odido werd heel veel opstelpunten gebouwd. Veel meer opstelpunten dan KPN en Vodafone. Wel zijn het regelmatig relatief lage opstel locaties. Minder range, maar hogere snelheid terplekke en soms een voordeel op binnenhuis dekking. Doordat er zoveel opstelpunten in elkaars buurt staan, is de dekking toch goed.

KPN had vanuit de historie heel veel opstelpunten, maar heeft als bezuinigingsmaatregel bij de 5g uitbouw nog eens heel goed gekeken wat er nodig was. Dus zijn er best wat dicht bij elkaar gelegen opstelpunten (voornamelijk binnen de steden) gesaneerd (vervallen). Nog steeds heeft KPN veel opstelpunten, vooral buiten de steden valt dat op. Ze hebben er dan wel minder dan Odido, maar flink meer dan Vodafone.

Vodafone heeft een net gebouwd wat mee groeit met de capaciteit, geen mast teveel. Zoveel mogelijk besparen op netwerkbouw, apparatuur en energieverbruik. Vooral in de gebieden tussen de steden hebben minder masten. Dus minder masten dan Odido en KPN hebben, maar misschien wel masten op strategischere locaties. Dekking is er op het platte land dan toch wel omdat je golven verder reiken in relatief vrij zicht. Waar langdurig capaciteits gebrek is, wordt uiteindelijk iets bijgeplaatst. Gevolg: de verbindingen zijn meestal niet flitsend snel, maar de dekking is goed en de snelheid is wel acceptabel.

In het zelfde gebied ter illustratie bij 5g opstelpunten:

https://antennekaart.nl/k...801287&zoom=12&macro-cell

Voor je gevoel zie je alleen maar blauw en groen, resp Odido en KPN. De rode Vodafone opstelpunten zijn in de minderheid buiten de steden.
NB. KPN en Vodafone waren natuurlijk de eerste 2 "overheersende partijen" die op het moment dat ooit de 3 nieuwe en weer verdwenen GSM concurrenten (Ben, Dutchtone en Telfort) kwamen, opeens toch snel masten gingen delen. Er zitten langs de snelwegen een aantal Vodafone masten verstopt achter het KPN groen trouwens.

Wie er het meeste op vooruit zal gaan is niet te zeggen.

De partij met het dikst uitgebouwde netwerk met veel glasvezel in de backbone of juist de partij met de minste opstelpunten? Ik weet het niet. Je kan wel een snelle mast hebben, maar als die traag verbonden is met de backbone van de vaste (glas) verbindingen vanaf de mast, dan heb je er weinig voordeel van.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 13:29]

Hatsjoe @mrh2701881 juli 2024 22:15
Dat is toch precies wat ik zeg? Hogere frequentie/meer MHz is in theorie meer bits dat binnen dezelfde tijd verzonden kan worden. Ja, het signaal penetreert minder goed hoe hoger de frequentie, maar daar ging het helemaal niet over.

Volgende keer dus beter lezen voordat je reageert :*
willieverhoef @Hatsjoe1 juli 2024 21:26
Hogere Mhz/Ghz betekent minder rijkwijte, maar meer bandbreedte. Maar de hebben allen 100mhz dus dezefde bandbreedte dus gelijke hoeveelheid data
Hatsjoe @willieverhoef1 juli 2024 22:17
Dat is toch precies wat ik zeg? Ik heb het voor het gemak enkel over bandbreedte, niet over hoe goed het signaal kan penetreren. En 100MHz meer is in theorie zeker wel sneller dan 100MHz minder. Je kan immers meer bits in dezelfde hoeveelheid tijd verzenden. In de praktijk is dat verschil natuurlijk verwaarloosbaar, maar niet niks.
lenwar
@Basje931 juli 2024 20:10
Als er verschil in zit zal het op de marge zijn. (Meetbaar, maar niet merkbaar). Als vuistregel geldt geldt dat lagere frequenties verder rijken.

Maar deze frequenties zitten zo dicht op elkaar dat je er praktisch niets van zal merken als eindgebruiker.
moonlander 1 juli 2024 20:05
Andere partijen zijn er denk ik ook niet ofwel? Als dat wel zo is dan zou ik dat ontzettend jammer vinden, degene met de grootste zakken krijgen dus hun zin.
Verwijderd @moonlander1 juli 2024 21:03
Andere partijen zijn er denk ik ook niet ofwel? Als dat wel zo is dan zou ik dat ontzettend jammer vinden, degene met de grootste zakken krijgen dus hun zin.
Je hebt MNO's, dit zijn KPN, Odido en Vodafone. Een MNO heeft een eigen netwerk. De rest aan mobiele providers die we in Nederland kennen zijn MVNO's. Dat zijn gewoonweg providers die meeliften op de netwerken van de MNO's. Een MVNO heeft in principe niets aan de frequenties omdat ze geen eigen apparatuur bezitten zoals de MNO's dit wel hebben.

Dus inderdaad... andere partijen zijn er niet die iets met die frequenties kunnen.
trankilo @moonlander1 juli 2024 21:38
Ik snap je ondertoon maar volgens mij mis je ook een belangrijk onderdeel, namelijk dat de partijen ook genoeg geld moeten hebben om radio's en antennes te kopen, sites om ze neer te zetten moeten kopen of huren. Overal een glasvezel naartoe leggen wat echt poepje duur is.

Dan heb je een vergunning en dan begint de ellende.

Ik ben blij dat we tenminste twee sterke partij hebben waardoor we letterlijk de beste twee netwerken van de wereld hebben. En die ook financieel stabiel om de netwerken ook daadwerkelijk in de lucht te houden.
CivLord
@moonlander2 juli 2024 10:07
Meer dan drie partijen blijkt in de praktijk niet te werken. Er is meerdere keren een vierde partij geweest die het heeft geprobeerd, maar dat bleek niet rendabel genoeg.
Drardollan 1 juli 2024 22:54
Begrijp ik het nu goed dat de 3 enige providers met een netwerk in NL alle 3 een frequentie konden kopen door de 40 procent regel en dat dan ook gedaan hebben? Waarom hebben ze niet 1 euro geboden in dat geval?
tweakuwe @Drardollan2 juli 2024 00:38
Voor 1 euro had de staat het niet verkocht. Je kan een minimum bod vereisen ;)
Dark Angel 58 @tweakuwe2 juli 2024 10:27
Als alle telefoon providers met elkaar hadden afgesproken om het niet te kopen...
Wat dan? :P
Dan gaat het overheid vast en zeker prijs verlagen.... als ze zo lang volhouden tot het 1 euro bereikt :+
tweakuwe @Dark Angel 582 juli 2024 13:51
Of ze passen de regels zo aan dat het makkelijker wordt voor nieuwe partijen om mee te doen, bijv. Door niet binnen 5 jaar een landelijk dekkend netwerk te vereisen.
laurxp @Drardollan2 juli 2024 00:41
Omdat er een minimum biedbedrag was, in totaal €169.980.000. Er is nu €174.427.204 betaald, dus praktisch niks boven het minimum.
basix 1 juli 2024 19:59
Worden de frequenties nu eerder dan gepland ingebruik genomen? Dat stond gepland voor 1 augustus 2024.

[Reactie gewijzigd door basix op 22 juli 2024 13:29]

trankilo @basix1 juli 2024 21:29
Ja dat is zeer goed mogelijk.
Zodra de papieren vergunning in de brievenbus ligt en de bekendmaking in de Staatscourant staat, kunnen ze knallen
kevinr1 1 juli 2024 20:52
En welke telefoons ondersteunen deze frequenties?
SebasFM @kevinr11 juli 2024 21:16
indien een telefoon 5G band n77 en n78 ondersteunt. En dan moet een fabrikant waarschijnlijk nog in de software onze 3 netwerken toevoegen welke gebruik kunnen maken van de eerder genoemde frequentiebanden.
The Wizard Moderator Mobile @SebasFM2 juli 2024 15:48
Dat hoeft niet eens, in het buitenland heb je gewoon 3,5 GHz beschikbaar, daar werken de telefoons gewoon.
Balance @kevinr11 juli 2024 23:57
Bijna alle moderne modems splitsen 5G banden op I twee categorieën:
  • Sub 6GHz: zoals de naam zegt, alles onder de 6 GHz. Hier kunnen courante antennes voor worden gebruikt die vergelijkbaar zijn met 4G en Wi-Fi antennes. Elke telefoon waar 5G op staat ondersteunt praktisch alle banden onder 6GHz.
  • mmWave. Dit alles boven 6 GHz, in de praktijk tussen de 24 en 71 GHz. Hier zijn speciale (dure) antennes voor nodig en maar weinig telefoons bevatten deze daadwerkelijk, vaak enkel de flagships. Marktadoptie is laag en het werkt alleen in een line-of-sight naar de mast. Apple heeft het bijvoorbeeld recent besloten mmWave niet in de nieuwe iPad Pro in te bouwen.
Deze net geveilde 3.5 GHz banden vallen dus in de eerste categorie en praktisch alle bestaande 5G telefoons ondersteunen dit al.
ep667 @kevinr11 juli 2024 21:50
Inmiddels bijna alle telefoons met 5G op de markt, want we lopen een jaar of 3-5 achter op de rest van Europa.
bartvries 1 juli 2024 20:39
Volgens antennekaart.nl heeft Odido al op een paar duizend sites de 3.5 zenders opgehangen de afgelopen anderhalf jaar. Zal met hun modernisering naar Ericsson Radio te maken hebben.
WhatsappHack
1 juli 2024 21:47
Gemiddeld 3,5M per jaar per provider. Lijkt me geen slechte deal.
RealChris92 1 juli 2024 21:06
Ik wil geen partypooper zijn. Maar wat is exact het nut zulk snel mobiel internet? Ik heb gemiddeld niet veel meer dan 30mbps nodig om soepel mijn telefoon te gebruiken. Ik doe ook niet mee met de KPN snelheidschallenge en heb daarom maar tegen de 50mbps genomen. Voor snelheden die veel hoger liggen heb ik thuis prima internet.
Olaf van der Spek @RealChris921 juli 2024 21:24
Maar wat is exact het nut zulk snel mobiel internet? Ik heb gemiddeld niet veel meer dan 30mbps nodig om soepel mijn telefoon te gebruiken.
De bandbreedte wordt kort gezegd gedeeld met alle andere mensen op dezelfde mast.
ibmpc @RealChris921 juli 2024 21:50
Volgens mij zijn het de pingtijden die lager zijn. Ik weet nog hoe we van 3G naar 4G gingen. Ondanks dat de totale doorvoersnelheid per endpoint in beginsel niet veel hoger was, was de lagere pingtijd een gamechanger.
krakendmodem
@RealChris921 juli 2024 22:30
Meer capaciteit. Als je op een druk festival staat met duizenden bezoekers, dan ga je die 30Mb niet meer halen. Of heb je veel langzamer internet of helemaal niks meer.

In drukke gebieden kan het voor verlichting zorgen zodat jij overal en altijd die 50Mb kan aantikken.
WhatsappHack
@RealChris921 juli 2024 21:47
Jij bent niet de enige gebruiker he. Mooi dat 30 voldoende voor hou is en je dus uit de voeten kan met een abonnement voor 50. Vooral dat ook afsluiten dan. :) Maar dat betekent niet dat iedereen daartoe veroordeeld moet zijn natuurlijk.
RealChris92 @WhatsappHack2 juli 2024 16:43
Zeg ik ook niet toch? Vraag letterlijk wat het nut van gigantische snelheden op een smartphone. Zeg niet dat niemand meer dan 50 mag ;). Dus deze aanname is dus onzin.
Aalard99 @RealChris922 juli 2024 07:37
Uiteindelijk is het noodzakelijk om te borgen dat de provider netwerken op locaties(spectrum) in de toekomst niet vollopen. Met de huidige frequenties en de toenemende datahonger is meer capaciteit nodig om iedereen van goed internet te voorzien.
Annihlator @RealChris922 juli 2024 15:02
Hoe hoger de snelheid, hoe korter de verbinding nodig is voor het voltooien van de overdracht en des te sneller die capaciteit weer beschikbaar is; dat mes snijdt (zeer) aan twee kanten.

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