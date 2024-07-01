VodafoneZiggo, KPN en Odido verwerven frequentieruimte bij 5G-veiling Nederland

VodafoneZiggo, KPN en Odido hebben frequentieruimte verworven bij de Nederlandse veiling van 5G-netwerken. Dat maakt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend. De drie providers kunnen de frequenties vanaf juli 2024 direct in gebruik nemen.

De 5G-veiling ging op 25 juni van start en heeft in totaal bijna 175 miljoen euro opgebracht, is te lezen op de website van de Nederlandse overheid. Dat is enkele miljoenen meer dan de 170 miljoen euro die de overheid minimaal voor ogen had. De vergunningen voor de drie Nederlandse providers om de nieuwe frequenties op de 3,5GHz-band te gebruiken zijn geldig tot 31 december 2040.

Iedere deelnemer aan de veiling kon maximaal veertig procent van het totaal aantal frequenties verwerven, zodat minimaal drie deelnemers frequentieruimte konden binnenhalen ten behoeve van concurrentie op de telecommarkt. Er geldt ook een verplichte ingebruikname voor alle afgegeven vergunningen.

In totaal is er met de veiling 400MHz van de 3,5GHz-band verworven, waarvan elk van de drie providers er 100MHz heeft. Dat meldt Adriaansens in een Kamerbrief. Er is daarnaast nog twee keer 50MHz beschikbaar voor private, lokale 5G-netwerken. Het frequentiebereik van de providers is als volgt verdeeld: 3450-3550MHz voor VodafoneZiggo, 3550-3650MHz voor Odido en 3650-3750MHz voor KPN.

Nederland is een van de laatste landen in Europa waar de frequenties voor snel mobiel internet geveild werden. Dit komt doordat diverse partijen het oneens waren met het veilen van de 3,5GHz-frequenties, waaronder Inmarsat. Het is niet voor het eerst dat er frequentieveilingen plaatsvinden. In 2020 brachten de frequenties nog ruim 1,2 miljard euro op.