Odido-klanten kunnen binnenkort snelheid vast internet niet verlagen

Klanten van Odido kunnen vanaf 1 februari niet meer de snelheid van hun vaste thuisinternet verlagen tijdens de rest van hun minimumcontractduur, wat 12 of 24 maanden kan zijn. Het is wel mogelijk om de internetsnelheid te verhogen.

Odido meldt dat klanten na het verstrijken van de looptijd van het contract hun internetsnelheid weer kunnen verlagen. Huidige klanten kunnen hun internetsnelheid nog verlagen tot en met 31 januari 2025. Het is ook mogelijk om voor die datum het contract kosteloos op te zeggen, schrijft de provider. De wijziging in de abonnementsvoorwaarden heeft alleen betrekking op het aanpassen van de internetsnelheid tijdens de minimumcontractduur en niet op de wijziging van andere diensten, zegt Odido.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom Odido deze wijziging heeft doorgevoerd. Een Odido-forumgebruiker speculeert dat de provider het gebruik van flexibiliteit van de contracten tegen wil gaan. Hij geeft de kortingsmaanden als voorbeeld. Daarin betalen nieuwe klanten zes maanden lang 30 euro per maand voor 1Gbit/s, in plaats van 45 euro per maand, met een contractduur van bijvoorbeeld een jaar. Wanneer de zes maanden verstreken zijn, kunnen de klanten in theorie hun internetsnelheid naar 100Mbit/s verlagen. Voor die snelheid betalen klanten 35 euro per maand. Tweakers heeft Odido gevraagd om toelichting over de wijziging, maar nog geen antwoord gekregen.