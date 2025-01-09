Odido gaat abonnementen van bestaande Tele2-dsl-klanten omzetten

Odido gaat internetabonnementen van voormalige Tele2-klanten binnenkort omzetten. Klanten worden sinds deze week ingelicht en worden standaard overgezet naar een glasvezelabonnement van Odido, ook als zij voorheen een goedkoper dsl-abonnement bij Tele2 hadden.

De telecomgigant nam Tele2 eind 2023 over en faseert sindsdien contracten bij de voormalige provider uit. Klanten die tot dusver een dsl-abonnement bij Tele2 hadden, krijgen de mogelijkheid om over te stappen op een glasvezelabonnement van Odido. Een woordvoerder benadrukt tegenover Tweakers dat klanten 'ruim van tevoren' over deze overstap geïnformeerd worden en ook de optie hebben om hun contract met Odido zonder extra kosten te beëindigen.

De reden dat voormalige Tele2-klanten geen nieuw dsl-contract bij Odido kunnen afsluiten, is omdat Odido het kopernetwerk van KPN gebruikt. De laatstgenoemde provider heeft een 'end-of-sale' van deze abonnementen afgekondigd, waardoor er geen nieuwe dsl-contract aan nieuwe klanten aangeboden mogen worden.

Odido erkent dat het beleid is om nieuwe klanten, dus ook voormalige Tele2-klanten die overstappen, standaard een glasvezelabonnement aan te bieden. Huidige Odido-klanten die nog een dsl-contract hebben, mogen dat wel aanhouden totdat het kopernetwerk definitief uitgeschakeld wordt. Hoelang dat duurt, verschilt per adres en het duurt volgens Odido na aanleg van een glasvezelalternatief tenminste drie jaar.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 21:13
129 • submitter: John Stopman

09-01-2025 • 21:13

129

Submitter: John Stopman

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Reacties (129)

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Redepi 9 januari 2025 21:44
Ik neem aan dat dit louter gaat om adressen waar überhaupt glasvezel ligt. Als er geen glasvezelaansluiting is kan je gewoon nog dsl afsluiten. Bij KPN, Odido en iedere andere dsl-provider.
Mic2000 @Redepi9 januari 2025 22:32
Ja hier heb ik ook mijn vragen over... Ik zit bij odido, heb dsl tot half dit jaar... maar er is nog geen glasvezel aangesloten in het huis... wat dan?
Keypunchie
@Mic20009 januari 2025 22:53
Bellen met Odido. Mogelijk dat ze je alternatief gaan bieden. Ik kreeg bijvoorbeeld codes voor unlimited mobiel ter overbrugging, toen ik verhuisde en nog aangesloten moet worden. (Dat ging vrij snel, toen, draad stak nog uit aan straatkant, moest zelf ook nog met ODF beetje bellen om afspraak te maken)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 9 januari 2025 22:54]

speedhaste @Keypunchie9 januari 2025 23:36
Mijn ervaring met glasvezel aansluiting aanvraag voormalig T-Mobile en nu ODIDO is toch minder, vele telefoontjes, mails, forum posts en zelfs na het langsgaan bij een winkel/service punt kom ik niet verder met mijn aansluiting. Ik heb al meer dan 2 jaar een ODF glasvezel aansluiting in de meter kast, maar verder gebeurd er niets meer, geen installatie pakket, geen oplevering, niets.
Alchalide @speedhaste10 januari 2025 10:29
Bij mij duurde het proces ook een lange tijd, maar heb nu inmiddels ruim een jaar glasvezel van Odido.
Ik had al bij T-mobile een aanvraag gedaan toen er werd aangekondigd dat er glasvezel werd aangelegd. Het heeft denk ik toen een jaar geduurd voordat de kabels de grond in gingen, daarna nog 4-6 maanden voordat ik een aansluiting in mijn woning kwam en daarna nog een paar maanden voordat het "signaal" werd geactiveerd. Al met al ben ik best tevreden, ik betaal minder voor mijn internet+mobiel dan dat ik bij Ziggo betaalde alleen voor mijn internet. Ik heb tot nu toe 1 storing gehad van +-24 uur.

edit: De klantenservice is zeker slechter dan die van T-mobile.

[Reactie gewijzigd door Alchalide op 10 januari 2025 10:31]

Mic2000 @Keypunchie9 januari 2025 22:58
Ding is dat de glasvezel kabel beneden voor het huis er ligt... Weliswaar van delta... Maar het wordt maar niet aangesloten... Al anderhalf tot 2 jaar niet?
Keypunchie
@Mic200010 januari 2025 09:23
Het kan soms snel gaan. Ze hebben onvoldoende capaciteit om iedereen aan te sluiten, dus prioriteren ze. Komt er dan een toename van vraag op een bepaalde plek, dan gaat dat omhoog in de prioriteit.

Je kunt uiteraard ook afwachten en zien wat er gebeurt, maar als je gaat bellen heb je kans op versnelling.
kujinshi @Keypunchie10 januari 2025 11:42
Bellen heeft weinig zin. Delta neemt geen verantwoordelijkheid over Delta Netwerk erachter (ze zien elkaar als twee verschillende organisaties ondanks dat beiden Delta zijn). En die neemt geen verantwoordelijkheid over de aannemer daarachter. Voorrang krijgen omdat je belt, hielp in mijn geval niet. Ze doen niks aan prioriteit of service. Je bent nummer zoveel voor hun.....
Powermage @Mic200010 januari 2025 10:24
Delta is enorm traag, heb diverse locaties delta waar al 2 tot 2,5 jaar het wachten is tot aansluiten, afronden.
Zelfs 1 project gehad waar ze stroomproblemen bij de pop hadden, hierdoor heeft alles "aangesloten" meer dan 8 maanden liggen wachten totdat het licht op de vezel aan kon.
kujinshi @Powermage10 januari 2025 11:38
Ik wacht al meer dan 3 jaar zelfs, kabel steekt 30cm van de voordeur op eigen terrein uit de bestrating. Aanleg kabel en persing onder tuin ging erg snel en uitvoerder was erg hoopvol. Maar daarna drama en wachten, ik heb het al opgegeven. Wacht tot KPN het overkoopt ooit......
Rob_lyreco @Mic200010 januari 2025 06:38
Het aanleggen van de glasvezel van de pop naar je huis is vrij eenvoudig.
Echter het kan zijn dat er nog veel werk in de PoP nodig is, zoals stroomvoorziening (heeft het electrisch netwerk wel capiciteit?), er moet mogelijk nog apperatuur in de pop geplaatst worden (netwerk apperatuur, koeling, etc), er kunnen nog allerlei vergunningen meespelen (mogelijk zijn ze onderweg naar de PoP op vervuilde grond gestuit en doet de gemeente moeilijl over de vergunningen), etc.

Dan zou het probleem nog kunnen zijn dat het hoogbouw betreft en heel het pand collectief mee moet doen anders word er niks aangelegd. (Denk aan een flat vol oude knarren die die moderne dingen niet willen of aan schimmige onderverhuur die niet open durven te doen uit angst voor een inspectie).

Dan kan er nog allerlei politiek mee spelen.
Is je gebeid afgehecht, dan word je niet verder aangelegd.
Het kan zijn dat er een wissel van projectmanager en aannemer is geweest en het gebied in een zwart gat is gevallen.

Probeer uit te vinden wie die kabel voor de deur heeft aangelegd en zoek naar de huidige status van dat project.
jongetje
@Mic200010 januari 2025 07:18
Je antwoord staat toch in het artikel? (of leest niemand dat meer en gaan we direct door naar de reacties?)
Huidige Odido-klanten die nog een dsl-contract hebben, mogen dat wel aanhouden totdat het kopernetwerk definitief uitgeschakeld wordt.
Infinito @jongetje10 januari 2025 09:07
Het artikel biedt hier toch wat minder duidelijkheid dan gesuggereerd. Er wordt wel genoemd dat bestaande DSL-klanten hun verbinding kunnen behouden tot het kopernetwerk wordt uitgeschakeld, maar over de concrete timing daarvan blijft het vrij vaag. Het enige concrete is dat het "tenminste drie jaar" duurt na aanleg van glasvezel, waarbij dit termijn per locatie kan verschillen. Het is begrijpelijk dat sommige lezers uit de tekst afleiden dat uitschakeling van het kopernetwerk op korte termijn dreigt, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval te zijn. Een wat concretere tijdlijn zou hier meer duidelijkheid kunnen bieden.

[Reactie gewijzigd door Infinito op 10 januari 2025 09:09]

jongetje
@Infinito10 januari 2025 12:07
Hoe moet er een concrete tijdlijn komen als in een stad als Den Haag al door 4 aannemers voor ODF, Primevest en KPN glasvezel is aangelegd. Waarbij KPN alleen levert over Primevest en hun eigen netwerk en niet over ODF. Dan verschilt het dus zelfs per deel van de wijk wanneer er glsvezel beschikbaar is en of het beschikbaar is. En dan heb ik het alleen nog over Den Haag en zo zijn er nog enorm veel vlekjes met daar weer uitzonderingen in. De eerste DSL centrales zijn al uit en zoals het er nu dan uitziet kan het nog wel 5 tot 10 jaar duren voordat de laatste uit wordt geschakeld.
Soldaatje @Mic20009 januari 2025 22:53
Klik&Klaar?

[Reactie gewijzigd door Soldaatje op 10 januari 2025 01:15]

Reinier 182 @Soldaatje10 januari 2025 10:33
Zeg ik ook. Voor veel mensen bij normaal algemeen gebruik van internet een prima en goedkope oplossing kunnen zijn? Even goed controleren of je goede ontvangst heb met hun 5G wat meestal wel is en er is internet voor een mooi bedrag. Dat overstappen van ASDL naar glasvezelnetwerk verplichten ze als er eenmaal een aansluiting is dan gaat KPN namelijk stoppen met ADSL.
Mic2000 @Soldaatje9 januari 2025 22:53
Ajb niet, daar gaat me gaming ping...
krakendmodem @Mic20009 januari 2025 23:03
Wat is die ping op dit moment op dsl?
Jorrie @krakendmodem9 januari 2025 23:57
Die is prima 16-30 ping had ik altijd op DSL
Halfscherp @Jorrie10 januari 2025 00:02
5G heeft dezelfde of en zelfs soms betere ping.

Ook niet gek want een van de hoofddoelen van de ontwikkeling van 5G was lagere, stabielere latency.
flaskk @Halfscherp10 januari 2025 01:43
Hier ook klik en klaar. Maar ping kan wel aardig fluctueren.
ilaurensnl @flaskk10 januari 2025 10:20
Precies dit, in principe best goed werkbaar alleen ping kan een beetje onbetrouwbaar zijn.

Maar mijn ervaring is een paar potjes gamen in een FPS, was goed te doen maar moet wel zeggen dat de masten niet goed naar mijn appartement staan. Maar destijds haalde ik 15 a 40 ping, dacht meestal rond 25-30 ish met pieken (verschilt natuurlijk waar de server staan).
Beter dan veel andere gamers uit andere landen.

moet zeggen dat er ook wel 100ms piekjes in zaten maar dat waren van korte duur meestal.

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 10 januari 2025 10:22]

kujinshi @flaskk10 januari 2025 11:44
Ping via Klik en Klaar kan wel 15ms zijn (prima voor gamen), maar kan ook uitschieten richting 30-50ms. Dan wordt het wel minder.
robertwebbe @Halfscherp10 januari 2025 13:08
Ik heb Klik&Klaar staan. Boven bij het raam waar ik de mast kan zien op 250 meter afstand. Als ik een test doe terwijl ik er naast sta, is de ping (via wifi) is nooit lager dan 25ms, vaak wel hoger.

[Reactie gewijzigd door robertwebbe op 10 januari 2025 13:12]

flaskk @robertwebbe10 januari 2025 15:13
Is ook afhankelijk waar de mast zijn internet vandaan haalt. Vaak heb je een "hub" mast die vervolgens via straal verbindingen weer een andere mast aan straalt.
Mic2000 @krakendmodem10 januari 2025 07:42
Rond de 10...
Indifstublatia @Mic200010 januari 2025 00:09
Zat in mijn vorige woning niet bij Tele2 en heb niets met Odido, maar als het kopernetwerk stopt met werken en er ligt geen glasvezelaansluiting, dan kom je dus zonder internet te zitten. Ik woonde op de vierde verdieping (hoogste verdieping) en de onderburen op de 3e en 4e verdieping wilden HEEL graag glasvezel. Echter werkte de buurman op de 1e verdieping (begane grond was geen woonverdieping) behoorlijk tegen door continu op de tijdstippen dat er glasvezel bij hem zou worden aangelegd om het überhaupt bij alle bovenburen te kunnen krijgen, niet thuis te zijn, zogenaamd te slapen of 'net onder de douche te staan'.
Saillant detail, deze man had zelf geen internet en wilde ook geen internet. Hij had toegezegd dat het bij hem in de meterkast aangesloten kon worden opdat wij niet zonder internet zouden komen te zitten, maar werkte dus constant tegen. Uit nood maar overgegaan op Ziggo, wat perfect werkte hoor, maar dat kostte drie keer zoveel als glasvezel. Zure appel... Dus zorg dat je een alternatief hebt en wacht niet af tot het laatste moment.
alwetend @Mic200010 januari 2025 07:16
Ik had deze situatie en werd actief benaderd middels brief en telefoon. Ik kon overstappen naar glasvezel (standaard korting geen extra iets) en ze sloten me dan binnen 6 weken aan. Dat is allemaal keurig gebeurd. Ik zit trouwens bij odido, maar het maakte niet uit naar wie ik ging.

Mits diegene aanbieder was op het netwerk van Delta, bij ons.
Wildfire @Mic200010 januari 2025 07:47
DSL lijnen houdt KPN in stand tot uiterlijk 3 jaar na aanleg glasvezel. Vanuit KPN is er dus geen issue want DSL blijft actief. Wat Odido dan doet, dat is aan Odido zelf.
Teigetje! @Mic200010 januari 2025 07:52
na aflopen contract wordt dat net als ieder abo omgezet in een contract dat maandelijks opgezegd kan worden. Zoals ik het verhaal begrijp loopt je abo gewoon door maar kan je geen nieuwe (lees andere) DSL meer afsluiten. Je blijft dus houden wat je hebt en zodra er een glasvezel alternatief is dan houd je DSL nog max 3 jaar.
faim @Mic20009 januari 2025 23:29
4G/5G modem?
pauldebra @Mic200010 januari 2025 08:51
Odido (toen het nog T-Mobile heette) heeft glasvezel laten aanleggen maar dat werd vanaf de straat alleen tot in het huis doorgetrokken wanneer men een glasvezel abonnement nam. De zin "krijgen de mogelijkheid om over te stappen op een glasvezelabonnement van Odido" zal dan inhouden dat die kabel naar het huis wordt doorgetrokken en aangesloten. (Er ligt voor het huis daarvoor voldoende lengte kabel in de grond klaar om doorgetrokken te worden.)
mgizmo @Mic200010 januari 2025 12:38
“Glasvezelabonnement” is geen “u neemt een abonnement op de techniek glasvezel”. Het betekent, vast zoals Ziggo dat doet, “u ontvangt een dataverbinding met snelheden van glasvezel”. Niet dat het dan een 1000Mbit/s is bijv, want 100Mbit/s zal daar vast ook onder vallen via bv 5G.

Wij techneuten denken teveel in techniek ;)
FireSheep @Redepi10 januari 2025 08:00
Nee er zijn koperuit gebieden. Bij het weigeren heb je uiteindelijk pech en gaat de straatkast(KVD en of centrale(HVD) uit bij kpn. Hier is vaak ruim van te voren door allerlei brieven, gesprekken met medewerkers, monteurs en genoeg reclame gemaakt om duidelijk te maken dat glasvezel plaats gaat maken. Dat mensen dan hun schouders ophalen en denken zorgen zijn voor morgen tsja.

Het aanleggen gaat ook niet onopgemerkt hele straten liggen eruit en een persoon met een beetje verstand zal zich wel afvragen waarom.

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 10 januari 2025 08:03]

MrFax 9 januari 2025 21:15
Logisch. KPN zit Odido te pushen alle klanten af te sluiten van DSL natuurlijk. Zolang zij nog aangesloten zijn kunnen de DSLAM's niet het pand uit en kunnen ze de wijkcentrales nooit sluiten. KPN wil al heel lang af van al die grote lege oude gebouwen.
Verwijderd @MrFax10 januari 2025 04:08
Logisch. KPN zit Odido te pushen alle klanten af te sluiten van DSL natuurlijk. Zolang zij nog aangesloten zijn kunnen de DSLAM's niet het pand uit en kunnen ze de wijkcentrales nooit sluiten.
Natuurlijk wel, Odido wist in 2020 namelijk al dat KPN per 22 februari 2023 zou gaan stoppen met het leveren van diensten via DSL wanneer er glasvezel lag. Dat er op 11 november 2021 een gerechtelijke uitspraak is geweest is:

1) Ruim op tijd geweest waarin Odido haar klanten had kunnen laten overstappen naar glasvezel.
2) Geen reden te denken dat je daardoor niet aan punt 1 hoeft te voldoen want... "het was ruim op tijd".

Vanaf 2021 tot op de dag van vandaag lijken ze vooral op hun luie reet te hebben gezeten en lopen klanten nu de kans zonder diensten te komen omdat Odido verzaakt heeft. KPN heeft n.l. het recht om de overeenkomst tussen haarzelf en Odido te ontbinden aangezien ze Odido ruim de tijd hebben gegeven de klant tijdig te migreren.
KPN wil al heel lang af van al die grote lege oude gebouwen.
Nee ze willen net als ieder ander bedrijf af van oude gebouwen maar vooral ook af van de onnodige kosten die het met zich meebrengt om zowel oude gebouwen als oude infrastructuren in de lucht te houden.

Niet dat KPN er goedkoper door zal worden en of dit überhaupt ook maar iets te maken heeft met deze situatie. KPN heeft ruim de tijd gegeven (teveel eigenlijk als je het zakelijk zou bekijken), ik zou zeggen... stekkers eruit en een persbericht uitsturen hoe laks Odido is omgegaan met de hele situatie.

Overigens was er in 2021 een topic getiteld "Hallo Glasvezel!" op de community van T-Mobile, deze werd echter met een rotgang verwijderd. Het topic betrof inderdaad het verdwijnen van DSL maar bracht ontzettend veel onzekerheden met zich mee en een groot aantal mensen namen hierom contact op met de klantenservice.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 10 januari 2025 04:14]

Olaf van der Spek @MrFax9 januari 2025 21:38
KPN wil al heel lang af van al die grote lege oude gebouwen.
Hoe groot zijn wijkcentrales?
krakendmodem @Olaf van der Spek9 januari 2025 21:48
In de steden zijn kunnen dat echt behoorlijke gebouwen zijn waar je rustig een kleine tiental appartementen in kwijt kan qua ruimte.

In de dorpen zullen ze ongeveer de ruimte innemen van een kleine vrijstaande woning.
mr_evil08 @krakendmodem9 januari 2025 22:23
Vergeet de kleine straatkasten niet.
John Duh @mr_evil089 januari 2025 22:47
Zo'n lelijke kast staat tegen mijn huis aan. Het ziet er niet uit, vol met grafitie en kinderen gaan er in de zomer op zitten.
Je hoort de venilatie van de hardware buiten blazen.
Echt energiezuinig kan het daarom niet zijn.

Maar goed, nog altijd maak ik dankbaar gebruik van het feit dat ik er zo dichtbij zit. Want daardoor zit ik altijd op de geadverteerde snelheid via die goede oude koperlijntjes van KPN die mooi uit het zicht onder het dressoir in de woonkamer uitkomen. Perfecte locatie voor de hoofdrouter van het mesh Wi-Fi setje wat er aan hangt.

Glasvezel ligt inmiddels tot de voordeur, eveneens van KPN, maar zolang het nog niet nodig is, blijf ik lekker op DSL zitten. Het werkt namelijk altijd, is snel genoeg voor mijn gezin en maandelijks een tientje goedkoper ten opzichte van glasvezel.
Laat staan Ziggo, wat wel al sinds jaar en dag tot in de meterkast zit.
terradrone @John Duh10 januari 2025 00:31
en kinderen gaan er in de zomer op zitten.
Verschrikkelijk, dat moet je natuurlijk niet hebben, dat kinderen op een adsl wijkkast gaan zitten |:( .
Je hoort de venilatie van de hardware buiten blazen.
Echt energiezuinig kan het daarom niet zijn.
Is gewoon een 19' unit waar glas ingaat en koper uit. Ja daar zitten een paar fans in, nou en? Wat denk je dat in al die nieuwe glasvezel city- en areapop's zitten? Die gebuiken geen stroom / worden niet warm?

De gemiddelde warmtepomp maakt meer herrie dan een dsl wijkkast.
WhatsappHack
@John Duh10 januari 2025 02:45
“Het werkt namelijk altijd, is snel genoeg voor mijn gezin en maandelijks een tientje goedkoper ten opzichte van glasvezel.”

Glas werkt ook altijd - maar dan veelal sneller, stabieler en lagere latency en KPN vraagt evenveel voor glas als voor koper.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 10 januari 2025 14:12]

tweazer @WhatsappHack10 januari 2025 10:25
En kost minder elektriciteit niet alleen voor je provider, ook voor jezelf .... Hier een fritzbox 5590 rechtstreeks op xgs pon, aanrader! Overigens loop je ook minder risico (blikseminslag) als je overstapt op fiber ...
Baseboy @tweazer10 januari 2025 12:00
Nou dat inslaan van bliksem inslag geloof ik sowieso al niet echt in sinds de dakantennes weg zijn. Dan wat betreft glas of ADSL maakt ook niks uit aangezien je modem zit toch echt ook in het stopcontact :)
Lrrr @WhatsappHack13 januari 2025 03:04
Niet als je een andere provider over het KPN-netwerk hebt. In dat geval kost het wel degelijk meer.
Robbierut4 @krakendmodem9 januari 2025 21:50
Is al die ruimte ook nodig? Ben weleens langs een oude fabriek gelopen waar KPN een wijkcentrale had. Maar als je naar binnen keek leek het vrijwel geheel leeg.
krakendmodem @Robbierut49 januari 2025 21:56
Die ruimte was vroeger nodig omdat alle telefoonlijnen daar op de ouderwetse (analoge)centrales waren aangesloten, die kasten namen ontzettend veel ruimte in. En nog veel eerder had je daar dus telefonisten zitten die elke verbinding met de hand moesten opzetten. Meestal waren dat gebouwen waar ook bijvoorbeeld de postkantoren in zaten.

Tegenwoordig is alles digitaal en draait het in een datacenter, waardoor die ruimtes niet meer benut worden.
tweazer @krakendmodem10 januari 2025 10:26
En ruimtes voor ups, trafo's en telefoontikkers die lang geleden met het handje uitgelezen werden ...
Tirinium @Olaf van der Spek9 januari 2025 21:44
ligt er aan, sommige zijn kleine kastjes, andere zijn zo groot als een klein huis
MrFax @Olaf van der Spek9 januari 2025 22:13
Veel zijn nog volledig in beheer van KPN en vaak grote lege hallen met 90% aan lege ruimtes en ruimtes waar je niet in kan/mag vanwege asbest en andere gevaarlijke stoffen. Ze zijn ook in huidige vorm niet geschikt als woonbestemming, vanwege het bestaan van asbest en andere dingen die zulke oude gebouwen ongeschikt maken voor een woonbestemming.

Maar er zijn wel al een heleboel wijkcentrales verbouwd naar een kelder oid om zo het pand zelf weg te kunnen doen/te laten renoveren.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 9 januari 2025 22:17]

Houtenklaas @MrFax9 januari 2025 22:17
Blijkbaar niet overal :)

https://www.funda.nl/deta...sdrechtsedijk-7/42357679/
MrFax @Houtenklaas9 januari 2025 22:19
Wat leuk :) Wel duur
mr_evil08 @Houtenklaas9 januari 2025 22:25
Ze hebben de airco achtergelaten, handig.
Polderviking @Houtenklaas10 januari 2025 10:01
Wat een bedrag voor iets wat je nog helemaal van tot op teen moet renoveren, inclusief de grond er omheen die tot een fatsoenlijke tuin gemaakt moet worden.

En het is kennelijk ook nog een monument, dus regels.
Dus de hele gevel vervangen voor zo'n grote brede glasstrook zoals in het voorbeeld heb ik ook nog wel wat vraagtekens bij of dat uberhaupt wel zomaar mag.
Hier in Leiden beginnen ze al te piepen als je een ander kozijn wil plaatsen.

Wel een hoop ruimte.
Echt super gave industriële woning van te maken.
Ik zou er ook echt helemaal in leunen dat dat een verdeelstation was.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 10 januari 2025 10:20]

mr_evil08 @MrFax9 januari 2025 22:33
Niet helemaal, de gebouwen zitten zo bouwtechnisch in elkaar dat aanpassingskosten duurder zijn dan opnieuw opbouwen.

Om die reden worden kantoren ook maar zelden verbouwd tot woonhuizen net als mogelijke problemen met bestemmingsplan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 9 januari 2025 22:38]

Halfscherp @mr_evil0810 januari 2025 00:08
Dat is dus gewoon onzin, op het moment wordt door de woningnood echt aan de lopende band oude kantoorruimte omgekat naar woonruimte.
mr_evil08 @Halfscherp10 januari 2025 08:44
Heel vaak staat gemeente niet toe om bestemmingsplan te wijzigen.
Polderviking @mr_evil0810 januari 2025 10:05
Dat is zeker zo maar dat is geen geldprobleem natuurlijk.
Halfscherp @mr_evil0810 januari 2025 18:16
Toch bijzonder dat "de gemeente" dat niet toestaat, maar ondertussen "de gemeente" het met slingers toejuicht, vanwege die woningnood.
MrFax @mr_evil0810 januari 2025 00:36
https://vvdsl.robinflikkema.nl/wijkcentrale.php?id=975

Dit pand is nu in gebruik door andere bedrijven, dus het kan vaak wel.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 10 januari 2025 00:37]

mr_evil08 @MrFax10 januari 2025 08:43
Heel vaak staat de gemeente het niet toe om bestemmingsplan te wijzigen.
Wildfire @mr_evil0810 januari 2025 07:40
De hoofdverdeler in Tilburg Centrum wordt toch echt verbouwd momenteel. En dat is een groot pand.

In Den Bosch is dat al gebeurd. Geen sloop dus. En dat zal echt wel op meer plekken gebeuren hoor.

Er blijft dan wel nog een ruimte voor KPN in gebruik maar dan door modernisering en verkleining is dat dan een stuk kleinere ruimte.

[Reactie gewijzigd door Wildfire op 10 januari 2025 07:42]

mr_evil08 @Wildfire10 januari 2025 08:44
Ja soms is dat mogelijk.
MrFax @Olaf van der Spek9 januari 2025 22:23
De grootste die ik heb gehad moet je echt 2 minuten trap op trap af en weer op om uiteindelijk bij de hoofdverdelers te komen. Weet niet meer welke dat was, maar dat was echt allemaal nog in beheer van KPN. Niet normaal groot, en niet normaal leeg.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 9 januari 2025 22:23]

TJ Roelsma @MrFax9 januari 2025 22:19
Bizar dan dat KPN zo lang doet over het uitrollen van huin glasvezel netwerk. In woon in het centrum van Den Haag en zit nog steeds op DSL van Online. Omdat de centrale hier kennelijk oeroud is, is mijn maximale snelheid nog steeds rond de 30Mbps, terwijl ik moet betalen voor een 100Mbps aansluiting. Afgelopen jaar zijn de hulzen voor het glasvezelnetwerk door de straten getrokken, maar met het inblazen van de glasvezelkabels zelf wordt nog maar niet begonnen, gezien de eindeloze aantallen "groene kabeleindjes" die overal uit het trottoir steken.
KPN speelt dus een hele merkwaardige rol met hun glasvezel netwerk: aan de ene kant traineren ze de aanleg zoveel mogelijk om de bestaande, veelal zakelijke, DSL structuur zoveel mogelijk uit te melken. Maar aan de andere kant willen ze nu ineens versneld van die (oer)oude centrales af? Schiet dan eens op met dat glasvezel zou ik zeggen, want KPN is degene die KPN tegenhoudt.
eazyq @TJ Roelsma9 januari 2025 23:50
Ik heb zelfs al een glasvezel aansluiting in de meterkast die door odido werd aangelegd en die zouden alles regelen mbt de overstap van ziggo. Dat duurde en duurde en ineens kreeg ik een mail van Ziggo dat ik blijkbaar niet overstapte. Toen odido maar gebeld en de hele boel maar stop gezet want er kwam ook maar geen activatie of monteur om de glasvezel aan te sluiten. Toen KPN gebeld voor glasvezel maar die boden voor nu dsl aan maar wel voor minder dan de helft van ziggo. Keuze snel gemaakt en geregeld. Nu wachten tot alle partijen het blijkbaar een keer eens worden wie die glasvezel mag gaan exploiteren want dat schijnt het punt te zijn. Gelukkig met de dsl haal ik de 100mbit dus ik klaag niet helemaal niet als KPN mag exploiteren want dan wordt ik gewoon overgezet op glasvezel.
Woon ook in Den Haag overigens voor alle duidelijkheid

[Reactie gewijzigd door eazyq op 9 januari 2025 23:50]

TJ Roelsma @eazyq10 januari 2025 05:15
Den Haag is een ramp. Mijn jongste wilde glasvezel op zijn adres. Daar lag al een KPN glasvezelkabel, maar hij zit net als ik bij Online.nl en die mogen geen gebruik maken van de KPN aansluiting...... vaag, maar zo werkt KPN kennelijk. Online.nl gebeld en die zouden een eigen glasvezelkabel aanleggen. Dat duurde en duurde en elke keer als hij belde kreeg hij het bekende "van het kastje naar de muur" spelletje.
Dus heb ik zelf gebeld en na veel doorvragen bleek het niet mogelijk te zijn.
Uiteindelijk heeft hij gekozen voor internet via de kabel van Ziggo met een tv-abonnement van Online.nl.
eazyq @TJ Roelsma10 januari 2025 08:21
Het is echt drama hier dat klopt. Ik weet niet wie er over de exploitatie gaat van al die glasvezel die ze overal aanleggen maar het voor iedereen beter zijn als daar snel duidelijkheid over komt.
Japie api @TJ Roelsma9 januari 2025 23:28
De snelheid van DSL is afhankelijk van de afstand tussen jouw aansluiting en de centrale, daarvoor is het abbonement TOT 100Mbps .
TJ Roelsma @Japie api10 januari 2025 05:10
Klopt, maar mijn provider zegt dat geen van hun klanten op die centrale hoger komt dan 30Mbps, domweg omdat de centrale niet meer toelaat.
Asthaparhim @TJ Roelsma10 januari 2025 01:57
Is dat zo? Laten we een grote dichtbevolkte stad even snel verglazen, ik bedoel daar is geld voor wat op zeer korte termijn wordt terugverdiend, en hoezo Den Haag? Nee nee iedereen wilt voorkeur over de ander. Gemeentelijke vergunningen? Niks mee te maken. Jij wilt KPN glas en straten moeten open? Daar zitten je buren die bij Ziggo zitten niet op te wachten. Je wilt het aanleggen van glasleggen doen? Maar geen abbo afsluiten, ja die heb je er ook.

Je moet betalen voor een 100mb aansluiting? Laten we alles op maat maken zodat er geen concurrentie is. Betaal je ook voor je 5g 1gbit op je mobiel terwijl je 3x per dag een youtube filmpje afspeelt? Tragisch allemaal he? Groene kabeleindjes? Dat zegt dus niks - wellicht heeft een andere partij al wel glas en het vastrecht in je regio. Van oude centrales af naar het tegenhouden van glasvezel? Ik mis de link ergens. Dit artikel gaat over dat Odido iets levert over een ander netwerk. Als je wat wilt zeggen, hoor ik je gelukkig niet klagen over Ziggo en hun oh zo open Coaxnetwerk die concurrentie tegenhoudt met "echte glasvezel tot aan de wijkcentrale".
TJ Roelsma @Asthaparhim11 januari 2025 01:31
Je doet een hoop aannames die nergens op gebaseerd zijn. De feiten op een rijtje:
1. Ik wil geen vookeur, ik wil gewoon een fatsoenlijke snelheid.
2. In heel Den Haag zijn de straten al open geweest en in grote delen heeft men al glasvezel, het centrum is 1 van de laatste gebieden.
3. De straten gaan hier gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar open, dus dat argument snijdt ook geen hout. Bovendien HOEFDE de straat helemaal niet open; ze hebben stukje voor stukje een geul van twee tegels breed gemaakt en de kabels erin gelegd.
4. Wat heb ik te maken met Ziggo? Ik heb DSL via een provider die me voor hun minimale snelheidspakket van 100mbps laat betalen en KPN die die snelheid niet kan/wil leveren.
5. Wat heeft een mobiel abbonement in vredesnaam met mijn vaste internetvernbinding te maken? Je haalt er allerlei onzin bij om te proberen je gelijk te halen.
6. Concurrentie zal mij ook aan mijn je-weet-wel roesten, die IS er namelijk niet. Den Haag is verdeeld in stukken die elk aan een andere provider zijn toegewezen. Er is dus géén keuze in internetproviders mbt glasvezel. Delta kabel is de glasvezelprovider voor deze wijk, dus het is glasvezel via Delta of een provider die een contract heeft met Delta. Toevallig heeft Online'nl een contract met delta dus zodra de kabels eindelijk geblazen worden kan ik zonder overstappen of ander geneuzel naar glasvezel.
7. Het Ziggo verhaal zit jouw dwars geloof ik, of heb je zakelijke belangen bij Ziggo? Heel duidelijk: ik heb voor DSL via Online.nl gekozen omdat die mij de combinatie van internet en tv levert die het best bij mij past en dat voor een redelijke prijs. Ziggo voldoet voor mij niet aan die voorwaarden, dus dat is einde verhaal.

Al je argumenten gaan er vanuit dat ik een voorkeursbehandeling vraag, terwijl ik aangeef dat de wijk waarin ik woon ver achter loopt op de rest van het land. En dat vind ik persoonlijk merkwaardig, aangezien ik in 1 van de dichtst bevolkte steden van Nederland woon.
Wildfire @TJ Roelsma10 januari 2025 07:43
Groene kabeleindjes? Dat is dan waarschijnlijk geen KPN, glasvezel van KPN is meestal oranje.
TJ Roelsma @Wildfire11 januari 2025 01:33
Klopt, dit gedeelte van Den Haag is toegewezen aan Delta en die verdeling is gezien dat onze politici altijd blèren over concurrentie al uiterst dubieus.
tweazer @TJ Roelsma10 januari 2025 10:30
eindeloze aantallen "groene kabeleindjes" die overal uit het trottoir steken
Is dat niet Deutsche Telekom ? Hier heeft kpn oranje kabels ...
TJ Roelsma @tweazer11 januari 2025 01:33
Het is Delta ipv KPN.
R3NC0N @TJ Roelsma10 januari 2025 21:48
De groene kabeltjes zijn van Delta. Daarnaast is de glasvezelaansluiting (bij KPN/Glaspoort) tegenwoordig opt-in. Dus er wordt geen briefje meer in de bus gedaan met "er komt glasvezel, zorg dat je dan thuis bent," maar er komt een schouwer aan de deur met de vraag of de bewoners de FTU tot in de woning willen.
dit hangt overigens wel af van de onderaannemer; ik weet dat Orsatel bijvoorbeeld vaak wel zonder afspraak te maken langs komt om de boel aan de sluiten.
tweazer @R3NC0N12 januari 2025 12:05
Da's IMHO geen opt-in maar eerder vervuiling tot aan de deur als het niet gewenst is !?
rud @MrFax9 januari 2025 21:55
Veel glas komt volgens mij nog steeds binnen in diezelfde wijkcentrales. Dus hoe ga je die sluiten?

Edit: en familielid zit op een buitenlocatie met ADSL + 4G buitengebied van KPN. KPN heeft voorlopig geen plannen daar iets aan te verbeteren, ze vinden het wel best zo. Dus voor die km's lange ADSL 3mb down / 2mbit up verbinding naar de wijkcentrale hebben ze ook nog geen alternatief.

[Reactie gewijzigd door rud op 9 januari 2025 21:59]

krakendmodem @rud9 januari 2025 21:58
Door die kabels om te leggen naar kleinere verdeelkasten in de buurt.
rud @krakendmodem9 januari 2025 22:02
Zolang ligt dat glas er nog niet. Betekent weer een hoop graafwerk. De wijkcentrale hier zie ik nog niet zo snel verdwijnen, die heeft ook nog straalverbindingen.
Verwijderd 9 januari 2025 22:04
De telecomgigant nam Tele2 eind 2023 over
Dit lijkt me niet helemaal kloppen toch?

T-Mobile Nederland verloor eind 2023 het recht om de naam T-Mobile te voeren nadat Deutsche Telecom ze heeft verkocht. Op dat moment heeft T-Mobile NL besloten om hun beide merken op te heffen en daar Odido van te maken.

Volgens mij is eind 2023 niks anders dan een rebrand, de bedrijfsstructuur is toen niet gewijzigd naar mijn weten.
hiostu @Verwijderd9 januari 2025 22:47
Klopt, Tele 2 werd al in 2017 overgenomen door T-Mobile.
kitkat007 @Verwijderd10 januari 2025 00:23
Dat is wat ze je proberen te vertellen maar elke klant van T-Mobile heeft gevoeld hoe de kwaliteit achteruit holde. Ze zeggen zelf van niet maar ik zit al 8 jaar bij T-Mobile nooit problemen. Afgelopen jaar constant viel het internet thuis weg (glasvezel). Mobiel bereik overal ver onder de maat.

Via kennis gehoord dat ze de IT platformen daar aan het afschalen zijn. Zal echt niet ervan opkijken als dit bedrijf weer over paar jaar door verkocht wordt.

Ik ben recentelijk overgestapt naar alternatieven (Simyo + KPN). Kwa kosten even veel maar hoop op verbetering in service.
eggsforpedro @kitkat00710 januari 2025 01:44
n=1, nergens last van gehad hier, zowel vaste als mobiele verbinding
loki504 @kitkat00710 januari 2025 06:43
Ik heb anders nergens last gehad kwaliteit is nog steeds prima ook geen downtime gehad of zo(of het was midden in de nacht en de modem pakte het weer op).

Maar goed gezien de verhalen vermoed ik dat bepaalde regio's meer "getroffen" zijn dan andere.
iT3CH @kitkat00710 januari 2025 07:37
Sinds 1,5 jaar hebben we in ons dorp glasvezel van eFiber. Ik ben meteen naar Odido gegaan vanwege de prijs (45e pm zonder korting). Sinds anderhalf jaar geleden. Volgens mijn Unifi Gateway heb ik in die tijd 4x ‘s nachts internetverlies geleden. Dat kan gewoon door onderhoud zijn en was enkele minuten. Ik heb 1x een hele werkdag zonder internet gezeten, toen was bij graafwerkzaamheden in het dorp een kabel geraakt.

Ik herken helemaal niets in je klachten van Odido. En mobiel en heb zakelijk en privé Odido, geen problemen gehad in al die jaren. En dan woon ik toch echt in een buitengebied
Dinoxl @iT3CH10 januari 2025 07:49
Eens, zelfde hier me ouders overgezet naar odido glas in de stad den haag net buiten centrum. Ziggo altijd problemen (netwerk op straat dient vernieuwd te worden oude kabels van 50 jaar oud).

Geen uitval en geen klachten meer van me ouders.
FireSheep @iT3CH10 januari 2025 07:58
Je zegt zelf glasvezel van efiber , dat odido een lijntje huurt en deze aan je doorverkoopt(huurt) dat is hoe het in elkaar steekt.
iT3CH @FireSheep10 januari 2025 08:07
Bedankt voor je uitleg. Wat is de relevantie van je verhaal?
FireSheep @kitkat00710 januari 2025 07:56
Netwerkbeheerder en serviceprovider zijn 2 losse dingen. als je stroom wegklapt kan je de energieleverancier hier niet voor aanwijzen!!! Het ligt net anders maar in de basis komt dit aardig overheen.
DikkieDick @kitkat00710 januari 2025 07:59
Ben in oktober 2023 van KPN overgestapt naar Odido (glasvezel en mobiel). Op 1x een korte storing na geen enkel probleem hier. Wel een stuk goedkoper. En de tip: heb je een jaarabonnement, bel na 8 maanden of ze aanbieding kunnen doen, en dat kunnen ze. Gaat het ook gelijk in en betaal je 6 maanden nog minder, en denk je 6 maanden volle pond, maar zegt degene die ik aan de lijn had: nee, 2 maanden. Over 8 maanden bel je gewoon weer. :-)
Verwijderd @kitkat00710 januari 2025 08:11
Tja mijn ervaring met T-Mobile is nooit echt goed geweest. De enige provider waar ik regelmatig geen internet had, en dan de klantenservice belde waar er nog net niet tegen je werd gescholden.

Dat is natuurlijk n=1, er zijn ook genoeg mensen tevreden met (nu) Odido, maar mij zullen ze niet als klant krijgen.
Alleen zie je met providers dat mensen een vrij lage tolerantie hebben. Als er een keer een probleem is (wat gewoon kan, 100% uptime is onbetaalbaar) dan wordt dat meteen geuit als 'de slechtste provider ooit' en zaken als 'kwaliteit holt achteruit'. En daar komen dan weer dit soort theorieën uit.

Je kunt best problemen hebben, maar ik neem aan dat je in die 8 jaar ook wel andere apparaten hebt genomen. Uiteindelijk is je netwerk niet een provider, maar een combinatie van alles.
smvs @kitkat00710 januari 2025 08:12
Ze hebben ook veel mensen ontslagen als ik op mijn netwerk op LinkedIn af ga. Een hoop oudgedienden zijn er uit gewerkt.

Zelf had ik met het Odido netwerk qua data geen issues, maar ik kreeg wel vaak klachten van anderen over spraakkwaliteit, óók toen ik een nieuwe telefoon had gekocht. Ben nu ook over naar Simyo, eens zien hoe dat bevalt.
mlohnen @kitkat00710 januari 2025 08:28
Ook overgestapt naar Simyo, zelfs iets goedkoper uit en inderdaad prima service.
Laatst klein dingetje en snel opgelost met meteen extra gratis data voor een maand die ik kan inzetten wanneer ik wil.

Odido, de naam is al vreselijk en de service al net zo.
We zijn met het hele gezin weg nij ze nu.

Denk inderdaad dat je gelijk hebt, de investeerders halen dit bedrijf leeg en dan laten ze het vallen.
kitkat007 @mlohnen11 januari 2025 12:55
nieuws: Bloomberg: eigenaren Odido bereiden beursgang van provider voor

Was dus al bekend. Bekend trucje. Overkopen. Van alles “stroomlijnen”, afschalen en door stoten.
OverSoft @kitkat00710 januari 2025 08:48
Meh, heb al 10+ jaar T-Mobile zakelijk (voor een berg mobiele verbindingen) en heb werkelijk niets gemerkt qua achteruitgang.

Sterker nog, de onbeperkt abo's die in de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd zijn enorm fijn omdat ze ook Zwitserland en de VS er bij in hebben zitten.
zwaargeschapen 9 januari 2025 21:34
Het is fijn dat de provider graag gebruik wil maken van de energiebesparende voordelen van glasvezel ten opzichte van DSL, maar ik snap even niet waarom de abonnementen dan opeens minimaal €50/jaar duurder worden voor dezelfde (download)snelheid.

Dit is gewoon pure winst voor KPN over de rug van de consument die er niet altijd op zit te wachten (100Mbit/s is vaak echt meer dan genoeg voor veel mensen). De aandeelhouders lachen zich de ballen uit hun broek.

[Reactie gewijzigd door zwaargeschapen op 9 januari 2025 21:35]

rud @zwaargeschapen9 januari 2025 21:57
Ik heb nog een paar aandeeltjes KPN en daar valt niets over te lachen hoor. Waar die extra winst dan naar toe gaat? Vertel het mij!
aikebah @rud9 januari 2025 23:07
Richting de durfkapitalisten en banken die KPN tegen een leuke rentevergoeding het geld voorschieten om het glas in de grond te leggen denk ik zo.
Houtenklaas @zwaargeschapen9 januari 2025 22:21
Onzin. Bij KPN blijft de prijs identiek. Als Odido de prijs opdrijft steken zij dat in hun zak, niet KPN.

https://community.kpn.com...t+mijn+abonnement+duurder?
Wildfire @zwaargeschapen10 januari 2025 07:45
Bij KPN zelf is er geen onderscheid tussen DSL en glas qua kosten.
AibohphobiA BoB @zwaargeschapen9 januari 2025 21:38
100Mbit/s is vaak echt meer dan genoeg voor veel mensen
640Kb was dat ook...
zwaargeschapen @AibohphobiA BoB9 januari 2025 21:46
Ik snap even niet wat dat te maken heeft met dat je voor dezelfde snelheid over een ander medium dat voor de provider kostenbesparingen met zich meebrengt opeens meer zou moeten betalen als consument dan voor het oudere en voor de provider duurdere medium.

Dat bandbreedtebehoefte toeneemt begrijp ik heel goed, alleen denkt iedereen tegenwoordig dat ze minimaal 1Gbit/s moeten nemen voor een 4k Netflix stream of Teams meeting, wat natuurlijk complete waanzin is.
Houtenklaas @zwaargeschapen9 januari 2025 22:25
Dat glasvezel efficiënter met energie omgaat klopt als een bus. Je vergeet echter een kleinigheid en dat is dat het neerleggen van glasvezel ook niet bepaald gratis is, die kosten zullen ook ergens vandaan moeten komen. Aangezien providers een winstoogmerk hebben gok ik dat dat hun klanten zijn die die kosten ophoesten. Daarnaast lijkt het me als provider ook niet fijn om twee netwerken in de lucht te moeten houden, dat kost bakken met geld.
AibohphobiA BoB @zwaargeschapen10 januari 2025 11:20
Ik snap even niet wat dat te maken heeft met dat je voor dezelfde snelheid over een ander medium dat voor de provider kostenbesparingen met zich meebrengt opeens meer zou moeten betalen als consument dan voor het oudere en voor de provider duurdere medium.

Dat bandbreedtebehoefte toeneemt begrijp ik heel goed, alleen denkt iedereen tegenwoordig dat ze minimaal 1Gbit/s moeten nemen voor een 4k Netflix stream of Teams meeting, wat natuurlijk complete waanzin is.
Het punt is dat er ooit iemand was die voorspelde dat 640Kb voor je hele leven ruim voldoende was.
De ontwikkelingen maakte al snel duidelijk dat het voorspellen van dergelijke groottes best lastig is. Met andere woorden, dat mensen voldoende hebben aan 100Mbit lijkt op korte termijn inderdaad goed genoeg, maar je kunt maar beter iets groter inzetten omdat het zeer waarschijnlijk is dat je meer nodig gaat hebben.
Het aantal apparaten binnen een gezin dat een internetverbinding nodig heeft dat groeit nog steeds. Het gaat dus niet om die ene verbinding met Teams of Netflix, het gaat om allemaal tegelijk op een bepaalt tijdsstip.

Kortom, Het heeft m.i. niet zoveel met aandeelhouders te maken, meer met voorsorteren op de nabije toekomst. Internet gaat niet meer weg, dus aandeelhouders hoeven zich sowieso weinig zorgen te maken.
Halldor 9 januari 2025 20:21
Dit is al maanden aan de gang, op zijn minst sinds oktober 2024.
Nullifiel @Halldor10 januari 2025 11:16
Ik had tot in december een Tele2 dsl abo en heb nooit wat vernomen over een push naar Odido.
Ik ben die maand verhuisd en kon zelfs mn tele2 meeverhuizen als ik wilde.

Maar niet gedaan, aangezien ik naar glasvezel over wilde. Ik zit nu op mn nieuwe adres bij Odido :+
jopoh 9 januari 2025 21:37
veel van deze klanten draaien nog op de oude versatel dslams die bij tele2 zelf in beheer zijn wat kwa dslam ook veel end of life is. en aantal klanten draaien op kpn WBA netwerk
eelco_v 10 januari 2025 00:57
SPOILER ALERT : indien men spriet in straat uit de grond ziet steken ...


bestelling gedaan november 2023 voor overstap DSL Tele2 naar glasvezel Oidido :

huidige status :

https://community.odido.n...t-lijntje-gehouden-370776

https://community.odido.n...lling-tot-installatie-496 , enkele andere wachtenden

Mede tweakers ervaringen : forumtopic: Glasvezel Sittard-Geleen


Mijn N=1 gebaseerd advies ; het kan echt jaren duren zonder echte voortgang en zowel ODF als Oidido spelen elkaar gewoon de bal toe ...

Uiteindelijk weet ik nu vanuit dit artikel dat de max duur dat ik moet wachten 3 jaren is want dan moet alle DSL overgezet zijn ... en verder ...
Bas1978 @eelco_v10 januari 2025 08:15
Bij KPN is het netzo hoor, mijn vriendin in Den Helder heeft ook ergens eind 2022 glasvezel besteld naar aanleiding van een aanbieding, toen de straat open lag. Echter ze komen nu pas eind januari 2025 binnen aansluiten en de opleverdatum verschoof gewoon iedere 3 maanden. Wel geven ze nu aan dat het een week na het installeren actief gaat zijn en het abbonement eindelijk in zal gaan.
Jeroen hofman @Bas197810 januari 2025 11:24
op tijd het orange sprietje water geven
Bizar Dat je nu 2 jaar verder bent en komen nu pas eind januari 2025 binnen aansluiten
KPN heeft hier ook een geweldige \puinhoop geleverd , lopen ook juridische zaken Gemeente Ede naar KPN. de schade en hoe ze in een razend tempo hier alles hebben ingegraven , veel schades in meterkasten, geen bestaande buizen gebruikt , stukken beton uit het plafond inmiddels 4e keer alles achter opengegraven.
Dan nog maar zwijgen op allestoringen.nl zo ook de smerige marketing talk.
Zelfs, meerderen buren 70+ hebben ze het duurste abo aangesmeerd met een verkapt praatje.
Warri @eelco_v10 januari 2025 08:45
Ik heb een compleet andere ervaring met Odido/ODF (tot nu toe). Het glas ligt sinds oktober in de straat. Eind december besloot ik een Odido-abonnement af te sluiten, en op 17 januari word ik aangesloten.

Het probleem is misschien regiogebonden

[Reactie gewijzigd door Warri op 10 januari 2025 08:46]

Gwaihir 10 januari 2025 09:28
Dit komt zo uit een persbericht?
De reden dat voormalige Tele2-klanten geen nieuw dsl-contract bij Odido kunnen afsluiten, is omdat Odido het kopernetwerk van KPN gebruikt. De laatstgenoemde provider heeft een 'end-of-sale' van deze abonnementen afgekondigd, waardoor er geen nieuwe dsl-contract aan nieuwe klanten aangeboden mogen worden.
Het slaat nl. niet echt ergens op, in de context van het artikel. Het gaat om bestaande Odido klanten, niet om nieuwe klanten. Er is niets wat Odido tegenhoudt voortaan Odido op hun nota's / communicatie te zetten i.p.v. Tele2, van een nieuwe verkoop is geen sprake.

Zo ook de volgende alinea: Odido framed het ineens alsof zij alléén het voormalige T-mobile zijn, en niet net zo goed het voormalige Tele2. Het is toch aan een journalist om daar doorheen te prikken in plaats van zo'n corporate statement 1:1 een platform te bieden..
BartjeBoos 9 januari 2025 21:50
"Klanten worden sinds deze week ingelicht en worden standaard overgezet naar een glasvezelabonnement van Odido, ook als zij voorheen een goedkoper dsl-abonnement bij Tele2 hadden."

Ben benieuwd of de dsl klanten ook informatie krijgen over internet via 5G "klik en klaar"?
jongetje
@BartjeBoos10 januari 2025 07:23
Klik&Klaar is een heel ander product dan een vaste lijn. Ik hoef geen Klik&Klaar, ik heb stabiel en goed internet nodig voor oa thuiswerken. En mijn kinderen willen graag een lage ping. Dan ga ik niet op een 5g netwerk zitten en met 1000duizenden andere devices een 1 tot 10Gbit lijn delen. Waarbij Klik&Klaar nog een lagere prioriteit op het mobiele netwerk heeft.
BartjeBoos @jongetje10 januari 2025 11:04
Mijn reactie gaat over de dsl klanten van Tele. 5G Doet qua snelheid zeker niet onder aan dsl. Ping is een ander verhaal maar als je geen gamer bent merk je daar ook weinig tot geen verschil.
€25 per maand voor klik en klaar is toch wat anders dan €45 euro per maand voor glasvezel.
krakendmodem @BartjeBoos9 januari 2025 22:00
Nee, niet volgens het artikel van rtl: https://www.rtl.nl/nieuws...acten-klanten-duurder-uit
mr.loepie 9 januari 2025 22:04
Als Odido eens ging zorgen dat wij hier goede dekking hebben zou nog mooier zijn.
jongetje
@mr.loepie9 januari 2025 22:16
Mobiele dekking bedoel je? Dan moet je een melding maken via hun website.
mr.loepie @jongetje10 januari 2025 08:24
Ja mobiele dekking., en melding maken doen ze niet mee. Al vele hebben dat gedaan en ze verrekken om er iets aan te doen.
jongetje
@mr.loepie10 januari 2025 08:49
Dan zou ik kijken of je kunt overstappen indien een andere provider beter bereik heeft als VoWIFI ook niet werkbaar is.
mr.loepie @jongetje10 januari 2025 09:39
Dat is het probleem, Kpn, Vodafone, Odido en de rest hebben hier allemaal slecht bereik. Er staan hier 5 masten maar 3 doen het maar. Er moet een mast dichter in deze buurt actief gemaakt worden en dat vertikken ze! We zijn er al een tijdje mee bezig maar laten je gewoon in de kou staan.
mr_evil08 @mr.loepie9 januari 2025 22:19
Het gaat hier over de vaste lijnen.

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