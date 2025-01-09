Odido gaat abonnementen van bestaande Tele2-dsl-klanten omzetten

Odido gaat internetabonnementen van voormalige Tele2-klanten binnenkort omzetten. Klanten worden sinds deze week ingelicht en worden standaard overgezet naar een glasvezelabonnement van Odido, ook als zij voorheen een goedkoper dsl-abonnement bij Tele2 hadden.

De telecomgigant nam Tele2 eind 2023 over en faseert sindsdien contracten bij de voormalige provider uit. Klanten die tot dusver een dsl-abonnement bij Tele2 hadden, krijgen de mogelijkheid om over te stappen op een glasvezelabonnement van Odido. Een woordvoerder benadrukt tegenover Tweakers dat klanten 'ruim van tevoren' over deze overstap geïnformeerd worden en ook de optie hebben om hun contract met Odido zonder extra kosten te beëindigen.

De reden dat voormalige Tele2-klanten geen nieuw dsl-contract bij Odido kunnen afsluiten, is omdat Odido het kopernetwerk van KPN gebruikt. De laatstgenoemde provider heeft een 'end-of-sale' van deze abonnementen afgekondigd, waardoor er geen nieuwe dsl-contract aan nieuwe klanten aangeboden mogen worden.

Odido erkent dat het beleid is om nieuwe klanten, dus ook voormalige Tele2-klanten die overstappen, standaard een glasvezelabonnement aan te bieden. Huidige Odido-klanten die nog een dsl-contract hebben, mogen dat wel aanhouden totdat het kopernetwerk definitief uitgeschakeld wordt. Hoelang dat duurt, verschilt per adres en het duurt volgens Odido na aanleg van een glasvezelalternatief tenminste drie jaar.