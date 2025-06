Delta verhoogt per 1 januari 2024 prijzen voor glasvezelpakketten

De Nederlandse provider Delta verhoogt per 1 januari 2024 zijn prijzen voor internet, tv en bellen via glasvezel. De snelheid van het goedkoopste Flexpakket wordt verhoogd van 150Mbit/s naar 250Mbit/s. De overige up- en downloadsnelheden blijven ongewijzigd.

De meeste glasvezelpakketten stijgen met 2,50 euro per maand. Zo stijgt het Flexpakket 400 van 48,50 euro naar 51 euro per maand en het Flexpakket 1000 van 52,50 euro naar 55 euro per maand. Het pakket met 2Gbit/s up- en downloadsnelheid wordt 5 euro duurder. De prijs van het 5Gbit/s-pakket blijft 125 euro per maand inclusief mobiel abonnement. De afname van drie X20-meshwifipunten stijgt van 3 naar 5 euro. Ook de tarieven voor bellen stijgen.

Pakket Prijs t/m 31 december 2023 Prijs per 1 januari 2024 Flexpakket 150 (wordt 250) 45 euro 47,50 euro Flexpakket 400 48,50 euro 51 euro Flexpakket 1000 52,50 euro 55 euro Flexpakket 2000 60 euro 65 euro Interactief 50+ zenders 12,50 euro 15 euro Interactief 90+ zenders 17,50 euro 20 euro Interactief 120+ zenders 25 euro 27,5 euro 3 X20-meshwifipunten 3 euro 5 euro

Als reden voor de prijsstijging noemt Delta de inflatie. De nieuwe tarieven gaan voor huidige abonnees pas in na afloop van het eventuele actietarief. In juli verhoogde de provider zijn prijzen voor internet, tv en vaste telefonie via coax.