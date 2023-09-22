Delta Fiber heeft 1,5 miljoen glasvezelaansluitingen

Delta Fiber heeft inmiddels 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. De provider meldt donderdag dat het om 18 procent van de Nederlandse adressen gaat.

Ceo Marco Visser spreekt van 'een mijlpaal' en dat het bedrijf op schema ligt om hun doelstelling te behalen voor 2025. Voor die tijd wil Delta Fiber namelijk een kwart van Nederland voorzien van een glasvezelaansluiting, wat volgens het bedrijf twee miljoen huishoudens omvat. "Op dit moment komen er iedere week 10.000 adressen bij", zegt Visser. Hij voegt daaraan toe dat het bedrijf iedere week 'vele duizenden nieuwe klanten' krijgt.

De van oorsprong Zeeuwse provider startte in 2021 met de uitrol van XGS-PON en rondde de upgrade in april af. Net als Delta wil Open Dutch Fiber tot 2025 twee miljoen woningen op glasvezel hebben aangesloten. KPN wil een jaar later 6,7 miljoen huizen hebben aangesloten.