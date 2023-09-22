Delta Fiber heeft 1,5 miljoen glasvezelaansluitingen

Delta Fiber heeft inmiddels 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. De provider meldt donderdag dat het om 18 procent van de Nederlandse adressen gaat.

Ceo Marco Visser spreekt van 'een mijlpaal' en dat het bedrijf op schema ligt om hun doelstelling te behalen voor 2025. Voor die tijd wil Delta Fiber namelijk een kwart van Nederland voorzien van een glasvezelaansluiting, wat volgens het bedrijf twee miljoen huishoudens omvat. "Op dit moment komen er iedere week 10.000 adressen bij", zegt Visser. Hij voegt daaraan toe dat het bedrijf iedere week 'vele duizenden nieuwe klanten' krijgt.

De van oorsprong Zeeuwse provider startte in 2021 met de uitrol van XGS-PON en rondde de upgrade in april af. Net als Delta wil Open Dutch Fiber tot 2025 twee miljoen woningen op glasvezel hebben aangesloten. KPN wil een jaar later 6,7 miljoen huizen hebben aangesloten.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 11:16
175 • submitter: esky

22-09-2023 • 11:16

175

Submitter: esky

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NoepZor 22 september 2023 11:27
Er zitten een aantal dubbele aansluitingen tussen als je de cijfers zo bekijkt. Nederland telt volgens https://allecijfers.nl/nederland/ afgerond 9,7 miljoen adressen. Delta en ODF beide 2 miljoen, KPN 6,7 mijoen, dit is samen al 10,7 miljoen aansluitingen. En waarschijnlijk zit een deel van het buitengebied hier niet eens bij (want niet rendabel). Volgens mij had dit beter als een soort nutsvoorziening aangelegd kunnen worden, waarop elke provider zijn diensten kan leveren.
Polydeukes @NoepZor22 september 2023 12:08
Misschien een domme vraag, maar is een "aansluiting" hetzelfde als daadwerkelijk gebruik maken van de aansluiting met een abonnement? Of betekent het alleen dat er een kabel bij een huis ligt, of een kastje in de meterkast hangt?
Xfade @Polydeukes22 september 2023 12:39
volgens mij rekenen ze het sprietje buiten de deur gewoon mee.
djiwie @Xfade22 september 2023 13:34
Correct. Engelse term hiervoor is homes passed. "Homes connected" wordt meestal niet breed gerapporteerd maar dat gaat dus wel om actieve aansluitingen.
aequitas @Xfade22 september 2023 13:41
Hier heeft Delta niet eens een sprietje uit de grond steken maar alleen een hol buisje met een eindkap waar ze later het glas doorheen kunnen blazen vanaf de PoP. Zou me niks verbazen als ze die ook meetellen. Alleen was KPN eerder klaar met leggen en aansluiten hier, dus verwacht dat niemand nog die €1600,- gaat betalen aan Delta om ook echt aangesloten te worden.
Pecunia-18 @Xfade22 september 2023 13:53
Ik gok zelfs dat ze Homes Passed tellen. Dus als de hoofdvezel al door de straat loopt dan tellen ze alle huizen in de straat me als HP footprint.
Craftypiston @Xfade29 september 2023 10:30
volgens mij rekenen ze het sprietje buiten de deur gewoon mee.
Dat wilde ik dus net zeggen, bij mij en in mijn omgeving waar het al veel langer er "is', steken ze enkel de grond uit. Ik vraag mij dan ook af hoeveel van deze aansluitingen misschien al defect zijn. Elders hebt ik er ook een pallet met spullen op zien staan en regelmatig stoten mensen er tegen aan.. ;(
robertwebbe @Polydeukes22 september 2023 13:39
De definitie van een aansluiting is volgens mij wat ze in vaaktaal aanduiden als “homes passed”, dan zit er een aansluitpunt, gereed om een abonnement te nemen. Sprietjes buiten tellen niet mee.
Er is ook nog een “homes activated”, dat zijn aansluitingen met een abonnement, dit ligt rond de 25 procent.
Waterbeesje @Polydeukes22 september 2023 13:45
In principe ben je aangesloten als de meterkast er klaar voor is, dus de kabel binnen ligt :)

Ik ben bijvoorbeeld aangesloten op:
- Delta glasvezel
- KPN telefoonlijn
- Ziggo coax
- Binnenkort KPN Glaspoort (rood sprietje in de stoep)

Dat zijn 4 aansluitingen.
Enkel de eerste neem ik daadwerkelijk diensten van af. Daarbij kreeg ik de keuze tussen Delta en Caiway op dezelfde glaskabel.

Zie het ook als in de discussie over Gas: aansluiting verwijderen of niet en de eventuele kosten daarvan. Je kunt wel aangesloten zijn zonder af te nemen. Het grootste verschil is dat data-boeren geen onderhoudskosten vragen voor het in stand houden van de lijn en gas wel (vastrecht).
airell @Waterbeesje23 september 2023 22:00
Breng ze nou maar niet op ideeën...
WillySis @Polydeukes23 september 2023 14:52
Zodra er een (holle) kabel naar jouw woning ligt en die aan de andere kant van de kabel aangesloten kan worden op het netwerk geldt dat al als een "aansluiting". Het kastje in de meterkast doet er niet eens toe.

Delta spreekt ook niet voor niets over "aansluitingen" en niet over gebruikers.
DeComponeur
@NoepZor22 september 2023 12:24
En waarschijnlijk zit een deel van het buitengebied hier niet eens bij (want niet rendabel)
Dat is een hardnekkig misverstand. Als de helft van de bewoners in een buitengebied, met zo'n 5000 mogelijke aansluitingen, een abonnement neemt, heb je binnen 15 jaar het hele netwerk terugverdiend.
Dit is inclusief opstart, vergunningen, onderhoud, POP's, administratie etc.
Wonen er meer in een gebied dan is de terugverdientijd nog iets beter.Vandaar dat inmiddels in veel buitengebieden steeds vaker 2 en zelfs 3 kabelaars opduiken.
Voor Groningen is zelfs een topic geopend, helaas is inmiddels 1 kabelaar failliet (ViberQ) maar aan een doorstart wordt gewerkt en KPN komt er bij :z forumtopic: Delta fiber vs viberq

Meerdere netwerken zou meer concurrentie opleveren maar daar in het hoge Noorden blijkt dit geenszins het geval. Er zijn mensen die zo lang moesten wachten op Delta, terwijl ze al jaren een aansluiting in de meterkast hebben, dat ze hun abo weer hebben ontbonden ...
Als dit soort praktijken meetellen, zijn de huidige 1,5 miljoen aansluitingen relatief ruim berekend.
schuit53 @DeComponeur22 september 2023 13:48
Hier waar ik woon, (Westerkwartier), ligt ondertussen al bijna 2 jaar ‘glas’ in het dorp.. Maar wat hebben ze er een ondoorzichtige puinhoop van gemaakt.. viberQ schijnt gestopt te zijn , die zou iedereen gratis aansluiten tot in de meterkast, en Glasdraad vraagt, (vroeg) veel geld voor een huisaansluiting . Met als gevolg dat slechts een enkeling ook daadwerkelijk is aangesloten . Wat een zooitje…. (En ook frustrerend)
DeComponeur
@schuit5322 september 2023 15:37
Gemeente Westerkwartier is inderdaad ontzettend verdeeld.
Daar zijn bijna alle glasvezelkabelaars actief: https://www.westerkwartie...ernet-in-het-buitengebied
Sommige plekken hebben al jaren glasvezel (Glasdraad / Snel internet Groningen) op ander plekken is het wachten op ViberQ, die is inderdaad failliet, er komt een opvolger maar dat gaat wel ff duren helaas...

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 24 juli 2024 09:29]

djfox741 @DeComponeur23 september 2023 13:09
Toch snap ik het niet helemaal, als Delta bij mij Glasvezel aanleg en dat ook beschikbaar heeft gemaakt als aansluiting in mijn huis, ben ik dan verplicht om dan ook bij Delta Glas af te nemen of kan ik dan ook naar KPN als ik dat zou willen.
DeComponeur
@djfox74123 september 2023 19:14
Hangt er een beetje van af.
In sommige gevallen moet je een abo nemen bij Delta, maar als het (te) lang duurt mag je er van af zien omdat inmiddels de voorwaarden zijn verandert. Delta probeert je dan aan je contract te houden maar ze hebben dan geen schijn van kans...
Raziel @DeComponeur22 september 2023 12:31
Denk niet dat er veel ondernemers zijn die zitten te wachten op een return on investment van 15 jaar. Mijn ouders wonen ook in een buitengebied, denk 200 meter van de dorpsgrens en die moeten het doen met 12 Mbit ADSL. Is al jaren sprake van aanleg van glas, maar het komt er niet van.
rjmno1 @Raziel22 september 2023 14:23
Dat snap ik niet zo goed ik dacht dat kpn eerst de buitengebieden verglasst hadden, misschien is het een stuk wat delta kan overnemen.Ik heb hie in ieder geval alles op glass aangesloten omgeving maastricht.Sinds ongeveer 2 jaar nu.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 24 juli 2024 09:29]

IHVD @rjmno122 september 2023 19:57
Zou je denken, wij dachten dat wij als tussenliggend dorpje ook eindelijk aan de beurt zouden zijn met KPN, maar uiteindelijk heeft Delta het weggekaapt en komt ineens binnen een jaar Delta-abonnement toch wel ineens KPN om de hoek kijken en glasvezel aanleggen.
Er was veel weerstand voor Delta, dus waarschijnlijk heeft KPN even de kat uit de boom gekeken, werden ze blij verrast dat er toch zoveel abonnementen te halen viel, en springen ze nu zelf ook snel bij. Business-wise wel slim door een andere partij het risico aan te laten gaan, wel dom dat ze niet meegedaan hebben en nu zelf achteraf een eigen netwerk willen leggen.
BeosBeing @IHVD29 september 2023 14:18
Zou je denken, wij dachten dat wij als tussenliggend dorpje ook eindelijk aan de beurt zouden zijn met KPN, maar uiteindelijk heeft Delta het weggekaapt en komt ineens binnen een jaar Delta-abonnement toch wel ineens KPN om de hoek kijken en glasvezel aanleggen.
Hier slaat Delta zelfs de hele binnenstad over, maar de kpn-vezel ligt er inmiddels.

De industriegebieden slaat Delta ook over, dat is nog een erfenisje van toen het een centale-antenne-inrichting was en ze alleen kabel-TV aanboden, een zeilmakerij, een glashandel, diverse autodealers en garagebedrijven, schadeherstelbedrijven, vrachtwagentransportbedrijf, leverancier van landbouwmachines, autosloperij en een fabrikant van drankverpakkingen hadden in de jaren 80 en 90 geen behoefte aan televisie. Een grafisch designbureau dat er gevestigd was haalde zijn internet draadloos via een Wi-Fi-straalverbinding bij een IT-bedrijf dat zijn eigen internet-aansluiting had (dus zonder provider)
Andros
@Raziel22 september 2023 13:30
Ligt eraan wie de geldschieter is. Er zijn bv pensioenfondsen die flink investeren in dit soort netwerken. Die hebben een grote pot geld en tijd zat, na die 15 jaar leveren die netwerken nog jarenlang winst op, elke klant betaalt immers per maand voor het gebruik van de kabel. En het geld van de pensioenfondsen verdampt niet met de inflatie. Win-win voor iedereen toch :) .
mjl @Raziel22 september 2023 13:59
Delta heeft hier een 4 jaar geleden ook beloofd glasvezel aan te leggen, KPN met 4G buitengebied of gammele coax is het enige wat we tot op heden kunnen gebruiken.
DeComponeur
@Raziel22 september 2023 12:59
De investering van 15 jaar is relatief. Er zijn met name voor buitengebieden vaak (Europese) aanlegsubsidies te verkrijgen en zeer goedkope (Provinciale) 'reglementaire niet markt verziekende' leningen. Na 15 jaar levert elke aansluiting (beetje afhankelijk van de situatie) 15 tot 20 euro per maand op. Daarom gaat het ook nog steeds zo goed met Ziggo. Ze hebben in het verleden een flinke investering gedaan door allerlei netwerken van gemeentes op te kopen. Maar een paar miljoen klanten die nu elke maand 15 euro (ik denk meer) voor de kabel inbrengen is behoorlijk lucratief ;)
SirMemeAlot @DeComponeur22 september 2023 13:08
Waar haal je deze gegevens vandaan? Dit lijkt me nogal natte vinger werk want het is heel afhankelijk aan onderhoudskosten/wat ovor abonnement neemt de klant/zijn of komen er nog concurrenten etc etc.
DeComponeur
@SirMemeAlot22 september 2023 15:25
Heb helaas geen panklare link voor je, maar in Noord Drenthe (4500) potentiële adressen is in 13 jaar afbetaald (IJs en weder dienende ;) ). In Midden Drenthe golden ongeveer dezelfde getallen. Er zijn nog wel provinciale en gemeentelijke (goedkope lening) stukken te vinden maar dat is wel een puzzeltje. Ongetwijfeld is het nu wel iets duurder geworden maar de kans op meer deelnemers is ook groter. Het blijkt gewoon dat je bij een nieuw aangelegd netwerk prijzen betaalt die lager liggen dan bij Ziggo bijvoorbeeld.
SirMemeAlot @DeComponeur22 september 2023 16:19
dat laatste heeft gewoon te maken met marktpositie - Ziggo heeft meeste klanten en is marktleider en die zijn vaak ook het duurste. Dit omdat de andere spelers juist meer marktaandeel willen verkrijgen en daarom goedkoper willen gaan zitten. Dat staat redelijk los van het gebruikte netwerk.

Volgens mij met de prijzen valt het wel mee op totaalpakketten, enkel bij internet only is Ziggo duurder maar daar krijg je aan Ziggo zijde dan weer alle ongecodeerde DVB-C kanalen bij die schijnbaar niet los te halen zijn.
DeComponeur
@SirMemeAlot22 september 2023 17:21
Afgezien van de aanbiedingen is Ziggo ook met TV echt een stuk duurder.
ONVI, Freedom of Fiber.nl 1Gbps up down met Canal Digitaal TV zit rond de €65,-
Ziggo start 100 up 30 down 69,75
Ziggo XL 200 up 30 down €74,75
https://www.ziggo.nl/alles-in-1
SirMemeAlot @DeComponeur22 september 2023 21:22
Ik kom bij Alles-in-1 Start op 64,25 uit bij Ziggo en met XL 5 euro duurder, de prijzen van Fiber kan ik niet bekijken, ze leveren niet op mijn adres maar Tweak zal redelijk vergelijkbaar zijn en die zitten op € 60,95 maar dan komt er nog 75 euro eenmalige kosten bij. Als ik dat erbij op reken ben ik 1e jaar zelfs duurder uit. Dan nog even los van de kwaliteit van diensten en zaken zoals Wifiboosters die ik gratis in bruikleen krijg bij Ziggo, weet niet of Tweak dit soort zaken ook doet, of dat je hier kan bellen voor een korting aan het einde van je contact.

Lang verhaal kort - we praten over paar euro's verschil en met alle overige benefits is het voor mij duurder zelfs.
DeComponeur
@SirMemeAlot22 september 2023 23:29
Laten we het niet over de benefits hebben die heb je overal...
We hebben het echt niet over een paar euro's. Per jaar in veel gevallen een paar honderd euro, zeker als je een beetje snelheid wil. Ik geef toe dat glasvezel 1000/1000Mbits een overkill is, maar Complete 400/40 van Ziggo voor €80,75 doet zijn naam geen eer aan en is vergeleken bij Tweak per jaar €347 duurder :z
https://www.ziggo.nl/alles-in-1 - (Complete per jaar €969,-)
https://www.tweak.nl/glasvezel/alles-in-1.html - (Compleet per jaar €621,80)
Delta zit overigens met 1000/1000 ook rond de €65 pm / €780 euro pj met een ietwat kariger TV aanbod
SirMemeAlot @DeComponeur23 september 2023 21:18
Dan gaan we wel ineens over van de start abonnementen naar midden/hoog abonnementen waardoor de discussie veranderd en je vergeet even €75 eenmalige kosten van Tweak mee te rekenen en dat je dan wel direct voor het hele jaar ineens moet betalen. Doe je dat niet is het 731,40 + €75 en bij Ziggo krijg je de 1e 9 maanden 50% korting(is deze korting voorbij, bel je even opnieuw en krijg je weer korting), voor zover ik weet kan dit niet bij Tweak.

Daarnaast weet ik niet precies welke benefits Tweak heeft, maar voor zover ik weet hebben die geen extra's.

Internet only - stuk goedkoper via de glasvezel providers. Alles- in- 1 valt best mee en met wat handigheid (bellen als je contract voorbij is) dan kan je gewoon goedkoper uitkomen bij Ziggo.
DeComponeur
@SirMemeAlot24 september 2023 13:47
Daarnaast weet ik niet precies welke benefits Tweak heeft, maar voor zover ik weet hebben die geen extra's.
:? Glasvezel bijvoorbeeld ...
Het alles in 1 pakket van Tweak is zeer compleet hoor. Maar je kan inderdaad bij Ziggo zeker goedkoper uitkomen als je bepaalde zaken meerekent zoals ook de gratis hulp bij installatie van Ziggo twv €249,- :z
SirMemeAlot @DeComponeur24 september 2023 20:28
Ja, nu begin je gewoon te overdrijven.... Ga dan in op punten die ik aangeef, ik zeg nml nergens gratis installatiehulp twv €249. Als je dan toch over installatiehulp begint geef dan iig de voordelen aan die Ziggo bied t.o.v. Tweak enkel internet installeert en niet je volledige pakket.

En ik bedoel uiteraard benefits in abonnement - want anders gaan we straks discussies voeren over DVB-C TV en glasvezel internet, laat dat lekker voor iedereen persoonlijk.

Maarja, we gaan het niet eens worden en dat is prima. JIj kan zo te lezen stukken goedkoper uit bij glasvezel, voor mij is dat verschil nihil. Ieder zo zijn eigen voorkeur :)
jaapzb @NoepZor22 september 2023 11:36
In mijn omgeving worden 3 glasvezelnetwerken aangelegd: Delta, ViberQ (rodin, net failliet) en waarschijnlijk straks ook KPN Glaspoort. Dus ja, dubbele aansluitingen zijn zeer waarschijnlijk
debom @jaapzb22 september 2023 11:41
Hier ook. Delta is net klaar bij ons. En glaspoort geeft al een jaar aan onderzoek te doen. Maar als ik een nieuw kpn/tmobile abo bij elkaar klik, krijg ik al de melding dat binnenkort glasvezel wordt aangelegd. Dus dat zullen twee kabel worden.
Drardollan @debom22 september 2023 12:05
Dat hoeft niet, Delta stelt zijn netwerk ook open voor andere partijen. Maar die moeten dan wel de nodige apparatuur plaatsen in het Delta netwerk.
Steyn_E @Drardollan22 september 2023 12:47
En T-Mobile doet dat bijna altijd. Maar KPN niet dus dat zal dan vast alsnog een tweede kabel worden…

Hoog tijd om dat te gaan reguleren; terug naar het oude systeem met aparte vezels van elk huis naar de wijkcentrales en daar kan elke provider z’n eigen spullen inhangen. Geen splitters onder de grond; die kunnen prima in de wijkcentrale hangen. Dan kan iedereen aanbieden wat ie wil tegen een vastgelegde vergoeding per aansluiting. Desnoods moeten we het netwerk dan maar los gaan trekken net zoals op de energiemarkt; “Enexis” legt dan 1x glas aan en iedere provider mag dat tegen hetzelfde tarief gebruiken.

Dit is totale verspilling van grondstoffen en onnodige hinder. |:(
Drardollan @Steyn_E22 september 2023 13:33
Ik heb hier KPN liggen en daar leveren ook diverse providers overheen, ik heb namelijk geen KPN als provider. Misschien dat het per gebied anders is?
Steyn_E @Drardollan22 september 2023 14:16
Da’s dan of een oude aansluiting (zoals ook bij mij; voormalig Reggefiber gebied met eigen spul van T-mobile in de centrale dus lagere prijs) ofwel een ‘virtuele’ provider; dus alle apparatuur is van KPN netwerk en daar vraagt KPN x bedrag voor toegang.

Dat laatste kan altijd maar dan is de prijs van bijvoorbeeld T-Mobile ook hoger dan gebruikelijk.

Ik pleit dus voor point-to-point kabels zoals Reggefiber dat ooit deed.
rjmno1 @Steyn_E22 september 2023 14:25
t-mobile bestaat niet meer die hebben een andere naam gekozen.Dat is odido geworden.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 24 juli 2024 09:29]

Steyn_E @rjmno122 september 2023 14:40
Ah ja, da’s waar ook. Maar daar geldt (voorlopig) hetzelfde voor; in gebied waar hun eigen apparatuur kan staan (ODF) zijn ze goedkoper dan wanneer ze via KPN moeten leveren.
robertwebbe @Steyn_E22 september 2023 13:35
Dat had 10 jaar geleden besloten moeten worden door de politiek maar die koos voor vrije marktwerking. Het is nu te laat om nog te doen.
Steyn_E @robertwebbe22 september 2023 14:22
Te laat? Voorlopig ligt er bij lange na niet overal glasvezel. Daar kun je in ieder geval nog voorkomen dat de straat meerdere keren opengegraven wordt.

En bestaande netwerken kun je uiteraard gewoon gedwongen uitkopen om zo een enkel landelijk dekkend netwerk te maken. Lees: aanlegprijs plus een paar procent winstmarge vergoeden. Waar er nu al twee glasvezels liggen gewoon 1 uitzetten. Dan is ook meteen duidelijk hoe ontzettend zonde het is om 2x hetzelfde aan te leggen. Weggegooid geld zodra het de grond in ging.
robertwebbe @Steyn_E22 september 2023 18:01
Helaas een onrealistisch idee. Je zult dan eerst de telecommunicatiewet daarvoor moeten wijzigen, hierin is nu de gedoogplicht geregeld voor alle aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, zie hier. En tegen de tijd dat de wet gewijzigd is, hebben de grote spelers inmiddels al alles gelegd.

En ik denk dat de regering nog steeds van mening is dat je dit soort zaken beter aan de vrije markt over kunt laten, ondanks de nadelen en verspilling.
Steyn_E @robertwebbe22 september 2023 19:40
Uiteraard zal de wet gewijzigd moeten worden, dat lijkt me duidelijk. En wat de huidige regering daar van vindt doet er niet zo veel toe; ik hoop vooral dat we de volgende ronde wat verstandiger worden qua marktwerking. Doorgaan met verspilling op de huidige voet, dat is pas onrealistisch. En onbetaalbaar; dat tweede (en derde/vierde?) kost ook geld en moet ook terugverdiend worden maar met telkens minder klanten per netwerk. Daar wordt de consument dus niet beter van. Een non-profit netwerkbeheerder zou de ideale oplossing zijn om de verspilling (van geld en middelen) tegen te gaan.

Met een jaar of anderhalf zou de wijziging van de telecomwet en een onteigening geregeld kunnen worden. Wat mij betreft een no-brainer.
gimbal @Steyn_E22 september 2023 13:44
T-Mobile deed dat altijd. Maar tegenwoordig is het Odido omdat ze "opnieuw" wilde beginnen. Geen idee wat ze dan precies anders willen gaan doen.
fommes @Drardollan22 september 2023 12:48
Bij ons is toch echt KPN de weg aan het open trekken om er een kabel naast te leggen 🥴 1.5 jaar geleden delta nu KPN
debom @Drardollan22 september 2023 15:22
Mij is verteld dat Delta de eerste twee jaar alleen recht heeft de glasvezel. En ik verwacht dat KPN daar niet op gaat wachten. Dat gaat ze hier te veel klanten kosten. Zeker in de hoek waar DSL maar weinig snelheid levert en ziggo helemaal niet aanwezig is.
Drardollan @debom22 september 2023 16:38
Dat werd bij mij ook verteld thuis, daar zijn ze Delta as-we-speak aan het aanleggen. Maar al voor en tijdens de aanleg heb ik diverse aanbiedingen gehad van andere providers.

Het is een schimmige wereld, zoveel is duidelijk.
TheGiantPotato @NoepZor22 september 2023 11:33
Niet vergeten dat die 2 miljoen van Delta en ODF doelen voor 2025 zijn, en die 6.7 miljoen van KPN zelfs 2026, niet wat ze nu al hebben.
Ookal zullen er zeker wat dubbele aansluitingen zijn, daar twijfel ik niet aan.
Andros
@NoepZor22 september 2023 11:36
Maar wij kiezen als bevolking al jaren voor een maatschappij met vrije markt en concurrentie want dat zou de prijzen doen dalen. Dubbele aansluitingen zijn ergens pure kapitaalvernietiging. Het kan wel handig zijn om twee abonnementen op twee verschillende netwerken aan te sluiten, uitval komt volgens mij op internetverbindingen nog altijd veel vaker voor dan gas, water en elektriciteit, kritieke infrastructuur kun je dan van backup lijnen voorzien :) .
iew @Andros22 september 2023 15:32
Dat eerste is ons voorgehouden door het kabinet dat alles verkocht aan de marktwerking en privatiseringen, er zou daardoor meer concurrentie komen, waardoor lagere prijzen en de kwaliteit zou gewaarborgd worden, het tegenovergestelde is gebeurd, daarnaast wilden de Nederlanders dat helemaal niet maar werd het er toch doorheen gedrukt.
jeanj @NoepZor22 september 2023 14:21
Volgens mij zijn er nu maar ruimm 8 miljoen aansluitingen. Ik heb even geen bron bij de hand.Volgens mij zijn dat adressen met een telefoon(pots, adsl), kabel of glas aansluiting. Niet elk adres zal een (eigen) internet aansluiting hebben of krijgen.

In dit artikel wordt gesproken dat kpn in 2026 80% wil aansluiten, in dit artikel 6,7 mln. Dus 6,7 mln =80%, dus 100% is net iets meer als 8 mln. Kpn zit op 53%, ruim 4 mln dus.

Dus daarmee wordt de overlap nog groter. En dat maar goed ook, concurentie en elk jaar met korting overstappen… ziggo is ook bezig naar echt glas te gaan, maar zij hebben de boot denk ik volledig gemist, dat zie je aan de afnemende abonnee aantallen… (3,3 mln aansluitingen, jaar daarvoor 3,7 mln)

[Reactie gewijzigd door jeanj op 24 juli 2024 09:29]

beerse @NoepZor22 september 2023 15:01
Op zich zelf is jou idee van een nutsvoorziening niet zo slecht. Reggefiber was ooit aardig op weg om dat voor elkaar te krijgen omdat de toenmalige kpn dat (weer) niet voor de consument wilde regelen. De kpn zat toen te traineren met 'fiber to the cradle' en andere mindere ideeën.

Maar als de overheid het echt als nutsbedrijf zou hebben opgezet, dan zou ze daar maar 1 partij voor weten te vinden. Die heeft later dan wel reggefiber overgenomen maar zelfs daarna de aanleg van consumenten glasvezel zeker een paar jaar vertraagd.

Gelukkig zijn er andere partijen opgestaan die glasvezel naar de consumenten wel wilden uitrollen en daarmee de uitrol van glasvezel in heel Nederland vlot getrokken. Helaas zit ik hier in voormalig reggefiber gebied en betaal nu de hoofdprijs...
NBIX5 @NoepZor22 september 2023 15:50
Ja, heb zelf glas van KPN en DELTA binnen liggen (en ook nog COAX) wel lekker voor de keuze vrijheid maar verder slaat het nergens op.
Tozz @NoepZor23 september 2023 23:00
Ik ken mensen die inderdaad 2 glasvezels in huis hebben liggen. 1 van KPN en 1 van Delta.
madbwr 22 september 2023 11:24
gaan hier in het dorp eerdaags beginnen met de aanleg, dus we wachten vol spanning af
Luchtbakker @madbwr22 september 2023 11:29
Bij ons in het dorp hebben ze er een puinzooi van gemaakt. Met een rotgang de straten opengebroken en slecht teruggelegd.

Het is tot zover geëscaleerd dat de gemeente de vergunning heeft ingetrokken. Paar weken geleden heb ik een brief ontvangen dat delta niet meer geleverd gaat worden, en de bestelling dus geannuleerd is.

Nu zit ik wel met een glasvezelkastje van Delta in de meterkast die feitelijk nooit in gebruik genomen gaat worden.

Weken later kwam T-Mobile graven, en die deden over 1 straat een hele dag, waar delta 1 uur over deed. Maar T-Mobile liet het dan wel weer perfect achter.

Houd je hart maar vast.
Andros
@Luchtbakker22 september 2023 11:37
Ligt dat dan aan Delta of een onderaannemer cowboy die snel centjes wilde verdienen? Schering en inslag in deze markt.
AndreC238 @Andros22 september 2023 11:42
Dat ligt wellicht aan de onderaannemer, maar Delta is verantwoordelijk als opdrachtgever. Maar dat boeit ze niet.
F5544 @Luchtbakker22 september 2023 11:58
Bij ons hebben ze het erg netjes teruggelegd. Dus ik denk dat dat onderaannemers een zooitje hebben gemaakt. Nu wachten op de doorgifte van de meterkast aansluiting en hoppa glasvezel }>
Dennahz @Luchtbakker22 september 2023 12:17
Zelfde ervaring hier. Glasdraad heeft het erg netjes aangelegd en achtergelaten, maar Delta? Alles open, alles kapot en chaos overal.
Polydeukes @Luchtbakker22 september 2023 12:12
Ook hier dezelfde ervaring als anderen hierboven. Vorig jaar oktober is hier de glasvezelkabel in de grond gelegd door KPN-netwerk. Pas aanstaande november kan ik er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Reken je dus niet rijk zodra ze klaar zijn met graven.
UTMachine @Luchtbakker22 september 2023 12:45
In mijn dorp zijn de straatjes netjes dicht gemaakt, maar het zal wel aan de kwaliteit van de onderaannemer liggen.
ernstoud
@Luchtbakker22 september 2023 14:59
Hier in buitengebied prima aangelegd door Delta. Ook op het KPN forum veel verhalen over mislukte aanleg, schade etc.

Punt is gewoon dat er enorme vraag is naar mensen die graven, aanleggen etc, en iedereen put uit dezelfde vijver binnen de EU van die lui. Dus krijg je (ook) niet zo ter zake kundige personen, jammer is dat zelfs de opzichter het dan laat afweten kwaliteit te borgen.
Kooij @Luchtbakker22 september 2023 16:26
Dat zie je in meer gebieden, hordes halfjes die de straat openbreken en vervolgens met een glazige blik de boel weer terugpleuren. Hier hebben ze zelfs de bosjes naast het speelveldje tot toilet gemaakt. Smerige mafklappers. If you pay peanuts....
Tadango @madbwr22 september 2023 11:27
Suc6.... Ze zijn hier 2 jaar geleden begonnen en nog niemand heeft een werkende aansluiting. Er mist nog ergens een connectie en dat duurt lang blijkbaar.......
Cyberpuppy @Tadango22 september 2023 12:23
Dat klopt. Het principe is heel simpel. Het geld wordt niet verdiend met de eindklanten maar met het glasvezelnetwerk. Ze rollen nu over elkaar heen om zoveel mogelijk gebieden aan te sluiten. Dan kun je straks namelijk geld gaan vragen aan je concurrenten voor het gebruik van jouw glasvezel. En dat is een markt die eenmaal verdeeld niet opnieuw verdeeld gaat worden. Er zijn al gemeentes die geen nieuwe vergunningen meer uitgeven en je dus als provider gebruik moet gaan maken van het netwerk van de concurrent.

Zou dus mooier zijn geweest als de overheid een landelijk netwerk zou hebben aangelegd en de providers daar collectief gebruik van kunnen maken. Zoals indertijd ook met gas, coax en telefonie.
robertwebbe @Cyberpuppy22 september 2023 13:45
Gemeentes kunnen de aanleg van glasvezel niet tegenhouden. Ze mogen wel voorwaarden stellen.
lenwar
@robertwebbe22 september 2023 14:37
Waarom zou een gemeente niet mogen weigeren dat een commerciële partij in hun grondgebied gaat graven als er al glasvezel ligt?

De EU heeft een eis gesteld dat ieder huishouden toegang moet krijgen tot een symmetrische 100Mbit aansluiting in 2025 (dus los van of ze het gebruiken. De optie moet er zijn). Scholen, universiteiten, ziekenhuizen, enz, enz moeten dan de optie tot 1Gbit hebben. In 2030 moeten alle huishoudens toegang hebben tot 1Gbit.

Dus wanneer die glasvezel van één partij er eenmaal ligt, zie ik geen reden waarom een gemeente een andere partij niet zou mogen weigeren? Het lijkt mij persoonlijk een bijzonder onwenselijke situatie als gemeente om 3 à 5 partijen in de grond te laten graven die exact hetzelfde product aanbieden. Want als die bedrijven eenmaal hun kabeltje in de grond hebben, moeten ze die ook kunnen onderhouden natuurlijk.

Edit: blijkbaar is er dus een gedoogplicht. Het moet niet gekker worden. :)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 24 juli 2024 09:29]

ernstoud
@lenwar22 september 2023 14:55
Omdat de wetgever het niet toestaat dat een gemeente de aanleg weigert.
robertwebbe @lenwar22 september 2023 17:53
In de Telecommunicatiewet van 1998 is gedoogplicht geregeld voor alle aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken. Leuk artikel hierover is hier te lezen.
Vlizzjeffrey @madbwr22 september 2023 11:30
Verwacht er maar niet te veel van, bij mij ligt het al een jaar in de straat maar een afspraak maken om het thuis aangesloten te krijgen lijkt te moeilijk voor ze, maanden hebben ze me aan het lijntje gehouden, zelfs op 1 moment gehad dat ze de oude kabel bij me wilde aansluiten, toen moest ik ze uitleggen dat ik glasvezel had aangevraagd en geen oude kabel.........
laptopleon @madbwr22 september 2023 11:50
Hier is het allemaal wel redelijk goed gelukt. Ja, er ging wel eens wat mis bij het kabels leggen. Een waterleiding legde een keer een straat blank. Afwatering pvc-pijp bij m’n ouders bleek kapotgedrukt, onder de stoep. En ja, het duurde een half jaar langer dan gepland. Er was gebrek aan materiaal. Er werden fouten gemaakt bij het verrekenen van de extraatjes zoals gratis half jaar ESPN. Hier en daar kwamen monteurs niet opdagen op hun afspraak.

Maar uiteindelijk is het bij bijna iedereen gelukt. Nu het ruim een jaar draait, heb ik nog geen enkele storing gehad. De verbinding haalt precies de afgesproken snelheden.

Alles bij elkaar ben ik er blij mee. Bij Ziggo was er vaker storing en hun aanbod en helpdesk is zeker niet beter. KPN zal ik maar niet over beginnen, daar heb ik slechte ervaringen mee.

Mooi is ook dat er nu een partij bijgekomen is en niet alleen KPN en Ziggo de dienst uitmaken – als je überhaupt al keuze had.
kimborntobewild @laptopleon22 september 2023 21:33
Nu het ruim een jaar draait, heb ik nog geen enkele storing gehad. De verbinding haalt precies de afgesproken snelheden.
Ik heb nu ook Delta en ook +/- ruim 1 jaar, als ik me niet vergis.
Er is bij mij al 3x een langdurige uitval geweest van internet/TV. En da's alleen de keren dat ik er van weet; geen idee hoevaak het is uitgevallen als ik slaap of op mijn werk ben. Op de storingspagina zal je de storingen ook niet terugvinden; daar worden waarschijnlijk alleen storingen neergezet als hun hele landelijke netwerk er dagen uitligt.
AndreC238 @madbwr22 september 2023 11:29
Bereid je voor op veel gaslekken en elektriciteitskabelbreuken dan. In onze regio dagelijks wel ergens een probleem door glasvezel aanleg. Delta maakt niet gebruik van de beste onderaannemers. De mannen die het werk doen spreken ook geen woord Nederlands, dus aanspreken ergens op gaat ook niet lukken
SebasFM @AndreC23822 september 2023 11:38
Bij de aanleg van T-Mobile/Primevest in Den Haag was het anders niet veel beter. VWT en hun vele onderaannemers hebben er niet alleen fysiek een rommeltje van gemaakt (kabels die niet netjes worden weggewerkt, kabeltrossen in de tuin), ook administratief ging er van alles niet goed (plategrond met o.a. huisnummers, beweren dat ze een kabelgoot al hebben aangelegd terwijl dat niet zo is). Daardoor hebben we met de VvE helaas nog geen akkoord tot aanleg kunnen geven en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren want het interesseert ze niet om de administratie op orde te krijgen. Her en der zijn er ondanks dat ze geen toestemming hebben, toch een aantal mensen aangesloten (waaronder ikzelf).
BFmango @AndreC23822 september 2023 13:10
Bij ons 0,0 problemen. Bereid je dus maar niet voor op veel gaslekken en elektriciteitskabelbreuken.
Amdwarrior @madbwr22 september 2023 12:44
Verheug er maar niet op. Delta communiceert heel slecht met de klant weet ik uit ervaring.

Na telefonisch contact binnen 2 weken bezoek krijgen voor aanleg in huis. Nooit gebeurd vervolgens gebeld met Delta weten van niks. Wijzen doodleuk door naar bam ipv naar klacht luisteren.

En aanleg moest over vanwege fouten dus straat weer helemaal open.

En heel goedkoop zijn inmiddels ook niet.
iew @madbwr22 september 2023 15:33
Hier ook, Delta.
ucsdcom 22 september 2023 11:39
Hoe zit het nu bij Delta, ze hebben aansluitingen, maar dit zijn niet noodzakelijkerwijs ook actieve aansluitingen toch. Waarmee ik bedoel glasvezel abonnees die geld voor het terugverdienen van de aanleg binnen halen.

Bij KPN/T-Mobile kan je de aansluiting wel laten aanleggen zonder dat je klant wordt. Bij Delta hoor ik andere verhalen: alleen een aansluiting als je ook meteen klant wordt. Of is dit een verkoop praatje en kan je de aansluiting ook gewoon neer laten leggen zonder deze meteen in gebruik te nemen? Het is namelijk altijd fijn om een concurrent als keuze te hebben.

NB. Delta is een kabelaar toch? Waarom dan wel glasvezel aanleggen, terwijl Ziggo dat niet tot aan de huizen doet maar gewoon de Coax blijft gebruiken? Of hebben zij alleen glas in niet kabel gebieden om zo hun verzorgingsgebied groter te kunnen maken? Als het om dat laatste gaat is het ook niet heel gek dat ze op adressen waar al KPN glas ligt toch hun eigen glasvezel neerleggen. En wat ook zo is: zodra KPN er lucht van krijgt dat een andere aanbieder gaat aanleggen, staan er bij woonwijken waar eerst in de verste verte geen uitrolplannen waren opeens reclameborden dat KPN binnenkort glasvezel aanlegt........
-Colossalman- @ucsdcom22 september 2023 16:39
Ik kon de glasvezel aan laten leggen zonder abonnement af te sluiten, ik denk dat dit is bedoeld om de 20% te halen.

Later zou ongeveer €700 kosten.

Het doel is hier behaald (Smallingerland) maar nog niks weer gehoord. Iets met vergunningen aanvragen, ik ben benieuwd of ik voor 2025 glasvezel heb.
Richo999 @ucsdcom22 september 2023 12:23
Bij ons in de gemeente is E-Fiber verantwoordelijk, heb nog niks gemerkt zou namelijk and vorige maand de schop in de grond gaan in ons gebied maar nog niks gezien. Aansluiting ook half jaar naar achteren geschoven, tweak waar ik abbonement heb afgesloten houd november aan.
Voor e-Fiber moest ik meteen klant worden anders geen aansluiting en €450 kosten bij aansluiten.
kodak @ucsdcom22 september 2023 12:50
Ze hebben bij elkaar verschillende manieren van werken en geen duidelijke grens wat een aansluiting is.

Uit het nieuws kun je opmaken dat aansluiten niet perse hetzelfde is als een klant aansluiten. Want of ze lopen enorm achter op het leveren van abonnementen bij de aansluitingen, of er zitten veel aansluitingen tussen die niet gemaakt zijn omdat men echt een abonnement heeft genomen.

Dat niet iedereen een abonnement heeft genomen is goed mogelijk. De provider probeert abonnement te verkopen om minimaal een aansluiting te kunnen realiseren. Maar de aannemers lijken niet altijd heel erg te letten op wie werkelijk een abonnement heeft gevraagd om toch over een erf een kabel naar de woning aan te leggen.
jeanj @ucsdcom22 september 2023 15:13
Delta is van oorsprong de kabelaar in o.a. Zeeland. Maar die hebben het beter begrepen dan Ziggo, en gaan met hun glas hun verzorgingsgebied te vergroten.

Het kan dat ze op sommige plekken aanleggen met afname verplichting, maar ik weet zeker dat ze het op plekken ook zonder afname verplichting doen. Delta kan wel eens een interessante overname kandidaat worden voor TMobile.
AndreC238 22 september 2023 11:40
Delta, jaja. Ze leggen het gratis voor je aan. Dat verkondigen ze althans met veel bombarie. Ook als je nog geen abonnement afsluit. Ze komen langs om in overleg de juiste plaatsing etc te bepalen en dan gaat het allemaal verder voor niets. Jaja.
Uiteindelijk komen de aannemers in de straat, en niet aan de deur. Niemand gezien niemand gesproken. Planning die elke week weer anders is, dus elke keer de auto voor niets weg gezet. En komen vervolgens alleen de abonnement houders aansluiten. En nu liggen er dus overal groene kabels die voor elke voordeur uit de grond opsteken. Als die allemaal worden meegeteld, ja dan gaat het wel snel met de aantalllen aansluitingen. En als je gaat vragen/klagen bij Delta verwijzen ze je fijn naar de onderaannemer. Terwijl die voor de consument uiteindelijk mi geen partij is. Maar goed, wanneer je dan gaat klagen bij de onderaannemer, dan krijg je bericht van Delta dat ze hebben vernomen dat je niet tevreden bent... kastje, muur... zoiets.
Wil je daarna alsnog een abonnement op één van de aangesloten providers, dan moet je wachten op de volgende ronde en is het niet meer gratis. En wanneer begint de volgende ronde? Dat kunnen ze niet zeggen. Kortom; ben ik eindelijk transfervrij, kan ik nog niet overstappen van de monopolist ziggo...
laptopleon @AndreC23822 september 2023 12:13
Als je geen abonnement neemt, kun je moeilijk verwachten dat ze tot in je meterkast komen aanleggen ;)

Er gaat best wel het een en ander mis, ja, maar wat is het alternatief? In de jaren tachtig werd er kabel-tv aangelegd door een voorganger van Ziggo, maar niet buiten de dorpen, dus wij hadden geen kabel en later, eind jaren negentig ook geen kabel-internet. Dat ligt er NOG niet. Ook KPN levert tot op de dag van vandaag daar alleen vier dunne koperdraadjes, voor de hoofdprijs. Dan ben je héél blij als er een Delta glasvezel aanlegt!

KPN en Ziggo hadden dit al lang zelf op moeten pakken. Hadden ze intussen al lang die investering zelf terug kunnen verdienen. Nu gaat Delta er mee lopen. Zo simpel is het.
CAPSLOCK2000
@laptopleon22 september 2023 12:43
Als je geen abonnement neemt, kun je moeilijk verwachten dat ze tot in je meterkast komen aanleggen ;)
Toen hier in de buurt glasvezel werd aangelegd was de aansluiting voor iedereen gratis beschikbaar, ook als je geen abonnement nam. Dat was zo afgesproken omdat de straat openbreken nogal duur is en veel overlast geeft. Daarom is er afgesproken dat iedereen (die dat wilde) een aansluiting zou krijgen. Volgens mij was dat voor alle betrokkenen de beste oplossing.
Als je geen abo nam dan kreeg je gewoon een dummy kastje in de meterkast waar dan later een NTU in geplaatst zou kunnen worden.
Vlizzjeffrey @laptopleon22 september 2023 18:54
Dat heeft KPN bij iedereen in mijn straat wel gedaan, bij iedereen thuis de glasvezelaansluiting aangelegd, ook als je geen abonnement bij ze had.

Ik vind het juist slim van ze, want dan zijn mensen juist eerder geneigd bij KPN glasvezel af te nemen, is een goede investering voor ze lijkt mij.
Amdwarrior @AndreC23822 september 2023 12:47
Lol zulke ervaringen heb ik ook met Delta gehad. Allerergste er kon geen excuus van hun kant. Elke keer weer excuus dat het aan bam lag
Louw Post 22 september 2023 11:29
Ze zijn goed bezig en groeien ook hard. Ben ook wel benieuwd hoe dit in vergelijking staat tot de andere grote providers op het moment (Odido, VodafoneZiggo en KPN), zowel aansluitingen en groei.

Keuze is alleen maar goed als consument. Dat VodafoneZiggo en KPN hun grip op de markt langzaamaan kwijtraken is alleen maar toe te juichen zou ik zeggen. Ik ben blij dat ik lokaal de keuze heb tussen het glasnetwerk van Odido en KPN (en ook Fiber Crew als belichter sinds kort). Scheelt best wel in de kosten.
spijkerhoofd @Louw Post22 september 2023 12:14
KPN legt zelf glasvezel aan, oa in Amsterdam, en KPN gaat binnenkort abbo's aanbieden via het netwerk van Dutch Fiber waartoe oa E Fiber toe behoord. KPN heeft het licht gezien, enkel Ziggo blijft vasthouden aan het koper en zijn een stuk duurder dan de glasvezeltoko's.
Pecunia-18 @spijkerhoofd22 september 2023 13:50
Ik heb nog nergens gelezen dat het mogelijk is om een KPN abo te nemen over een ODF (Open Dutch Fiber) FTTH aansluiting. Heb je daar een bron voor?
spijkerhoofd @Pecunia-1822 september 2023 16:29
Ik heb geen bron omdat ik het van een medewerker van E Fiber gehoord heb. Wellicht hebben hun inside information..
Maurice v/d Zwaan 22 september 2023 11:33
Hele woonwijk aan de overkant van de weg aangesloten op de glasvezelverdeler die zo goed als in mijn voortuin ligt ingegraven, maar Delta blijft zeggen dat ik op mijn adres geen glasvezel kan krijgen.... Speelt in de hele straat...
Genosha @Maurice v/d Zwaan22 september 2023 11:38
Is het wel aangelegd door een partner van Delta? Want ik heb hier ook glas liggen tot in de meterkast, maar alleen KPN (en hun dochters) weet dat het er ligt.
Maurice v/d Zwaan @Genosha22 september 2023 12:24
Aangelegd door CIF/Caiway, waarbij Caiway nu van Delta is, en CIF is gekocht door KPN. Overigens ook KPN benaderd voor aanleg, dat was 8000 euro want er moest 1 km gegraven worden. Dus van wie de verdeler nu is..... De woonwijk die erop aangesloten is heeft glas van delta/caiway, ook via hun postcode check kan ik aan de overkant wel delta fiber krijgen
Pecunia-18 @Maurice v/d Zwaan22 september 2023 13:47
Ergens klopt iets niet in je verhaal. Mijn zus woont in voormalig CIF (Communication Infrastructure Fund) gebied. CIF werd onderdeel van Glasvezelbuitenaf ofzoiets. Daarna werdt dit door EQT gekocht en samen werden CIF, Caiway en Delta in dezelfde EQT holding gestopt.
Volgens mij heeft KPN geen CIF onderdelen onder de paraplu ;)
Maurice v/d Zwaan @Pecunia-1822 september 2023 14:14
Je hebt gelijk, KPN wilde Caiway kopen (zonder CIF), maar dat is allebei niet doorgegaan.
ernstoud
@Maurice v/d Zwaan22 september 2023 15:02
Ook dat is onjuist. Caiway is een merk. En het was EQT die KPN wilde kopen, niet andersom. Kijk maar:

nieuws: EQT en Stonepeak ondernemen geen nieuwe pogingen om KPN over te nemen

[Reactie gewijzigd door ernstoud op 24 juli 2024 09:29]

Maurice v/d Zwaan @ernstoud22 september 2023 15:37
https://www.computable.nl...t-overname-caiway-af.html
ernstoud
@Maurice v/d Zwaan22 september 2023 16:18
Ah, 2011... toen was glasvezel voor mij nog een droom en volgde ik dit niet. Dus die heb ik gemist. Dank voor de update.
OruBLMsFrl @Maurice v/d Zwaan22 september 2023 14:19
Hier achterom glasvezel van KPN. Om bij ons te komen mogen ze alleen geen tuinen door, dus moest via de stoep. Schat 150m. Kosten: € 3.800. Nu komt er naar verluid eind 2025 iets van t-mobile... maar dat was begin van het jaar nog in 2024 gepland.
jjeggink @Maurice v/d Zwaan22 september 2023 12:06
KPN heeft hier drie jaar terug de stoep voor mijn huis open gehad om de nieuwbouw aan de overzijde van de straat (daar ligt de voortuin direct aan de straat) aan te kunnen sluiten. Onze zijde van de straat is nooit gevraagd of wij toevallig ook interesse hadden. Wel de lasten, niet de lusten zullen we maar zeggen. Ik heb contact opgenomen met KPN, aansluiten bleek mogelijk voor een schamele €2850 ex btw 8)7
Delta is een jaar later gekomen. Eerst het buitengebied aangesloten, later de bebouwde kom.
batjes 22 september 2023 11:38
Ik ben er 1 en ze zijn echt belachelijk duur, ik heb nog korting maar dat wordt straks iets van 50 euro voor 100/100. Terwijl ik hiervoor 35 euro betaalde voor 120/35.

Enige reden dat ik het gedaan heb is omdat ik door mijn hobbies de komende jaren veel meer upload nodig ga hebben. Verder merk ik er als normale gebruiker in de praktijk gewoon te weinig van en vind ik het in dat opzicht gewoon sundt dat ik niet op DSL ben blijven hangen.
laptopleon @batjes22 september 2023 12:03
Maar in feite heb je nu meer waar voor je geld, of begrijp ik dat niet goed?

Op mijn adres is Ziggo of KPN of hun dochters altijd duurder dan Delta (of dochters) voor wat ik wil: Alleen internet en snel genoeg voor streaming etc: 150/150 voor € 45 / maand.
batjes @laptopleon22 september 2023 13:04
Nou ja ik kan die upload wel goed gebruiken, ben met wat projectjes bezig die veel upload nodig gaan hebben (meer dan de 35mbps die ik had). Maar dat duurt nog even voordat ik uberhaupt tegen dat 35mbps limiet aan zou lopen. Meer toekomstbestendig want als ik niet mee ging in de migratie, moet ik later vele honderden euros betalen om alsnog aangesloten te worden op glas.

Als normale consument van die lijn, die gewoon wat browst, youtubed en een keer en spel download..... Zie ik eigenlijk totaal geen meerwaarde voor die bijna 20 euro dat het meer kost.
laptopleon @batjes22 september 2023 13:18
Je hebt waarschijnlijk een jaarcontract moeten nemen, maar daar krijg je (bijvoorbeeld voor een half jaar) korting op. Daarna kun je weer per maand opzeggen en de goedkoopste aanbieder nemen voor je behoefte op dat moment. Alles bij elkaar kost het je waarschijnlijk een half jaar x 20 euro = € 120 of zo. Is toch eigenlijk verwaarloosbaar bedrag als je daar de rest van je leven meer keuze door krijgt, en waarschijnlijk ook nog lagere gemiddelde prijzen, want meer concurrentie.

Overigens kun je bijna elk jaar wel zo’n bedrag besparen door gewoon telkens een aanbieding te nemen en over te stappen, maar bijna niemand doet dat omdat ze het teveel gedoe vinden.
batjes @laptopleon23 september 2023 11:31
Ik zie het ook meer als een investering. Maar ik ben 1 van de weinige in mijn straat die mee heeft gedaan met dit project, ~25 huizen, 2 of 3 (inclusief mijzelf) hebben er aan mee gedaan.

Delta rekent hoge wholesale prijzen en dit komt de adoptie niet ten goede. Ik heb het vermoeden dat ze alle huizen meerekenen waar het nu wel voor onder de stoep ligt, want dat is in mijn straat wel bij iedereen.

[Reactie gewijzigd door batjes op 24 juli 2024 09:29]

Clairvoyant 22 september 2023 12:14
Laten we vooral doen alsof die mensen allemaal heel bewust voor Delta gekozen hebben. In het overgrote deel van hun klantenbestand zitten mensen die geen andere keus hebben als ze glas willen. Of komen vanuit een bedrijf (als Caiway) dat Delta overgenomen heeft.
Nitroglycerine 22 september 2023 12:15
Hier in Kapelle, Zeeland hebben ze in november 2021 glasvezel aangelegd (in juli glas zelf aangelegd, in november in de meterkast aangesloten). Helaas is de meegeleverde modem bagger: TP link mesh apparatuur (die ze zelf ook met een add-on abonnenemt aan de klanten verslijten) sluiten slecht of niet op de router aan, waardoor je alleen met een kabel een werkende verbinding hebt, draadloos via de mesh apparatuur disconnect iedere halve minuut. Zelfde netwerk infra met de kabelmodem werkte perfect. Inmiddels is er de mogelijkheid om een eigen modem op het glasnetwerk te gebruiken, maar ik ga hier geen honderden euro's uitgeven.
Dus terug naar kabel, aangezien de glasmodem ook niet in bridge gezet kan worden.
Nu 2 jaar later: meneer we zijn nog steeds bezig met de glasmodem in bridge te kunnen zetten (wees eerlijk: dus niet of heeft de allerlaagste prio). Dus nog steeds op kabel (wel inmiddels 1Gbit ipv de 400 Mbit die het eerst was), wel 5 euro /maand duurder dan glas op dezelfde download snelheid.
Concurrenten hebben hier in het dorp nog niks aangelegd, KPN heeft heel Goes wel verglast maar kleinere dorpen zoals Kapelle is niet lukratief voor ze, dus helaas geen concurrentie (en nee, Delta stelt hun infra hier niet open voor concurrenten).

[Reactie gewijzigd door Nitroglycerine op 24 juli 2024 09:29]

Andros
@Nitroglycerine22 september 2023 12:23
Op GoT is er al maanden een topic om een eigen router op Delta glas te kunnen aansluiten omdat bridge niet kan. Wettelijk voldoen ze wel aan de eigen modem wet maar die zijn voor GPON zeer slecht tot niet verkrijgbaar. Ergens snap ik niet waarom ze daar zo moeilijk over doen eerlijk gezegd, gewoon modem in bridge of een enkelvoudige ONT en de rest is verantwoordelijkheid van de klant is toch veel makkelijker voor beide partijen?

forumtopic: [Delta XGS-PON glasvezel] Eigen router installeren (deel 2)
Nitroglycerine @Andros22 september 2023 12:32
Als ik dat zo lees sterkt het mij in mijn overtuiging om voorlopig gewoon coax te blijven gebruiken ipv over te stappen op glas
laptopleon @Nitroglycerine23 september 2023 16:27
Die TP link mesh dingen kreeg je er hier gratis bij, zolang je het nieuwe abonnement afneemt. Dat doen ze puur omdat mensen graag in heel hun huis wifi hebben. En eerlijk is eerlijk, dat gaat ook prima zolang je ze met een ethernetkabel aansluit. Dit is eigenlijk ook de enige manier om het goed aan te sluiten.

Wifi 'versterkers' die puur onderling draadloos doorgeven, zijn echt een noodoplossing, die je eigenlijk niet wil. De snelheid wordt om te beginnen altijd minimaal gehalveerd. Vaak gaan mensen ze gebruiken als gevolg van (extra of extra sterke) wifi apparatuur van de buren, waardoor jouw eigen signaal wordt gestoord, maar door zelf nog meer wifi-zenders neer te zetten, maak je het risico op problemen juist erger, want daardoor gaat het signaal van je andere buren ook weer moeilijker doorkomen.

Ik kan met alleen het standaard meegeleverde modem van Delta in ons hele huis prima wifi ontvangen. Moet ik er wel bij zeggen dat we een vrijstaand huis hebben, waardoor de storing van de buren beperkt blijft vanwege twee flinke spouwmuren / buitenmuren die altijd tussen onze router en die van een willekeurige buur zitten.
Nephalem82 22 september 2023 11:34
Ik ben al meer dan een jaar gelukkig delta gebruiker. alles werkt zoals het hoort (gigabit internet + digitale tv) , eigenlijk nooit storingen of andere problemen. feitelijk is Delta trouwens gewoon Caiway hoor, gebruiken dezelfde spullen en hetzelfde digitale tv platform. Hiervoor had ik Caiway en daar heb ik ook nooit problemen mee gehad. De reden van de overstap was omdat je bij Delta net even iets meer krijgt voor je geld.
Room42 @Nephalem8222 september 2023 13:34
Het gaat hier dan ook om Delta Fiber, dat is de glasvezelgraver van Delta Group. Delta en Caiway de internetproviders zijn andere entiteiten in de organisatie. :)

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