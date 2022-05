Delta Fiber gaat volgend jaar 10Gbit/s-glasvezelabonnement aanbieden

Delta Fiber maakt een begin met het implementeren van de XGS-PON-techniek voor glasvezelinternet. Daarmee wordt het mogelijk om snelheden van 10Gbit/s aan te bieden. De provider zegt dat deze snelheden vanaf volgend jaar beschikbaar zijn.

Delta Fiber zegt dat het de technologie voor consumenten en zakelijke klanten grootschalig uitrolt. Concreet wordt het netwerk hiermee voorbereid op veel hogere snelheden, tot 25Gbit/s. Vanaf volgend jaar komen snelheden tot 10Gbit/s beschikbaar. Wanneer dat precies het geval zal zijn, is nog onbekend.

Om deze snelheden mogelijk te maken, gaat Delta Fiber vanaf september in het Zeeuwse Kapelle met het eerste project van start, om de eerste wijkcentrale gereed te maken. Waarschijnlijk betekent dit dat Kapelle ook een van de eerste dorpen is waar 10Gbit/s beschikbaar komt. Vanaf september wordt XGS-PON voor de provider ook de standaard voor de aanleg van alle nieuwe glasvezelnetwerken in Nederland.

Volgens Delta Fiber verandert er niets in de manier van aanleggen, waarbij er nog altijd een 'unieke glasvezelkabel' vanuit de wijkcentrale naar elke woning gaat. Wel zal er nieuwe apparatuur nodig zijn, zowel in de wijkcentrale als voor het aansluitpunt in de huizen en de modems. Daarvoor werkt de provider samen met Nokia. Klanten van Delta Fiber die wonen in gebieden waar XGS-PON wordt geïmplementeerd, krijgen een andere, niet genoemde modem met ondersteuning voor WiFi 6.

Bij het huidige glasvezelaanbod, waarbij veelal 1Gbit/s het maximum is, gaat het om GPON -netwerken. Om snelheden tot 10Gbit/s te halen, is een overstap naar XGS-PON nodig, wat is te beschouwen als de opvolger van GPON. De PON-techniek wijkt af van de in Nederland nog veelgebruikte point-to-pointarchitectuur. Bij laatstgenoemde architectuur loopt er vanuit de centrale een aparte glasvezel naar ieder huis. Bij PON wordt de verbinding zodra deze de wijk binnenkomt, via een optische splitter opgedeeld, waarna het volledige signaal via elke ader naar elke woning gaat. De modem moet dan via tijdsvensters het juiste signaal eruit pikken.

Tweak begon in 2019 tests met 10Gbit/s-glasvezelverbindingen, maar dat is nog niet breed beschikbaar. Het nieuwe glasvezelnetwerk dat T-Mobile met Open Dutch Fiber aanlegt bij een miljoen Nederlandse huishoudens, moet ook 10Gbit/s-verbindingen ondersteunen.