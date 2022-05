Delta maakt 1Gbit/s standaard voor glasvezel en komt met 8Gbit/s-abo

Delta biedt voortaan standaard 1Gbit/s bij glasvezelabonnementen, waardoor binnenkort ook klanten met een 400Mbit/s-abo naar 1Gbit/s gaan. Daarnaast start het bedrijf met een 8Gbit/s-aanbod op plekken waar XGS-PON beschikbaar is.

Delta's 1Gbit/s-abonnement, dat het Gig noemt, gaat bij afname van een jaarabonnement 45 euro per maand kosten. Het 8Gbit/s-abonnement kost 67,50 euro per maand. Klanten met een huidig 400Mbit/s-abonnement gaan binnenkort over naar 1Gbit/s en zullen dan 2,50 euro per maand minder betalen, terwijl huidige 1Gbit/s-klanten er 19 euro op vooruit gaan, belooft Delta.

Het 8 Gig-abonnement is vanaf donderdag te bestellen door nieuwe klanten in regio's waar Delta XGS-PON heeft. Het gaat in eerste instantie om Het Hogeland in Groningen, Drechterland-Noord in Noord-

Holland en Alphen, Chaam en Riel in Noord-Brabant. In andere plaatsen waar Delta start met glasvezel via XGS-PON, komt vervolgens ook 8 Gig beschikbaar. Bestaande glasvezelklanten moeten wachten tot volgend jaar; in 2022 wil de provider zijn bestaande netwerk een upgrade geven naar de nieuwe PON-generatie.

De eerste glasvezelmodems die Delta levert kunnen nog geen 8Gbit/s doorgeven, maar hebben 1Gbit/s- en 2,5Gbit/s-lanpoorten en ondersteuning voor Wi-Fi 5 en 6, oftewel 802.11ac en 802.11ax. Pas eind 2022 maakt het bedrijf een modem beschikbaar dat een lanpoort van 8Gbit/s heeft.

Delta maakte begin deze week al bekend dat het streven is om tegen 2025 twee miljoen aansluitingen op zijn glasvezelnetwerk te hebben. Dat zijn er nu 900.000 en moet eind dit jaar 1 miljoen aansluitingen betreffen. Het bedrijf manifesteert zich daarmee nadrukkelijk als een concurrent van KPN, Ziggo en T-Mobile, al richt Delta zich initieel op aansluitingen in kleine steden en dorpen.

Delta wil zich onderscheiden met een relatief snelle overstap op XGS-PON. Bij PON wordt de verbinding binnen wijken optisch opgesplitst, waarna het signaal naar woningen gaat. Het huidige GPON biedt daarmee gigabitsnelheden, terwijl XGS-PON tot 10Gbit/s komt.