Google brengt One Tap-api uit voor mobiel inloggen met enkele klik

Google heeft een nieuwe reeks aan api's uitgebracht voor het inloggen via Google-diensten. Ontwikkelaars kunnen gebruikers laten inloggen via One Tap, een versimpelde versie van Sign in with Google.

De nieuwe sdk heet Identity Services, en bestaat uit verschillende api's voor inloggen op externe websites. Identity Services bevat onder andere Sign in with Google, de inlogknop waarmee gebruikers op externe sites zoals Reddit kunnen inloggen met hun Google-account. Aan die knop verandert qua functionaliteit verder niks, maar het uiterlijk verandert wel. In de knop staat de naam, het e-mailadres en de profielfoto van de gebruiker.

Nieuw in de sdk is One Tap. Het bedrijf kondigde dat vorig jaar aan als bèta, maar de feature wordt nu breed beschikbaar. One Tap lijkt op Sign in with Google, maar is vooral bedoeld voor mobiele sites en apps. Het gaat om een prompt die over het scherm heen komt zodat gebruikers niet worden omgeleid naar een externe pagina. Zowel Sign in with Google als One Tap maken gebruik van tokens zodat gebruikers kunnen inloggen zonder eerst hun wachtwoord nog op te hoeven geven.

Volgens Google werkt One Tap nu al met websites zoals Pinterest en Reddit. De feature is beschikbaar op Chrome voor Android, Windows, Linux en macOS. Op Safari in iOS werkt het niet. Google zegt dat dat is vanwege de Intelligent Tracking Prevention van Apple in de nieuwe versies van Apples besturingssysteem.