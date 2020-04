Google maakt beheer Windows 10-systemen via G Suite mogelijk

Google is begonnen met het uitbrengen van functionaliteit om beheer van Windows 10-apparaten via G Suite mogelijk te maken. Systeembeheerders kunnen daardoor ook gebruikers de mogelijkheid geven om met hun Google-gegevens in te loggen.

Het beheren van Windows-systemen via G Suite werkt via Google Credential Provider for Windows, dat op de betreffende systemen geïnstalleerd dient te worden. De functionaliteit was al te testen in een bèta, maar wordt nu breed beschikbaar gemaakt.

Systeembeheerders kunnen voortaan vanuit de Google Admin-console Windows-systemen beheren, net zoals dat al kon met apparaten die op Android, iOS of ChromeOS draaien. Het is onder andere mogelijk om single sign on te activeren, waardoor gebruikers met één keer inloggen alle G Suite-diensten kunnen benaderen op het apparaat. Google belooft bescherming tegen hijacking en verdachte log-inpogingen.

Gebruikers van G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education of Cloud Identity Premium kunnen met de nieuwe functionaliteit Windows-systemen vergaand beheren. Zo is het mogelijk om software-updates uit te voeren, configuraties te wijzigen, policies in te stellen en apparaten op afstand te wipen. Google zegt maandag begonnen te zijn met het toevoegen van de nieuwe functionaliteit. Het kan tot drie dagen duren voordat alle functies beschikbaar zijn bij systeembeheerders.