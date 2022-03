Apple geeft iOS-apps 'Privacy Report' en komt met iCloud-abonnement met vpn

Apps in iOS krijgen een 'App Privacy Report'. Het besturingssysteem toont daarin een overzicht van welke apps welke informatie hebben opgevraagd. Apple komt daarnaast met een betaalde versie van iCloud met daarin een ingebouwde vpn.

Het App Privacy Report komt in de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem, kondigde het bedrijf aan tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Met het Privacy Report krijgen gebruikers een overzicht te zien van iPhone-functies die apps recent hebben aangesproken. Zo is te zien welke apps bijvoorbeeld recentelijk de locatiegegevens of toegang tot foto's hebben opgevraagd, of andersom, wanneer de laatste keer was dat een bepaalde app dat deed. Het Privacy Report lijkt veel op een functie die Google onlangs aankondigde voor Android 12. Ook daarin dergelijke informatie te zien over welke functies apps aanspreken.

De nieuwe versie van iOS krijgt ook verschillende andere nieuwe functies om de privacy van gebruikers beter te beschermen. Er komt onder andere een nieuwe manier van het terugkrijgen van een account. Gebruikers kunnen voortaan een of meerdere vrienden uitkiezen die kunnen fungeren als een back-up voor wanneer ze toegang tot hun apparaat verliezen. Deze vrienden krijgen dan een verificatiecode waarmee gebruikers hun account kunnen terugkrijgen.

Apple brengt daarnaast ook een 'digitale erfenis' uit, waarmee gebruikers een erfgenaam kunnen instellen die bij bepaalde functies en apps kan als de gebruiker is overleden. Het bedrijf heeft daar nog niet veel informatie over vrijgegeven, dus het is nog niet zeker hoe dat werkt.

Apple breidt ook de functie Hide My E-mail uit naar de e-mailapp. Die functie zat al in de Apple-single-sign-on van vorig jaar, maar gebruikers kunnen het binnenkort ook in Mail inzetten. Met Hide My E-mail is het mogelijk een tijdelijk, anoniem e-mailadres aan te maken. E-mails die daarop binnenkomen worden automatisch doorgezet naar de inbox van de gebruiker.

Die laatste twee nieuwe functies komen in een betaalde versie van iCloud. Die heet iCloud+, en bestaat ook uit een vpn genaamd Private Relay. Die versleutelt verkeer in Safari en stuurt dat via twee verschillende relays, of nodes waardoor ook Apple het verkeer naar eigen zeggen niet kan traceren. De betaalde iCloud+ is een vervanging van het huidige betaalde iCloud-abonnement.

Update: in het stuk stond eerst dat iCloud+ bovenop bestaande iCloud-abonnementen zou komen.