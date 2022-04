Mobiele providers verzetten zich tegen Apples vpn-dienst Private Relay

Mobiele providers Vodafone, Telefonica, Orange en T-Mobile zouden een brief naar de Europese Commissie gestuurd hebben waarin ze zich verzetten tegen Apples Private Relay. Ze willen dat de vpn-dienst geblokkeerd wordt.

De telefoonmaatschappijen zeggen zich zorgen te maken dat netwerken en servers door de Private Relay-dienst geen toegang meer krijgen tot 'essentiële netwerkgegevens en metadata'. Dat schrijft The Telegraph, die de brief heeft ingezien. De providers stellen dat deze dienst de Europese 'digitale soevereiniteit' kan ondermijnen. Daarnaast zouden door Private Relay telecommunicatienetwerken niet langer 'efficiënt' beheerd kunnen worden door providers. Verdere duiding bij deze uitspraken wordt niet gegeven.

De providers stellen in de brief dat Private Relay 'anderen belemmert om te innoveren en te concurreren in downstream digitale markten en mogelijk een negatieve impact heeft op providers'. Volgens The Telegraph zeggen de providers te verwachten dat Apple onder de Digital Markets Act als 'digitale poortwachter' wordt geclassificeerd, waardoor diensten als Private Relay wellicht tegengehouden worden. Omdat die wet op zijn vroegst volgend jaar pas ingaat, hopen de providers met deze brief dat er al eerder actie ondernomen wordt tegen de dienst.

Met de Private Relay-functie gaat het internetverkeer door twee extra servers. De eerste server wordt door Apple beheerd en verwijdert het ip-adres. De tweede server is van een externe partij en geeft de gebruiker een tijdelijk ip-adres. Hierdoor moet, net als bij andere vpn-diensten, de gebruikersactiviteit moeilijker te traceren zijn door derden.

De functie, die vooralsnog alleen in de Safari-browser werkt, is als bèta toegevoegd aan iOS 15 en beschikbaar voor alle gebruikers met een betaald iCloud+-abonnement. Momenteel moet de functie handmatig aangezet worden, maar zodra Private Relay uit de bèta is, staat deze standaard aan. In diverse landen, waaronder China en Wit-Rusland, is de functie verboden.