Take-Two wil FarmVille-maker Zynga overnemen voor 12,7 miljard dollar

Take-Two, het gamebedrijf achter onder meer Grand Theft Auto, wil smartphonegamemaker Zynga overnemen voor 12,7 miljard dollar. De twee partijen zijn het daarover eens geworden. Het is de duurste overname ooit in de gamesindustrie.

Door Zynga over te nemen, krijgt Take-Two een leiderschapsrol in het segment voor mobiele games, zegt Take-Two-ceo Strauss Zelnick. Hij benadrukt dat dit het snelst groeiende segment in de interactieve entertainmentindustrie is. De twee bedrijven denken dat ze erg complementair zijn en daardoor samen groter kunnen worden. Take-Two heeft een sterk portfolio van games voor pc's en consoles en Zynga is groot met smartphonegames.

Take-Two benadrukt dat de inkomsten uit de smartphonegames van Zynga zullen leiden tot een grotere inkomstenbron uit recurrent consumer spending. Dat zijn de 'terugkerende uitgaven' van spelers in free-to-play games. Take-Two noemt dat 'een zeer aantrekkelijke inkomstenstroom' en stelt dat die helpt bij het verminderen van de schommelingen in de kwartaalcijfers. Tot nu toe waren die financiële resultaten sterk afhankelijk van de releases van grote pc- en consolegames.

Take-Two mikt al jaren op het vergroten van inkomsten uit terugkerende uitgaven. Dat is vooral zichtbaar met Grand Theft Auto 5. Die game kwam in 2013 voor het eerst uit en sindsdien heeft de uitgever talloze uitbreidingen voor GTA Online uitgebracht waarin spelers microtransacties kunnen doen. In het vorige financiële boekjaar bedroeg het percentage van de omzet van Take-Two uit de categorie 'terugkerende spelersuitgaven' al 60 procent.

Zynga bestaat sinds 2007 en is met name bekend van FarmVille, een game die in 2009 uitgebracht werd op Facebook. Zynga heeft in de afgelopen jaren zelf diverse overnames gedaan en is uitgegroeid tot een groot bedrijf op het gebied van smartphonegames. Zynga had in 2020 een omzet van 1,97 miljard dollar en 2245 werknemers in dienst.

Franchises van Take-Two Franchises van Zynga Grand Theft Auto

Red Dead Redemption

Midnight Club

NBA 2K

BioShock

Borderlands

Civilization

Mafia

Kerbal Space Program CSR Racing

Empires & Puzzles

FarmVille

Golf Rival

Hair Challenge

Harry Potter: Puzzles & Spells

High Heels!

Words With Friends

Zynga Poker

Het samengaan van de twee bedrijven resulteert in een van de grootste gamebedrijven ter wereld. Take-Two becijfert dat de bedrijven samen 6,1 miljard dollar aan omzet hebben gemaakt in de twaalf maanden tot eind september 2021.

De raden van bestuur van zowel Take-Two als Zynga hebben de overname goedgekeurd en denken dat de overname voor 30 juni 2022 geheel is afgerond. De aandeelhouders moeten nog goedkeuring geven en ook is er nog toestemming van regelgevende instanties nodig.

Volgens de deal neemt Take-Two alle aandelen van Zynga over. De aandeelhouders krijgen per aandeel 3,5 dollar contant en 6,36 dollar in Take-Two-aandelen. De totale waarde komt daarmee op 12,7 miljard dollar. Omgerekend is dat zo'n 11,2 miljard euro.

Duurste overname in de gamesindustrie

Niet eerder werd er een gamebedrijf overgenomen voor zo'n hoog bedrag. Een andere recente grote overname is die van ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda. Dat bedrijf werd overgenomen door Microsoft. Met die deal was 8,1 miljard dollar gemoeid.

Het is echter niet de eerste keer dat er miljarden worden neergeteld voor een bedrijf dat smartphonegames maakt. In 2016 nam Tencent Clash of Clans-ontwikkelaar Supercell over voor 8,6 miljard dollar en in datzelfde jaar rondde Activision-Blizzard de overname van Candy Crush-maker King af, waar 5,9 miljard dollar mee was gemoeid.