Apple krijgt Franse boete van 8 miljoen euro voor gepersonaliseerde ads

Apple krijgt een boete van 8 miljoen euro opgelegd door de Franse privacytoezichthouder CNIL. De toezichthouder stelde vast dat de techgigant zonder toestemming de identifiers van Franse iPhone-gebruikers gebruikte voor advertentiedoeleinden in iOS 14.6.

De Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés legt de boete op naar aanleiding van een klacht over advertentiepersonalisatie in de Apple App Store. De CNIL voerde daarover in 2021 en 2022 meerdere onderzoeken uit om vast te stellen of de privacywetgeving wordt nageleefd. Daaruit bleek dat identifiers van gebruikers in iOS 14.6 automatisch werden uitgelezen, onder meer voor het personaliseren van advertenties. Volgens de CNIL zijn dergelijke identifiers niet noodzakelijk voor het leveren van een dienst. Daarom moet Apple toestemming aan gebruikers vragen voordat deze gebruikt mogen worden voor advertentiedoeleinden. Dat was in iOS 14.6 dus niet het geval.

De privacytoezichthouder stelt verder dat iPhone-gebruikers 'een groot aantal handelingen' moeten uitvoeren voordat ze deze standaardinstelling konden uitschakelen. Gebruikers moesten naar de instellingen van hun telefoon; daar konden ze de instelling vinden in het Privacy-menu onder het onderdeel 'Apple advertising'.

Daarop concludeert de CNIL dat Apple artikel 82 van de Franse databeschermingswet overtreedt. De toezichthouder kwam op het bedrag van 8 miljoen euro uit op basis van het aantal betrokken gebruikers, de winst die Apple heeft gemaakt met de data via gepersonaliseerde advertenties en het feit dat Apple sinds iOS 15 wél voldoet aan de wet. De boete valt hoger uit dan de 6 miljoen euro die werd aangeraden door de topadviseur van de toezichthouder. Een woordvoerder van Apple zegt tegen Politico teleurgesteld te zijn in de uitspraak en in beroep te gaan.