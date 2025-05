ASUS introduceert GeForce RTX 4080 Noctua Edition met twee 120mm-fans

ASUS en Noctua brengen samen een GeForce RTX 4080-videokaart uit. Deze kaart beschikt over twee Noctua-fans van 120mm om de gpu te koelen. Het is niet bekend wanneer de videokaart precies uitkomt of wat deze gaat kosten.

De ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition bestaat uit een paar NF-A12x25-fans die een grote heatsink koelen. Zoals de naam suggereert, hebben deze fans een diagonaal van 120mm en een dikte van 25mm. Daarmee neemt de videokaart 4,3 slots in beslag. Deze generatie introduceert ASUS daarnaast een vaporchamber in combinatie met acht heatpipes.

ASUS claimt dat de gpu-temperatuur piekte op 61,7 graden Celsius bij een tdp van 320W, in combinatie met hetzelfde geluidsniveau als de voorgaande Noctua Edition-videokaarten. De fabrikant deelt echter geen details over de testmethodiek. De videokaart heeft weer een bruin-beige shroud die de Noctua NF-A12x25-fans complementeren.

Voor de ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition werkte de Taiwanese fabrikant voor de derde keer samen met Noctua. De twee bedrijven brachten eerder al RTX 3070- en 3080-videokaarten met Noctua-koeler uit. Tweakers publiceerde reviews van beide varianten en concludeerde dat de Noctua-koeler goed koelt en erg stil is, wat dan wel gepaard gaat met een erg grote omvang.