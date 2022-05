Foto's tonen ASUS GeForce RTX 3080 10GB met Noctua-koeler

ASUS gaat een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart uitbrengen met een grote Noctua-luchtkoeler. Net als bij de eerder uitgebrachte RTX 3070 Noctua Edition, gaat dat om een koeler die vier uitbreidingsslots in beslag neemt.

ASUS heeft de videokaart nog niet formeel aangekondigd, maar VideoCardz heeft foto's online gezet. Die laten zien dat de Noctua-koeler op de RTX 3080 een vergelijkbaar ontwerp heeft als die op de RTX 3070, die ASUS eerder in samenwerking met Noctua uitbracht.

De dikke koeler is voorzien van twee Noctua NF-A12x25-fans. Dat zijn stille 120mm-ventilatoren. Tweakers concludeerde in een review van de ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition dat het met afstand de stilste RTX 3070-videokaart is.

Volgens VideoCardz is de RTX 3080 met Noctua-koeler verschenen in een prijslijst en zou die 1150 euro kosten. Dat is een meerprijs van zo'n 200 euro ten opzichte van de goedkoopste leverbare RTX 3080-videokaarten in de Pricewatch van dit moment. Het is nog niet bekend wanneer de videokaart uitkomt.

De eind vorig jaar geïntroduceerde ASUS RTX 3070 OC Noctua Edition staat momenteel in de Pricewatch voor 829 euro en is daarmee 150 euro duurder dan de goedkoopste RTX 3070 van dit moment.