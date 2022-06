Samengevat De ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition is net als zijn RTX 3070-broertje een buitengewoon stille videokaart, die echt geschikt is voor stiltefreaks die niet willen inleveren op koelprestaties. De meerprijs voor die stilte is aanzienlijk en zou beter bij een 12GB-versie van de RTX 3080 hebben gepast. Wie echter stilte vooropstelt, zal er in elk geval wel oren naar hebben. Pluspunten Extreem lage geluidsproductie

Erg hoge koelefficiëntie Minpunten Enorm formaat

Geen 12GB-versie Getest ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition OC Prijs bij publicatie: € 1.100,- Vanaf € 1.098,99 Vergelijk prijzen

Na het succes van de RTX 3070 Noctua Edition hebben ASUS en Noctua in hun samenwerking besloten opnieuw een luxe kaart volgens dit concept uit te brengen. Niet geheel verrassend is dit de RTX 3080 Noctua Edition en opnieuw is er in het ontwerp alles aan gedaan om de geluidsproductie tot een minimum te beperken. Wat het resultaat daarvan is, lees je in deze review.

Het is niet voor het eerst dat we een videokaart van ASUS en Noctua bespreken. Eerder dit jaar verscheen onze review van de ASUS RTX 3070 Noctua Edition. Deze RTX 3070 zette met afstand de beste score in onze geluidstest neer en de koelerefficiëntie bleek in onze benchmark ook nog eens heel hoog te zijn. We waren daarom erg enthousiast over de kaart en sloten onze conclusie af met de opmerking dat ASUS en Noctua van ons nog wel meer high-end modellen volgens dit recept mochten uitbrengen. En zie daar, een nieuwe RTX 3080 verschijnt in ons testlab.

De overeenkomsten met de RTX 3070 Noctua Edition zijn vrij groot. Zo hebben de twee fabrikanten als basis opnieuw gekozen voor een TUF Gaming-kaart, waarop een flink groter koelblok is geplaatst dat voorzien is van twee flinke 120mm-ventilators van Noctua. Het koelblok is ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk samen te werken met de twee ventilators en daarbij de geluidsproductie tot een minimum te beperken. De gebruikte ventilator is de NF-A12x25, een hoogwaardige fan die ruim vier jaar in ontwikkeling is geweest. De meeste videokaarten zijn voorzien van vrij platte ventilators om de afmetingen van de kaart beperkt te houden. Bij de Noctua Editions is dat anders; daar wordt juist ruimte opgeofferd om de conventionele fandikte van 2,5 centimeter te kunnen huisvesten.

Hoewel de Noctua Editions van de RTX 3070 en RTX 3080 erg veel op elkaar lijken, zijn er toch verschillen. Uiteraard is de gebruikte gpu anders en om het hogere energiegebruik van de GA102-chip en GDDR6X-geheugen aan te kunnen, is de RTX 3080 Noctua Edition voorzien van een capabeler koelblok met zes heatpipes, tegenover vijf stuks op de RTX 3070. Dat heeft ook tot gevolg dat de kaart zo'n 250 gram zwaarder is dan zijn broertje. Naast het koelen van de gpu zelf maakt de baseplate van de koeler contact met de geheugenchips en de stroomvoorziening op het pcb, door middel van thermal pads. De dikte van de kaart is wel gelijk gebleven, wat met iets meer dan vier slots nog altijd extreem is ten opzichte van de gebruikelijke afmetingen.