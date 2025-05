Hisense toont UX-miniledtelevisie met piekhelderheid tot 2500cd/m²

Hisense kondigt zijn UX-televisie aan tijdens de CES in Las Vegas. Deze tv krijgt een miniledbacklight en haalt volgens de fabrikant een piekhelderheid van maximaal 2500cd/m². De fabrikant noemt geen adviesprijs of releasedatum.

De Hisense UX is de eerste televisie in de ULED X-serie van het bedrijf. De televisie krijgt een schermdiagonaal van 85 inch en een backlight van ruim 20.000 minileds met 'meer dan 5000' zones voor full-array local dimming. Daarmee haalt de tv piekhelderheden tot 2500cd/m², zo claimt de fabrikant. De voorgaande U8H had een geadverteerde piekhelderheid van 1500cd/m², hoewel Digital Trends schrijft dat die in de praktijk ook helderheden tot in de buurt van 2000cd/m² haalde. Hisense spreekt daarbij over een '16-bit light control'-algoritme dat betere dimming moet bieden voor een hoger contrast.

De fabrikant zegt niet of de tv HDMI 2.1-ondersteuning krijgt. De televisie kan volgens Digital Trends wel met Dolby Vision-hdr overweg en ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en Wi-Fi 6E. De ULED X krijgt daarnaast een 4.1.2-speakersysteem met zeven speakers, dat volgens de fabrikant ook Dolby Atmos ondersteunt. Hisense noemt geen releasedatum of adviesprijs voor de UX.