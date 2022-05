In 2017 begon Samsung, in reactie op het groeiende marktaandeel van oled-tv's, met de verkoop van QLED-televisies. Deze toestellen maken gebruik van een lcd in combinatie met quantumdots voor een groter kleurbereik en een hogere helderheid. Samsung heeft dan wel het recht op de merknaam QLED, maar dat betekent niet dat andere merken geen televisies kunnen maken die exact dezelfde techniek gebruiken. In deze review bekijken we de 55"-U8QF van Hisense, een televisie die we geen QLED mogen noemen, maar die dus wel van quantumdots gebruikmaakt.

De U8QF heeft een UHD-paneel met daarachter een full array local dimming backlight. Hiermee wordt de zwartweergave verbeterd door de delen van het scherm die donker moeten blijven, simpelweg niet te verlichten. Dat levert meer contrast op en dat is natuurlijk een voordeel bij het weergeven van hdr. Dat kan deze tv in zowel HDR10+ als Dolby Vision-formaat. Ook kan de U8QF geluid weergeven in Dolby Atmos-formaat via een door JBL ontworpen luidsprekersysteem met naar voren gerichte luidsprekers.

Hisense-televisies maken gebruik van het eigen smart-tv-platform Vidaa U, waarvan versie 4.0 op deze tv is geïnstalleerd. Wat features betreft kan deze tv zich prima meten met televisies van de grote merken. Op het moment van schrijven stond de 55"-U8QF in de Pricewatch voor zo'n negenhonderd euro, een zeer nette prijs voor een quantumdottelevisie met fald-backlight.