Bèta van iOS 15.2 bevat 'digitale erfenis'-functie

De tweede bèta van iOS 15.2 laat voor het eerst zien hoe Apple de 'digitale erfenis'-functie implementeert. De functie moet het mogelijk maken voor nabestaanden om toegang te krijgen tot de iCloud-data van een overledene.

Nabestaanden moeten een code invoeren en een kopie van een overlijdenscertificaat delen om toegang te krijgen tot de data, blijkt uit screenshots die 9to5Mac heeft gepubliceerd. Daarbij krijgen ze onder meer toegang tot back-ups en foto's, maar niet tot wachtwoorden in iCloud Keychain. De set-up verloopt via de instellingen. Standaard verwijst iOS gebruikers naar mensen met wie ze Delen binnen Gezin hebben aanstaan. Het is onduidelijk of contacten zonder Apple ID als 'digitale erfgenaam' aangewezen kunnen worden.

Het opvragen van de data na de dood door een nabestaande gebeurt via een webinterface van Apple. De interface werkt standaard met een Apple ID, maar er is een mogelijkheid om toegang te krijgen zonder Apple ID.

Apple volgt hiermee andere techgiganten als Google en Facebook, die mogelijkheden voor nabestaanden om toegang te krijgen al hadden ingebouwd. De iPhone-maker had de functie al aangekondigd op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni, maar hij zit nu pas in de bèta. Wanneer iOS 15.2 uitkomt, is onbekend.

Walkthrough van 9to5Mac van de 'digitale erfenis'-functie