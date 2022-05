Amerika gaat sensoren verplichten die dronkenschap automobilist detecteren

De Verenigde Staten gaan hoogstwaarschijnlijk verplichten dat nieuwe auto's in de toekomst uitgerust zijn met sensoren die zien of de bestuurder onder invloed van alcohol is. Dat is een van de maatregelen in president Bidens wet voor infrastructuur.

Het Amerikaanse congres heeft de maatregel goedgekeurd, waarna het alleen nog aan de president is om zijn handtekening eronder te zetten, zo schrijft onder andere Autoblog, op basis van een bericht van de Associated Press. De maatregel is op dit moment niet specifiek: hij schrijft alleen voor dat het 'passief de rijprestaties van de bestuurder moet monitoren om in te schatten of die onder invloed is'. De maatregel zou gaan gelden vanaf 2026.

In het maatregelenpakket van president Biden zitten ook verplichtingen voor andere veiligheidsmaatregelen voor auto's. Het gaat dan om herinneringen dat kinderen in de auto zitten, vermoedelijk bij het uitstappen. Daarnaast is er sprake van een verplichte automatische noodrem en waarschuwingen als bestuurders buiten hun rijbaan dreigen te komen.

Meerdere soortgelijke functies zijn nu al te vinden in auto's. Toyota kwam in 2006 als eerste met dergelijke systemen op de markt, die met infraroodcamera's controleren of de bestuurder oplet en op de rem trappen als dat nodig is. Ook hulp bij en notificaties over onbedoelde rijbaanwisselingen zijn te vinden in auto's. Dat gaat allemaal niet over beschonken bestuurders, maar de technologie daarvoor wordt al onderzocht door de Amerikaanse overheid en automakers.

Onderzoek naar middelen om bloedalcoholgehaltes van bestuurders te meten, is al in gang