T-Mobile en Open Dutch Fiber leggen vanaf november glasvezel aan in Utrecht

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan vanaf dit najaar glasvezel aanleggen in meerdere wijken in Utrecht. In totaal worden er bijna dertigduizend huishoudens aangesloten. In februari 2022 worden de eerste woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk.

De twee partijen gaan in twee delen van Utrecht glasvezel aanleggen. Eerst zijn De Meern en Veldhuizen aan de beurt. 'Kort daarop' volgt het noordoostelijke deel van de stad met de wijken Tuindorp, Vogelenbuurt, Tuinwijk, Pijlsweerd, Zeeheldenbuurt, Lauwerecht en Wittevrouwen. Andere wijken volgen mogelijk later, al worden daar nu nog geen concrete uitspraken over gedaan.

Wanneer de dertigduizend huizen aangesloten moeten zijn, is niet duidelijk. Het is het derde project waar Open Dutch Fiber en T-Mobile nu aan werken; eerder werden projecten in Zoetermeer en in Haarlem aangekondigd.

De plannen zijn onderdeel van T-Mobile's plan om minimaal een miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezel te kunnen voorzien. Dit plan moet in vijf jaar tijd afgerond zijn. Hiervoor werkt de provider samen met Open Dutch Fiber; de twee bedrijven focussen zich op stedelijke gebieden. Andere providers kunnen ook op Open Dutch Fibers netwerk aangesloten worden. Bij T-Mobile zijn glasvezelabonnementen met symmetrische snelheden tot 1Gbit/s mogelijk.

Open Dutch Fiber is mede opgericht door Jordi Nieuwenhuis, die in het verleden ook Reggefiber mede is gestart en daar jarenlang directeur was. De ceo van Open Dutch Fiber is Michael Griffioen, voorheen senior manager fiber-to-the-home bij T-Mobile Nederland.