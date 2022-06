Umlaut: mobiele netwerken KPN en T-Mobile verbeterden, Vodafone bleef gelijk

De mobiele netwerken van KPN en T-Mobile zijn vorig jaar verbeterd, maar dat van Vodafone bleef gelijk, concludeert umlaut na een landelijke test. De netwerken van KPN en T-Mobile worden als uitstekend beoordeeld en dat van Vodafone als zeer goed.

Umlaut geeft KPN, T-Mobile en Vodafone respectievelijk 976, 972 en 938 punten. Daarmee zitten de drie grote Nederlandse providers tegen de maximumscore van 1000 punten aan en worden ze geschaard onder de beste mobiele netwerken wereldwijd. Het is voor het eerst dat KPN de eerste plek behaalt in de test. De afgelopen vijf edities stond T-Mobile op de eerste plek.

Bij de vorige editie van de umlaut connect Mobile Benchmark, die begin 2020 werd gepubliceerd, ging de winst naar T-Mobile met 962 punten. KPN scoorde toen 954 punten en Vodafone had 945 punten. Daarmee is Vodafone de enige provider die nu lager scoort dan bij de vorige test. Volgens umlaut zijn de prestaties van het netwerk gelijk, maar is de testmethode geüpdatet en zijn bepaalde eisen aangescherpt, waardoor er meer verwacht wordt van providers.

Vanwege die aangescherpte testmethodes, prijst umlaut KPN en T-Mobile voor het verhogen van hun scores. De score van KPN ging met 22 punten omhoog en dat is volgens umlaut met name te danken aan de prestaties op het gebied van mobiele data. T-Mobile scoorde 10 punten hoger dan bij de vorige test.

Hoewel de scores zeer dicht bij elkaar liggen, zijn er volgens umlaut wel verschillen tussen de providers. Zo heeft KPN het beste 5G-bereik in de grote steden, maar heeft T-Mobile een beter 5G-bereik in dorpen, op de weg en op spoorwegen. T-Mobile heeft in alle situaties de snelste set-uptijd in de Voice-test. Volgens umlaut heeft Vodafone de derde plaats te danken aan 'iets mindere' prestaties in de datacategorie en is het 5G-bereik van de provider iets minder dan bij de andere twee.

De test van umlaut bestaat uit rijtesten, looptesten, gesprekstesten en datatesten. Ook worden er deels gecrowdsourcete gegevens van klanten gebruikt. Alle resultaten en uitleg over de testmethode zijn te vinden in het volledige rapport. De test werd tot 2019 uitgevoerd onder de naam P3.