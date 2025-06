KPN gaat 2G-netwerk twee jaar langer online houden

KPN houdt zijn 2G-netwerk twee jaar langer dan gepland in de lucht. De provider was aanvankelijk van plan om het netwerk op 1 december 2025 offline te halen, maar heeft de datum opgeschoven naar 1 december 2027.

KPN verklaart dat het 'consumenten en bedrijven meer tijd wil geven om de overstap van 2G naar nieuwe 4G- en 5G-technologieën te maken'. "Het aantal 2G-gebruikers daalt de laatste jaren snel, desondanks is er nog een relatief grote groep actieve gebruikers. Om continuïteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat Nederland op zorgvuldige wijze afscheid kan nemen van deze verouderde technologie, geeft KPN de markt twee jaar extra tijd om de overstap te maken", zegt de provider.

Zendmast

Het 3G-netwerk van KPN was al in 2022 uit de lucht gehaald. Eerder dit jaar heeft KPN simkaarten vervangen die niet geschikt zijn voor 4G- en 5G-netwerken. Steeds meer providers halen hun 2G-netwerk offline of zijn van plan om dat te doen, om zo meer ruimte te creëren op de frequentiebanden. Odido heeft dit in 2023 gedaan. Vodafone zegt dat zijn 2G-netwerk 'sowieso tot 2026' beschikbaar blijft.

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, ofwel ACM, zei eerder op dinsdag de uitfasering van de verouderde netwerken te volgen. Daarom vraagt de ACM van telecomproviders met een eigen landelijk dekkend netwerk om een periodieke update over de informatievoorziening rond de uitfasering van 2G en 3G.