Nederlandse providers scoren ongeveer hetzelfde in wifi-test op telefoons

Nederlandse internetproviders scoren allemaal ongeveer hetzelfde in een 'test van vaste netwerken' van Umlaut. Die test blijkt uitgevoerd via wifi op telefoons. VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Caiway scoorden alle drie een 'zeer goed', Tele2 kreeg een iets lagere score.

Umlaut kent VodafoneZiggo 947 van de 1000 punten toe, terwijl KPN er 933 krijgt en T-Mobile 910, zo blijkt uit het rapport. Die score is gebaseerd op vier testen: actieve download, passieve download, passieve upload en latency. Daarbij liggen de scores op elke categorie bij veel providers dicht bij elkaar. Caiway heeft geen landelijke resultaten; Umlaut geeft alleen resultaten weer van Gelderland en Zuid-Holland.

De test heeft wel beperkingen: de testresultaten zijn gebaseerd op ongeveer drie miljoen metingen van 53.000 vaste lijnen in Nederland. Al die metingen zijn gedaan door consumenten met een van de duizend Android-apps waar de analytische software van Umlaut in zit. Die doet af en toe op achtergrond of op de voorgrond metingen. Daarmee is het een beperkte test van de verbinding: het gaat altijd via wifi en alleen via telefoons.

Bovendien meet Umlaut niet de actieve upload en gaat het in veel gevallen niet om gemiddelden, maar of de snelheid een bepaalde drempelwaarde haalt. Bij upload kijkt Umlaut alleen naar de drempelwaardes van 2Mbit/s en 5Mbit/s. Het rapport noemt wel het percentage van metingen dan hoger was dan die drempelwaarde, maar specificeert niet hoeveel hoger dat was. De hoge uploadsnelheid van glasvezelverbindingen wordt daardoor niet meegewogen als voordeel in de test.

Umlaut doet al jarenlang testen van de mobiele netwerken in Nederland. Het is voor het eerst dat er resultaten verschijnen van de vaste netwerken.