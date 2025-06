Odido verhoogt prijzen vanaf januari met 3,2 procent vanwege inflatie

Odido verhoogt de prijzen voor abonnees vanaf januari met 3,2 procent. Het gaat om een inflatiecorrectie, zegt de provider. Die geldt voor abonnementen die vóór oktober 2024 zijn afgesloten. Oud-Tele2-abonnees krijgen vanaf juli volgend jaar met de prijsverhoging te maken.

Odido schrijft op een ondersteuningspagina en op zijn forum dat de prijzen van vrijwel alle particuliere abonnementen met 3,2 procent omhoog gaan. De hoogte van die inflatiecorrectie is gebaseerd op de Nederlandse inflatie in juni van dit jaar zoals die door het CBS is vastgelegd. Odido zegt verder dat de inflatiecorrectie voor klanten op de factuur van december wordt uitgelegd. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari 2025. Odido wijst abonnees erop dat ze hun abonnement niet eerder mogen opzeggen vanwege de inflatiecorrectie.

De prijsverhoging geldt voor klanten die vóór 1 oktober van dit jaar een abonnement hebben afgesloten en dus niet voor klanten die na deze datum abonnee zijn geworden. Het gaat om mobiele abonnementen en voor vaste abonnementen, zoals internet, televisie en telefoon.

Voor oud-abonnees van Tele2 gelden andere regels. Als zij sinds 5 september 2023 hun abonnement nog niet hebben verlengd, gaat de inflatiecorrectie pas in op 1 juli 2025. Odido is de laatste grote provider die een inflatiecorrectie doorvoert. Vodafone deed dat per oktober al, net als KPN.