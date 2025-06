Vodafone verhoogt per 1 oktober zijn prijzen vanwege inflatie

Vodafone verhoogt per 1 oktober de prijzen van particuliere en zakelijke abonnementen. De provider zegt dat dit te maken heeft met de inflatie, die vorig jaar volgens het CBS uitkwam op gemiddeld 3,8 procent.

Vodafone verhoogt zijn prijzen met het inflatiepercentage over 2023, dus met 3,8 procent, schrijft de provider op een supportpagina. De inflatiecorrectie wordt berekend over de maandelijkse abonnementsprijs, zonder kortingen. Verder blijft het bedrag van een eventuele toestellening gelijk.

De inflatiecorrectie geldt voor de particuliere abonnementen Scherp, Start, Smart of Red, en voor de zakelijke abonnementen Flex Mobile, One Mobile, Red Pro of Business Mobile. Voor particuliere klanten geldt de prijsverhoging alleen als zij voor 1 juli 2024 een abonnement hebben afgesloten. Wie daarna een abonnement heeft afgesloten, krijgt niet met de prijsaanpassing te maken. Voor zakelijke klanten geldt deze uitzondering alleen bij het Red Pro-abonnement.

Eerder deze maand kondigde ook KPN een prijsverhoging aan als gevolg van inflatie. KPN pakt voor het berekenen van de inflatie een andere CBS-periode, namelijk van juli 2023 tot en met juni 2024. Daardoor komt de provider op een lager percentage uit, namelijk 2,3 procent. De nieuwe prijzen van KPN gaan per 1 oktober in.