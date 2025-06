KPN verhoogt prijzen van mobiele abonnementen met 2,3 procent vanwege inflatie

Telecomprovider KPN heeft aangekondigd dat de prijzen van mobiele abonnementen per 1 oktober 2024 zullen stijgen met 2,3 procent. De prijsaanpassing geldt voor klanten met een abonnement dat voor 1 juli 2024 is ingegaan.

De verhoging is gebaseerd op het inflatiepercentage zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode juli 2023 tot en met juni 2024. KPN berekent de verhoging over het basisbedrag van het abonnement, minus eventuele kortingen die gelden zolang het abonnement loopt. Andere bundels, toestelkosten en verbruik buiten de bundel blijven ongewijzigd. Klanten worden in september 2024 via e-mail of op hun factuur geïnformeerd over de precieze wijzigingen. KPN wijst erop dat de mogelijkheid tot jaarlijkse inflatiecorrectie is opgenomen in de Algemene Voorwaarden. De provider verklaart dat de aanpassing noodzakelijk is vanwege de stijgende kosten als gevolg van inflatie.