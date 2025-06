77 procent Nederlanders gebruikt geen generatieve AI in 2024

Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaf dit jaar aan geen gebruik te maken van generatieve AI. Het gaat om 77 procent van de bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De adoptie van generatieve AI vertoont een duidelijke generatiekloof. Onder 18- tot 25-jarigen ligt het gebruik het hoogst met bijna 49 procent, gevolgd door de groep 25- tot 35-jarigen met 41,5 procent. Daarentegen maakt slechts 1,3 procent van de 75-plussers gebruik van generatieve AI-tools. Opleidingsniveau speelt ook een rol. 34 procent van de hbo- en wo-afgestudeerden gebruikt generatieve AI, tegenover 19 procent van mensen met een havo-, vwo- of mbo-diploma. Mannen experimenteren vaker met AI dan vrouwen, met respectievelijk 27 en 20 procent.

Hoewel generatieve AI nog niet massaal is omarmd, blijkt uit het onderzoek wel een wijdverspreide acceptatie van andere 'slimme' technologie in Nederlandse huishoudens. 89 procent heeft een of meer smart devices, zoals slimme tv's, of water-, gas- of elektriciteitsmeters. Opvallend is de stijging in het gebruik van virtuele assistenten als Siri en Google Home, nu door 43 procent van de Nederlanders ingezet. Ondanks deze trend blijft er een groep die terughoudend is. Van de niet-gebruikers geeft 83 procent aan simpelweg geen behoefte te hebben aan slimme apparatuur. Zorgen over privacy, beveiliging en kosten worden genoemd als redenen om af te zien van smart devices.