ChatGPT heeft 200 miljoen wekelijkse gebruikers, beweert OpenAI. Het bedrijf zegt dat het wekelijkse gebruikersaantal sinds november vorig jaar is verdubbeld. Ook zou 92 procent van de bedrijven in de Fortune 500-ranglijst gebruikmaken van de diensten van OpenAI.

Ceo Sam Altman zegt tegen Axios dat de tools en diensten van het bedrijf 'nu een vast onderdeel uitmaken van het dagelijks leven'. Verder is het gebruik van ChatGPT's api door bedrijven sinds de release van GPT-4o Mini in juli verdubbeld. De kleinere, goedkopere versie van GPT-4o is bedoeld voor minder complexe taken, maar is even snel als GPT-3.5 Turbo.

Waarschijnlijk gaat het aantal ChatGPT-gebruikers nog verder toenemen met de release van iOS 18 later dit jaar, omdat Siri integratie met ChatGPT gaat bevatten. Gebruikers kunnen via een knop vragen sturen naar ChatGPT, dat op de achtergrond werkt met GPT-4o. ChatGPT kan onder meer tekst en foto's genereren binnen apps op iOS en iPadOS. Dat werkt ook met betaalde klanten van ChatGPT, die betaalde functies kunnen gebruiken.