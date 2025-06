OpenAI kondigt nieuw AI-model aan dat 'dieper nadenkt over antwoorden'

OpenAI heeft o1 aangekondigd, een nieuw taalmodel dat in vergelijking met GPT-modellen van het bedrijf langer de tijd neemt voor antwoorden en daarbij 'dieper nadenkt'. OpenAI blijft vaag over hoe dat precies werkt.

Het model had als codenaam Strawberry en heet o1, met een kleinere versie die o1-mini heet, meldt het bedrijf. Betalende klanten hebben al toegang of krijgen dat binnenkort, gratis gebruikers krijgen toegang tot de kleine versie in de toekomst. Het model is niet zo veelzijdig als het huidige GPT-4o; bestanden uploaden kan niet en het model kan geen plaatjes genereren of het web afstruinen.

Het nieuwe o1-model moet zich onderscheiden op redeneren. Het produceert eerst een lange 'chain of thought' voordat het antwoordt, legt OpenAI uit. Omdat het model daarbij op meerdere manieren bij antwoorden probeert te komen, zou het minder fouten maken. Dat moet ook onder meer hallucineren verminderen, al is hallucineren ook met het nieuwe model nog mogelijk.

OpenAI heeft ervoor gekozen om de afkorting GPT niet te gebruiken voor dit model. Ook heeft het 1 in de naam zitten om aan te geven dat het door het redeneren een ander soort model is geworden: het is de eerste versie van een nieuwe serie. Ten opzichte van GPT-4o scoort het model beter op diverse testen en is het meer resistenter tegen jailbreaking. Wel is het gebruik via de API 3-4x duurder dan via GPT-4o.