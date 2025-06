Planet Coaster 2 komt 6 november uit

Planet Coaster 2 komt op 6 november uit, zo heeft Frontier Developments bekendgemaakt. Het was al bekend dat de game dit najaar zou uitkomen.

Frontier Developments heeft ook informatie gepost over pre-orders en daarnaast is er een nieuwe trailer van de game. Naast achtbanen, kunnen spelers in deel 2 hun park ook voorzien van zwembaden, glijbanen en meer. Net als in het vorige spel kunnen spelers ook samen met anderen aan een park bouwen. Dit kan echter met één parkmanager tegelijkertijd. De ontwikkelaar maakte eerder al bekend dat de release dit jaar nog zou plaatsvinden.

De eerste Planet Coaster kwam uit op 17 november 2016 voor Windows en verscheen later ook voor de PlayStation 4, Xbox One en macOS. Het spel is gebaseerd op de RollerCoaster Tycoon-serie, waar Frontier Developments eerder aan heeft gewerkt.