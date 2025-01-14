Frontier Developments deelt voorlopige roadmap voor Planet Coaster 2

Frontier Developments heeft een roadmap gedeeld voor de pretparksimulator Planet Coaster 2. Daarin staat een overzicht van de updates die van februari tot mei 2025 zijn gepland, zoals het toevoegen van custom videobillboards en meer stock coasters.

De roadmap die Frontier heeft gepubliceerd laat zien welke features er beschikbaar komen in februari en maart. Een overzicht van de updates voor april en mei worden later aan de roadmap toegevoegd. De grootste toevoegingen die Planet Coaster 2 volgende maand krijgt zijn de custom videobillboards en custom speakers. In maart worden er meer bewegingsanimaties voor de gasten of vlotten toegevoegd. Ook kunnen gasten uit een waterbaan schieten.

Planet Coaster 2 is op 6 november 2024 uitgekomen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Naast achtbanen, kunnen spelers in deel 2 hun park ook voorzien van zwembaden en glijbanen.

Planet Coaster 2 roadmap voorjaar 2025
Bron: Frontier Developments

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 19:32 30

14-01-2025 • 19:32

30

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Planet Coaster 2

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Games Frontier Developments

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CH4OS 14 januari 2025 19:40
Wel fijn dat Frontier Developments deze update deelt, an sich is de game wel leuk om te spelen, maar schort er hier en daar ook wel genoeg aan de game, helaas. Veel dingen zijn veranderd, werken knullig. Tooltips zijn er niet op icoontjes in menu's bijvoorbeeld, als je dus niet heel bekend bent in de game, ben je ook vooral aan het zoeken wat welk knopje precies doet, et cetera.

Ik hoop alleen wel dat dit wel updates zijn waarvoor geen DLC nodig is. Een maand na de release van de game kwam de eerste "DLC" al uit (had imo gewoon onderdeel van de game moeten zijn dan) en die stelde als ik de review videos op YouTube zag eigenlijk behoorlijk teleur. Wel tof om te zien dat bekende Planet Coaster 2 content creators gewoon hun ongezouten mening mogen geven. :) :Y
JBVisual @CH4OS14 januari 2025 22:42
Het meest kwalijke vind ik dat de dlc achter een paywall zichtbaar is in de game zelf.
Bij het bouwmenu gewoon opties laten zien die doorkijken naar een “koop pagina” is schandalig.
Dat er DLC is, is een ding. Maar het op deze manier door je strot heen duwen werkt bij mij averechts.

Mede om deze reden de game ook nog niet gekocht.
Ik wacht wel een jaartje of 2 om de game uiteindelijk in een goede staat te kunnen kopen.
DLeijen @JBVisual15 januari 2025 07:47
Dat is wel identiek aan Planet Coaster 1 en DLC daar. Je kunt in de filters de DLC wegvinken.
DNN!S 14 januari 2025 19:40
Laten ze eerst de huidige hardnekkige bugs maar eens oplossen voor ze naar nieuwe dingen gaan kijken….
DarknessEliteX @DNN!S14 januari 2025 19:42
Je was me net voor met reageren. De huidige staat van de game is om te huilen. Dit is zeker niet de prijs waard die ze er voor vragen.
Daarnaast lijk ik ook steeds maar niet lekker in de game te komen, althans, niet zoals ik met deel 1 deed.
Hiermee bedoel ik voornamelijk de besturing, de lay-out van de knoppen en de manier van bouwen.
Ik hoop dat we met komende updates een meer stabiele game krijgen en die ook meer voelt als deel

Ook vind het het schandalig dat ze kort na launch al met betaalde DLC komen. Dit vind ik echt een klap in het gezicht van de "vroege kopers" van de game. Dit kun je niet maken als je de game in deze staat uit brengt.

[Reactie gewijzigd door DarknessEliteX op 14 januari 2025 19:44]

DNN!S @DarknessEliteX14 januari 2025 19:47
Met 100+ uur kan ik niet met droge ogen zeggen dat ik er niet in kan komen. Maar ben wel veel aan het bouwen met het gevoel dat dingen pas echt op zijn plek gaan vallen als de meest vervelende bugs eindelijk zijn opgepakt. Vervelendste is eigenlijk dat ze ze niet bevestigen of op zijn minst zeggen ermee bezig te zijn terwijl het internet er vol mee staat….
Oon @DarknessEliteX14 januari 2025 19:59
Je was me net voor met reageren. De huidige staat van de game is om te huilen. Dit is zeker niet de prijs waard die ze er voor vragen
Maar dat was bij launch met de eerste niet anders. Is geen excuus om nu ze bakken met geld verdiend hebben de tweede op dezelfde manier af te leveren, maar ze staan er nou niet om bekend dat ze hun spellen eerst polijsten tot je jezelf erin kunt zien..
YukanMosvic030 @DarknessEliteX14 januari 2025 23:14
Ik kom er idd ook niet zo in als bij 1 maar sommige dingen zijn echt veel beter. Zoals bijvoorbeeld scalen van objecten als bomen en rotsen. Watervallen maken daarentegen is een ramp en heel slecht. Dat was bij 1 echt vele malen beter. Daarbij heb je items nodig uit de eerste dlc om enigszins een waterval te maken ... echt heel slecht gedaan. Verde voelt het vooral als een lichte update van 1 .. ik had hogere verwachtingen.
Beakzz @DarknessEliteX14 januari 2025 23:19
Ik heb niks meer over de game gevolgd na de zwaar teleurstellende release (niet gekocht ondanks dat ik hyped was) dus helemaal gemist dat ze een dlc van 18 euro !! (met attracties die je in de basis game mag verwachten) hadden gedropt. Bij deze dan ook van mijn wishlist afgehaald. Dit is gewoon graaien en al helemaal terwijl ze weten dat de basis game niet in orde is.
Ben5050 @DNN!S15 januari 2025 00:29
En base game verzien van ''rider'' want het is super karig. en gierig gemaakt
silverchaoz 14 januari 2025 19:55
De game is één grote money grab en het voelt alsof Planet Coaster 2 eerst één stap vooruit zet en dan twee stappen achteruit. Er zitten enorm veel bugs in de game, vooral in de scenario's zijn een aantal bugs waar je niet omheen komt (objecten die niet voltooid worden). Er zijn ook bizar weinig scenario items en attracties. De glijbanen zijn echt totaal niet getest, genoeg voorbeelden te vinden op Youtube dat de physics heel erg slecht zijn en dat alle gastbezoekers exact op dezelfde manier de slide af gaan, waardoor je precies het patroon van je slide ziet tijdens de rit en dat veranderd niet.

Vervolgens beloofden ze eerst de game te fixen. Dat hielden ze net een goede maand vol. Bij de eerste grote patch kwam er gelijk een DLC uit voor €10 8)7 . 5 attracties voor €10 die minstens in de base game hadden moeten zitten. De game was net 35 dagen uit.

Sindsdien ben ik de hoop wel redelijk verloren en moet maar eerst zien of de game nog überhaupt volgens de roadmap nog gefixed wordt.
ArcticWolf @silverchaoz14 januari 2025 21:43
Spel stond wel op m'n wishlist en tijdens Black friday wel serieus over na gedacht (game was toen 39,99 geloof ik)... maar nee. Was en ben met City Skylines 2 zo teleurgesteld na deel 1 dat ik deze wel maar liet liggen, zo te lezen was dat geen slechte keus!
Vogelnest 14 januari 2025 20:34
Planet Coaster 2 had serieus moeten investeren in live coop mode, dan zou de kassa keihard rinkelen. Maar nee, een save sharing systeem moet dat zogenaamd oplossen. Enorme misser volgens mij.
Inverted_World @Vogelnest15 januari 2025 00:04
Ik zie die request ook wel eens bij RTS games. De vraag naar een co-op mogelijkheid terwijl het een typische game is die single-player gefocust is. Hoe zie je het überhaupt voor je? Tegelijkertijd in een park werken? Lijkt me enorm onhandig.

Ik denk dat nog geen 1% het zou gebruiken / spelen. Dus lijkt me niet echt een enorme misser en kan me echt niet voorstellen dat dat meer geld in de la zou opleveren.
bwerg @Inverted_World15 januari 2025 08:03
"Hoe zie je het überhaupt voor je? Tegelijkertijd in een park werken? Lijkt me enorm onhandig."

Waarom? De multiplayer-werkwijze in dit soort top-down spellen zijn echt een no-brainer. Je kan gewoon allebei tegelijk dingen neerzetten. De enige interactie die een ontwikkelaar moet implementeren is dat je niet tegelijk iets op dezelfde plek neer kan zetten, en dat je natuurijk het geld deelt. Wat betreft multiplayer-implementatie is dat een stuk makkelijker dan iets als RPG/shooter, of strategy, waarbij je echt interactie hebt tussen personages/units van verschillende spelers.

Ik heb bijvoorbeeld Anno 1800 veel co-op gespeeld, waarbij je allebei dezelfde in-game 'speler' bestuurt. Of 1 persoon 10 gebouwtjes per minuut neerzet of 2 personen samen 20 maakt geen drol uit voor het spel zelf. In moderne spellen, waarin zoveel te doen is dat je niet alles tegelijk kan, kun je gewoon live afspreken wie wat gaat doen en wie berichtjes van afhandelt van brandjes die geblust moeten worden.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 15 januari 2025 08:03]

AWrongUsername @Inverted_World15 januari 2025 00:09
Het gemis van co-op modus is de reden waarom ik het spel nog niet aangeschaft heb en mogelijk ook nooit ga doen. Planet Coaster 1 vaak saves uitgewisseld, maar toch zou ik veel liever samen een park maken.
CH4OS @AWrongUsername15 januari 2025 01:04
Hoe zie je dat voor je dan? Iemand diehet management doet en de ander die lekker bouwt?
DNN!S @CH4OS15 januari 2025 06:34
Hele grote gedetailleerde parken wordt soms met tientallen tot honderden mensen aan gebouwd als ik streamers moet geloven.
(Bijvoorbeeld zoeken op planet coaster Disney parken op youtube).

Alleen weet ik niet of die dan écht bouwen aan hetzelfde park of dat ze onderdelen uitwisselen via de shop.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 15 januari 2025 06:39]

brammerd21 @DNN!S15 januari 2025 10:43
Samen is zoveel leuker! Parken zijn snel groot genoeg om aan verschillende projecten te werken. Er zal natuurlijk een "lock" moeten waardoor je niet tergelijkertijd aanpassingen doet aan dezelfde tile of attractie.

Laatst nog even gejoined bij iemands Stardewvalley wereldje. Je zou daar exact hetzelfde kunnen zeggen. Missies, verhaallijnen, geld verdelen etc, hoedan? Het kan gewoon prima.
DNN!S @brammerd2115 januari 2025 10:47
Ja dat lijkt mij ook. Ik kan mij voorstellen dat je dan bijvoorbeeld elk verantwoordelijkheid neemt voor een themagebied. Ikzelf vind bijvoorbeeld werken aan mainstreet leuker dan aan attracties. Mijn collega is weer treintjes-gek en gaat daar helemaal op los. Of anderen vinden juist bouwen weer niet leuk maar juist het managen. Het spel is wat dat betreft zo breed dat je er verschillende hobby's op los kunt laten :)

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 15 januari 2025 10:48]

Tweakwondo @CH4OS15 januari 2025 14:37
samen tegelijkertijd bouwen, zoals in parkitect :D
Vogelnest @Inverted_World15 januari 2025 08:34
Implementatie zou exact of verglijkbaar moeten zijn met OpenRCT, waarin je dus samen aan een park kan werken.

Edit:
Overigens interessant dat je RTS benoemd. Bij Age of Empires 1 en 2 kan je ook coop spelen, maar dan niet de single player verhaallijn/missies. Maar je kan wel met twee personen de zelfde beschaving besturing tegen de computer of andere menselijke spelers in een random map etc.

[Reactie gewijzigd door Vogelnest op 15 januari 2025 08:39]

Kreekje @Vogelnest15 januari 2025 09:29
Als je co-op belangrijk vindt, dan moet je eens naar Parkitect kijken, volgens mij hadden ze daar al wel co-op.
Swindowmasher 14 januari 2025 20:31
Ik was heel hyped voor PC2, maar blij dat ik niet bij launch heb gekocht. Als ik die roadmap lees, zie ik dat een groot deel gewoon features uit PC1 zijn die ze gaan implementeren. Ik wacht wel nog een paar jaar met spelen.
rejer 14 januari 2025 20:42
Deze features zaten al in Planet Zoo vanaf het begin. Ik weet niet wat die lui daar bij Frontier allemaal doen....
ntzv 14 januari 2025 23:14
En dan nog de workshop support. Ik heb planet coaster 2 niet gekocht en ga dat ook echt niet doen voordat het rond de 20 euro is denk ik. Ik vind het ook echt gierig hoe het is gegaan.
pirke 15 januari 2025 06:57
Ik snap de nieuwswaarde niet zo goed voor een tech site als tweakers... Hoeveel procent van het publiek is hier in geïnteresseerd? Gaan we nu roadmaps zien van alle games?
dr86 @pirke15 januari 2025 07:32
Gok dat ze kijken naar games die veel besproken worden op het forum?

Ik vind het wel verfrissend af en toe iets anders, daar ik zelf niet echt een techneut ben en veel andere nieuwsberichten mij weer niet interesseren

[Reactie gewijzigd door dr86 op 15 januari 2025 07:33]

JerX 15 januari 2025 09:24
Kan de afbeelding niet groter via een pop-out? NIet te lezen zo.

Dan maar door geklikt na dat verschrikkelijke X platform. Voor de andere luiaards onder ons: klik
DVDL 15 januari 2025 14:10
2 weken na launch deze game links laten liggen. De hoeveelheid bugs is onvoorstelbaar. Ik raak het voorlopig niet aan. We gaan het meemaken, maar ik heb er een hard hoofd in dat dit echt een goede game gaat worden.

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