Frontier Developments deelt voorlopige roadmap voor Planet Coaster 2

Frontier Developments heeft een roadmap gedeeld voor de pretparksimulator Planet Coaster 2. Daarin staat een overzicht van de updates die van februari tot mei 2025 zijn gepland, zoals het toevoegen van custom videobillboards en meer stock coasters.

De roadmap die Frontier heeft gepubliceerd laat zien welke features er beschikbaar komen in februari en maart. Een overzicht van de updates voor april en mei worden later aan de roadmap toegevoegd. De grootste toevoegingen die Planet Coaster 2 volgende maand krijgt zijn de custom videobillboards en custom speakers. In maart worden er meer bewegingsanimaties voor de gasten of vlotten toegevoegd. Ook kunnen gasten uit een waterbaan schieten.

Planet Coaster 2 is op 6 november 2024 uitgekomen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Naast achtbanen, kunnen spelers in deel 2 hun park ook voorzien van zwembaden en glijbanen.