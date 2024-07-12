Planet Coaster 2 krijgt waterparken en komt in de herfst uit voor consoles en pc

Frontier Developments brengt deze herfst een vervolg uit voor pretparkmanagementgame Planet Coaster. De game krijgt onder meer waterparken, naast nieuwe achtbanen, tools en een vernieuwd managementsysteem. Planet Coaster 2 komt beschikbaar voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S.

Frontier Developments publiceerde donderdag een aankondigingstrailer voor Planet Coaster 2. Op de officiële website van de game deelt de ontwikkelaar meer aanvullende informatie. Naast achtbanen, kunnen spelers in deel 2 hun park ook voorzien van zwembaden, glijbanen en meer. Net als in het vorige spel kunnen spelers ook samen met anderen aan een park bouwen. Dit kan echter met één parkmanager tegelijkertijd.

Spelers kunnen daarnaast met elkaar concurreren in de Sandbox- en Franchise-modus. Ze kunnen daarmee bekijken wie het succesvolste park kan bouwen. Verder is er weer een firstpersonmodus, waarmee spelers in de huid kunnen kruipen van gasten terwijl ze in een achtbaanrit zitten. Op woensdag 31 juli om 19.00 uur Nederlandse tijd belooft Frontier meer te laten zien van Planet Coaster 2 via een Twitch-livestream.

De eerste Planet Coaster kwam uit op 17 november 2016 voor Windows en verscheen later ook voor de PlayStation 4, Xbox One en macOS. Het spel is gebaseerd op de RollerCoaster Tycoon-serie, waar Frontier Developments eerder aan heeft gewerkt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 09:28
49 • submitter: DannyBevers

12-07-2024 • 09:28

49

Submitter: DannyBevers

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Planet Coaster

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Reacties (49)

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jellybrah 12 juli 2024 09:33
Supervet! Na rollercoaster tycoon 1 & 2 en Planet coaster heb ik geen enkele prepark sim gezien die daar aan kon tippen.
Casmo @jellybrah12 juli 2024 09:49
Ooit Parkitect gezien? Goed in vermaakt samen met de multiplayer!
nestview @Casmo12 juli 2024 10:11
Ooit Parkitect gezien? Goed in vermaakt samen met de multiplayer!
Parkitect is heel tof maar de game performance is dramatisch. Zodra je park iets groter wordt loopt de hele engine vast en daalt de framerate steeds verder tot de game haast onspeelbaar wordt. Ik heb daarover contact gehad met de developer, die had daar het volgende over te zeggen:
Hey,

Thanks for the savegame!

After looking into it, the main issue seems to be multithreading limitations by the game engine we're using.
What's happening is that the game is using multiple threads to distribute the calculations that need to be done across your CPU cores. Sometimes one thread needs to wait for the results of another to be able to continue, which means the CPU core will idle and wait instead of doing anything useful - that's how you get the 40% utilization.

What we would need to do now to make full use of your system would be breaking up everything into more and smaller threads to distribute the work more evenly across all cores.
Unfortunately (apart from this being a pretty difficult thing to do in retrospect instead of building the game that way from the start) the game engine we're using is not very cooperative in that regard.
I'll keep thinking about it, but for now I can't promise when or even if we'll be able to improve this specific situation.

Other than that, there are some other performance improvements on the horizon, but still quite a bit in the future.

Team Parkitect
Erg jammer want het is een erg leuke game.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:21]

Zezura @nestview12 juli 2024 11:22
Het hoeft niet aan de CPU te liggen want het kan ook zijn dat de CPU moet wachten op de GPU. Als die maar zwak genoeg is kan je de CPU ook niet aan het werk zetten. Die moet dan wachten tot er weer een nieuw (gpu) frame mag worden klaargezet.
nestview @Zezura13 juli 2024 05:54
Het hoeft niet aan de CPU te liggen want het kan ook zijn dat de CPU moet wachten op de GPU. Als die maar zwak genoeg is kan je de CPU ook niet aan het werk zetten. Die moet dan wachten tot er weer een nieuw (gpu) frame mag worden klaargezet.
Ik snap niet dat je +1 krijgt. Alhoewel je technisch gelijk hebt is je reactie in dit geval gewoon onzin. Waarom zou ik een bug report indienen over onspeelbaar lage fps icm laag systeem gebruik als ik een video kaart uit het jaar kruik gebruik? Daarnaast mag je er toch vanuit gaan dat de developer een save game opent op een pc waarbij de gpu niet de bottleneck is. Ook is er natuurlijk communicatie aan dit bericht vooraf gegaan maar ik kan hier moeilijk een bug report plus alle verdere mail communicatie plaatsen onder een post waarbij het ook nog eens off-topic is.
Zezura @nestview13 juli 2024 10:37
je doet wel veel aannames, dus daar ga ik niet in mee.
verder is het wel ontopic want ik breid het topic verder uit over dat niet elk laag CPU gebruik aan de CPU hoeft te liggen of aan multi-threading. Het kan ook de GPU zijn. Ik weet waar ik over praat want ik ben zelf een game-developer met diploma.
iemand die in de toekomst deze reactie leest denkt misschien: ooh wacht mijn GTX970 is misschien het probleem in 2025. Thanks, ik hoef geen bug-report te maken want het is mogelijk mijn videokaart.
Oon @nestview12 juli 2024 10:50
Wel een mooie terugkoppeling, dat hoef je van de meeste (zelfs indie) devs niet te verwachten.
Ik liep hier inderdaad ook tegenaan, en vrij snel ook nog, wat het spel toch een paar plekken omlaag gooit..
trucker0werner @nestview13 juli 2024 01:57
Lol en planet coaster loopt vloeiend als park helemaal vol is gebouwd.
Want leeg park gaat nog maar 2000gasten en je had minder dan 10fps.

planet coaster was prima te spelen op 15-20fps, maar lager begon je het pas echt frustrerend te werken.
Als spel speelbaar is met groot vol map en vol met mensen. Dat je dan nog 20fps minimaal haalt is het grote verbetering voor Planet coaster 1.

Hoe dan ook wanneer start pre-order dan koop ik game gelijk
Luchtbakker @Casmo12 juli 2024 10:00
Parkitect is naar mijn idee echt de enige game dat kan tippen aan het oude rollercoaster tycoon. Planetcoaster is vooral voor mensen die graag tot in elk grafisch detail een park willen bouwen. Hier zit vaak honderden zo niet duizenden uren in.

Daarom was ik zwaar teleurgesteld in de game. Maar niet teleurgesteld in de game zelf, maar meer dat het absoluut niet mijn genre is waarin ik graag tycoon games speel. En tuurlijk kan je heel veel pre-build uit de workshop halen, maar dat haalt het hele creatieve uit de game weg.
SHiNeye @Luchtbakker12 juli 2024 10:29
De enige game die kan tippen aan het oude Rollercoaster Tycoon is OpenRCT2. Mocht je daar niet bekend mee zijn, alvast heel veel plezier :D
Carlos0_0 @SHiNeye12 juli 2024 10:48
Ja dat blijft leuk inderdaad om af en toe eens te doen, zal hem weer eens updaten loop al weer een paar versies achter :).
doltishDuke @SHiNeye12 juli 2024 17:33
Tja, heel mooi project. En enorm veel verbeteringen. Maar de gameplay is wat mij betreft toch echt te gedateerd. Parkitect speelt toch veel soepeler weg naar mijn idee, met een stuk minder 'godver, waarom wil dat nou niet'-momenten.
Referix @Luchtbakker12 juli 2024 10:05
Parkitect is inderdaad echt een aanrader als je de originele RCT’s (1 & 2) kan waarderen.

Overigens is Parkitect vorige week na ca. 6 jaar ook eindelijk voor consoles uitgebracht :)
carpebios @Casmo12 juli 2024 11:58
Held! Nog nooit hiervan gehoord, maar die ga ik kopen op steam!
Seth_Chaos @jellybrah12 juli 2024 09:46
Ik vond Planet Coaster juist waardeloos. Het park management gedeelte was zo goed als afwezig. Wat juist een groot deel van de charme van zo'n spel is. Dit voelde meer als een creative rollercoaster bouwer, en niet als een park sim.
vrow @Seth_Chaos12 juli 2024 11:52
Inderdaad, dat ben ik ook met je eens.
Het was meer alsof je bezig was in Microsoft Paint (iets te tekenen) dan dat je een spel aan het doen was.

Dus een kruising van Planet Coaster 1, Roller Coaster Tycoon 2/3 en Parkitect en ik ben helemaal blij!

De Roller Coaster Tycoons zijn echt wat te oud nu, we willen toch wel graag iets mooiere graphics. Parkitect hetzelfde. Het is ontzettend leuk maar de Planet Coaster is veel mooier.
Ik vond dat ook jammer aan Two Point Hospital en Two Point Campus.
Erg mooie spellen en erg leuk hoor om even te doen, maar dat is vooral omdat het dan nog mooi en grappig is. Het gebrek aan diepgang vind ik dan erg jammer!

Ik hoop dat het met PC2 dus dieper gaat, maar ik twijfel... We leven in de tijd van de 'domme' spellen met hele mooie graphics, vooral bij de AAA-studio's. We zijn meestal overgeleverd aan de Indies voor de diepgaandere spellen.
Robbedem @vrow12 juli 2024 14:23
Idd, heb Two Point Hospital uitgespeeld, maar was het wel wat beu tegen het einde.
Teveel hetzelfde, zonder echt management te hoeven doen.
Begonnen aan Two Point Campus, maar dat was voor mij teveel hetzelfde als Hospital, dus ben ik na drie missies al gestopt.

Ben nu Evil Genius 2 aan het spelen. Dit spel is qua management vele malen beter. Er valt steeds wel wat te optimalizeren. Echter heeft dit spel enkele andere problemen (voornamelijk het vele wachten, lijkt wel een mobile game, maar dan zonder de optie om te betalen om tijd te skippen...)
Ocin32 12 juli 2024 09:50
Zulke leuke spellen, net als planet zoo. Helaas is het bouwen allemaal zoooo complex dat ik mij er niet toe kan zetten. Je bent zoveel uur verder om wat simpels te bouwen wat er een beetje leuk uit ziet.

Ik had heel graag de bouwmechanics gehad van rct maar dan wel met de looks van planet coaster. Parcitect doet dat, maar dat vind ik grafisch zo’n draak om naar te kijken dat ik dan liever gewoon rct blijf spelen.
Codeandreams @Ocin3212 juli 2024 09:56
Ja en moet zeggen dat ik met Planet Zoo de tel kwijt ben aan dlc's die ook veel leuke elementen toevoegen, maar als je ze allemaal moet kopen :9
Wolfos
@Codeandreams12 juli 2024 10:41
Gewoon wishlisten, dan krijg je een melding wanneer ze in de aanbieding zijn. Het hele pakket kostte gisteren nog €95 (inclusief basegame).
vrow @Ocin3212 juli 2024 11:53
Ja he, ik vind Parkitect ook grafisch niet mooi.
Het is niet mijn stijl.
JBVisual 12 juli 2024 09:33
Dit is toch een spel waar ik al langere tijd op gehoopt had dat deze zou verschijnen. Ik had echt het idee dat deze titel al sneller zou zijn verschenen, maar beter laat dan nooit.
BiaggioLuciano @JBVisual12 juli 2024 12:36
Naja, paar jaartjes sneller dan RCT3 —> Planet Coaster. Dat was 2004-2016. Nu is het slechts 8 jaar. Toch wel een vooruitgang van 33 1/3%. :+
YourGameGirl 12 juli 2024 13:00
Heel goed nieuws! Ik ben echt heel benieuwd en hopen dat dit de oude Rollercoasters overteft.
Jeffrey1908 @YourGameGirl12 juli 2024 13:26
Het zal voornamelijk op het eerste deel lijken van planet coaster en niet op rollercoaster tycoon, als dat meer je stijl is kan je beter kijken naar parkitect dat lijkt meer op rollercoaster tycoon.
SanderTje! 12 juli 2024 09:41
Ontzettend veel gespeeld en denk dat ik hier ook weer even zoet mee zal zijn.

Het enige wat ik hoop is dat het technisch goed in elkaar steekt. Releases van titels waar veel mensen naar uitkijken vallen in mijn beleving steeds vaker tegen omdat een alpha gereleased wordt als eindproduct. Dus ik wacht de reviews wel even af.
Wolfos
12 juli 2024 09:53
Ik hoop dat ze de constructie wat makkelijker / sneller weten te maken. Leuk dat je zoveel controle hebt maar als game developer voelt het als werk als je ieder wandpaneel los moet plaatsen :+
Dat kan vast handiger.
Nephalem82 12 juli 2024 09:58
Planet zoo en planet coaster zijn waanzinnig goede spellen. Dus laat maar komen :)
stimpyMGS 12 juli 2024 10:18
woop woop! heel veel plezier gehad met deel 1 :D zo'n ontzettend goede theme park manager, met verschillende lagen qua diepgang die je kunt, maar niet hoeft te bewandelen.
kernie 12 juli 2024 10:19
Geweldige game Planet Coaster, erg mooi etc. maaaar, ik kwam er niet doorheen!
Meerdere pogingen gegeven maar het was simpelweg too much voor mij, veel teveel details/opties om doorheen te werken.
World Citizen 12 juli 2024 10:37
Ik kom niet meer buiten denk ik. Frostpunk2 en PlanetCoaster2. Kan niet beter.

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