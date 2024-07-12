Planet Coaster 2 krijgt waterparken en komt in de herfst uit voor consoles en pc

Frontier Developments brengt deze herfst een vervolg uit voor pretparkmanagementgame Planet Coaster. De game krijgt onder meer waterparken, naast nieuwe achtbanen, tools en een vernieuwd managementsysteem. Planet Coaster 2 komt beschikbaar voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S.

Frontier Developments publiceerde donderdag een aankondigingstrailer voor Planet Coaster 2. Op de officiële website van de game deelt de ontwikkelaar meer aanvullende informatie. Naast achtbanen, kunnen spelers in deel 2 hun park ook voorzien van zwembaden, glijbanen en meer. Net als in het vorige spel kunnen spelers ook samen met anderen aan een park bouwen. Dit kan echter met één parkmanager tegelijkertijd.

Spelers kunnen daarnaast met elkaar concurreren in de Sandbox- en Franchise-modus. Ze kunnen daarmee bekijken wie het succesvolste park kan bouwen. Verder is er weer een firstpersonmodus, waarmee spelers in de huid kunnen kruipen van gasten terwijl ze in een achtbaanrit zitten. Op woensdag 31 juli om 19.00 uur Nederlandse tijd belooft Frontier meer te laten zien van Planet Coaster 2 via een Twitch-livestream.

De eerste Planet Coaster kwam uit op 17 november 2016 voor Windows en verscheen later ook voor de PlayStation 4, Xbox One en macOS. Het spel is gebaseerd op de RollerCoaster Tycoon-serie, waar Frontier Developments eerder aan heeft gewerkt.