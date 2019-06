Frontier Developments voegt Ghostbusters-dlc aan Planet Coaster toe

Ontwikkelaar Frontier Developments heeft Ghostbusters-dlc voor Planet Coaster uitgebracht. De dlc bevat onder andere een nieuw campagnescenario, een interactieve Ghostbusters-rit en een nieuwe attractie. Het pakket heeft een prijs van 15 euro.

De Ghostbusters-dlc voor Planet Coaster is dinsdag verschenen voor de pc. De dlc heeft een nieuw campagnescenario met de stemmen van Dan Aykroyd en William Atherton, acteurs uit de oorspronkelijke film. In de campagne wordt het pretpark van spelers geplaagd door geesten. Ook komt er een interactieve Ghostbusters-rit, waarin de spelers kunnen schieten op spoken uit de films. Gedurende de campagne komen bekende gezichten uit de Ghostbusters-franchise terug, waaronder 'Slimer' en de 'Stay Puft Marshmallow Man'.

Verder is er ook een nieuwe, op Ghostbusters geïnspireerde, attractie. De zogenaamde RollerGhoster, is gebaseerd op de geest 'Slimer'. Ook worden er objecten en gebouwen gebruikt uit de Ghostbusters-film uit 1984. Zo komen het hoofdkwartier van de Ghostbusters en Spook Central terug, net als de ECTO-1-auto en het klassieke Ghostbusters-muzieknummer.

Het is niet de eerste uitbreiding die Frontier Developments voor Planet Coaster heeft uitgebracht. Zo bracht het bedrijf eerder Knight Rider-, Back to the Future-, en The Munsters-dlc uit.