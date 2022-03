Ernie Hudson: 'een nieuwe Ghostbusters-game gaat zeker gebeuren'

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Ghostbusters-game. Dat meldt Ernie Hudson, die Winston Zeddemore speelde in de filmfranchise. Het spel lijkt zich in een vroege ontwikkelfase te bevinden. Het meest recente grote Ghostbusters-spel verscheen in 2009.

Ernie Hudson noemde de game tijdens het Celebrity Fan Fest in Texas, schrijft VideoGamesChronicle. "Ik heb net een e-mail ontvangen, want we zijn bezig met een nieuwe game," vertelde Hudson. "Ze zijn nu de opnames aan het inplannen en ik weet niet zeker wie er mee gaan doen. Ik en Danny Aykroyd, denk ik. Ik weet niet zeker of Billy Murray mee gaat doen. Dus er komt nog een videogame."

Hudson meldt dat hij input heeft gegeven op de prototypes van zijn personage in het spel, en vertelt daarbij dat het ontwikkelteam moeite zou hebben om zijn personage na te maken in de game. De acteur noemt verder nog geen details over het spel. Het is ook nog niet bekend wanneer het spel moet verschijnen. "Ik weet niet wanneer ze het uitbrengen, maar het gaat zeker gebeuren."

De acteur meldde niet welke studio aan de Ghostbusters-game werkt, maar vermoedelijk is dat Friday the 13th-ontwikkelaar Illfonic. Raphael Saadiq, de medeoprichter van Illfonic, liet in oktober al ontglippen dat de studio werkt aan een Ghostbusters-game, schrijft PCGamesN. Ook toen werden nog geen details genoemd.

De laatste grote Ghostbusters-game kwam in 2009 uit voor de PS2, PS3, Xbox 360, Wii, pc's en Nintendo DS. Daarvan verscheen in 2019 een remaster. In 2011 kwam er ook een topdown-shooter voor pc's en consoles uit, genaamd Ghostbusters: Sanctum of Slime. In 2016 verscheen nog een topdown shooter in de franchise, die slecht werd ontvangen door fans en media. In 2019 verscheen nog Ghostbusters-dlc voor Planet Coaster.